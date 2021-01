Nguyệt San Chánh Pháp Số 110, Tháng 01.2021

Hình bìa của Janinakronthaler (pixabay)

NỘI DUNG SỐ NÀY:

THƯ TÒA SOẠN, trang 2

TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 4

KHÁNH TUẾ THẮNG HOAN HÒA THƯỢNG (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 8

BIỆN TRUNG BIÊN LUẬN TỤNG THÍCH, t.t. (HT. Thích Thắng Hoan), trang 9

HÒA THƯỢNG DUY THỨC (Thích Viên Thành), trang 12

HUYỀN KHÔNG ĐÔNG TỨ (thơ xướng họa Minh Đức Triều Tâm Ảnh/Chúc Hiền), trang 14

NHƯ LAI, BẬC NÓI LỜI CHÂN THẬT (Quảng Tánh), trang 13

ĐI ĐẾN MỘT KẾT LUẬN (Tuệ Uyển dịch), trang 16

CHÚC THỌ KHÁNH TUẾ (HT. Thích Tín Nghĩa) trang 19

ĐIỆN THƯ PHÂN ƯU: HT. THÍCH GIÁC LƯỢNG VIÊN TỊCH (HT. Thích Tín Nghĩa) trang 20

THẨM ĐỊNH LẠI MỘT BÀI KỆ (Thích Như Điển), trang 21

XUẤT TRẦN THƯỢNG SĨ (thơ Hàn Long Ẩn), trang 23

ĐỌC THƠ NỮ QUYỀN, TỪ ĐỜI TỚI ĐẠO (Nguyên Giác) trang 24

THẦY TÔI / BUỒN TÀN THU (thơ Hoàng Thụy Dzung / ĐNT Tín Nghĩa), trang 28

THẦY PHƯỚC SƠN – NHÀ GIÁO DỤC (Thích Tâm Hạnh), trang 29

VÔ ĐỀ, TÌNH NHỚ, QUÁN VEN SÔNG… (thơ Phù Du), trang 31

CHÁNH NIỆM – Câu Chuyện Dưới Cờ (Nhóm Áo Lam), trang 32

CHÙA LINH QUANG VÀ CHÙA TỪ ĐÀM Ở TRUNG VIỆT, VNPG Sử Luận, Chương 33 (Nguyễn Lang), trang 33

CƯỜI KHÀN (thơ Du Tâm Lãng Tử), trang 36

HAI BÀ HÀNG XÓM (Ns. Như Thủy), trang 37

GIỮA MÙA COVID-19, CẦN HƠI ẤM NGƯỜI (thơ Tâm Thường Định), trang 38

EMILY DICKINSON, NHÀ THƠ ẨN DẬT TRONG CÕI THƠ VÔ NGÃ (Huỳnh Kim Quang), trang 39

CUỘC THƠ, GIỮA NGÀN KHƠI XA (thơ Tâm Nhiên), trang 42

TÂM THƯ XÂY DỰNG CHÙA BÁT NHÃ (HT. Thích Nguyên Trí), trang 47

ƠN QUÊ HƯƠNG, CÙNG SÔNG... (thơ Nguyễn Thị Khánh Minh), trang 48

BỘ MÁY HÔ HẤP (Bs. Nguyễn Ý Đức), trang 49

TRI ÂM TRI KỶ (thơ TM Ngô Tằng Giao), trang 50

HIẾN DÂNG SỰ CAN ĐẢM HAY KHÔNG BIẾT SỢ LÀ GÌ (Hoang Phong dịch), trang 51

ĐẠO VÀNG XUẤT HIỆN (thơ Tâm Tấn), trang 55

THE STORY OF MANY BHIKKHUS (Daw Tin), trang 56

NẤU CHAY: CANH ĐẬU HŨ HÀNH HẸ (Trần Thị Thức) trang 57

NÓI CHUYỆN PHƯỚC SƯƠNG… (TK Vĩnh Hữu), trang 58

CHUÔNG NHỊP TÀN KHUYA (thơ Mặc Phương Tử), trang 59

THƯ GỬI ĐỨC PHẬT (Tiểu Lục Thần Phong), trang 60

CÓ LẮM NHỮNG CON ĐƯỜNG (thơ Hiền Nguyễn), trang 63

TRUYỆN CỰC NGẮN (Steven N.), trang 64

KINH PHẬT, CHAN CHỨA TÌNH (thơ Diệu Viên), trang 66

KẺ CAI NGỤC TRƯỜNG SINH BẤT TỬ (Huệ Trân), trang 67

CÕI TA BÀ, THU… (thơ Chu Vương Miện), trang 69

DANH SÁCH & TỔNG KẾT THU/CHI CỨU TRỢ NẠN NHÂN LŨ LỤT MIỀN TRUNG (TV Từ Thiện XH), trang 70

LỄ GIỖ LẦN THỨ 7 CỰU TRUNG TƯỚNG TÔN THẤT ĐÍNH (Bình Sa), trang 72

LÊN ĐƯỜNG HÀNH KHẤT (thơ TK Vĩnh Hữu), trang 73

TÌNH THƯƠNG VÀ THÙ HẬN (Truyện cổ Phật giáo), trang 74

PHẬT ĐÀI HÒA MỸ (Quảng Hạnh), trang 77

NGÕ THOÁT – chương 3 (Vĩnh Hảo), trang 80



