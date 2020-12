Toán Lưu Động Lữ Đoàn I Thuộc Quân Đoàn Dự Bị Hoa Kỳ Phát Quà Cho Người Vô Gia Cư

Westminster (Bình Sa)- - Tại quán cơm từ thiện trong khu Đền Thờ Đức Thánh Trần vào lúc 11 giờ sáng Thứ Ba ngày 29 tháng 12 năm 2020, Toán lưu động Lữ Đoàn I thuộc Quân Đoàn Dự Bị Hoa Kỳ, dưới sự hướng dẫn của Chuẩn Tướng Randy Nguyễn và Đại Tá Tuyên Úy Thích Bảo Thiện, Mục Sư Lê Minh, Tổ chức từ thiện Hand to Hand cùng một số các sĩ quan và binh sĩ đã tập trung để chuẩn bị hàng trăm phần ăn cũng như túi ngủ, sau đó chia thành từng toán nhỏ đưa lên xe để đi tìm những người vô gia cư ở rải rát khắp khu vực Little Sài Gòn và vùng Orange County không có phương tiện tập trung để phân phối tận tay cho từng cá nhân.





Theo Chuẩn Tướng Randy Nguyễn và Đại Tá Tuyên Úy Thích Bảo Thiện cho biết buổi phát quà hôm nay được sự bảo trợ của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Chùa Liên Hoa và Hòa Thượng Thích Viên Huy, Phó Chủ Tịch Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Trụ Trì Chùa Điều Ngự, cùng tổ chức từ thiện Hand to Hand.





Được biết, Toán Lưu Động Lữ Đoàn I Thuộc Quân Đoàn Dự Bị Hoa Kỳ cũng đã tổ chức phát quà cho những người vô gia cư trong dịp lễ Giáng Sinh hằng năm. Trong thời gian dịch bệnh Covid tổ chức nầy cũng đã phát hàng trăm bao gạo và những đồ dùng cần thiết cho đồng hương cư ngụ trong vùng Little Sài Gòn.







Ngoài những sinh hoạt bình thường của Toán Lưu Động Lữ Đoàn I Thuộc Quân Đoàn Dự Bị Hoa Kỳ, ngoài ra toán còn dành nhiều thời gian phục vụ cho công tác từ thiện xã hội, thiên tai, nơi nào cần những quân nhân nầy đều có mặt.





Đây là một tổ chức đã đóng góp rất nhiều trong công tác xã hội không những riêng cho cộng đồng Việt Nam mà còn chung cho tất cả các sắc dân bạn.