Lời Nhắn Nhủ của Tổng Thống Sắp Nhậm Chức, Joe Biden, Gởi Dân Chúng Hoa Kỳ Trong Ngày 6 Tháng 1, 2021

Friends, At this hour, our democracy is under an unprecedented assault.



An assault on the Capitol itself.



An assault on the people’s representatives, on the police officers sworn to protect them, and the public servants who work at the heart of our Republic.



An assault on the rule of law.



An assault on the most sacred of American undertakings: The doing of the people’s business.



Let me be very clear: The scenes of chaos at the Capitol do not reflect the true America.



This is not who we are.



What we are seeing is a small number of extremists dedicated to lawlessness.



This is not dissent. It is disorder. It is chaos. It borders on sedition.



And it must end. Now.

I call on this mob to pull back and allow the work of democracy to go forward.





You’ve heard me say this in different contexts: the words of a President matter, no matter how good or bad that president is.





At their best, the words of a president can inspire.



At their worst, they can incite.



To storm the Capitol, to smash windows, to occupy offices, and to threaten the safety of duly elected officials is not protest.



It is insurrection.

The world is watching — and like so many other Americans, I am shocked and saddened that our nation, so long a beacon of light, hope, and democracy has come to such a dark moment.



Through war and strife, America has endured much. And we will endure here and prevail now.



The work of the moment and the work of the next four years must be the restoration of democracy and the recovery of respect for the rule of law, and the renewal of a politics that’s about solving problems — not stoking the flames of hate and chaos.



America is about honor, decency, respect, and tolerance.



That’s who we are. That’s who we’ve always been.



The certification of the Electoral College votes is supposed to be a sacred ritual in which we affirm the majesty of American democracy. Today is a reminder, a painful one, that democracy is fragile.



To preserve it requires people of good will, leaders with the courage to stand up, who are devoted not to pursuit of power and personal interest at any cost, but to the common good.





Think of what our children who are watching are thinking. Think of what the rest of the world is looking at.



For nearly two and a half centuries, we the people, in search of a more perfect union, have kept our eyes on that common good.



America is so much better than what we’re seeing today. Watching the scenes from the Capitol, I was reminded of Abraham Lincoln’s words in an annual message to the Congress whose work has today been interrupted by chaos.



President Lincoln said: “We shall nobly save or meanly lose, the last best hope of earth….The way is plain, peaceful, generous, just — a way which, if followed, the world will forever applaud, and God must forever bless.”





Our way is plain here, too. It is the way of democracy, of lawfulness, and of honor — respect for each other, and for our nation.

Notwithstanding what we’ve seen today, I remain optimistic about the incredible opportunities.



There has never been anything we can’t do when we do it together. And this God-awful display today is bringing home to every Republican, Democrat, and Independent in the nation that we must step up.



This is the United States of America.



President Trump, step up.



May God Bless America.



May God protect our troops and everyone at the Capitol who is trying to protect the order.



Thank you,

Joe Biden

Thưa các bạn, Trong giờ phút này, nền dân chủ của chúng ta đang chịu một sự xúc phạm chưa từng có. Một sự xúc phạm Toà Nhà Quốc Hội. Một sự xúc phạm những người đại diện cho dân, những người cảnh sát thực hiện lời tuyên thệ bảo vệ các dân biểu, và những công chức đang làm việc ngay trung tâm của nền Cộng Hoà. Một sự xúc phạm luật pháp. Một sự xúc phạm công việc thiêng liêng nhất của nước Mỹ: làm việc cho dân. Tôi xin nói rõ rằng: cảnh hỗn loạn tại Toà Nhà Quốc Hội không phản ảnh nước Mỹ chân chính. Chúng ta không phải là như vậy. Điều chúng ta đang thấy là một thiểu số cực đoan muốn cổ suý tình trạng vô pháp luật. Đây không phải là sự bất đồng quan điểm. Đây là sự vô kỷ luât. Đây là sự hỗn loạn. Đây gần như là làm loạn. Và việc này phải chấm dứt. Ngay lập tức.

Tôi yêu cầu đám nổi loạn hãy rút lui để cho những tiển triển dân chủ tiếp tục. Các bạn đã từng nghe tôi nói điều sau đây bằng nhiều cách: lời nói của Tổng Thống tạo ảnh hưởng, cho dù Tổng Thống đó tốt hay xấu. Khi được sử dụng tốt nhất, những lời nói đó có thể truyền sức mạnh. Khi bị sử dụng tệ nhất, những lời nói đó có thể khuấy động. Tràn vào Toà Nhà Quốc Hội, đập phá cửa sổ, chiếm đóng văn phòng, và hăm doạ sự an toàn của những nhân viên được dân bầu, đó không phải là kháng nghị. Đó là làm loạn. Cả thế giới đang theo dõi – và, cũng như rất nhiều người Mỹ khác, tôi sững sờ và buồn phiền khi đất nước chúng ta, bao lâu nay là tín hiệu của ánh sáng, hy vọng, và dân chủ, lại đến lúc đen tối như hôm nay. Hoa Kỳ đã vượt qua nhiều cuộc chiến tranh và xung đột. Rồi chúng ta cũng sẽ vượt qua thời gian này và vươn lên. Việc cần làm ngay bây giờ và việc của bốn năm sắp đến phải là khôi phục nền dân chủ và bồi đắp tinh thần tôn trọng luật pháp, cùng với một cam kết mới cho một chính thể chú trọng đến việc giải quyết các khó khăn – thay vì quạt thêm ngọn lửa hận thù và hỗn loạn. Hoa Kỳ là đất nước của danh dự, lòng tử tế, sự kính trọng, và bao dung. Đó là chúng ta. Như từ trước đến giờ, và mãi mãi. Buổi lễ công nhận phiếu của Đại Cử Tri Đoàn đáng lẽ là một hình thức trang trọng, là lúc mà chúng ta khẳng định sự huy hoàng của nền Dân Chủ Hoa Kỳ. Hôm nay là một nhắc nhở, một nhắc nhở đau lòng, rằng nền dân chủ thật là mong manh. Bảo vệ dân chủ cần những người có thiện ý, những nhà lãnh đạo có can đảm đứng lên, những người cống hiến KHÔNG PHẢI CHO quyền lực và tư lợi bằng mọi giá, MÀ CHO lợi ích chung. Hãy nghĩ xem con cháu chúng ta đang quan sát cái gì và rút ra suy nghĩ gì. Hãy nghĩ xem cả thế giới đang nhìn thấy gì. Trải qua gần hai thế kỷ rưỡi, chúng ta, những người đi tìm một cộng đồng tốt đẹp hơn, đã quan tâm gìn giữ lợi ích chung đó. Hoa Kỳ quả thật nhiều lần tốt hơn những gì chúng ta thấy hôm nay.





Quan sát cảnh tượng ở Toà Nhà Quốc Hội, tôi nhớ lại lời của Abraham Lincoln trong một lời nhắn nhủ hàng năm đến Quốc Hội, nơi mà mọi hoạt động bị khựng lại vì cơn hỗn loạn hôm nay. Tổng Thống Lincoln nói: “Chúng ta sẽ bảo toàn một cách cao thượng hoặc đánh mất một cách nhỏ nhen, niềm hy vọng tốt đẹp cuối cùng trên trái đất… Lối đi đó rõ ràng, an bình, rộng lượng, một lối đi mà, nếu chúng ta theo, thì cả thế giới sẽ mãi hoan nghênh, và Thượng Đế sẽ mãi phò trợ.” Giờ đây, con đường của chúng ta cũng rõ ràng. Đó là con đường của dân chủ, của sự tuân hành pháp luật, và của danh dự -- lòng tương kính đối với nhau, và sự kính trọng dành cho đất nước. Bất kể chuyện xảy ra hôm nay, tôi vẫn lạc quan về những cơ hội diệu kỳ. Không có gì mà chúng ta không thể làm khi chúng ta cùng chung sức. Những tệ hại mà chúng ta thấy hôm nay đã đánh thức mỗi công dân, Cộng Hoà, Dân Chủ, hay độc lập, rằng chúng ta phải đứng dậy. Đất nước này là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Tổng Thống Trump, hãy đứng dậy. Xin Thượng Đế phù hộ Hoa Kỳ. Xin Thượng Đế bảo toàn binh lính và mọi người tại Toà Nhà Quốc Hội đang cố gắng bảo vệ trật tự xã hội. Xin cám ơn, Joe Biden.