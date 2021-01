Bộ Trưởng Giao Thông Elaine Chao và Bộ Trưởng Giáo Dục Betsy DeVos Đồng Loạt Từ Chức; Hơn 180 Dân Biểu Và Nghị Sĩ Đòi Luận Tội, Truất Phế Trump

Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi nói rằng viên chức lãnh đạo an ninh Hạ Viện House Sergeant at Arms sẽ từ chức sau vụ xâm chiếm Quốc Hội hôm Thứ Tư, theo báo USA Today tường trình hôm Thứ Năm, 7 tháng 1 năm 2021.

Paul Irving, viên chức lãnh đạo chịu trách nhiệm an ninh tòa nhà QH của Hạ Viện và nhiệm vụ giám sát an toàn cho các nhà lập pháp, là mục tiêu của các chỉ trích sau cuộc xâm nhập an ninh nghiêm trọng dẫn tới hàng chục người ủng hộ Trump tràn vào tòa nhà Quốc Hội.

“Tôi đã nhận được thông báo từ ông Irving rằng ông sẽ nạp đơn từ chức,” theo Pelosi cho biết. “Nói rằng, chúng tôi sẽ có đánh giá sau hành động nhưng nó vượt quá Cảnh Sát Tòa Nhà Quốc Hội.”

Nhà lập pháp California này cũng đã kêu gọi Cảnh Sát Trưởng Điện Capitol Steven Sund từ chức, gọi đó là “sự thất bại của lãnh đạo ở giới lãnh đạo cao cấp nhất của Cảnh Sát Điện Capitol.” Pelosi cho biết thêm rằng bà đã không nghe Sund nói gì kể từ cuộc tấn công hôm Thứ Tư. “Ông ấy cũng chẳng gọi chúng tôi kể từ vụ này đã xảy ra.”

Sau vụ những người ủng hộ Trump tấn công vào tòa nhà QH hôm Thứ Tư, nhiều viên chức cao cấp của chính phủ Trump đã từ chức trong số đó có Bộ Trưởng Giao Thông Elaine Chao đã tuyên bố hôm Thứ Năm.

Bà Chao là phu nhân của Lãnh Đạo Đa Số Thượng Viện Mitch McConnell, Cộng Hòa-Kentucky, là bộ trưởng đầu tiên trong nội các Trump từ chức sau khi những người bạo loạn ủng hộ Trump tấn công vào tòa nhà QH hôm Thứ Tư trong nỗ lực đình chỉ việc đếm các lá phiếu của Cử Tri Đoàn.

“Hôm qua, đất nước chúng ta đã trải qua một sự kiện đau thương và hoàn toàn có thể tránh được khi những người ủng hộ Tổng Thống đã tràn ngập vào tòa nhà QH theo sau cuộc tụ họp mà ông ấy đã phát biểu,” theo Chao cho biết trong một tuyên bố.

Bà Chao nói rằng văn phòng của bà sẽ tiếp tục giúp Pete Buttigieg, là người mà Tổng Thống đắc cửa Joe Biden đã chọn làm bộ trưởng giao thông, chuyển giao quyền vào vai trò của ông.

Cùng ngày Thứ Năm còn có Bộ Trưởng Giáo Dục Betsy DeVos đã nạp đơn từ chức để phản ứng lại việc đám đông tấn công vào tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ, theo một viên chức cho CNN biết hôm Thứ Năm.

Ngoài ra còn có phụ tá Bộ Trưởng Y Tế Elinore McCance-Katz cũng đã từ chức hôm Thứ Năm theo sau vai trò của Tổng Thống Trump và phản ứng đối với việc đám đông tấn công vào tòa nhà Quốc Hội.

Trong khi đó hơn 100 thành viên Quốc Hội, hầu hết là Dân Chủ, đang kêu gọi Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế sau vụ đám đông bạo động của những người ủng hộ ông đã tấn công vào Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ nhiều giờ sau khi ông thúc giục những người ủng hộ đứng lên vì ông giữa các tuyên bố không có căn cứ của ông rằng bầu cử đã bị đánh cắp.

Nhóm 150 thành viên Hạ Viện và 31 Thượng Nghị Sĩ gồm Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi và Lãnh Đạo Thiểu Số Thượng Viện Chuck Schumer, chỉ có một Cộng Hòa là Dân Biểu Illinois Adam Kinzinger và 2 Thượng Nghị Sĩ độc lập Angus King và Bernie Sanders cũng tham gia.

Một số trong nhóm ủng hộ việc Quốc Hội luận tội tổng thống, với những người khác thì ủng hộ Nội Các truất phế ông Trump theo Tu Chính Án Thứ 25, và nhiều người khác nữa yêu cầu ông Trump phải từ chức ngay lập tức.