Thử Nhìn Lại Thế Giới Năm 2020

Năm 2020 là năm đầy bất ổn, đầy biến động khi Hoa Kỳ phải đối đầu với đại dịch Corona, cuộc bầu cử tổng thống tràn ngập tin tức giả tạo, những cuộc xuống đường, bạo động, hôi của, bắn giết lẫn nhau, kéo đổ những bức tượng ghi dấu lịch sử… trong một không khí đầy thù hận, chia rẽ có lẽ chưa từng thấy trong lịch sử Hoa Kỳ.





Trong khi đó bang giao giữa Mỹ, Nga và Hoa Lục xuống tới mức thấp nhất và bên bờ vực một cuộc Chiến Tranh Lạnh Mới giống như thời Hoa Kỳ đối đầu với Liên Bang Sô-viết. Dường như vấn đề khủng bố quốc tế trở nên hàng thứ yếu đối với Hoa Kỳ để nhường bước cho nhu cầu chiến tranh kinh tế, chạy đua vũ trang để đối đầu với một nước Trung Hoa mỗi lúc mỗi trở nên nguy hiểm và mở rộng tầm ảnh hưởng ra toàn thế giới. Nhật Ký Biển Đông đã làm cuộc tổng kết khá dài như sau:





-Ngày 1/1/2020, năm mới Dương Lịch 2020 được “xông đất” bằng hai sự kiện không vui. đám người biểu tình đã xông vào Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Iraq, phóng hỏa và đập phá để trả thù việc Mỹ oanh kích vào các căn cứ của các chiến binh Iraq thân Ba Tư. Và dịch cúm chết người Corona phát khởi từ Vũ Hán, Trung Hoa gây chấn động toàn thế giới với. Dịch cúm Corona mới đầu tưởng chỉ là thảm họa cho Trung Hoa, nay trở thành đại họa cho nhân loại với khoảng 81 triệu người nhiễm bệnh và 1,800,000 người chết. Nạn kỳ thị người Á Châu tại Hoa Kỳ lên cao. Tổng Thống Donald Trump kêu gọi bảo vệ công dân gốc Á Châu, Bộ Trưởng Tư Pháp Tiểu Bang New York đã mở đường giây thông báo khẩn cấp về những trường hợp người Á Châu bị kỳ thị. Là dân thiểu số, một số phụ nữ gốc Á Châu đã biểu tình tại San Frncisco và nói rằng: Vi trùng tấn công người chứ không lựa chọn màu da. Ai cũng có thể truyền bệnh chứ không phải riêng người Á Châu. Quá lo sợ, dân chúng khắp thế giới đổ xô mua nhu yếu phẩm để dự trữ, thậm chí giấy đi cầu cũng không còn. Người ta còn xếp hàng dài mua súng vì sợ do dịch cúm mà bùng phát nạn cướp bóc lương thực. Tại Ấn Độ, cảnh sát đã dùng roi để đánh những ai vi phạm lệnh phong tỏa. Còn cảnh sát Nam Phi bắn đạn cao-su vào những người đi mua sắm trong thời gian cách ly. Số lượng ly dị gia tăng vì ở trong nhà với nhau 24/24 mới lộ ra nhiều khuyết điểm và đâm chán. Đúng là đại dịch kéo theo đại họa!





-Ngày 2/1/2020: Hoa Kỳ mở cuộc không kích vào Phi Trường Quốc Tế Baghdad giết chết tướng chỉ huy lực lượng Quds của Ba Tư.

-Ngày 3/1/2020: Tổng Thống Mễ Tây Cơ Andres Manuel Lopez Obrador kêu gọi thả Ô. Julian Assange - nhà sáng lập Wikileaks đang bị giam giữ tại Luân Đôn để chấm dứt cái gọi là bị “tra tấn” trong nhà tù. Cả viên chức Liên Hiệp Quốc cũng lên án việc tra tấn này.

-Ngày 4/1/2020: Số lượng người tự tử tại Hoa Kỳ tăng 33% từ năm 1999-2017 nguyên do chỉ vì buồn nản, chán đời (depressed).

-Ngày 5/1/2020: Thủ Tướng Do Thái Netanyahu lỡ miệng nói, “Do Thái là một cường quốc nguyên tử” sau đó cải chính. Không biết đây là thật hay giả? Nếu Do Thái có bom nguyên tử không biết Hoa Kỳ có cấm vận nghiệt ngã như Bắc Hàn, Ba Tư hay không?

-Ngày 6/1/2020: Việt Nam chấp thuận cho Nhật Bản mở tòa tổng lãnh sự tại Đà Nẵng- một thành phố cảng quan trọng nhất của Miền Trung.

-Ngày 6/1/2020: Đảo quốc Kiribati nằm ở nam Thái Bình Dương đã bang giao với Hoa Lục, cắt đứt bang giao với Đài Loan cũng chỉ vì tiền bạc đầu tư vào đây.

-Ngày 7/1/2020: Quốc Hội Ba Tư biểu quyết đạo luật coi toàn thể quân đội Hoa Kỳ và Ngũ Giác Đài là tổ chức khủng bố khiến TNS. Raul Paul nói rằng mối liên hệ Mỹ-Ba Tư coi như chấm dứt vĩnh viễn.

-Ngày 7/1/2020: Nam Dương điều tàu chiến và phi cơ chiến đấu tới Đảo Natuna khi tàu hải giám của Trung Quốc vi phạm Vùng Đặc Quyền Kinh Tế của họ mà không chịu rút đi.

-Ngày 7/1/2020: Ba Tư bắn 12 hỏa tiễn vào hai căn cứ quân sự của Mỹ tại Iraq, Tổng Thống Donald Trump tham khảo Hội Đồng An Ninh Quốc Gia và nói rằng việc không kích không gây thiệt hại gì. Nhưng 10 ngày sau Bộ Quốc Phòng mới cho biết 11 binh sĩ đã bị thương trong vụ bắn hỏa tiễn này. Với hành động này, Ba Tư là nước duy nhất và đầu tiên trên thế giới dám “vuốt râu hùm”.

-Ngày 10/1/2020: Hoa Kỳ chấp thuận bán 12 phi cơ chiến đấu F-35 tối tân nhất trị giá 2.75 tỷ Mỹ Kim cho Tân Gia Ba. Như vậy Tân Gia Ba là quốc gia có không lực mạnh nhất Đông Nam Á.

-Ngày 10/1/2020: Khu trục hạm Farragut của Hoa Kỳ phải né qua một bên để tránh đụng phải một tàu chủ Nga đang lao tới chỉ cách khoảng 50 mét (60 mã) tại Biển Ả Rập (Arabian Sea). Trong khi đó Nga lại nói rằng tàu chiến Mỹ đã cắt ngang đường đi của họ.

-Ngày 11/1/2020: Trước áp lực của thế giới, Ba Tư thú nhận là quân đội của họ đã bắn lầm phải chiếc phi cơ chở 176 hành khách của Ukraina chỉ vài giờ sau khi phóng hỏa tiễn vào hai căn cứ quân sự của Mỹ.

-Ngày 11/1/2020: Thủ tướng Nhật Bản Abe công du ba nước Trung Đông Saudi Arabia, Tiểu vương Quốc Ả Rập Thống Nhất và Oman để kêu gọi các nhà lãnh đạo tạo sự ổn định của khu vực thông qua đối thoại và các biện pháp hợp lý. 90% số dầu thô nhập cảng của Nhật Bản đều đến từ Trung Đông.

-Ngày 15/1/2020: Theo cuộc thăm dò mới nhất từ các giới chức, các viện đại học và các giáo sư trên toàn thế giới cho thấy ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á yếu dần trong lúc ảnh hưởng kinh tế và chính trị của Hoa Lục gia tăng.

-Ngày 17/1/2020: Ngày 17/01/2020, Chủ Tịch Tập Cận Bình công du Miến Điện- một đất nước đang bị quốc tế cô lập nhưng rất quan trọng trong kế hoạch “Con đường tơ lụa mới” đối với Trung Hoa và để ký kết một loạt các dự án hạ tầng trị giá nhiều tỷ Mỹ Kim.

-Ngày 22/1/2020: Lãnh tụ đối lập Căm Bốt thú nhận trong một đoạn bang thu hình năm 2013 được trình chiếu trước tòa là ông ta có nhận tiền tài trợ và cố vấn từ Mỹ nhưng phủ nhận âm mưu lật đổ chính quyền.

-Ngày 23/1/2020: Tòa Án Quốc Tế đọc phán quyết, ra lệnh cho Miến Điện phải có biện pháp khẩn cấp để bảo vệ người thiểu số Hồi Giáo Rohingya khỏi sự ngược đãi và thảm sát. Đồng thời phải giữ gìn tất cả những bằng chứng chống lại sắc dân thiểu số này.

-Ngày 24/1/2020: Tổng Thống Nga Putin thăm Palestines, hội đàm với Tổng Thống Mahmoud Abbas. Hai bên bàn về những hợp tác song phương và tình hình Trung Đông trong lúc Palestine chuẩn bị cắt đứt ngoại giao với Hoa Kỳ.

-Ngày 24/1/2020: Một cuộc khảo sát của tổ hợp tài chính toàn cầu UBS tại Thụy Sĩ tiên đoán Trung Hoa sẽ thay thế Hoa Kỳ địa vị siêu cường lớn nhất thế giới vào năm 2030. Số đông 57% trên toàn thế giới đồng ý, trong khi tại Hoa Kỳ chỉ có 47% đồng ý.

-Ngày 26/1/2020: Ba phi đạn đã bắn vào Tòa Đại Sứ Mỹ ở thủ đô Baghadad và đây là dấu hiệu leo thang rất nguy hiểm trong khi các cuộc biểu tình đòi quân Mỹ rút khỏi Iraq vẫn lan rộng khắp nước. Thủ tướng và chủ tịch quốc hội Iraq đã lên án cuộc tấn công này vì nó có thể biến Iraq thành bãi chiến trường.

-Ngày 28/1/2020: Phát ngôn viên Hạm Đội 7 của Hải Quân Hoa Kỳ xác nhận chiến hạm USS. Montgomery với khả năng tác chiến tối tân đã thực hiện nhiệm vụ tuần tra vào ngày đầu năm để khẳng định quyền tự do hàng hải phù hợp với luật pháp quốc tế ở Quần Đảo Trường Sa.

-Ngày 28/1/2020: Thủ Tướng Do Thái Netanyahu chính thức bị truy tố về tội tham nhũng sau khi ông rút đơn xin miễn tố trước quốc hội.

-Ngày 28/1/2020: Tổng Thống Donald Trump và Thủ Tướng Do Thái Netanyahu đã đưa ra kế hoạch hòa bình với Palestine tại Tòa Bạch Ốc nhưng không có sự hiện diện của Palestine - theo đó thủ đô của Palestine sẽ là đông Jerusalem và Mỹ công nhận các khu định cư của Do Thái trên phần đất West Bank của Palestine là hợp pháp. Do Thái sẽ ngưng xây cất thêm các khu định cư mới trong bốn năm và quy chế quốc gia của Palestine cần được thương thảo với Do Thái. Thủ lĩnh Hamas bác bỏ kế hoạch này. Còn Tổng Thống Abbas của Palestine đã không nhắc cú điện thoại gọi nói chuyện của Tổng Thống Doanld Trump trước ngày Ô. Trump công bố kế hoạch hòa bình. Ngoại trưởng Jordanie nói rằng điều căn bản cho một nền hòa bình trong đó Palestine phải là một quốc gia độc lập. Còn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan gọi "thỏa thuận thế kỷ", do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra là “sự hợp pháp hóa việc Israel sáp nhập những vùng đất của Palestine”.

-Ngày 30/1/2020: Nhật báo Vedomosti cho biết Việt Nam vừa ký một thỏa thuận trị giá 350 triệu Mỹ Kim để mua một phi đội gồm 12 máy bay Yak-130 của Nga để huấn luyện phi công lái phi cơ chiến đấu. Hợp đồng mới này có thể sẽ mở đường cho việc mua các phản lực cơ tối tân hơn như Su-30SM và Su-35.

-Ngày 30/1/2020: Hạ Viện Hoa Kỳ đã thông qua hai văn kiện lập pháp nhằm hạn chế quyền của Tổng Thống Donald Trump triển khai binh sĩ Hoa Kỳ chiến đấu ở ngoại quốc vì một số dân biểu tức giận vì không được thông báo đầy đủ về chiến lược của tổng thống đối với Ba Tư.

-Reuters ngày 1/2/2019: Palestine đã cắt đứt bang giao với Hoa Kỳ và Do Thái bao gồm cả những liên hệ về an ninh sau khi kế hoạch hòa bình do Tổng Thống Donald Trump và Thủ Tướng Netanyahu đưa ra bị chỉ trích là hợp thức hóa việc Do Thái chiếm đoạt đất đai của người Palestine và biến Palestine - không phải là một quốc gia mà là vùng tự trị hạn chế dưới quyền kiểm soát của Do Thái. Tổng Thống Mahmoud Abbas của Palestin đưa ra lời tuyên bố này trong hội nghị của Liên Đoàn Ả Rập tổ chức tại Cairo, Ai Cập. Liên Đoàn Ả Rập đã hỗ trợ cho Palestine chống lại kế hoạch của Hoa Kỳ.

-AP ngày 4/2/2020: Trong chuyến viếng thăm Ba Lan, Tổng Thống Macron của Pháp nói rằng Nga là một phần của Âu Châu về mặt địa lý cho nên không thể cô lập họ trong lúc Liên Hiệp Âu Châu hướng về tương lai với sự ra đi của Anh Quốc. Vào ngày 15/2/2020 tại Hội Nghị An Ninh Munich, Ô. Macron nói rằng Âu Châu nên có mối bang giao tốt hơn với Nga trong trường kỳ.

-Ngày 4/2/2020: Trong dịp đọc thông điệp liên bang trước lưỡng viện Quốc Hội, Tổng Thống Donald Trump đã từ chối bắt tay bà Nancy Pelosi- Chủ Tịch Hạ Viện. Để trả đũa Bà Pelosi đã xé nát bài diễn văn sau khi Ô. Trump đọc xong. Đây là hình ảnh khó thấy, chưa bao giờ thấy trong sinh hoạt chính trị của Hoa Kỳ được coi là mẫu mực cho toàn thế giới.

-AFP ngày 5/2/2020: Ngoại Trưởng Lavrov của Nga đã thực hiện các chuyến ngoại giao con thoi tới Cuba vào ngày hôm nay, hôm sau tới Mễ Tây Cơ và sau đó tới Venezuela để tăng cường hợp tác và hỗ trợ cho các nước Nam Mỹ hiện đang bị Mỹ o ép và áp đặt cấm vận nghiệt ngã.

-Tổng Hợp ngày 6/2/2020: Đại Tướng At Sarath- Phó Tổng Tư Lệnh Quân Đội Hoàng Gia Campuchia, kiêm chỉ huy cuộc tập trận Rồng Vàng (Golden Dragon) cho biết, hơn 3.000 binh sỹ Campuchia và Trung Quốc, với nhiều trang thiết bị, vũ khí tối tân sẽ được huy động tham dự cuộc tập trận tại Tỉnh Kampot (cách Phú Quốc không bao xa) từ ngày 14/3/2020 đến ngày 1/4/2020.

-The Independent ngày 7/2/2020: Brandon Bryant- một binh sĩ Không Quân Hoa Kỳ, ngồi ở Las Vegas để điều khiển máy bay không người lái tiêu diệt các mục tiêu ở Afghanistan cách xa đó 7000 dặm. Sau sáu năm phục vụ, anh đã xin giải ngũ và nói rằng anh đã bị chấn động và xáo trộn tâm thần vì đã trực tiếp giết chết 13 người và đội điều khiển của anh đã tiêu diệt 1626 mục tiêu trong đó có đàn bà và trẻ em. Anh nhớ lại, có một lần trên màn hình hiện ra một em bé, anh báo cáo với cấp chỉ huy, nhưng cấp chỉ huy nói, “Đó là con chó! Cứ bắn! (It was a f***ing dog, drop it). Con số thống kê tới ngày nay cho biết, 38,480 thường dân A Phú Hãn đã bỏ mạng trong cuộc chiến này.

-AP ngày 8/2/2020: Một binh sĩ Thái Lan sau khi cãi cọ đã bắn chết cấp chỉ huy của mình là viên đại tá. Sau đó lấy thêm súng và lái xe bọc thép Humvee ra phố, tiến hành một cuộc thảm sát, giết chết 29 người, làm bị thương 57 người. Cuối cùng hung thủ bị cảnh sát bắn chết trong một khu thương xá ở Nakhon Ratchasima.

-AFP ngày 9/2/2020: Hàng chục ngàn người xuống đường biểu tình tại thủ đô Morocco (Maroc cũ) để phản đối kế hoạch hòa bình của Hoa Kỳ được coi như thiên về phía Do Thái.

-Reuters ngày 10/2/2020: Ấn Độ đã sẵn sàng ký thỏa thuận mua trực thăng hải quân của hãng Lockheed Martin trị giá 2.6 tỷ Mỹ Kim để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Tổng Thống Doanald Trump vào ngày 24/2/2020.

-Reuters ngày 11/2/2020: Tổng Thống Duterte của Phi Luật Tân giáng một đòn vào Hoa Kỳ khi ra lệnh chấm dứt Thỏa Hiệp Cho Phép Quân Mỹ Thăm Viếng (Visiting Forces Agreement) kéo dài đã 20 năm, khiến đe dọa làm suy giảm mối liên hệ với một đồng minh tối quan trọng của Mỹ tại Đông Nam Á. Thỏa hiệp sẽ không còn hiệu lực sau 180 ngày. Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Mark Esper nói đây là hành động không đúng hướng. Đô Đốc Tư Lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương hy vọng giải pháp ngoại giao sẽ giải quyết ổn thỏa vấn đề. Nhưng Tổng Thống Trump lại coi thường việc chấm dứt thỏa hiệp vì nó bớt gây tốn kém cho Hoa Kỳ. Tổng Thống Duterte nói rằng Phi Luật Tân có thể tồn tại mà không cần Hoa Kỳ.

-AFP ngày 12/2/2020: Nghị Viện Âu Châu đã bỏ phiếu chấp thuận Thỏa Hiệp Tự Do Mậu Dịch với Việt Nam sau 9 năm đàm phán. Dù có những trở ngại về nhân quyền nhưng Liên Hiệp Âu Châu (EU) cho rằng, “Lịch sử chứng minh cô lập không thay đổi một quốc gia. Vì vậy Nghị Viện bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận thương mại với Việt Nam.

-Fox News ngày 12/2/2020: Thượng Viện Hoa Kỳ thông qua đạo luật giới hạn quyền của tổng thống tiến hành cuộc chiến với Ba Tư. Mọi cuộc tấn công bằng quân sự ở nước ngoài phải do quốc hội biểu quyết chấp thuận. Mối lo chung của lưỡng đảng là không muốn Hoa Kỳ dính líu thêm vào một cuộc chiến kéo dài vô tận ở Trung Đông.

-AP ngày 14/2/2020: Thủ Tướng Hun Sen cho phép du thuyền Westerdam của Hòa Lan với 1455 du khách vào Hải Cảng Shihanoukville, đến thăm và bắt tay sau khi tàu này bị các quốc gia như Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan, Phi Luật Tân, Guam cấm không cho vào vì dịch cúm Corona. Ô. Hun Sen nói rằng nếu Campuchia cấm họ thì họ đi đâu.

-Reuters ngày 17/2/2020: Một tay súng đã bắn chết 24 người trong đó có một mục sư trong một cuộc tấn công vào nhà thờ Tin Lành tại Burkina Fasco- một quốc gia Phi Châu nhân buổi lễ ngày Thứ Hai. Chưa biết nhóm nào đứng sau lưng vụ nổ súng này, al-Qaeda hay các nhóm thánh chiến? Tại Burkina Fasco, khoảng 60% dân theo Hồi Giáo và 23% theo Thiên Chúa Giáo bao gồm Phản Thệ Giáo và Ca-tô Giáo La Mã.

-Sputnik News ngày 19/2/2020: Bộ Thương Mại Hoa Kỳ một lần nữa gia hạn giấy phép 45 ngày cho việc nhập cảng đồ phụ tùng và các software của công ty viễn thông Huawei. Mặc dù thực tế công ty đã bị đưa vào danh sách đen vào Tháng Năm, giấy phép tạm thời vẫn đang được gia hạn.

-Reuters ngày 202/2/2020: Tay súng người Đức Tobias R. đã bắn chết chín người trong hai tiệm của người Thổ Nhĩ Kỳ và Kurdistan ở Hanau, gần Frankfurt. Cảnh sát Đức cho biết có động cơ thù ghét chủng tộc trong vụ sát hại này. Tại Đức, các vụ bắn giết của phe cực hữu Tân Phát-xít đã xảy ra nhiều hơn trong vài năm qua.

-AP ngày 20/2/2020: Cơ quan tỵ nạn Liên Hiệp Quốc cho biết một tàu bằng cao-su có thể bơm phồng chứa 91 di dân đi ra từ bờ biển Libya hy vọng tới Âu Châu đã mất tích trên Địa Trung Hải.

-AP ngày 23/2/2020: Lần đầu tiên sau tám năm, Syria mở thông xa lộ nối liền thủ đô Damascus với Thành Phố Aleppo cho dân chúng sử dụng sau khi quân chính phủ tái chiếm một số khu vực trước đây do phiến quân chiếm giữ. Thế nhưng tình hình trở nên vô cùng phức tạp và nguy hiểm khi cuộc không kích của quân chính phủ giết chết 29 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tại vùng đông bắc Syria.

-AFP ngày 24/2/2020: Tại Hội Nghị Nhân Quyền Hằng Năm tại Genève, Tổng Thư Ký LHQ kêu gọi thế giới hành động vì sự gia tăng của tệ nạn giết hại phụ nữ, ngược đãi sắc dân thiểu số, chia rẽ chính trị và sự sói mòn của nguyên tắc thượng tôn pháp luật.

-Truyền Hình CBS ngày 24/2/2020: Ứng cử viên Dân Chủ Bernie Sanders nói rằng thật bất công nếu cho rằng tất cả những gì nhà độc tài Fidel Castro làm đều xấu.

-AFP ngày 25/2/2020: Chính phủ Úc đang điều tra 50 vụ được coi là tội phạm chiến tranh của lực lượng đặc biệt Úc tại A Phú Hãn bao gồm việc giết hại thường dân và tù binh.

-Ngày 27/2/2020: Liên Hiệp Châu Phi xác nhận họ sẽ tạm thời gửi 3000 binh sĩ tới vùng Sahel.Tây Phi là nơi mà các lực lượng ở đây không giải quyết được nạn bắn giết của các Chiến Binh Hồi Giáo kéo dài đã 8 năm. Sahel là giải lãnh thổ nằm giữa các quốc gia Mauritania, Senegal, Mali, Niger và Chad.

-Ngày 27/2/2020: Hải Quân Hoa Kỳ cho biết vào tuần trước, một khu trục hạm của Trung Quốc đã bắn tia la-de vào máy bay tuần thám Poseidon-8A của Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương.

-Ngày 28/2/2020: Tòa Trọng Tài Thể Thao đã phạt treo giò 8 năm tay bơi Sun Yang của Trung Quốc ba lần đoạt huy chương vàng Thế Vận Hội vì đã từ chối nạp mẫu xét nghiệm sử dụng thuốc kích thích. Trước đây, vào năm 2012, Hội Ngăn Ngừa Dùng Thuốc Kích Thích của Hoa Kỳ đã treo giò suốt đời tay đua Hoa Kỳ Lance Amstrong - bảy lần vô địch giải Tour de France và tước hết các giải thưởng vì tay đua này đã dùng thuốc kích thích (doping).

-Ngày 28/2/2020: Tổng Thống Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ và Taliban sẽ ký kết thỏa hiệp lịch sử vào ngày mai và sẽ thấy Hoa Kỳ bắt đầu rút quân sau một tuần hai bên thỏa thuận giảm bớt bạo động khắp A Phú Hãn. Ngoại Trưởng Mike Pompeo sẽ chứng kiến cuộc ký kết và Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark Esper sẽ ra tuyên bố chung với chính phủ A Phú Hãn. Thế nhưng 22 dân biểu Cộng Hòa lại gửi một bức thư cho Ô. Trump bày tỏ lo ngại sâu xa về thỏa hiệp vì không thể tin Taliban và cần có bảo đảm rằng Taliban phải giao nạp tất cả các thành viên al Qaeda nằm trong lãnh thổ của họ công khai tuyên bố điều này. Phe Taliban hứa 10 ngày sau khi ký kết thỏa hiệp sẽ ngồi vào bàn hội nghị với tất cả các phe và đại diện của chính phủ A Phú Hãn. Không biết thỏa hiệp này có giống như Hòa Đàm Ba Lê 1973 để Mỹ rút quân khỏi Miền Nam không?

-Ngày 2/3/2020: Hãng Samsung đang khởi công xây dựng một trung tâm khảo cứu và phát triển trị giá 220 triệu Mỹ Kim tại Việt Nam.

-Blooberg News ngày 4/3/2020: Việt Nam sẽ mua 3 tỷ nông sản của Hoa Kỳ để thoa dịu đe dọa tăng thuế nhập cảng của Tổng Thống Donald Trump.

-Tổng Hợp ngày 5/3/2020: HKMH Theodore Roosevelt của Mỹ đã ghé Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng trong một chuyến thăm thân hữu khi Hoa Kỳ và Việt Nam tăng cường hợp tác quân sự đồng thời kỷ niệm 25 năm thiết lập bang giao.

-AFP ngày 5/3/2020: Tòa Án Hình Sự Quốc Tế hôm nay bác bỏ phán quyết trước đây và tuyên phán một cuộc điều tra về những vi phạm trong cuộc chiến ở A Phú Hãnh phải được tiếp diễn bao gồm việc xem xét có thể có sự thảm sát tiến hành bởi quân đội Hoa Kỳ. Ô. Fatou Bensouda- chưởng lý của tòa này nói rằng đây là ngày quan trọng cho công lý ở A Phú Hãn. Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói rằng đây là một quyết định cẩu thả và sẽ dùng mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn cuộc điều tra này.

-AP ngày 7/3/2020: Một cuộc đụng độ với lực lượng của Mặt Trận Giải Phóng Hồi Giáo Moro (Moro Islamic Liberation Front) tại Tỉnh Maguindanao, Phi Luật Tân giết chết 14 phiến quân và 4 binh sĩ quân chính phủ. Mặt trận này thành lập từ năm 1972 đấu tranh vũ trang để đòi độc lập, thành lập quốc gia Hồi Giáo trên Đảo Mindanao.

-Reuters ngày 7/3/2020: Ả Rập Sê-út đã bắt giam ba nhân vật quan trọng của hoàng gia trong đó có Hoàng Tử Ahmed bin Abdulaziz- em trai của Vua Salman và Hoàng Tử Mohammed bin Nayef- cháu trai của vua trong một âm mưu lật đổ. Thế mới hay tranh giành quyền lực thì anh em, chú cháu cũng giết nhau như thường chứ nói chi đến đảng đối lập.

-AP ngày 7/3/2020: Krystle Villanueva -một người đàn bà 27 tuổi ở Texas đã bị kết án tù chung thân không ân xá vì đã đâm chết rồi chặt đầu con gái 5 tuổi của mình chỉ vì cô bé này đòi ăn ngũ cốc (cereal).

-AP ngày 11/3/2020: Quốc Hội Nga (Duma) đã chấp thuận một số tu chính hiến pháp- một sự thay đổi sẽ cho phép Tổng Thống Putin nắm quyền thêm 12 năm nữa sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào năm 2024.

-Yahoo Video ngày 11/3/2020: Cả ngàn con khỉ đói tràn vào thành phố Lopburi, miền trung Thái Lan, tranh nhau những miếng ăn nhỏ gây náo loạn cả một khu phố.

-AP ngày 12/3/2020: Hoa Kỳ tiến hành một cuộc không kích giết chết 6 chiến binh được Ba Tư hỗ trợ để đáp trả vụ bắn hỏa tiễn vào doanh trại của Mỹ làm chết ba binh sĩ- hai của Hoa Kỳ, một của Anh. Iraq lên án hành vi này vì nó xâm phạm chủ quyền của Iraq và nội các họp khẩn cấp để có biện pháp.

-Reuters ngày 12/3/2020: Zimbabwe để nghị cấp đất cho gần 800 nông trang mà họ tịch thu dưới chính sách truất hữu từ năm 2000 dưới thời cựu Tổng Thống Robert Mugabe. Khoảng 5000 nông trang của người Da Trắng bị tịch thu. Thế nhưng việc tịch thu này lại khiến kinh tế Zimbabwe xụp đổ. Ngày xưa người Da Đen bị kỳ thị dưới chế độ phân biệt chủng tộc. Ngày nay người Da Đen nắm chính quyền thì người Da Trắng lại bị kỳ thị. Đời này chỉ là cái vòng luẩn quẩn.

-NBC News ngày 16/3/2020: Bảy người trong gia đình bị bắn chết trong một vụ giết người rồi tự sát đã xảy ra tại một thị trấn êm đềm của North Carolina. Bảy người chết gồm có: Hung thủ Jeanie Ray 67 tuổi, Helen Mason 93 tuổi, Ellis Mansfield 73 tuổi, Lisa Mansfield 54 tuổi, John Paul Sanderford 41 tuổi, Nicole Sanderford 39 tuổi và Larry Ray 66 tuổi. Không biết hận thù, xung đột hay bất bình, nóng giận gì đây khiến đưa tới thảm kịch như thế này?

-BBC Anh Ngữ ngày 16/3/2020: Tòa án đã kết tội tử hình Satoshi Uematsu- một thanh niên Nhật Bản 30 tuổi đã đâm chết 19 người tàn tật với lý do người tàn tật không còn khả năng truyền đạt cho nên không có quyền sống.

-AP ngày 17/3/2020: Một công ty Hoa Lục đã từ bỏ chương trình xây một nhà máy giấy khổng lồ tại tây bắc Tiểu Bang Arkansas vốn trước đây đã bị trì hoãn vì căng thẳng thương mại Hoa-Mỹ.

-The Wrap ngày 17/3/2020: Hoa Lục loan báo sẽ thu hồi giấy phép của các phóng viên làm việc cho New York Times, Washington Post và The Wall Street Journal. Những người này sẽ không được phép hành nghề tại Trung Hoa, Hương Cảng và Ma Cao. Biện pháp nhằm đáp trả quyết định của Ô. Trump cách đây hai tuần hạn chế số công dân Trung Hoa bị nghi ngờ đã làm việc cho các chi nhánh tuyên truyền của Bắc Kinh như Tân Hoa Xã.

-Reuters ngày 18/3/2020: Căm-bốt dù rất thiếu điện nhưng sẽ tạm hoãn xây đập thủy điện trên Sông Cửu Long trong mười năm và sẽ hướng đến nguồn điện từ khí đốt, than đá và năng lượng mặt trời. Với nhu cầu phát triển nhanh chóng, năm ngoái Căm-bốt đã nhập cảng 25% nguồn điện từ Việt Nam và Thái Lan.

-AP ngày 18/3/2020: Việc gia tăng chủ nghĩa quốc gia cực đoan Da Trắng khiến đưa tới những lo ngại rằng một số nhóm sẽ chủ trương đổ máu và chiến tranh chủng tộc. Phúc trình của Southern Poverty Law Center cho biết số nhóm Da Trắng Cực Đoan đã tăng 55% trong ba năm qua - từ 100 nhóm lên 155 nhóm. Vào ngày 28/3/2020, Yahoo News trình chiếu một đoạn phim ngắn cho thấy một thanh niên 27 tuổi viết trên Facebook là sẽ giết chết bà Nancy Pelosi và các chính trị gia Đảng Dân Chủ.

-AP ngày 24/3/2020: Nhóm cự đoan Boko Haram đã giết chết ít nhất 50 binh sĩ Nigeria trong một cuộc phục kích gần làng Goneri tại bắc tiểu bang Yobe có biên giới với Niger, Chad và Cameroon. Phiến quân Boko Haram đã giết trên mười ngàn người trong suốt 10 năm nổi dậy ở bắc Nigeria. Một liên minh hùng hậu bao gồm Anh, Mỹ, Pháp, Chad, Niger và Cameroon vẫn không dẹp yên được nhóm thánh chiến này.

-Tổng Hợp ngày 24/3/2020: Việt Nam ra lệnh tạm ngưng xuất cảng gạo cho dù nhu cầu nhập cảng của Hoa Lục gia tăng giữa cơn đại dịch. Hiện Việt Nam dự trữ 270,000 tấn gạo để làm kho an toàn.

-BBC Anh Ngữ ngày 25/3/2020: Một tay súng xông vào đền thờ của Đạo Sikh tại Thủ Đô Kabul, giết chết 25 người. Nhóm Nhà Nước Hồi Giáo đã xác nhận thực hiện vụ thảm sát này.

-Reuters ngày 25/3/2020: Hoa Lục lên án Hoa Kỳ đã chơi trò chơi nguy hiểm khi hỗ trợ Đài Loan bằng cách cho chiến hạm đi qua Eo Biển Đài Loan sau khi có những căng thẳng về quân sự giữa Đại Lục và đảo quốc này.

-Yahoo News ngày 26/3/2020: Tính đến ngày hôm nay, con số người khai thất nghiệp tại Hoa Kỳ lên tới

3 triệu 283 ngàn người.

-The Guadian ngày 26/3/2020: Hoa Kỳ cáo buộc Tổng Thống Maduro và 14 thành viên cao cấp của chính phủ Venezuela là buôn bán ma túy đồng thời trao giải thưởng 15 triệu Mỹ Kim cho ai bắt giữ được những người này. Tổng Thống Maduro thề sẽ dùng mọi phương tiện để chống lại sự xâm lăng của Hoa Kỳ và Colombia. Còn Nga thì nói rằng cáo buộc Venezuela là “khủng bố ma túy” là vô lý và chính sách cấm vận Venezuela của Hoa Kỳ là “công cụ để diệt chủng” (a tool of genocide) giữa cơn đại dịch.

-The Week ngày 26/3/2020: Không có tuyên bố chung cho cuộc họp G-7 vì Hoa Kỳ thúc ép các thành viên phải gọi vi khuẩn cúm Corona là “Wuhan Virus” trong khi các thành viên còn lại thì né tránh. Theo Reuters, vào ngày 25/3/2020, trong một cuộc điện đàm, Tổng Thống Donald Trump có vẻ dịu giọng và có cuộc nói chuyện rất tốt (very good conversation) với Chủ Tich Tập Cận Bình khi Hoa Kỳ đang phải đối phó với sự lan tràn nhanh chóng của dịch cúm Corona mà số 100,000 người nhiễm bệnh đã vượt qua Hoa Lục tính đến ngày 28/3/2020. Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ đã chỉ thị cho Ban Tù Nhân của Bộ cho các phạm nhân già có nguy cơ nhiễm bệnh được giam giữ tại nhà để đối phó với dịch cúm đang lan tràn.

-USA Today ngày 30/3/2020: Hai sinh viên sĩ quan không quân sắp ra trường của Trường Sĩ Quan Không Quân Colorado nghi ngờ là đã tự tử chết giữa mùa cúm Corona. Lý do quá căng thẳng vì phải cách ly hay vì lý do nào khác?

-The Daily Beast ngày 31/3/2020: Theo cơ quan FBI, Jose L. Gomez- một thanh niên 19 tuổi ở Texas thú nhận là đã có ý định giết chết một gia đình ba người trong đó có em bé chập chững và em bé sáu tuổi vì nghi ngờ họ là người Tàu lây bệnh cúm cho mọi người. Jose L. Gomez bị kết tội “giết người vì thù ghét” (hate crime) khi dùng dao đâm ba người này. Còn tại San Francisco, hơn 650 vụ kỳ thị ghét bỏ người Á Châu liên quan đến dịch cúm Corona được báo cáo trong một ngày.

-Storyful Video ngày 1/4/2020: Sau cuộc điện đàm giữa Tổng Thống Donald Trump và Tổng Thống Putin, một vận tải cơ khổng lồ của Nga hạ cánh xuống Phi Trường J. F. Kennedy, Nữu Ước mang theo những trang bị bảo vệ y tế cá nhân và các đồ tiếp liệu khác để giúp Hoa Kỳ đối phó với sự lan nhanh của dịch cúm Corona.

-Reuters ngày 1/4/2020: Tỉnh Thẩm Quyến (Shenzhen) của Trung Hoa vừa ra lệnh cấm ăn thịt chó, mèo như một biện pháp để kiềm chế việc buôn bán dã thú khi cả nước đang phải đối phó với đại dịch Corona.

-Reuters ngày 3/4/2020: Việt Nam phản đối tàu hải giám của Trung Quốc đã tông chìm một tàu đánh cá của ngư dân Quảng Ngãi ở khu vực Đảo Phú Lâm thuộc Quần Đào Hoàng Sa. Sự kiện xảy có thể là để trả đũa vụ Việt Nam xích gần với Mỹ và tiếp đón HKMH Roosevelt vào Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng ngày 5/3/2020.

-The Guardian ngày 5/4/2020: Hoa Kỳ quyết định rút lui khỏi thỏa hiệp đã có 28 năm nay mà thỏa hiệp này nhằm giảm thiểu nguy cơ chiến tranh có thể xảy ra do không cố ý giữa Nga và Tây Phương (Âu Châu và Hoa Kỳ) bằng cách cho phép máy bay do thám của nước này được bay trên lãnh thổ của nước kia.

-AP ngày 5/4/2020: Chín phiến quân và ba binh sĩ Ấn Độ đã chết trong một cuộc đụng độ tại một vùng tranh chấp ở Kashmir.

-BBC Anh Ngữ ngày 6/4/2020: Một trang trại sản xuất sữa lớn nhất Gia Nã Đại chuẩn bị đổ đi cả triệu lít sữa vì số cầu giảm theo dịch cúm Corona.

-NBC News ngày 7/4/2020: Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói thẳng với chính quyền Kabul rằng họ phải thương thảo với phe Taliban nếu không ngoài việc cắt đứt viện trợ 1 tỷ Mỹ Kim, Hoa Kỳ còn rút tất cả quân đội ra khỏi A Phú Hãn. Số phận của A Phú Hãn giống hệt như Nam Việt Nam trước đây

-Reuters ngày 9/4/2020: Rất đông các cô gái điếm/gái mại dâm- bây giờ được gọi là “công nhân tình dục” (sex workers) Mễ Tây Cơ vừa sợ vừa đói, buộc phải sống lang thang trên đường phố vì “khách làng chơi” sợ bị lây bệnh và các khách sạn phải đóng cửa mà các cô gái điếm thường hành nghề ở đây. Ước lượng có khoảng 7000 cô gái điếm tại Mexico City.

-Reuters ngày 10/4/2020: Việt Nam cạnh tranh với Hoa Lục hiện đang dùng dịch cúm Corona như vũ khí ngoại giao. Mặc dù thiếu thốn tài nguyên so với láng giềng khổng lồ, nhưng Việt Nam đã tặng 550,000 khẩu trang cho Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Anh và 390,000 cho nước láng giềng Căm-bốt, 340,000 cho Lào. Việt Nam cũng nhận được lời cám ơn từ Tổng Thống Donald Trump vì đã bán 450,000 bộ đồ bảo vệ y tế do hãng Dupont sản xuất tại Việt Nam và do Fedex chuyên chở.

-AFP ngày 12/4/2020: Lệnh hỏa thiêu tất cả bệnh nhân chết vì dịch cúm Corona của chính phủ Tích Lan đã gây bất bình cho cộng đồng thiểu số Hồi Giáo với truyền thống chôn người chết. Cơ quan WHO nói rằng nạn nhân của dịch cúm có thể chôn hoặc thiêu.

-AFP ngày 12/4/2020: Julian Assange 48 tuổi - người sáng lập WikiLeaks đã có hai con trai rất dễ thương với một nữ luật sư trong khi tỵ nạn tại Tòa Đại Sứ Ecuador tại Luân Đôn hơn 10 năm qua. Bà nữ luật sư Stella Moris là người Da Trắng sinh ở Nam Phi đã tuyên bố cho mọi người biết như vậy. Hiện Julian Assange đang bị giam tại nhà tù Beomrash, Luân Đôn với an ninh thật nghiêm ngặt, đang tranh đấu để không bị dẫn độ về Hoa Kỳ với tội gián điệp. Các luật sư bào chữa nói rằng cần cho ông này tại ngoại vì dịch cúm Corona. Đây là một mối tình vô cùng lãng mạn của thời đại. Bị giam giữ với tương lai mù mịt mà một nữ luật sư dám “yêu”. Điều này cho thấy một khi đã yêu thì không sợ hiểm nguy, không cần biết tới tương lai. Pháp có bản nhạc “L’amour c’est pour rien” (Tình yêu không toan tính) điệu Tango nổi tiếng khắp thế giới. Đời này nếu chuyện gì cũng theo khuôn phép, theo thói thường thì mất vui. Lâu lâu cũng phải có chuyện lãng mạn để đời đỡ buồn tẻ.

-Military.com ngày 16/4/2020: Bộ Chỉ Huy Không Gian Hoa Kỳ cho biết họ theo dõi một cuộc thí nghiệm hỏa tiễn của Nga nhằm tiêu diệt vệ tinh bay trong quỹ đạo thấp quanh trái đất có tên là DA-ASAT.

-USA Today ngày 16/4/2020: Theo một cuộc nghiên cứu của các nhà khoa học, đại hạn hán (megadrought) cho Miền Tây Hoa Kỳ, một phần do con người gây ra biến đổi khí hậu, có thể tệ hại hơn 1200 năm trong quá khứ. Hạn hán khủng khiếp trải dài chín tiểu bang Hoa Kỳ, từ Oregon, Montana xuống California, New Mexico và một phần của bắc Mễ Tây Cơ.

-AP ngày 17/4/2020: Mười một binh sĩ chính phủ Phi Luật Tân chết, mưởi bốn bị thương trong một cuộc chạm súng tại miền nam với nhóm phiến quân Abu Sayyaf - đồng minh của phe Nhà Nước Hồi Giáo. Nhóm này có căn cứ tại Đảo Jolo và Basilan gần với Đảo Borneo của Mã Lai và theo Hồi Giáo Sunni.

-Reuters ngày 19/4/2020: Tay súng Gabrile Wortman- 51 tuổi người Da Trắng đã bắn chết 22 người kể cả nhân viên cảnh sát tại Tỉnh Nova Scotia, Gia Nã Đại. Hung thủ xách súng bắn người ở một vài địa điểm khác nhau của tỉnh suốt 12 tiếng đồng hồ, cuối cùng đã bị bắn hạ. Nguyên do chỉ vì hung thủ hận đời “vì người yêu đã bỏ ta đi” sau khi y hành hung bà này.

-Reuters ngày 21/4/2020: Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) tuyên bố rằng những bằng chứng hiện có cho thấy siêu vi khuẩn mới Corona phát xuất từ loài vật ở Trung Hoa năm ngoái và nó không thể được tạo ra từ phòng thí nghiệm. Tuần rồi Tổng Thống Donald Trump nói rằng chính quyền của ông đã tìm cách xác định xem liệu con vi khuẩn mới này có được tạo ra từ Vũ Hán khi bệnh dịch xuất hiện vào Tháng 12. Theo Fox News ngày 14/4/2020, Tổng Thống Donald Trump đã ngưng tài trợ cho tổ chức Y Tế Thế Giới. Cùng ngày, Đại Hội Đồng LHQ đã chấp thuận một nghị quyết cho phép mọi quốc gia đều có quyền bình đẳng để tham khảo/xem xét/sử dụng thuốc chủng ngừa vi khuẩn Covid-19 nếu có trong tương lai.

-Reuters ngày 25/4/2020: Tổng Thống Donald Trump và Tổng Thống Putin đã đưa ra bản công bố chung thật hiếm hoi nhân dịp kỷ niệm Đệ II Thế Chiến 1945 mà Hoa Kỳ và Sô-viết đã hợp tác để đánh bại Đức Quốc Xã như một biểu tượng hai bên vẫn có thể hợp tác với nhau. Bản công bố xuất hiện giữa lúc Ủy Ban Tình Báo của Thượng Nghị Viện do Cộng Hòa kiểm soát đã đưa ra bản tường trình lưỡng đảng cho biết cơ quan tình báo Hoa Kỳ năm 2017 đã lượng giá rằng Nga tác động vào cuộc bầu cử qua việc loan tin sai lạc và tấn công vào các trang mạng để dồn phiếu cho Ô. Trump đánh bại Bà Hillary Clinton.

-National Review ngày 27/4/2020: Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Fox News, Thượng Nghị Sĩ (Cộng Hòa, TB Arkansas) đề nghị chính quyền từ chối cấp nhập cảnh cho các sinh viên Hoa Lục muốn theo học nghành khoa học tại Hoa Kỳ với lý do: Chúng ta huấn luyện rất nhiều bộ óc thông minh của Hoa Lục rồi họ trở về quê hương cạnh tranh việc làm với chúng ta, lấy đi công việc của chúng ta rồi ăn cắp kỹ thuật, thiết kế vũ khí rồi có thể dùng nó để chống lại Hoa Kỳ.”

-Insider ngày 2/5/2020: Một phụ nữ người Kazakhstan 31 tuổi, làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã rơi xuống vách núi cao 34 thước (115 bộ). Để ăn mừng ngày dỡ bỏ lệnh cách ly, bà này đã leo qua hàng rào an toàn để chụp hình, rồi trượt chân trên cỏ, rớt xuống vực chết. Rồi vào ngày 4/5/2020, AP loan tin, Bà Cynthia Covert 58 tuổi ở South Carolina làm nghề sơn móng tay nói với bạn là bà muốn đến gần và sờ vào người con cá sấu và không hề la hét khi con cá sấu ngoạn lấy bà và lôi xuống nước. Người chồng và một người đàn ông khác cố dùng xẻng đánh con cá sấu để cứu bà nhưng không được. Khi nhân viên cảnh sát tới dùng súng bắn chết con cá sấu và lôi bà lên nhưng bà đã chết tại bệnh viện. Rồi vào ngày 14/5/2020, tờ USA Today cho biết một người đàn bà 51 tuổi ở ngoại ô Chicago bị con chó bulldog mà bà mới nhận nuôi cắn chết. Trước đó bà đã có hai con chó rồi. Không hiểu sao bulldog (tạm dịch là Chó Ngao có ở trong Địa Ngục) là loại chó rất dữ dằn, đã cắn chết nhiều người, kể cả chủ hay con của chủ…mà người ta vẫn cứ thích nuôi loại chó này?

-Tổng Hợp ngày 4/5/2020: Không quân Mỹ đã điều tới Căn cứ Không quân Andersen trên Đảo Guam bốn máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer và 200 binh sỹ từ một căn cứ ở Texas tới sau những ngày Mỹ-Hoa phô trương lực lượng tại những hòn đảo còn tranh chấp tại Biển Đông.

-Yahoo Finance Canada ngày 4/5/2020: Gia Nã Đại góp 850 triệu Mỹ Kim, Nhật Bản 800 triệu, Đức 572 triệu, Pháp 546 triệu, Hòa Lan 209 triệu, Ý và Tây Ban Nha mỗi quốc gia 110 triệu, Ả Rập Sê-út 500 triệu, Do Thái 60 triệu, Anh Quốc hứa góp 482 triệu, nữ ca sĩ nhạc Pop Madonna hứa góp 1 triệu… cho nỗ lực tìm thuốc chủng ngừa và trị vi khuẩn Corona vì đây là tai họa toàn cầu. Các quốc gia này hy vọng sẽ quyên góp được 7.5 tỉ Mỹ Kim cho mục tiêu này. Thế nhưng tới giờ phút này Hoa Kỳ không tham gia và ngưng tài trợ cho tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) sau khi tố cáo tổ chức này thông đồng với Trung Quốc.

-AFP ngày 4/5/2020: Vào ngày 3/5/2020, Ngoại Trưởng Mike Pompeo nói rằng Hoa Kỳ có bằng chứng to lớn (enormous evidence) cho thấy vi khuẩn Corona xuất phát từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Còn Bắc Kinh nói lời tuyên bố của Ô. Mike Pompeo là điên khùng và lảng tránh vấn đề. (insane and evasive remarks). Hiện nay ngoài cuộc chiến vi khuẩn Corona, Hoa Kỳ và Trung Quốc đang lao vào một cuộc đối đầu kinh tế, quân sự mà các nhà phân tích chính trị thế giới cho rằng hai bên đã tiến hành cuộc Chiến Tranh Lạnh Mới tác động toàn cầu. Vào ngày 9/5/2020, bộ tham mưu của Ô. Trump xiết chặt thêm việc cấp nhập cảnh cho các phóng viên từ Hoa Lục để đáp trả lại việc Bắc Kinh đối xử với các phóng viên của Hoa Kỳ tại đây.

-The Telegraph ngày 4/5/2020: Tổng Thống Maduro của Venezuela nói rằng họ phá vỡ một âm mưu xâm nhập vào bờ biển bằng thuyền cao tốc của một nhóm lính đánh thuê được huấn luyện ở Colombia, giết chết tám người và bắt sống năm người trong đó có hai cựu binh sĩ Hoa Kỳ thuộc lực lượng đặc biệt đã từng chiến đấu tại Iraq và A Phú Hãn. Tình hình Venezuela hiện nay vô cùng phức tạp gần giống như tình hình Syria. Nhân viên tình báo và biệt kích Nga hiện đã có mặt tại đây để bảo vệ Ô. Maduro- một đồng minh chí cốt của Nga ở Nam Mỹ. Reuters cho biết có nguồn tin nói rằng biệt kích Nga đã dùng máy bay không người lái để phát hiện và tìm kiếm những kẻ xâm nhập và tấn công vừa rồi. Vào ngày 5/5/2020, Tổng Thống Donald Trump phủ nhận vai trò của Hoa Kỳ trong cuộc đổ bộ bất thành này.

-Ruters ngày 6/5/2020: Tổng Thống Donald Trump phủ quyết đạo luật hạn chế quyền của tổng thống truyên chiến với Ba Tư đã được lưỡng viện quốc hội thông qua. Như thế đạo luật sẽ phải quay trở lại lưỡng viện biểu quyết. Nếu đạt 2/3 số phiếu thì luật đương nhiên có hiệu lực cưỡng hành.

-AP ngày 7/5/2020: Đúng như lời cảnh báo trước đây, Hoa Kỳ đang rút hệ thống hỏa tiễn Patriot và một vài phi cơ chiến đấu ra khỏi Ả Rập Sê-út giữa lúc vương quốc này và Hoa Kỳ đang căng thẳng về số lượng dầu thô sản xuất lớn khiến kỹ nghệ chế tạo dầu từ đá phiến sét (shale) của Hoa Kỳ xụp đổ.

-AFP+Video ngày 9/5/2020: Một phi thuyền của Hoa Lục phóng đi vào ngày 5/5/2020 đã trở về trái đất an toàn vào ngày 8/5/2020 bằng ba chiếc dù và rơi xuống một địa điểm chỉ định sẵn. Sự thành công này là bước quan trọng cho tham vọng đặt một trạm không gian thường trực và đưa người lên Mặt Trăng năm 2022.

-AFP ngày 9/5/2020: Là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới, nổi tiếng với những ngân hàng tư, đồng hồ đắt tiền và những cửa hàng sang trọng, hàng ngàn người Thụy Sĩ xếp hàng dài 1.5 km để lãnh thực phẩm phát không ở Genève, khiến phô bày sự nghèo đói của thành phố mà ít ai thấy. Theo con số của Phòng Thống Kê Liên Bang, khoảng 660,000 người Thụy Sĩ được coi như nghèo túng và khoảng một triệu người đang ở trong tình trạng bấp bênh.

-AP ngày 10/5/2020: Chính quyền Nam Dương lên án việc đối xử gọi là vô nhân đạo như nô lệ của một công ty đánh cá Hoa Lục đối với các ngư dân của họ bị bắt giam khiến tối thiểu ba ngư dân đã chết.

-The Telegraph ngày 11/5/2020: Tướng Abdul Jalil Bakhtawar- cựu giám đốc cảnh sát của chính phủ A Phú Hãn vừa thay đổi lập trường bằng cách gia nhập lực lượng Taliban và đây là viên chức cao cấp nhất của Kabul đào thoát sang phe địch.

-Bloomberg News ngày 12/5/2020: Hoa Lục đình chỉ nhập cảng thịt từ bốn lò sát sinh Úc Đại Lợi khiến gia tăng lo ngại căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia khiến gây nguy hại tới mối làm ăn quan trọng nhất của Úc.

-The Guardian ngày 12/5/2020: Một nhóm tướng lĩnh đã về hưu của NATO và viên chức quốc phòng thúc giục Hoa Kỳ ở lại với thỏa hiệp Không Phận Mở Rộng (Open Skies Treaty) năm 1992 và Âu Châu cần phải chuẩn bị khi Hoa Kỳ rút lui khỏi thỏa hiệp mà nó nhằm tránh những rủi ro về chiến tranh. Một khi Mỹ rời khỏi thỏa hiệp thì phi cơ Mỹ không được phép bay trên bầu trời Nga nữa. Thế nhưng phi cơ Nga vẫn có thể bay trên bầu trời Âu Châu nơi có các căn cứ quân sự.

-Bloomberg News ngày 13/5/2020: Cuộc chiến tranh thương mại Hoa-Mỹ đi về đâu không ai biết được và có thể đi tới một trận chiến một sống, một còn. Truyền thông Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đang suy tính chuyện hủy bỏ thỏa hiệp Đợt 1 (hứa mua hàng của Mỹ) trong khi đó Tổng Thống Donald Trump nói ông không quan tâm tới việc tái đàm phán. Theo Reuters ngày 15/5/2020, Hoa Lục chuẩn bị đưa các công ty lớn của Hoa Kỳ như Apple, Cisco, Qualcomm vào danh sách “Các tổ chức không đáng tin cậy” (unreliable entity list), đình chỉ việc mua máy bay Boeing. Lệnh này sẽ đưa tới việc điều tra và hạn chế hoạt động của các công ty này.

-The Guardian ngày 14/5/2020: Theo truyền thông Nhật Bản, Hoa Lục đang chuẩn bị một cuộc tập trận đổ bộ quy mô vào Tháng Tám để đánh chiếm Đảo Pratas (Đông Sa) nằm cách Đài Loan về phía nam 850 km và cách Hương Cảng 340 km về phía đông nam) do Đài Loan chiếm giữa lúc căng thẳng đang gia tăng tại Biển Đông. Tưởng Giới Thạch lúc ở Lục Địa và khi chạy ra Đài Loan vẫn giữ tham vọng bành trướng lãnh thổ. Năm 1956, Đài Loan đã chiếm Đảo Ba Bình của Việt Nam- hòn đảo lớn nhất của Trường Sa và đã xây dựng căn cứ quân sự kiên cố trên hòn đảo này. Bà Thái Anh Văn đã có lần viếng thăm đảo này để củng cố tinh thần cho binh sĩ Đài Loan.

-AP ngày 15/5/2020: Hoa Kỳ vẫn giữ đúng cam kết với Taliban là rút vài ngàn binh sĩ ra khỏi A Phú Hãn vào mùa hè năm nay cho dù bạo lực bùng phát, tiến trình thương thảo hòa bình đình trệ và giàn xếp chính tri tại Kabul bế tắc.

-The Guardian ngày 19/5/2020: Ô. Mahmoud Abbas- lãnh đạo Palestine tuyên bố chấm dứt hợp tác về an ninh với Hoa Kỳ và Do Thái vì đe dọa trước mắt của Do Thái đòi thôn tính vùng Tây Ngạn (West Bank). Trong khi đó phái viên LHQ đặc trách vấn đề Trung Đông- hòa nhịp với sự chống đối của quốc tế, kêu gọi Do Thái hủy bỏ kế hoạch thôn tính một phần vùng Tây Ngạn. Theo Reuters ngày 22/5/2020, lãnh tụ tối cao của Ba Tư- Giáo Sĩ Khamenei tố cáo Do Thái như là một ung nhọt cần phải cắt bỏ và ca ngợi việc cung cấp vũ khí cho Palestines khiến Hoa Kỳ, Liên Hiệp Âu Châu và Do Thái lập tức lên án. Thế nhưng thủ tướng Do Thái nguyện sẽ theo đuổi việc thôn tính West Bank.

-Reuters ngày 20/5/2020: Một giáo sĩ Thiên Chúa Giáo nói rằng người Thiên Chúa Giáo miễn nhiễm vi khuẩn Corona để rồi chính ông ta bị bị nhiễm bệnh đã phải ra tòa tại Miến Điện và đối diện với tội danh tổ chức lễ, thách thức lệnh cấm của chính quyền. Trong một bài giảng đạo, Ô. Lah nói với các tín đồ rằng, “Nếu bạn nghe lời giảng của Thượng Đế thì vi khuẩn sẽ không bao giờ đến với bạn. Tôi nói lời này với linh hồn của Chúa Giê-su.” Ông này quên mất rằng hoặc không chịu đọc báo để thấy 50 linh mục Thiên Chúa Giáo ở Ý đã chết vì vi khuẩn Corona.

-Truyền hình KGO ngày 20/5/2020: Trước đại dịch Corona, Thành Phố Cựu Kim Sơn- nơi du lịch nổi tiếng của thế giới, đường phố chỉ có 400 căn lều của người vô gia cư, nay tăng lên 1100. Người dân của thành phố nói rằng họ có cảm tưởng là tù nhân trong chính căn nhà của họ. Thống kê năm 2019 cho biết Tiểu Bang California có khoảng 151,278 người vô gia cư. Thống kê năm 2017 cho biết Hoa Kỳ có khoảng 554,000 người vô gia cư và trên thế giới có khoảng 150 triệu người. Vào ngày 22/5/2020, một thẩm phán Liên Bang đã ra lệnh cho Thành Phố Los Angeles phải di chuyển 6000-7000 người vô gia cư hiện đang sống dưới gầm xa lộ hay trên cầu bắc qua xa lộ với lý do những người vô gia cư này đang đối đầu với sự nguy kịch về sức khỏe. Vị thẩm phán này nói rằng thành phố cam kết thiết lập 6100 giường ngủ tại nơi trú ngụ trong 10 tháng tới nhưng với điều kiện nếu quận hạt chịu trả chi phí như thực phẩm, giặt quần áo và bảo vệ an ninh.

-The Telegraph &Yahoo News ngày 20/5/2020: Thụy Điển qua mặt Anh Quốc, Ý Đại Lợi và Bỉ để trở thành quốc gia có số người chết vì vi khuẩn Corona cao nhất tính theo tỷ lệ dân số khiến người ta đặt dấu hỏi về quyết định không ra lệnh cách ly giữa lúc đại dịch lan tràn ở Âu Châu.

-Reuters ngày 21/5/2020: Hãng chế tạo tủ lạnh và máy giặt Panasonic của Nhật Bản sẽ sa thải 800 thợ ở

Thái Lan và di chuyển sang Việt Nam. Tuy nhiên hãng vẫn còn 13,700 công nhân để chế tạo những đồ điện nhỏ.

-AP ngày 22/5/2020: Miến Điện nói rằng họ sẽ đệ trình một bản báo cáo vào ngày mai trong đó phác họa những gì họ đã làm để bảo vệ người thiểu số Hồi Giáo Rohingya theo lệnh của Tòa Án Quốc Tế.

-County Living ngày 22/5/2020: Sau 17 năm ngủ yên dưới đất, cả triệu chú ve sầu sẽ xuất hiện và cất vang tiếng hát tại Virginia, North Carolina và West Virginia, gây điếc tai cho người dân. Người Mỹ không quen với tiếng ve sầu. Đối với người Việt Nam, mùa Hè là mùa của tiếng ve kêu, âm vang một bản hợp tấu tuy đơn điệu nhưng thân thương.

-Defense News ngày 22/5/2020: Hoa Lục công bố gia tăng 6.6% từ 167 tỷ Mỹ kim lên 178.2 tỷ Mỹ kim ngân sách quốc phòng năm nay. Đó là sự gia tăng thấp nhất trong ba thập niên. Trong khi ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ năm nay là 718 tỷ. Còn ngân sách quốc phòng Việt Nam vốn là tài liệu tuyệt mật, nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng khoảng 6.2 tỷ Mỹ kim năm 2020.

-Yahoo Finance ngày 24/5/2020: Quận Hạt Miami-Dade của Florida với dân số 2.7 triệu người đang đứng trước nguy cơ mực nước biển dâng cao một cách báo động do biến đổi khí hậu. Điều này có nghĩa là rất nhiều nhà cửa sẽ mất. Trong khi đó, miền Tây Nam và Trung Tây Hoa Kỳ sẽ phải đối phó với mưa lớn, sấm chớp và đợt nóng kỷ lục, bắc California có lúc đã lên tới 98 độ F. Còn Ấn Độ đang phải chịu một đợt nóng khủng khiếp. Có nơi lên tới 50 độ C.

-AFP ngày 24/5/2020: Tổng thống A Phú Hãn đã tiến hành việc thả 2000 tù binh Taliban như là một cử chỉ thiện chí sau khi phe nổi dậy đề nghị một cuộc ngưng bắn bất ngờ nhân Lễ Eid.

-The Telegraph (Anh Quốc) ngày 26/5/2020: Hoa Kỳ vừa tố cáo Nga triển khai phi cơ chiến đấu Mig-29 tại Libya và tin này được vị tư lệnh Quân Đội Hoa Kỳ tại Phi Châu xác nhận và đó là sự leo thang mạnh mẽ trong việc trợ giúp cho cuộc chiến mưu phản của Thống Chế Khalifa Haftar chống lại chính quyền được Hoa Kỳ và LHQ công nhận. Lực lượng của Thống Chế Haftar được Ai Cập và Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (United Arab Emirate) hỗ trợ.

-The Telegraph ngày 26/5/2020: Có sự nghi ngờ sau khi một người đàn bà ở Quận Katha thuộc Kashmir do Ấn Độ quản trị báo cáo rằng một con chim bồ câu sơn màu hồng, đeo vòng mật mã móc vào chân, bay vào nhà của bà. Con chim tình báo can đảm của Pakistan này sẽ bị nhốt trong chuồng suốt đời. Thế nhưng một nông dân ở Pakistan đã yêu cầu thủ tướng Ấn Độ trả con chim lại con chim vì mật mã đeo vào con bồ câu chỉ là số điện thoại di động của ông.

Ngày xưa chim bồ câu đã tham gia chiến trận bằng cách “đưa tin”. Ngày nay thú vật như cá heo và nhất là chó đã trở thành những chiến binh trên trận địa. Nước sử dụng chó nhiều nhất trên chiến trường có lẽ là Hoa Kỳ gọi là War Dogs nhất là trong chiến tranh Việt Nam.

-Oilprice.com ngày 26/5/2020: Nga đã thay thế Ả Rập Sê-út và trở thành người cung cấp dầu lớn nhất cho Hoa Lục với khoảng 1.75 triệu thùng mỗi ngày.

-ABC News ngày 26/5/2020: FBI sẽ điều tra vụ một người Da Đen chết ngay sau khi bị bắt bởi cảnh sát Minneapolis, Minnesta khi một đoạn thu hình xuất hiện trên hệ thống thông tin đại chúng cho thấy một cảnh sát người Da Trắng đã dùng đầu gối đè lên cổ người Da Đen và ghìm anh ta xuống mặt đường, trong khi anh ta liên tục kêu lên “Tôi không thở được”. Bốn cảnh sát liên quan đến vụ này tạm thời đã bị cho nghị việc. Trong một cuộc họp báo, Jacob Frey (Da Trắng)- Thị Trưởng Minneapolis nói rằng,” Là người Da Đen ở Mỹ không có nghĩa là mang bản án tử hình.” Bạo động, ném đá vào xe cảnh sát và hôi của đã xảy ra. Cảnh sát đã phải dùng lựu đạn cay và súng bắn đạn cao-su để đối phó với người biểu tình. Tại Los Angeles vài trăm người đã biểu tình tại Civic Center, chặn giữ Xa Lộ 101 và đập phá hai xe cảnh sát. Biểu tình cũng nổ ra tại Chicago. Ba ngày sau, các người biểu tình đã đốt phá một trụ sở cảnh sát của Thành Phố Minneapolis. Các nhà lãnh đạo địa phương và hoạt động nhân quyền đòi hỏi phải truy tố nhân viên cảnh sát này. Tin tức ngày 29/5/2020 cho biết cảnh sát viên Derek Chauvin bị bắt và bị truy tố về tội ngộ sát (third-degree murder) với hình phạt tối đa là 40 năm tù. Ôi thôi, một phút nóng giận hay căm thù, hủy hoại cuộc đời mình, gia đình mình (bà vợ đã nạp đơn xin ly dị) và gieo khổ đau cho bao người khác! Biểu tình, bạo động đã lan tràn ở một vài thành phố. Quân cảnh Hoa Kỳ chờ lệnh, trong lúc 500 vệ binh tiểu bang đã đực triển khai ở Minneapolis để đối phó với bạo loạn. Thống đốc Tiểu Bang Georgia cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và cho triển khai vệ binh khi đạo động bùng phát ở Thành Phố Atlanta.

-thedefencepost.com ngày 26/5/2020: Nga bắt đầu chế tạo máy bay ném bom chiến lược tàng hình giống như B-2 của Mỹ dự trù hoàn thành vào năm tới. Trong khi đó Hoa Lục cũng đang chế tạo máy bay ném bom chiến lược tàng hình Xian H-20 có khả năng tấn công mục tiêu ở xa 5000km dự định trình làng vào Tháng 11/2020.

-Yahoo Life ngày 27/5/2020: Theo tờ Medical British Journal- 21 chuyên viên về y tế của Hoa Kỳ, Anh Quốc và Ái Nhĩ Lan kết luận rằng Sinh Tố D (Vitamin D) rất tốt cho bắp thịt và xương và thường thiếu trong cơ thể vào mùa đông và những người không chịu ra nắng (vì sợ đen). Thế nhưng Sinh Tố D không tạo miễn dịch và nguy hiểm nếu dùng quá liều lượng. Sinh Tố D có nhiều trong cá hồi, cá thu, nấm, sữa, ya-ua và trứng.

-New York Times ngày 27/5/2020: Tổng Thống Donald Trump muốn binh sĩ Hoa Kỳ rút khỏi A Phú Hãn vào ngày bầu cử tổng thống. Hiện các cấp chỉ huy quân sự đang thuyết trình cho Ô. Trump nghe về kế hoạch rút quân và đề nghị rút từ từ. Ô. Trump nói rằng phải đem binh sĩ về nhà ngay nhưng theo dõi chặt chẽ diễn biến và sẽ đánh đòn như sấm sét như chưa từng có nếu thấy cần thiết.

-The Telegraph ngày 28/5/2020: Một người cha Ba Tư đã giết cô con gái 14 của mình khi cô bé này đang ngủ bằng cách chặt ra từng khúc vì cô bé đi theo một người đàn ông lớn tuổi. Truyền thông địa phương đã lên án việc làm này giống như một thứ “bạo lực do định chế” trong chế độ gia trưởng (cha có quyền quyết định mạng sống của con cái) của Ba Tư.

-Reuters Video ngày 28/5/2020: Quốc Hội Trung Quốc đã chấp thuận luật áp đặt an ninh quốc gia lên Hongkong với đa số tuyệt đối. Luật an ninh này nhằm đối phó với các hoạt động như: Lật đổ chính quyền, khủng bố và ngoại bang can dự vào nội bộ của Hongkong. Đồng thời các cơ quan tình báo của Hoa Lục cũng sẽ được thiết lập ở đây. Theo Reuters ngày 29/5/2020, Tướng Li Zuocheng (Lý Tác Thành) - tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Hoa nói rằng tấn công Đài Loan là một lựa chọn để ngăn Đài Loan đòi độc lập.

-Yahoo Finance ngày 28/5/2020: Tính tới ngày hôm nay, Hoa Kỳ có 40 triệu người thất nghiệp, một chỉ số suy thoái nhân dụng lớn nhất kể từ cuộc đại khủng hoảng kinh tế thập niên 1930.

-Huffington Post ngày 29/5/2020: Công ty mổ thịt heo khổng lồ Tyson Foods ở Iowa đã phải đóng cửa khi 22% số công nhân ở đây xét nghiệm có dấu hiệu (tested positive) nhiễm vi khuẩn Corona.

-Yahoo Video ngày 29/5/2020: Jen Stoltenberg- người đứng đầu Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) thừa nhận rằng có sự chia rẽ nghiêm trọng trong nội bộ của khối và kêu gọi các thành viên gia tăng chi phí quốc phòng để đối phó với thách thức toàn cầu.

-The Wrap + Video ngày 29/5/2020: Tổng Thống Donald Trump tuyên bố cắt đứt liên hệ với Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) với lý do Hoa Lục kiểm soát toàn bộ tổ chức này và áp lực WHO hướng dẫn sai lạc thế giới về đại dịch COVID-19.

-AFP ngày 29/5/2020: Một ông bộ trưởng bộ an ninh Nam Dương đã bị các bà công kích nặng nề khi khôi hài bằng cách ví von vi khuẩn Corona cũng giống như các bà vợ bất trị. (bất trị tức là hết thuốc chữa hay không thuốc nào chữa được. Vi khuẩn Corona hiện chưa có thuốc nào chữa được.)

Có lẽ ông này “xâm mình” nên mới ví von như vậy. Không hiểu tối hôm đó về nhà, bà vợ “bất trị” của ông có tống ông ra ngủ ngoài nhà xe (garage) không?

-Fox News Video ngày 30/5/2020: Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đang chú ý tới những sinh viên Hoa Lục nghi ngờ đã từng học, làm việc hay nghiên cứu cho các tổ chức của Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân Trung Hoa.

-Reuters ngày 7/6/2020: Đám người biểu tình tại Bristol, Anh Quốc đã kéo đổ bức tượng Edward Colston- người buôn bán nô lệ rồi lăn xuống sông trong cuộc biểu tình chống nạn kỳ thị chủng tộc nhân cái chết của George Floyd. Rồi tại miền nam nước Anh, chính quyền nói rằng sẽ gỡ bỏ bức tượng của Robert Baden-Powell- người sáng lập ra hướng đạo sinh vì ông này có tư tưởng kỳ thị, ủng hộ Hitler và chủ nghĩa Phát-xít. Rồi theo AP ngày 10/6/2020, đoàn người biểu tình tại Richmond, Virginia đã kéo xập tượng Christopher Columbus (người trước đây được coi như khám phá ra Mỹ Châu), phóng hỏa rồi xô xuống hồ. Sau đó đoàn biểu tình treo lên bệ tượng một tấm bảng viết, “Columbus tiêu biểu cho diệt chủng”. Rồi tượng của Columbus bị chặt đầu tại Boston, Massachussett. Thậm chí cả HBO Max cũng tuyên bố gỡ bỏ cuốn phim nổi tiếng “Cuốn Theo Chiều Gió” (Gone With The Wind) vì tính kỳ thị chủng tộc của nó. HBO Max nói rằng họ cũng sẽ đưa cuốn phim này lên nhưng có sự thảo luận về nội dung có tính lịch sử và tố cáo những gì được mô tả. Rồi một số nơi ở Mỹ người ta đập phá hoặc yêu cầu dỡ bỏ các bức tượng liên quan đến Miền Nam trong cuộc Nội Chiến (Civil War) vì Miền Nam chủ trương duy trì chế độ nô lệ. Tại Richmond, Virginia- thủ đô cũ của Miền Nam trong cuộc nội chiến, người biểu tình đã kéo sập tượng của Jefferson Davis- tổng thống đầu tiên của Miền Nam. Rồi tượng của cựu Thủ Tướng Winston Churchill- người được coi như người hùng của Anh trong Đệ II Thế Chiến, nổi tiếng khắp thế giới đặt ở Parliament Square lại bị phá, bôi bẩn và viết lên chữ “kỳ thị chủng tộc”. Rồi có tin bộ trưởng quốc phòng Mark Esper và bộ trưởng lục quân Ryan McCarthy sẽ mở một cuộc thảo luận gồm lưỡng đảng về việc đặt lại tên khác cho các căn cứ như Fort Bragg ở North Carolina và Fort Benning ở Georgia vì những cái tên này nhằm vinh danh các sĩ ông tướng của Miền Nam trong cuộc nội chiến. Rồi vào ngày 20/6/2020, bức tượng của Francis Scott Key- người sáng tác bài quốc ca của Hoa Kỳ “The Star-Spangled Banner”đã bị kéo đổ bởi những người biểu tình chống bất công vì kỳ thị chủng tộc tại San Francisco vì ông này là chủ nô. Rồi vào ngày 21/6/2020, những người biểu tình chống kỳ thị chủng tộc và tàn bạo của cảnh sát liên tục trong 22 ngày đã kéo đổ tượng George Washington tại Portland, Oregon.

Các sử gia rồi đây sẽ lượng giá biến cố Minneapolis, mới đầu tưởng chừng như nhỏ bé, bình thường vì biết bao người Da Đen đã từng bị cảnh sát Da Trắng bắn chết, nhưng không ngờ biến cố này lại gây tác động toàn cầu. Nguyên do tại đâu? Xin để các sử gia cho lời giải đáp.

-The Politico ngày 1/6/2020: Ngoại Trưởng Mike Pompeo nói rằng Hoa Kỳ duyệt xét hành động cấp kỳ để phối phó với cuộc điều tra của Tòa Án Hình Sự Quốc Tế (International Criminal Court) nói rằng binh sĩ Hoa Kỳ đã phạm tội ác chiến tranh tại A Phú Hãn và hành động của Do Thái ở Palestine. Vào ngày 11/6/2020, trong một cuộc họp báo chung cùng với bộ trưởng tư pháp, bộ trưởng quốc phòng và cố vấn an ninh quốc gia, Ô. Mike Pompeo nói rằng nước Mỹ không để người dân bị “tòa án trá hình (kangaroo court) đe dọa” (we will not stand by as our people are threatened by a kangaroo court). Tổng Thống Donald Trump đã ban hành lệnh trừng phạt một số thẩm phán cao cấp nhất của Tòa Án Hình Sự Quốc Tế cùng gia đình đã tham gia vào cuộc điều tra này như phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh vào Mỹ. Liên Hiệp Âu Châu nói rằng nói rằng bất kỳ biện pháp trừng phạt nào nhắm vào nhân viên của Tòa Án Hình Sự Quốc Tế và gia đình họ là không thể chấp nhận được và chưa từng có tiền lệ.

-Reuters ngày 1/6/2020: Với nhiều thành phố khắp nước Mỹ hỗn loạn vì cái chết của thanh niên Da Đen George Floyd một nhà lập pháp Hoa Kỳ sẽ trình một dự luật hy vọng rằng sẽ chấm dứt lối bạo lực của cảnh sát bằng cách cho phép nạn nhân kiện nhân viên cảnh sát về những hành động bất hợp pháp và vi hiến. Theo AP ngày 5/6/2020, các nhà thương thảo của Thành Phố Minneapolis đã đồng ý với tiểu bang rằng họ sẽ cấm việc cảnh sát chẹt cổ nạn nhân và đòi hỏi nhân viên cảnh sát phải báo cáo và can thiệp nếu họ thấy nhân viên cảnh sát khác sử dụng bạo lực bất hợp pháp.

-Reuters +Video ngày 1/6/2020: Hoa Lục đánh trả hành động trừng phạt của Mỹ đối với Hongkong bằng cách ra lệnh cho các công ty quốc doanh ngưng mua đậu nành, thịt heo từ Hoa Kỳ. Đồng thời Hoa Lục cũng ngưng nhập cảng một số lượng lớn về bắp và bông vải và họ sẽ mở rộng danh sách này nếu Hoa Thịnh Đốn lại có thêm hành động về Hương Cảng. Theo Reuters ngày 3/6/2020, bộ tham mưu của Tổng Thống Donald Trump nói rằng họ sẽ không cho phép các máy bay chở hành khách của Hoa Lục vào nước Mỹ kể từ 16/6 trong lúc áp lực Bắc Kinh phải cho mở lại các chuyến bay của các hãng hàng không Hoa Kỳ. Thế nhưng sau những lời đe dọa, hai bên đã cho tái tục những chuyến bay thường lệ bởi vì nếu làm thế hai bên đều thiệt hại. Giữa lúc cuộc khẩu chiến leo thang giữa Ô. Mike Pompeo và hệ thống truyền thông của Trung Quốc, có tin Ô. Mike Pompeo lặng lẽ thiết lập chương trình gặp gỡ các viên chức Hoa Lục tại Hạ Uy Di. Không biết hai bên thảo luận những gì?

-Business Insider ngày 2/6/2020: Trước thảm họa mà nước Mỹ đang phải chịu đựng, qua những cuộc biểu tình đốt phá khắp nơi vì cái chết của thanh niên Da Đen George Floyd, cựu Tổng Thống George W, Bush (Bush Con) nói rằng, “Nó vẫn là một sự thất bại đến bàng hoàng là nhiều người Mỹ Da Đen, đặc biệt là thanh thiếu niên Da Đen đang bị phiền hà và đe dọa trên chính đất nước của họ.” (It remains a shocking failure that many African Americans, especially young African American men, are harassed and threatened in their own country," Bush said.) Ô. Trump đã lên tiếng phản công lại Ô. Bush Con.

-World News ngày 3/6/2020: Joseph Borrell - nhà ngoại giao hàng đầu của Liên Hiệp Âu Châu (EU) nói rằng cái chết của George Floyd là hậu quả của việc lạm dụng quyền lực và 27 quốc gia thành viên cảm thấy bàng hoàng và kinh sợ. (The European Union’s top diplomat said the death of George Floyd was the result of an abuse of power and that the 27-nation bloc is “shocked and appalled” by it.)

-AP ngày 3/6/2020: Ba ngày sau cái chết của George Floyd, hình ảnh một phụ nữ Da Trắng đau đớn mặt úp trên mặt đường nhựa ở Paris khi bị một nhân viên cảnh sát dùng đầu gối đè lên mặt, được phổ biến khắp thế giới. Hình này được chụp vào ngày 26/5/2019 trong cuộc biểu tình của những người “mặc áo gi-lê vàng” ở Thủ Đô Paris.

-AFP ngày 3/6/2020: Vấn đề an ninh tại Biển Đông đã khiến Phi Luật Tân thôi không hủy bỏ hiệp ước Thăm Viếng Quân Sự với Mỹ. Đây là một hiệp ước quan trọng để Hoa Thịnh Đốn có thể đối phó với Bắc Kinh- một cường quốc đang vươn lên.

-Huffington Post ngày 3/6/2020: Dân biểu đương nhiệm Steve King- người chủ trương “Da Trắng Là Thượng Đẳng” (White Supremacy) đã bị đã bị đánh bại trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa ở Iowa gây choáng váng khiến chấm dứt sự nghiệp lập pháp của một trong những dân biểu ở Hoa Thịnh Đốn công khai bày tỏ sự cuồng tín của mình và chủ trương cổ vũ tổ chức “Tân Quốc Xã” (neo-Nazis).

-AP ngày 3/6/2020: Tổng Thống Nga Putin đã chấp thuận chính sách dùng vũ khí nguyên tử để ngăn chặn những cuộc tấn công của đối thủ nhắm vào những cơ sở quan trọng của chính quyền hay các căn cứ quân sự của Nga. Thậm chí những cuộc tấn công bằng vũ khí quy ước cũng sẽ bị đáp trả bằng hạt nhân. Chính sách “Nuclear Deterrent” này rõ ràng là gửi một tín hiệu tới Hoa Kỳ.

-Reuters ngày 4/6/2020: Thủ Tướng Modi của Ấn Độ và Thủ Tướng Morrison của Úc vừa ký Thỏa Hiệp Hỗ Trợ Tiếp Vận (Mutual Logistics Support Agreement) cho phép hai bên được vào các căn cứ quân sự của nhau để làm dễ dàng cho việc trao đổi quốc phòng và tập trận.

-Reuters ngày 5/6/2020: Tổng Thống Phi Luật Tân Duterte dọa sẽ lại giết những kẻ buôn bán, chuyển vận ma túy sau khi cảnh sát tịch thu 756 kg ma túy mà ông cho rằng điều này chứng tỏ Đông Nam Á đã trở thành địa điểm trung gian cho việc chuyển vận ma túy.

-Los Angeles Times ngày 5/6/2020: Ô. James “Stew” Stewar -Thị Trưởng Temecula, California đã phải từ chức vì một điện thư có nội dung gây phản ứng dữ dội, “Tôi không tin rằng bất cứ người da màu tốt nào lại bị cảnh sát giết chết.” (I don’t believe any good person of color has been killed by police). Câu nói này hàm ngụ rằng chỉ những người da màu xấu mới bị cảnh sát giết mà thôi. Ở thời buổi này, khi viết phải lập một “bàn kiểm duyệt” ngay bên cạnh mình. Phải đọc đi đọc lại xem lời mình viết có xúc phạm ai không? Có hợp tình, hợp lý không? Nói có sách mách có chứng không? Các cụ Việt Nam dạy không sai, “Bút sa gà chết” và “Lời nói, một đọi máu”. Chưa chắc mình đã là kẻ kỳ thị chủng tộc, nhưng khi viết điều kỳ thị…thì chính mình là kẻ kỳ thị chủng tộc vì…văn tức là người.

-Huffington Post ngày 5/6/2020: Dan Patrick- Phó Thống Đốc Tiểu Bang Texas nói rằng cội nguồn của nạn kỳ thị chủng tộc là vì “phe tả” (the left) thiếu đức tin và không chấp nhận Chúa Jesus. Ông còn nói thêm, “Luật pháp không giải quyết được nạn kỳ thị chủng tộc. Chỉ có Chúa Jesus và Thượng Đế làm được mà thôi.” (Patrick also said laws can’t fix racism, only Jesus and God can.) Mới đây Ô. Dan Patrick nói rằng, “Ông sẵn sàng hy sinh tính mạng mình cho nền kinh tế.”

-BBC (Anh Ngữ) ngày 6/6/2020: Tổng Thống Donald Trump vừa chấp thuận kế hoạch rút 9500 binh sĩ ra khỏi Đức vào Tháng Chín năm nay. Ô. Trump đã than phiền rằng NATO cần tăng chi phí quốc phòng và chỉ muốn quân số tối đa của Hoa Kỳ là 25,000. Bà thủ tướng Đức Merkel nói rằng hành động này là điều không thể chấp nhận được.

-AFP ngày 6/6/2020: Hàng ngàn người Do Thái ở Tel Aviv xuống đường biểu tình để phản đối kế hoạch thôn tính Vùng Tây Ngạn (West Bank) của Palestine.

-Huffington Post ngày 7/6/2020: Đại sứ Trung Quốc tại Anh nói rằng dự định của Thủ Tướng Boris Johson tính tìm một công ty khác thay vì Hoa Vi có thể sẽ làm hư kế hoạch Trung Quốc xây các lò nguyên tử và hệ thống xe điện tốc hành cho Anh Quốc. Ông đại sứ này nói rằng đây là sự thử thách xem Anh Quốc có phải là người hợp tác (partner) thật sự và trung tín không?

-Reuters ngày 7/6/2020: Nhật Bản vừa quyết định sẽ không cùng Hoa Kỳ, Anh Quốc và các quốc gia khác đưa ra bản tuyên bố quở trách Hoa Lục áp đặt luật an ninh lên Hongkong. Rõ ràng Nhật Bản muốn mọi việc êm thắm vì đang chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Ô. Tập Cận Bình.

-The Independent ngày 8/6/2020: Công tố viên Hoa Kỳ đã chính thức yêu cầu Hoàng Tử Andrew của Anh phải chuẩn bị cho cuộc thẩm vấn với tư cách nhân chứng trong vụ Jeffrey Epstein bị truy tố về tội buôn và xâm hại tình dục gái vị thành niên. Jeffrey Epstein đã chết trong một nhà tù được canh phòng nghiêm nhặt ở Nữu Ước ngày 10/8/2029 có lẽ để bịt miệng vì nó liên hệ tới các ông lớn đã là “khách hàng” của Jeffrey Epstein. Theo Yahoo News UK, cô Giuffe (Virginia Roberts) đã tố cáo ông hoàng tử này đã ngủ với cô ba lần kể cả lúc cô mới 17 tuổi- tuổi được coi là vị thành niên tại Hoa Kỳ.

-AP ngày 9/6/2020: Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên Hiệp Âu Châu (EU) nói rằng vì Hoa Kỳ đã rút lui khỏi thỏa hiệp 2015 nhằm ngăn chặn Ba Tư chế tạo vũ khí nguyên tử cho nên không còn tư cách thành viên để viện dẫn thỏa hiệp hầu áp đặt cấm vận thường trực lên quốc gia Hồi Giáo này. Theo AFP cùng ngày, Hoa Kỳ đe dọa sẽ trừng phạt bất cứ quốc gia nào liên hệ tới công ty chuyển vận của Ba Tư, nại cớ nó liên hệ tới việc thử nghiệm vũ khí.

-AFP ngày 9/6/2020: Palestine đã gửi một đề nghị lên bộ tứ gồm LHQ, Nga, Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu một đề nghị phản lại kế hoạch của Hoa Kỳ trong đó báo hiệu việc Do Thái sẽ thôn tính vùng Tây Ngạn. Kế hoạch bao gồm một quốc gia Palestine độc lập, có chủ quyền và phi quân sự, đồng thời điều chỉnh lại vùng biên giới những nơi thấy cần thiết.

-The Telegraph ngày 9/6/2020: Đảng đối lập Thụy Điển công kích chính quyền về việc đối phó với đại dịch Corona với số người chết gia tăng (4659 người chết) khiến đặt câu hỏi về việc tại sao không ban hành các biện pháp cách ly. Thủ tướng Thụy Điển vẫn tiếp tục chống lại việc kiểm dịch và cách ly đồng thời đổ lỗi cho việc chăm sóc cẩu thả người già.

-Yahoo News UK ngày 9/6/2020: Một người đàn bà 31 tuổi ở Cornwall, Anh Quốc đã bị kết án tù ba năm vì để đứa con trai 9 tuổi ở nhà với con chó Bulldog để đi ăn tiệc với hàng xóm và con chó này đã cắn chết cậu bé.

-Meredith Videos ngày 10/6/2020: Vài chục ngàn người ở Đức đã xuống đường biểu tình khắp các thành phố ở Đức và có thể là những cuộc biểu tình lớn nhất để đòi hỏi công lý và phản đối kỳ thị chủng tộc giữa lúc phong trào kỳ thị lan rộng ở Đức.

-RFI ngày 10/6/2020: Bộ trưởng quốc phòng Phi Luật Tân hôm qua 09/06/2020 cùng với một phái đoàn đã đổ bộ lên Đảo Thị Tứ, cắt băng khánh thành một bến tàu trị giá năm triệu Mỹ Kim. Đồng thời loan báo sẽ chi 26 triệu Mỹ Kim xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự trên đảo này, trong đó có việc hoàn chỉnh một phi đạo.

-NBC News ngày 11/6/2020: Tướng Tham Mưu Trưởng Liên Quân Hoa Kỳ Mark Miller đã thảo luận về việc từ chức vì đã cùng Tổng Thống Donald Trump tham gia vào việc chụp hình gây tranh cãi tại nhà thờ ở Hoa Thịnh Đốn. Tướng bốn sao Mark Miller nói rằng chính ra tôi không nên có mặt hôm đó. Sự tranh cãi ở chỗ sự có mặt của Tướng Mark Miller chứng tỏ quân đội tham gia vào chính trị, dẹp loạn trong khi quân đội tuyên thệ trung thành với hiến pháp và bảo vệ người dân.

-The Guardian ngày 13/6/2020: Hoa Lục vừa tuyên án tử hình một công dân Úc về tội chuyển vận ma túy khiến tạo thêm căng thẳng ngoại giao vốn đã căng thẳng.

-The Insider ngày 13/6/2020: Một nữ luật sư ở Wisconsin bị truy tố về tội phạm vì thù ghét (hate crime) vì đã nhổ nước miếng vào mặt một thanh niên Da Đen 17 tuổi trong cuộc biểu tình Black- Lives-Matter (Sinh mệnh của người Da Đen phải được tôn trọng). Phạm tội vì thù ghét được định nghĩa là: Bạo hành hay phá hoại tài sản mà động lực là thù ghét một người nào đó căn cứ trên màu da, tín ngưỡng, phái tính hay khuynh hướng tính dục. Do đó, đối diện với người khác chủng tộc, tín ngưỡng chúng ta phải hết sức thận trọng nếu không sẽ bị ghét vào tội phạm vì thù ghét mà hậu quả rất nặng nề.

-The Telegraph (Anh Quốc) ngày 14/6/2020: TNS đối lập Armando Fenedetti của Bolivia cảnh báo rằng việc đem quân Mỹ vào Bolivia (biên giới với Venezuela) là bất hợp pháp và có thể biến thành một cuộc chiến không liên hệ gì tới chúng ta.

-AFP Video ngày 16/6/2020: Bắc Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên lạc giữa hai bên sau những lời đe dọa. Cuộc phá hủy này diễn ra sau khi cô em gái của Ô. Kim Jong Un nói rằng văn phòng này vô dụng và cần phá bỏ. Nam Triều Tiên nói rằng Bắc Triều Tiên đừng làm quá lố.

-Tổng Hợp ngày 16/6/2020: Hai mươi lính Ấn Độ tử thương trong cuộc đụng độ với binh sĩ Trung Quốc tại vùng biên giới ở tây Hy Mã Lạp Sơn mà hai bên tranh chấp.

-Reuters ngày 20/6/2020: Tổng Thống al-Sisi của Ai Cập ra lệnh cho binh sĩ sẵn sàng thi hành sứ mạng tại hải ngoại hay trong nước để bảo vệ an ninh quốc gia giữa lúc tình hình căng thẳng vì Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp quân sự vào nước láng giềng Libya. Theo Reuters ngày 22/6/2020, Tổng Thống Pháp Macron nói rằng Pháp sẽ không tha thứ việc Thổ Nhĩ Kỳ can dự quân sự vào Libya. Hiện nay quân ngoại nhập đang tập trung để đối đầu tại Sirte là vùng dầu hỏa của Libya.

-Reuters ngày 21/6/2020: Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo lên án Hội Đồng Nhân Quyền LHQ là đạo đức giả khi tổ chức này cáo buộc Hoa Kỳ về chính sách kỳ thị chủng tộc và sự tàn bạo của cảnh sát sau cái chết của George Floyd tại Minnapolis.

-Reuters ngày 22/6/2020: Thủ Tướng Hun Sen của Căm Bốt nói rằng đảng cầm quyền của ông sẽ thống trị lực lượng chính trị cả trăm năm nữa, đảng đối lập hãy chờ thêm một kiếp nữa để nắm chính quyền.

Ô. Hun Sen tuy nói ẩu nhưng khá đúng. Ngoại trừ quân đội đảo chính, Hoa Kỳ cấm vận rồi đem quân lật đổ giống như Iraq, Libya, Syria hay dân chúng Căm Bốt đói khổ, ăn mày đầy đường thì đảng đối lập mới có cơ may thắng cử để nắm chính quyền. Hãy xem Ô. Suharto làm tổng thống Nam Dương 35 năm, Tưởng Giới Thạch làm tổng thống Trung Hoa rồi Đài Loan cả thảy 25 năm (1950-1975) rồi con là Tưởng Kinh Quốc làm thủ tướng sáu năm (1972-1978). Rồi Ô. Lý Quang Diệu làm thủ tướng 31 năm rồi con trai Lý Hiển Long làm thủ tướng từ năm 2004 tới nay 15 năm) mà có thấy thế giới lên án gì đâu? Khi nào chống Mỹ thì mới chết, còn không chống Mỹ thì dù có độc tài, làm tổng thống, thủ tướng suốt đời cũng chẳng sao. Hiện nay Ô. Lý Hiển Dương- em trai Ô. Lý Hiển Long ra nhập đảng đối lập và sẽ ra tranh cử chống ông anh. Nếu ông anh đắc cử thì họ Lý vẫn làm thủ tướng. Còn nếu ông em đắc cử thì họ Lý cũng lại làm thủ tướng. Cái kiểu này giống như Tôn Ngộ Không hóa phép thành Tôn Ngộ Không thứ hai. Hiện nay Ô. Hun Sen đã chuẩn bị cho con trai lớn là Hun Manet (43 tuổi) vai trò lãnh đạo đất nước. Hun Manet là tướng bốn sao, tốt nghiệp Võ Bị West Point, lấy bằng Cao Học tại Hoa Kỳ và tiến sĩ tại Anh. Đảng đối lập Căm Bốt mà nắm quyền thì Đông Nam Á đại loạn, trước mắt sẽ gây chiến với Việt Nam để đòi lại Miền Tây. Ô. Hunsen tuy độc tài nhưng giữ yên được đất nước cũng như với các nước láng giềng.

-AFP ngày 23/6/2020: Hoa Kỳ đưa ba HKMH tức 60% lực lượng hải quân vào vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương với quân số 375,000- điều chưa từng thấy sau Đệ II Thế Chiến mà Hoa Lục nói rằng có thể gây rủi ro đụng chạm trên biển.

-Reuters ngày 24/6/2020: Bộ Thương Mại Hoa Kỳ nói rằng họ sẽ mở cuộc điều tra xem bánh xe hơi nhập cảng từ Nam Triều Tiên, Đài Loan và Việt Nam có bán dưới giá bình thường hay không. Bộ này cũng nói họ đang điều tra xem vỏ xe hơi sản xuất tại Việtt Nam dùng cho xe du lịch, xe vận tải hạng nhẹ có nhận được sự trợ giúp không công bằng từ chính phủ hay không.

-AP ngày 24/6/2020: Người đứng đầu Liên Đoàn Ả Rập trong một phiên họp cao cấp của LHQ cảnh cáo rằng việc Do Thái thôn tính một phần của vùng Tây Ngạn sẽ thổi bùng căng thẳng, gây nguy hiểm cho tiến trình hòa bình ở Trung Đông và châm ngòi nổ cho chiến tranh tôn giáo trong và ngoài vùng.

-AFP ngày 25/6/2020: Một thỉnh nguyện thư gửi Thủ Tướng Trudeau bao gồm cựu thẩm phán tối cao, cựu bộ trượng ngoại giao, cựu bộ trưởng tư pháp và một số nhân sĩ khác của Gia Nã Đại yêu cầu thả Bà Mạnh Vãn Chu để đổi lấy hai công dân Gia Nã Đại đang bị Bắc Kinh giam tù. Nhưng Ô. Trudeau nói rằng việc trao đổi con tin làm suy yếu hệ thống giá trị và công lý của Gia Nã Đại.

-AP ngày 25/6/2020: Tổng Thống Hoa Kỳ muốn khởi đầu Ngày Lễ Độc Lập bằng cách viếng thăm tượng đài Mount Rushmore vào ngày 3/7 với tượng của bốn tổng thống nhưng đã gây nên phản ứng từ người thổ dân Da Đỏ. Các người phản đối nói rằng, “Mount Rushmore là biểu tượng của Da Trắng Là Tối Thượng là một cấu trúc của kỳ thị chủng tộc vẫn còn tồn tại tới ngày nay. Nó là một sự phi pháp đã ăn cắp đất của người Da Đỏ rồi tạc tượng những kẻ đi chinh phạt và phạm tội diệt chủng.

-Reuters ngày 25/6/2020: Dù Tổng Thống Donald Trump nói với Thủ Tướng Anh Boris Johnson rằng Huawei là con “ký sinh trùng” đừng để nó dính vào. Thế nhưng công ty viễn thông khổng lồ này nói rằng họ đã được giấy phép để xây một trung tâm nghiên cứu và phát triển cho Anh Quốc trị giá 1.2 tỷ Mỹ Kim.

-The National Interest ngày 26/6/2020: Đã gợi lại hình ảnh khó quên của pháo hạm USS. New Jersey với hỏa lực khủng khiếp đã bắn 20,000 quả đạn đại bác đường kính 40 cm (16 in) to gần bằng quả bom, trong đó 5,688 quả vào bờ biển Miền Bắc, số còn lại yểm trợ cho quân Mỹ và Miền Nam trên chiến trường.

Tổng số bom đạn Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam gấp 10 lần số bom đạn dùng trong Đệ II Thế Chiến. Đây là cuộc chiến không thể nào quên trong lịch sử và ký ức của người Hoa Kỳ. Ngày nay pháo hạm New Jersey trở thành viện bảo tàng nổi (floating museum) tại Camden, New Jersey.

-Huffington Post ngày 26/6/2020: Trong lúc cả quốc gia đang cân nhắc về những biểu tượng Da Trắng Là Thượng Đẳng của Hoa Kỳ, một số người thổ dân Da Đỏ biểu tình lại kêu gọi Tiểu Bang California lượng giá lại di sản của Junipero Serra là thực dân người Tây Ban Nha được phong thánh. (Giáo Hoàng Francis đã phong thánh cho ông năm 2015). Những người biểu tình đã kéo xập tượng của những nhà truyền giáo Ca-tô La Mã hồi thế kỷ 18- một ở San Francisco, một tượng khác ở Los Angeles và tượng thứ ba mà Tòa Thị Chính Ventura đồng ý sẽ di chuyển khỏi nơi công cộng. Đã từ lâu giáo hội Ca-tô La Mã ca ngợi Junipero đầy lòng nhân ái nhưng những người không đồng ý lại nói rằng ông ta là kiến trúc sư của hệ thống đối xử tàn bạo với thổ dân và nền văn hóa của họ. (He was the architect of a system that brutalized Indigenous peoples and their cultures.)

-NBC News ngày 27/6/2020: Tổng Thống Donald Trump vừa ký sắc lệnh bảo vệ các tượng đài của liên bang sau một đợt biểu tình đập phá, bôi bẩn các pho tượng kỷ niệm Liên Minh Miền Nam và tượng của những nhà lập quốc. Sắc lệnh nói rằng cá nhân và các tổ chức có quyền để nghị dời hoặc xây các bức tượng nhưng không cá nhân nào có quyền làm hư hại, bôi bẩn hay dời các bức tượng này bằng bạo lực.

-Yahoo News ngày 27/6/2020: Đảng Dân Chủ Quận Hạt Orange đã thông qua nghị quyết khẩn cấp yêu cầu Ban Giám Sát Quận Hạt đổi tên Phi Trường John Wayne (tài tử đóng phi cao-bồi Miền Tây) vì ông này theo chủ nghĩa Da Trắng Là Thượng Đẳng và những tuyên bố mù quáng.

-Reuters ngày 27/6/2020: Thái Lan và Miến Điện phối hợp thiêu hủy 25 tấn ma túy trị giá tới 2 tỉ Mỹ Kim nhưng họ nói rằng chiều hướng vẫn gia tăng trong khi các băng đảng có tổ chức vẫn mở rộng nguồn cung cấp và tìm nhiều ngõ ngách khác để làm ăn. Theo Reuters ngày 5/6/2020, Tổng Thống Phi Luật Tân Duterte dọa sẽ lại giết những kẻ buôn bán, chuyển vận ma túy sau khi cảnh sát tịch thu 756 kg ma túy mà ông cho rằng điều này chứng tỏ Đông Nam Á đã trở thành địa điểm trung gian cho việc chuyển vận ma túy.

-AP ngày 28/6/2020: Vào ngày 26/6/2020, các nhà lãnh đạo của khối ASEAN đã tổ chức phiên họp thượng đỉnh được chiếu qua màn hình và đưa ra bản tuyên bố như sau: “Chúng tôi tái xác nhận rằng Công Ứớc Về Luật Biển 1982 là căn bản cho việc xác định thực thể, chủ quyền, pháp chế và những đặc quyền chính đáng trên biển.” AP cho rằng đây là bản công bố mạnh mẽ nhất chống lại tuyên bố chủ quyền 90% trên Biển Đông qua Đường Lưỡi Bò của Trung Quốc. Cũng theo AP, ngay sau cuộc họp của ASEAN, Hoa Kỳ cho tiến hành cuộc tập trận trên Biển Phi Luật Tân với sự tham dự của hai HKMH để phô diễn khả năng triển khai mau chóng để hỗ trợ cho đồng minh nằm trong vùng đang có tranh chấp với Trung Quốc. Trong khi đó, cũng ngay sau cuộc họp của ASEAN, Trung Quốc loan báo sẽ mở cuộc tập trận diễn ra từ ngày 1/7/2020 -5/7/2020 tại Quần Đảo Hoàng Sa và cấm tất cả tàu thuyền qua lại khu vực này.

-Goog Morning America ngày 28/6/2020: Ba trẻ vị thành niên hỏi thanh niên Laroy Battle người Da Đen 19 tuổi, “Ông cao bao nhiêu?” trong lúc xếp hàng mua kẹo tại một cửa tiệm ở South Chicago. Sau khi ba em bỏ đi về nhà, Laroy Batlle đi theo và dùng súng bắn chết hai em- Jasean Francis, 17 tuổi và Charles Riley, 16 tuổi, còn em thứ ba bị thương.

Đây là một thảm kịch rất phi lý. Có lẽ thanh niên Laroy Battle cho rằng anh ta bị chế diễu khiến tự ái nổi lên và dùng súng bắn chết hai em nhỏ. Ôi, tự ái! Mi là một cái gì thật ghê gớm có thể đưa tới những hành động kinh thiên động địa. Tại Việt Nam, chỉ một cái nhìn thế nào đó hoặc đưa rượu mời bạn không đúng cách, bạn có thể dùng dao đâm chết bạn. Cái tâm lý của con người thật lạ kỳ. Người ta có thể chấp nhận thân phận nghèo hèn, thất học, ngu dốt nhưng tự ái sẽ nổi lên đùng đùng khi có ai nhìn họ một cách nào đó hoặc chỉ là một câu nói rất vu vơ khiến họ nghĩ rằng mình phê bình, chỉ trích, chê bai. Cho nên trong cuộc sống phải hết sức thận trọng để tránh chạm tự ái người ta.

-Reuters ngày 29/6/2020: Bắc Kinh nói rằng họ sẽ hạn chế nhập cảnh một số cá nhân Hoa Kỳ có hành vi quá đáng liên quan đến Hương Cảng- đối xứng với những biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ vì Hoa Lục đã ngăn chặn tự do tại đây nhưng không nêu tên ai bị trừng phạt.

-Business Insider ngày 29/6/2020: Ba Tư vừa ban hành lệnh bắt giam Tổng Thống Donald Trump vì đã giết chết Qassem Soleimani đồng thời yêu cầu Cảnh Sát Quốc Tế giúp bắt giữ Ô. Trump vì hảnh động khủng bố.

-Politico ngày 29/6/2020: Tổng Thống Doanld Trump nói rằng việc lấy tên Tổng Thống Woodrow Wilson ra khỏi một giảng đường của Đại Học Princeton, New Jersey là ngu xuẩn không thể tưởng tượng được. Ô. Woodrow Wilson làm tổng thống từ 1913-1921 đã thi hành chính sách phân biệt chủng tộc đối với công chức Liên Bang. Ông cũng từng là chủ tịch đại học này và ngăn cấm sinh viên Da Đen ghi danh vào đây.

-AP ngày 29/6/2020: Tổng Thống Maduro của Vennezuela đã yêu cầu đại sứ của Liên Hiệp Âu Châu (EU) rời khỏi đất nước này vài giờ sau khi khối này thúc đẩy việc dân chủ hóa đất nước bằng cách trừng phạt một vài viên chức trung thành với nhà lãnh đạo có khuynh hướng theo chủ nghĩa xã hội.

-AFP ngày 1/7/2020: Trung Quốc ra lệnh cho chi nhánh của các hãng thông tấn như AP, UPI, CBS và NPR phải khai báo số lượng nhân viên, hoạt động tài chính cũng như tài sản mà họ có ở Trung Hoa. Đây là hảnh động trả đũa vì Hoa Thịnh Đốn đã ngăn cấm bốn cơ sở thông tin của họ tại Hoa Kỳ.

-AP ngày 1/7/2020: Pháp loan báo họ sẽ không tham dự vào một chiến dịch hải quân của Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Địa Trung Hải sau khi có sự căng thẳng về quân sự với Thổ Nhĩ Kỳ vì cuộc xung đột tại Libya. Tổng Thống Pháp tuyên bố sẽ không tha thứ hành động can thiệp quân sự của Thổ vào đây và gọi sự can thiệp của Thổ là “tội phạm” còn Nga là mâu thuẫn. Hiện nay Thổ trợ giúp phe Tripoli không quân, vũ khí và đồng minh tham chiến đến từ Syria. Theo AFP ngày 8/7/2020, Tổng Thư Ký LHQ Antonio Guterres nói rằng sự tham gia của quân ngoại bang với lính đánh thuê và vũ khí phức tạp là điều chưa từng thấy ở Libya.

-Reuters ngày 2/7/2020: Bộ Trưởng Quốc Phòng Phi Luật Tân nói rằng việc tập trận tại vùng biển gần Quần Đảo Hoàng Sa của Trung Quốc là sự khiêu khích lớn, trong khi đó Bộ Ngoại Giao Việt Nam gọi đó là vi phạm chủ quyền có thể phương hại tới mối bang giao với các quốc gia Đông Nam Á.

-Reuters ngày 3/7/2020: Tổng Thống Putin cám ơn người dân Nga đã hỗ trợ ông bằng cách chấp thuận tu chính hiến pháp qua trưng cầu dân ý khiến ông có thể ứng cử thêm hai nhiệm kỳ nữa tức tới năm 2036.

-Bloomberg News ngày 3/7/2020: Nhiều tuần lễ mưa lũ ở miền nam Trung Hoa khiến vài triệu người không nhà không cửa, thiệt hại lên tới 25 tỷ Nguyên (3.6 tỷ Mỹ Kim) trong khi đó các nhóm bảo vệ môi trường nói rằng lũ lụt tệ hại sẽ trở thành chuyện thông thường. Vào cuối Tháng Sáu, 12 triệu người khắp 13 tỉnh đã chịu ảnh hưởng từ cơn lũ lụt này, 78 người chết, 97,000 căn nhà bị hư hại. Theo Reuters ngày 11/7/2020, bốn thành phố dọc theo Sông Dương Tử/Trường Giang đã báo động đỏ sau khi mưa lũ gây đất truồi, đường xá và đồng ruộng ngập nước và đe dọa vỡ đê một số địa điểm của sông.

-The Independent ngày 3/7/2020: Linh Mục Thiên Chúa Giáo Theodore Rothrock của nhà thờ Elizabeth Seton, Indiana bị đình chỉ công tác mục vụ sau khi ông gọi những người biểu tình Black Lives Matter là những con giòi và ký sinh trùng. (he called Black Lives Matter (BLM) protesters “maggots and parasites".)

-The Business Insider ngày 4/7/2020: Nhân cuộc thăm viếng Mount Rushmore, South Dakota của Tổng Thống Donald Trump, theo AP, “Jeff Ostler- một sử gia của Đại Học Oregon cho ABC News biết chính phủ liên bang đã đề nghị trả 1 tỷ Mỹ Kim để giữ đất. Nhưng bộ lạc đã từ chối, họ nói rằng họ chỉ chấp nhận lấy lại đất. Một số người biểu tình ngày 3/7/2020 đã giơ cao khẩu hiệu “Protect SoDak’s First People”, “Các ông là người ăn cắp đất” và “Dẹp bỏ Da Trắng Là Thượng Đẳng”. Black Hill- nơi tọa lạc của bốn bức tượng là thánh địa của Thổ Dân Da Đỏ và là nơi đang tranh chấp. Tối Cao Pháp Viện năm 1980 đã phán quyết chính phủ Hoa Kỳ có quyền lấy đất tử bộ lạc Sioux theo thỏa hiệp năm 1873. Mount Rushmore hoàn tất năm 1941.

-The Telegraph (Anh Quốc) ngày 5/7/2020: Một chuyên viên của Đại Học Oxford (Anh Quốc) tin rằng siêu vi khuẩn Corona có thể đã nằm yên trên khắp thế giới và chỉ xuất hiện khi điều kiện môi trường thích hợp cho nó nảy nở hơn là bắt nguồn từ Trung Quốc. Bác Sĩ Tom Jefferson- một giáo sư đỡ đầu/giúp đỡ cho các sinh viên tại Center for Evidence-Based Medicine tại Oxford và là giáo sư thỉnh giảng tại Newcastle Universiy cho rằng có nhiều bằng chứng siêu vi khuẩn này đã có mặt ở nơi khác trước khi nó xuất hiện tại Á Châu. Trong khi đó Tổng Thống Donald Trump nói rằng siêu vi khuẩn Corona xuất phát từ Vũ Hán và tình báo Hoa Kỳ cho rằng con vi khuẩn ghê gớm này đã được tạo ra từ phòng thí nghiệm. Sau hết, Reuters trích dẫn lời cả ngàn nhà khoa học nói rằng siêu vi khuẩn Corona có thể truyền bệnh trong không khí (airborne) và yêu cầu tổ chức Y Tế Thế Giới coi lại các khuyến cáo của mình.

-Fox News + Video ngày 5/7/2020: Hoa Kỳ gửi pháo đài bay B-52, phi cơ chiến đấu tối tân nhất F-35 và hai HKMH thao diễn tại Biển Đông để nghênh cản hành động quân sự của Hoa Lục tại vùng này. Trước đó, tử ngày 1/7-5/7/2020, Bắc Kinh đã tổ chức cuộc thao diễn hải quân tại vùng Quần Đảo Hoàng Sa.

-The National Interest ngày 6/7/2020: Ngoài căn cứ quân sự ở Djibouti chỉ cách căn cứ của Mỹ có vài dặm, dường như Hoa Lục đang mở rộng sự hiện diện quân sự tại Trung Đông. Gần đây có lời đồn đoán Hoa Lục sẽ thuê mướn một số cơ sở trên Kish island của Ba Tư trong 25 năm.

-Yahoo News ngày 6/7/2020: Con cháu trực hệ của Thomas Jefferson kêu gọi dời tượng đài của vị tổng thống thứ ba của Hoa Kỳ ra khỏi Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn. Trên nhật báo New York Times ngày 6/7/2020, Luican K. Trustcott IV viết rằng tượng của tổ tiên chúng tôi tại gia trang Monticello đã đủ để vinh danh rồi và tượng đài nằm bên cạnh Tidal Basin tại thủ đô của đất nước cần phải thay thế bằng tượng của Bà Harriet Tubman là người tranh đấu để hủy bỏ chế độ nô lệ.

-The Telegraph ngày 7/7/2020: Chính phủ Zimbabwe đồng ý bồi thường 3 tỷ bảng Anh cho 3200 nông dân Da Trắng đã bị tịch thu đất cách đây nhiều thập niên. Số tiền này chỉ trả 50% cho giá trị tài sản như nhà cửa, gia súc và nông cơ nông cụ của trang trại. Việc trục xuất các nông gia người Da Trắng đã gây ra cuộc khủng hoảng về lương thực cho Zimbabwe.

-Yahoo News ngày 8/7/2020: Đại Học Harvard và MIT (Massachusetts Institute of Technology) vừa nạp đơn lên Tòa Quản Hạt Massachusets kiện bộ tham mưu của Tổng Thống Donald Trump về quyết định đối với du học sinh vừa thông báo hôm 6/7/2020. Đơn khởi tố xin tạm thời ngăn chặn lệnh và là bước đầu cũng như thường trực xóa bỏ, khiến ngăn cản Bộ An Ninh Nội Chính và Cơ Quan Di Trú và Quan Thuế trục xuất sinh viên ngoại quốc nếu như trường của họ không mở lớp học ngay tại trường vào mùa thu này (vì lo sợ dịch cúm).

Theo thống kê, tại Đại Học Harvard có 6572 sinh viên ngoại quốc theo học. Tại MIT có 3331 sinh viên ngoại quốc. Nếu tất cả những sinh viên này phải rời Hoa Kỳ ngay lập tức thì hai đại học này có thể gặp khó khăn về tài chánh. Theo The Independent ngày 8/7/2020, Tổng Thống Donald Trump dọa sẽ không còn tài trợ cho các trường học không chịu mở cửa vào mùa thu vì sợ đại dịch Corona. Ô. Trump không đồng ý với những khuyến cáo của Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh và cho rằng nó khó khăn và tốn kém (very tough and expensive guidelines). Tin cuối cùng ngày 14/7/2020 cho biết, trước làn sóng chỉ trích và thưa kiện, Tòa Bạch Ốc đã hủy bỏ quyết định buộc các sinh viên quốc tế phải về nước nếu không học trực tiếp tại trường.

-AP ngày 8/7/2020: Hơn 1000 người ký thỉnh nguyện thư yêu cầu đổi tên Saint Louis đặt tên cho thành phố thuộc Tiểu Bang Missouri. Đây là tên của Vua Pháp Louis IX (tham gia cuộc Thập Tự Chinh thời Trung Cổ) đã có hành vi ngược đãi người Do Thái và người Hồi Giáo. Thế nhưng thống đốc tiểu bang trong một cuộc điện đàm đã nói với Ô. Trump rằng không có chuyện đổi tên.

-CBS News+Video ngày 8/7/2020: Khi Raymond ORosa cùng gia đình đang tổ chức lễ sinh nhật cho vợ tại Berrnardus Lodge and Spa’s Cucia Restaurant tại San Francisco thì Michael Lofthouse xuất hiện, bắt đầu chửi rủa mà hành động này có thể nhìn thấy qua máy thu hình, “ĐM mày Á Châu, Cút về bất cứ nơi Á Châu chó đẻ nào của mày và đừng ở đây! Ông Trump sẽ đ. mày! “(F— you Asians," "Go back to whatever f— Asian country you're from" and "You don't belong here. "Trump's gonna f— you,") Nhưng sau đó Lofthouse- giám đốc điều hành (CEO) của công ty kỹ thuật Silicon Valley đã gửi lời xin lỗi. Thế nhưng Orosa nói với CBS News rằng lời xin lỗi của Lofthouse không thành thật. Theo Miami Herald ngày 12/7/2020, ông giám đốc điều hành này đã phải từ chức vì những phát biểu mà ông ta thú nhận là,” Kỳ thị chủng tộc, làm tổn thương và không chính đáng” (Racist, hurtful and deeply inappropriate)

-Reuters ngày 9/7/2020: Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ công nhận khoảng một nửa Tiểu Bang Oklahoma là đất dành cho người Da Đỏ và bác bỏ việc kết án một thổ dân phạm tội hãm hiếp vì phạm trường nằm ngoài thẩm quyền của luật hình sự tiểu bang.

-Reuters ngày 10/7/2020: Hoa Kỳ vừa ban bố lệnh trừng phạt môt số giới chức cao cấp nhất của Hoa Lục vì cho rằng đã ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ (Uighur) Hồi Giáo tại Tân Cương. Chen Quanguo (Trần Toàn Quốc) thuộc Chính Trị Bộ (Poliburo) và ba viên chức khác được coi như là chịu trách nhiệm về việc đàn áp mà LHQ nói rằng có khoảng hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ phải sống trong các trại tập trung. Để đáp trả, Hoa Lục đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh hai TNS Cộng Hòa Rubio và Ted Cruz lệnh trừng phạt công ty Lockheed Martin vì đã bán 620 triệu Mỹ Kim vũ khí cho Đài Loan nhưng chưa biết lệnh trừng phạt ra sao.

-AP ngày 10/7/2020: Hoa Lục bác bỏ đề nghị tham gia cuộc đàm phán hạn chế vũ khí với Mỹ và gọi báo cáo của Mỹ là bóp méo và rằng Hoa Kỳ không thành thực, không nghiêm túc. Thay vào đó Mỹ nên đáp ứng lại lời kêu gọi của Nga nhằm triển hạn thỏa ước giới hạn hỏa tiễn nguyên tử tầm trung (START Treaty). Cũng theo AP, Fu Cong- Tổng Giám Đốc Nha Kiểm Soát Vũ Khí của Bộ Ngoại Giao Hoa Lục, “Mục đích chính của Mỹ là phá bỏ tất cả những hạn chế để rảnh tay trở thành ưu thắng về vũ khí đối với đối thủ- thực có hay tưởng tượng.” (Fu Cong, the director general of the Foreign Ministry's arms control department, “The real purpose is to get rid of all the restrictions and have a free hand in seeking military superiority over any adversary, real or imagined," he said of U.S. intentions.) Ô. Fu Cong còn nói thêm, “Trung Quốc sẵn sàng tham gia đàm phán kiểm soát vũ khí, với điều kiện Washington phải giảm kho vũ khí xuống ngang với số lượng vũ khí nguyên tử của Bắc Kinh.”

-ABC News ngày 11/7/2020: BS. Jane Appleby tại bệnh viện San Antonio, Texas nói và lời nói được ghi âm rằng, một thanh niên 30 tuổi đã chết vì tham dự một bữa tiệc toàn là những người mắc vi khuẩn Corona để thử xem vì anh tin rằng đây là chuyện bịa đặt/trò chơi khăm (a hoax). Lời trăn trối sau cùng của anh với bác sĩ là “Tôi đã phạm phải sai lầm.” Theo BS. Jane, tại bệnh viện San Antonio, 24% người mắc bệnh thuộc lứa tuổi 20-29, 24% thuộc lứa tuổi 30-39. Bà nói rằng, tôi nói ra điều này không phải để cho người ta sợ, nhưng vi khuẩn Corona có thể lây cho tất cả mọi người kể cả tuổi trẻ.

-Yahoo Sports ngày12/7/2020: Cảnh sát ở Midland, Anh Quốc đã bắt giam một cậu bé 12 tuổi vì viết những lời kỳ thị chủng tộc trên mạng xã hội gửi cho cầu thủ Wildfried Zaha người Da Đen.

-Reuters ngày 12/7/2020: Sudan sẽ cho phép những người không phải Hồi Giáo được uống rượu, đồng thời tăng quyền của phụ nữ bằng đạo luật ngăn cấm cắt âm vật của phụ nữ và đây là sự đảo ngược chính sách cứng rắn của phe bảo thủ kéo dài đã bốn thập niên.

-AP ngày 13/7/2020: Bộ tham mưu của Tổng Thống Donald Trump gia tăng hành động chống lại Hoa Lục bằng cách đi thẳng vào những vấn đề nhạy cảm trong vùng, bác bỏ hoàn toàn tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh tại Biển Đông. Tưởng cũng nên nhắc lại đây vào năm 2016, Tòa Án Quốc Tế Về Luật Biển đã phán quyết Đường Lưỡi Bò mà Hoa Lục dùng để tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông là bất hợp pháp. Các nhà bình luận chính trị cho rằng cuộc Chiến Tranh Lạnh Mới giống hệt như Hoa Kỳ đối đầu với Khối Cộng Sản 1945-1991 đã khởi đầu.

-Yahoo Finance ngày 14/7/2020: Trước áp lực liên tục từ Hoa Kỳ, Anh Quốc cuối cùng đã ra lệnh cấm không dùng thiết bị của Huawei trong hệ thống 5G từ năm 2021 và tất cả thiết bị của Huawei sẽ phải gỡ bỏ năm 2027- đảo ngược quyết định mới đây cho phép Trung Quốc xây dựng hạ tần cơ sở cho viễn thông. Theo The Independent, quyết định này sẽ ảnh hưởng tới tất cả những ai dùng điện thoại tại Anh Quốc. Theo Bloomberg News, số hàng bán ra của Huawei gia tăng cho dù một số quốc gia cấm dùng thiết bị của công ty này.

-ABC News ngày 15/7/2020: Reta Mays- nữ y tá 46 tuổi tại Bệnh Viện Louis A. Johnson Veterans Affairs Medical Center, West Virginia đã bị truy tố về tội sát nhân vì liên tục giết chết bảy bệnh nhân là cựu quân nhân điều trị tại đây. Nạn nhân thuộc lứa tuổi từ 82-96. Reta Mays đã dùng chất insulin tiêm vào người họ khiến nạn nhân chết từ từ. Reta Mays trước đây là cai tù của một trại giam ở West Virginia sau được tuyển làm y tá. Cuộc điều tra về những cái chết lạ kỳ này được tiến hành trong hai năm 2017-2018.

-AP ngày 15/7/2020: Tổng Thống Donald Trump nói rằng việc hình thành Liên Hiệp Âu Châu (EU) cốt là để lợi dụng Hoa Kỳ. (Trump says the European Union was formed in order to take advantage of the United States.) Hoa Kỳ ra lệnh đóng cửa Tòa Lãnh Sự Hoa Lục tại Houston, Hoa Lục ra lệnh đóng cửa Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Thành Đô.

-AP ngày 17/7/2020: Josep Borrell- Bộ Trưởng Ngoại Giao của Liên Hiệp Âu Châu (EU) cảnh báo bộ tham mưu của Tổng Thống Donald Trump hãy ngưng đe dọa cấm vận các công ty Âu Châu tham gia vào việc hoàn tất hệ thống dẫn khí đốt giữa Đức-Nga và Thổ-Nga. Thay vào đó nên thảo luận sự khác biệt với đồng minh. Josep Borrell nói thêm, những đe dọa này đang được áp đặt lên Ba Tư, Cuba và Tòa Án Hình Sự Quốc Tế. Rằng Âu Châu chống lại các biện pháp cấm vận của một nước thứ ba áp đặt lên các công ty của Âu Châu đang làm ăn hợp pháp. Vào ngày 15/7/2020, Tổng Thống Donald Trump nói rằng việc hình thành Liên Hiệp Âu Châu (EU) cốt là để lợi dụng Hoa Kỳ.

-AP ngày 18/7/2020: Trong bản báo cáo mới, tổng thanh tra của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ nói rằng có khoảng từ 3500-3800 chiến binh Syria được Thổ Nhĩ Kỳ trả lương gửi tới Libya với mục đích làm thay đổi cuộc diện ở đây. Cuộc tranh chấp Libya- một quốc gia dầu mỏ phong phú đã leo thang thành cuộc chiến tranh ủy nhiệm do nhiều cường quốc đổ vũ khí và quân tình nguyện/đánh thuê vào xứ sở này. Giới quân sự Hoa Kỳ cũng lo ngại việc Nga gia tăng ảnh hưởng tại đây, nơi mà 2500 lính đánh thuê Nga hỗ trợ cho chiến dịch đánh chiếm thủ đô Tripoli nằm về phía tây. Theo AFP, Ý, Pháp, Đức đang xem xét lệnh trừng phạt các quốc gia ngoại nhập vi phạm lệnh cấm mua bán, chuyển vận vũ khí vào Libya. Ủng hộ phe miền đông Benghazi có Nga, Ai Cập và Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. Ủng hộ phe miền tây Tripoli được LHQ công nhận có Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar. Theo AP ngày 20/7/2020, quốc hội Ai Cập đã cho phép triển khai quân đội ngoài lãnh thổ- một động tác có thể làm leo thang cuộc chiến đang lan rộng tại Libya sau khi Tổng Thống el-Sissi đe dọa đem quân chống lại các lực lượng được Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ tại quốc gia nhiều dầu hỏa này. Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập đều là đồng minh thân cận của Mỹ.

-Reuters ngày 18/7/2020: Khoảng 2500 người biểu tình đòi hỏi chính quyền từ chức và giải tán quốc hội, thách thức lệnh cách ly cấm tụ tập và là cuộc tập họp lớn nhất kể từ khi Tướng Prayut chan-o-Cha đảo chính Bà Yinglak, lên làm thủ tướng Thái Lan năm 2014. Giới quân phiệt luôn luôn khống chế nền chính trị Thái Lan.

-Tổng Hợp ngày 19/7/2020: Tại nhà thờ Grace Covenant, Chantilly của Virginia, một số người đã bị thương trong buổi học về Kinh Thánh khi một thành viên của giáo đoàn đã dùng dao đâm vị giáo sĩ quản nhiệm nhà thờ đang giảng kinh trước khi bị hạ bởi vị cảnh sát trưởng tình cờ vào nhà thờ ngay lúc đó.

-AP ngày 19/7/2020: Hoa Lục đã phải phá hủy một cái đập trên Sông Chule, Tỉnh An Huy vì lưu lượng nước dâng cao giữa lúc lụt lội lan tràn khắp đất nước khiến nhiều người chết. Mực nước ở nhiều con sông kể cả Sông Dương Tử/Trường Giang dâng cao vì mưa lũ.

-AP ngày 19/7/2020: Cảnh sát bắt giam bốn người cho là đã phá hủy một tượng Phật cổ mà họ tìm thấy trong lúc làm công việc xây cất tại khu di tích lịch sử Phật Giáo tại Mardan tây bắc Hồi Quốc (Pakistan). Một đoạn phim ngắn phổ biến trên mạng lưới xã hội cho thấy một người đàn ông đã đập vỡ bức tượng bằng búa trong khi bức tượng nằm lộ ra ở dưới đất. Bức tượng được ước tính rằng được tạc cách đây 1700 năm.

-The Daily Beast ngày 21/7/2020: Nhân viên FBI đã xông vào trang trại, bắt giữ Larry Householder

(Cộng Hòa)- Chủ Tịch Hạ Viện Ohio và bốn cộng sự viên vì nhận hối lộ 60 triệu Mỹ Kim liên quan đến vụ trợ giúp tài chính 1 tỷ Mỹ Kim cho chương trình nguyên tử của tiểu bang. Công việc điều tra đã được tiến hành hai năm. Larry Household là nhân vật đầy quyền thế ở Ohio.

-AFP ngày 21/7/2020: Trong cuộc hội kiến với Thủ Tướng Anh Boris Johnson, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo kêu gọi cả thế giới đứng lên đối đầu với Trung Quốc nhưng phủ nhận đã trói tay Anh trong việc đối xử với công ty viễn thông Huawei. Còn Bộ Ngoại Giao Hoa Lục đáp trả bằng cách nói rằng Anh Quốc bị Mỹ “bịp” (America’s dupe).

-Reuters ngày 22/7/2020: LNG Chân Mây - một hợp doanh Việt-Mỹ dự định đầu tư 6 tỷ Mỹ Kim vào dự án điện tại Huế hầu đáp ứng nhu cầu điện ngày càng gia tăng ở Việt Nam. Dự án cũng là để chiều lòng Ô. Trump dọa tăng thuế hàng hóa nhập cảng từ Việt Nam nếu Việt Nam không chịu mua thêm hàng Mỹ. Mỗi năm Việt Nam sẽ phải mua 1.2 tỷ Mỹ Kim khí đốt hóa lỏng từ Mỹ để điều hành nhà máy. Thế mới hay muốn “hợp tác toàn diện” tốt đẹp cũng phải có cơm áo gạo tiền. Tình đồng minh cũng phải đo bằng tiền.

-The Independent ngày 23/7/2020: Lần đầu tiên Ô. Trump nói chuyện với Ô. Putin kể từ khi New York Times tung tin Nga thưởng tiền cho chiến binh Taliban giết lính Mỹ. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc nói rằng hai ông thảo luận về việc đối phó với đại dịch Corona và vấn đề mở lại kinh tế toàn cầu. Theo Sputnik ngày 24/7/2020, phát ngôn viên của Tổng Thống Putin khi bình luận về việc Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi thành lập liên minh chống Trung Quốc, đã nói rằng Nga không bao giờ kết bạn để chống lại ai đó, Trung Quốc là người hợp tác và đồng minh của Nga. Thời Ô. Obama, các chiến lược gia Hoa Kỳ đã đưa ra học thuyết “Hai Cuộc Chiến” tức Hoa Kỳ có thể “cân” luôn cả Nga lẫn Hoa Lục một lúc và một thắng, một hòa. Tức thắng Tàu và hòa Nga hoặc thắng Nga và hòa Tàu.

-The Fiscal Times Staff ngày 23/7/2020: Lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua đạo luật ngân sách quốc phòng năm 2021 là 740.5 tỷ Mỹ Kim, trong đó 636.4 tỷ cho bộ quốc phòng, 69 tỷ cho các chiến dịch quân sự tại hải ngoại. Tổng Thống Donald Trump đe dọa phủ quyết vì đạo luật buộc phải di dời, đổi tên các biểu tượng, vật trưng bày, tượng đài, đồ vật vinh danh hay tưởng niệm Liên Minh Miền Nam ra khỏi tất cả cơ sở, doanh trại của quân đội thuộc bộ quốc phòng.

-NBC News ngày 23/7/2020: Mười hai bà Chị (Soeur) Da Trắng của nữ tu viện ở Chicago đã chết vì vi khuẩn Covid-19 trong vòng một tháng và bà Chị thứ 13 chết sáu tuần lễ sau đó. Tại nữ tu viện Presentation of the Blessed Virgin Mary, Livonia, tây Detroit cũng có 17 bà Chị bị nhiễm bệnh nhưng đã qua khỏi.

-AP ngày 24/7/2020: Tượng của Christopher Columbus dựng tại Grand Park, Chicago đã được gỡ xuống sau một tuần lễ người biểu tình đụng độ với cảnh sát với ý định kéo xập tượng này.

-The Independent ngày 26/7/2020: Hoa Lục cho các nước Nam Mỹ và vùng Caribbian vay 1 tỷ Mỹ Kim để có thể mua/chế tạo thuốc chủng ngừa vi khuẩn cúm Corona. Các nước Mexico, Brazil, Peru và Chile là những quốc gia nhiễm bệnh nặng nề nhất.

-Reuters ngày 26/7/2020: Tổng Thống Putin và Tổng Thống Zelenskiy của Ukraina qua điện thoại đã thảo luận về việc hai bên hỗ trợ cho cuộc ngưng bắn bắt đầu từ 27/7/2020 và những bước sắp tới phải làm để trao trả công dân Ukraina bị giam giữ tại Crimea, Nga và đông Ukraina. Theo Reuters ngày 28/7/2020, Ukraina miễn giấy nhập cảnh (Visa) cho du khách đến từ Hoa Lục để phát triển mối liên hệ giữa hai quốc gia.

-Yahoo News ngày 27/7/2020: Theo cơ quan Y Tế Thế Giới (WHO), năm quốc gia sau đây đã kiềm chế được đại dịch Corona phát xuất từ Vũ Hán, đó là: Căm-bốt, Tân Tây Lan, Rwanda, Thái Lan và Việt Nam.

-AFP ngày 27/7/2020: Với giao kèo khoảng 9.4 tỷ Mỹ Kim, năm chiến đấu cơ Rafale của Pháp sẽ lên đường bay về Ấn Độ để mau chóng triển khai hầu đối đầu với những căng thẳng với Hoa Lục tại vùng biên giới Hy Mã Lạp Sơn.

-The Independent ngày 27/7/2020: Tòa Bạch Ốc tiếp tục cho xây hàng rào bằng sắt bao quanh, cao 3.9 mét (13 feet) để phòng ngừa người biểu tình leo rào vào bên trong.

-Reuters ngày 28/7/2020: Việt Nam ký thỏa hiệp vay của Japan International Cooperation Agency 36.63 tỷ Yên tức 348,2 triệu Mỹ Kim để đóng 6 tàu tuần tra hầu đối phó với những căng thẳng ở Biển Đông. Tàu sẽ được chuyển giao vào năm 2025.

-AP ngày 28/7/2020: Ô. Harry Harris - Đại Sứ Hoa Kỳ tại Nam Triều tiên vốn là cựu đô đốc hải quân đã cạo bỏ bộ râu mép vì một số người Nam Triều Tiên biểu tình phản đối và cho rằng nó gợi nhớ tới các ông toàn quyền Nhật Bản trong thời kỳ Triều Tiên bị đặt dưới sự cai trị tàn bạo của Nhật Bản từ 1910-1945.

-Reuters ngày 2/8/2020: Bộ Ngoại Giao Syria nói rằng một công ty dầu lửa của Mỹ đã ký một thỏa hiệp với các lãnh tụ ly khai người Kurd đang kiểm soát khu vực dầu lửa nằm ở vùng đông bắc và nói rằng việc ký kết này bất hợp pháp và là hành động “ăn cắp” dầu thô của Syria.

-Reuters ngày 3/8/2020: Vào ngày 3/8/2020, phát ngôn viên của người biểu tình phản đối chính phủ và yêu cầu cải tổ lại vương triều của Vua Maha Vajiralongkorn bằng cách giảm bớt quyền hạn- và đây là lời phát biểu công khai, bất thường. Theo luật hình sự Thái Lan, báng bổ nhà vua bị phạt tới 15 năm tù. Cảnh sát không ngăn chặn sáu phát ngôn viên này nhưng nói rằng nếu có sự nghi ngờ phạm pháp chúng tôi sẽ điều tra.

-Reuters Video ngày 4/8/2020: Hoa Lục thề sẽ trả đũa nếu Hoa Thịnh Đốn tiếp tục có “hành vi thù hận” đối với các ký giả Trung Hoa - lệnh buộc họ phải rời Hoa Kỳ nếu nhập cảnh đáo hạn mà không được triển hạn. Tờ Hoàn Cầu Thời Báo nói rằng các ký giả Hoa Kỳ có trụ sở tại Hương Cảng sẽ nằm trong mục tiêu trả đũa này.

-Tổng Hợp &Video ngày 4/8/2020: Một vụ nổ tại một nhà kho làm rung chuyển hải cảng Beirut- thủ đô Li-băng làm ít nhất người 100 người chết, 5000 bị thương. Khói bốc lên tạo thành hình nấm như bom nguyên tử.

-Reuters ngày 4/8/2020: Thủ Tướng Úc Scott Morrison nói rằng xây dựng một liên minh Thái Bình-Ấn Độ Dương với những quốc gia có chung quan điểm là một ưu tiên cấp thiết khi ông cảnh báo về nhịp độ quân sự hóa trong vùng chưa từng thấy.

-The Telegraph (Anh Quốc) ngày 5/8/2020: Một tòa án Hồi Quốc (Pakistan) gây phẫn nộ khi phán quyết cô bé 14 tuổi người Thiên Chúa Giáo kết duyên hợp pháp với một người đàn ông Hồi Giáo đã chĩa súng bắt cóc cô. Theo Reuters, mỗi năm có khoảng 1000 đàn bà Thiên Chúa Giáo và Ấn Giáo bị bắt cóc và buộc phải cải sang Hồi Giáo.

-AP ngày 6/8/2020: Hoa Lục vừa kết án tử hình một công dân Gia Nã Đại thứ ba vì tội chuyển vận ma túy giữa lúc bang giao giữa hai quốc gia lao dốc. Theo luật, án tử hình lập tức được chuyển lên tòa án tối cao để duyệt xét. Rồi vào ngày 7/8/2020 Hoa Lục lại kết án tử hình một công dân Gia Nã Đại thứ tư.

-Yahoo News ngày 5/8/2020: Trên tờ Politico, hơn 100 chuyên viên ngoại giao bao gồm các viên chức của Tòa Bạch Ốc dưới thời các Tổng Thống Reagan, Bush Cha, Bush Con, Clinton, Obama và cả của Ô. Trump đã đưa ra sáu đề nghị bằng cách nào Hoa Kỳ thay đổi đường lối ngoại giao với Nga. Theo đề nghị thì Quốc Hội và Tổng Thống cần phải bình thường hóa ngoại giao với Nga do bị trở ngại vì Nga sát nhập Crimea năm 2014. Các biện pháp cấm vận lên Nga cũng cần phải mềm dẻo để đưa Nga vào những cuộc thương thảo có hiệu quả.

-Sputnik News ngày 6/8/2020: Trung Quốc vừa triển khai loạt tàu chiến và tiêm kích chiến đấu Su-30 đến bãi đá Xu Bi (Subi Reef) và bãi đá Vành Khăn (Mischief Reef), thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Theo Reuters ngày 6/8/2020: Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ đã gọi điện thoại cho Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa bày tỏ lo ngại về hoạt động bất ổn của Bắc Kinh tại Biển Đông.

-Sputnik News &AP ngày 6/8/2020: Lần đầu tiên Bộ Quốc Phòng Nga công khai những điều kiện quyết định việc sử dụng vũ khí nguyên tử. Một trong những điều kiện là: Bất kỳ hỏa tiễn nào tấn công vào lãnh thổ của Nga và đồng minh cũng sẽ được coi là hỏa tiễn trang bị nguyên tử. (Tức là thà bắn lầm hơn bỏ xót). Bản công bố nhấn mạnh, “Nga đã vạch ra lằn ranh đỏ mà không một ai có thể vượt qua. Nếu một đối thủ nào đó dám làm thì không nghi ngờ gì nữa, câu trả lời sẽ là tàn phá.

-Reuters ngày 7/8/2020: Pháp và Đức bước ra khỏi cuộc thảo luận nhằm cải tổ cơ quan Y Tế Quốc Tế (WHO)- một nỗ lực mà Hoa Kỳ đang dẫn đầu cho dù Hoa Kỳ đã rút lui khỏi tổ chức này.

-Business Insider ngày 7/8/2020: Theo tờ New York Times, một bản báo cáo của CIA cho thấy không có bằng cớ chính quyền Hoa Lục mò vào các dữ kiện của người Hoa Kỳ sử dụng TikTok. Thế nhưng Tổng Thống Donald Trump vẫn tiến tới bằng cách ban hành lệnh ngăn cấm các công ty Hoa Kỳ giao dịch với công ty mẹ của TikTok.

-Miami Herald ngày 10/8/2020: Theo bản báo cáo của Bambridge Accountant New York, năm 2020 công dân Hoa Kỳ từ bỏ quốc tịch với con số kỷ lục. Trong sáu tháng đầu năm, có 5816 người dời bỏ nước Mỹ trong khi đó chỉ có 2072 người vào năm 2019. Con số lớn lao (huge) bỏ nước ra đi có thể là vì nạn đại dịch đã khiến người ta có thời gian suy nghĩ về mối liên hệ với đất nước Hoa Kỳ và quyết định rằng bầu không khí chính trị và mức thuế lên đến độ không chịu nổi. Một đất nước liên tục biểu tình xuống đường phản đối, đốt phá, hôi của cộng thêm với bạo lực của cảnh sát…chưa biết lỗi về ai…làm nỗi bất an cho người dân gia tăng. Trong khi đó chi phí quốc phòng quá cao khiến thuế má gia tăng làm cho người giàu có muốn bảo vệ tài sản của mình đành phải tìm một quốc gia khác thuế má nhẹ hơn. Đó là lý do họ bỏ một đất nước tươi đẹp, siêu cường của hành tinh này ra đi. Trong khi đó biết bao người ở các quốc gia nghèo khổ lại hy sinh cả thân mạng chỉ mong “đi Mỹ”.

-RFI (Đài Phát Thanh Pháp Quốc) ngày 12/8/2020: “Trong bối cảnh quan hệ với Washington căng thẳng hẳn lên, Bắc Kinh tổ chức một loạt các cuộc tập trận tại các vùng biển bao quanh Trung Quốc, từ vùng eo biển Đài Loan xuống đến Biển Đông. Theo ghi nhận của đài truyền hình Mỹ CNN ngày 11/08/2020, Bắc Kinh thậm chí còn đe dọa tập trận bắn đạn thật ngay gần Đảo Guam ở miền Tây Thái Bình Dương, sát Philippines, nơi đặt một căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ.”

-Reuters ngày 12/8/2020: Tổng Thống Macron nói rằng Pháp sẽ gia tăng hiện diện quân sự tại đông Địa Trung Hải và kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngưng thăm dò dầu và khí đốt tại vùng biển có tranh chấp với Hy Lạp. Còn Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan nói rằng mọi hành vi tấn công vào tàu của Thổ tại vùng tranh chấp sẽ phải trả giá cao (high price). Trong khi đó Hy Lạp thao diễn huấn luyện hải quân với Pháp tại nam Đảo Crete. Và tàu chiến Hy Lạp-Thổ Nhĩ Kỳ đụng nhau nhẹ tại đông Địa Trung Hải nhưng lại được coi như là “tai nạn”. Đây là lần đầu tiên các thành viên của NATO có mâu thuẫn và có thể đưa tới xung đột về quân sự.

-The Telegraph (Anh Quốc) ngày 14/8/2020: Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa cắt đứt ngoại giao với Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (United Arab Emirates) sau khi quốc gia này ký kết thỏa hiệp hòa bình lịch sử với Do Thái. Thỏa hiệp này nhằm khuyến khích Do Thái ngưng sát nhập một phần lãnh thổ của Palestine ở Tây Ngạn (West Bank).

-Reuters ngày 14/8/2020: Một nhóm tàu tấn công chỉ huy bởi HKMH Ronald Reagan tiến hành một cuộc tập trận tại Biển Đông để phủ nhận tuyên bố chủ quyền qua Đường Chín Đoạn và bảo vệ quyền tự do lưu thông trên biển, nhưng thực chất là để đối phó với Bắc Kinh đang muốn thôn tính và khống chế vùng này. Trung Quốc cũng liên tục tập trận ở đây. Hai bên đều tuyên bố “thận trọng và tránh rủi ro”. Thủ Tướng Úc nói rằng chiến tranh Hoa-Mỹ không còn là điều không thể hiểu được (Australian leader says US-China war no longer inconceivable).

-Đợt nóng khủng khiếp như thiêu đốt ở Bắc California đã khiến Death Valley của California- nơi nóng nhất của hành tinh này lên tới 130 độ F (54.4 độ C) có lẽ là kỷ lục cao của toàn cầu. Phụ họa thêm vào đợt nóng kỷ lục này là 11,000 lần sét đánh là nguyên do của 40 vụ cháy rừng lan khắp nơi, đặc biệt là Quận Hạt San Mateo và Santa Cruz làm 64,000 người phải di tản khiến Thống Đốc Gavin Newsom phải ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn tiểu bang. Khói từ những vụ cháy rừng đã ảnh hưởng lên không khí của tất cả các thành phố thuộc Vịnh Cựu Kim Sơn (Bay Area). Trong khi đó cơn bão lớn Laura lớn hơn cả bão Katrina năm 2005 tàn phá vùng duyên hải Texas và Louisiana khiến 500,000 người phải di tản.

-The Telegraph (Anh Quốc) ngày 17/8/2020: Cuộc tập trận RIMPAC lớn nhất thế giới ngoài khơi Hạ Uy Di tiến hành ngày hôm nay giữa Hoa Kỳ và11 quốc gia (trước là 25) kéo dài hai tuần lễ thay vì năm tuần lễ với 20 tàu chiến và 5300 binh sĩ. Hoa Lục không được mời dù trước đây đã tham dự những năm 2914 và 2016. Việt Nam không tham dự dù đã được mời.

-Reuters ngày 17/8/2020: Tổng Thống Mễ Tây Cơ Lopez Obrador nói rằng ông sẽ là một trong những người tình nguyện đầu tiên thử thuốc chích ngừa vi khuẩn Corona của Nga xem nó có hiệu nghiệm hay không. Trong khi đó Phi Luật Tân đang tính chuyện thử thuốc chích ngừa của Nga tại bệnh viện vào Tháng Mười.

-Tuần Báo Times ngày 18/8/2020: Tổng Thư Ký LHQ Antonio Guteres nói rằng bang giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc chưa bao giờ bất thường như ngày hôm nay và cảnh báo rằng sự leo thang căng thẳng này sẽ đưa tới việc chia thế giới ra thành hai khối (two blocks) đối nghịch nhau.

-Yahoo News ngày 19/8/2020: Tượng Lạc Sơn Đại Phật tạc vào núi ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc vào khoảng Thế Kỷ VIII sau Tây Lịch với chiều cao hơn 70m. Tượng Phật khổng lồ được tạc ở vị trí cao hơn mực nước, thế nhưng nay nước đã mấp mé tới chân tượng do trận lũ lụt tệ hại nhất trong 70 năm. Hơn 100,000 dân tại đây đã phải di tản tới nơi an toàn. Bức tượng này đã hấp dẫn số lượng du khách khồng lồ vì nó nằm trên lộ trình của du thuyền trên Sông Dương Tử và Đập Tam Hiệp gần đó.

-Defense News ngày 19/8/2020: Trong chuyến thăm viếng Ukraine ngày 17/8/2020, Bộ Trướng Quốc Phòng Ben Wallace xác nhận rằng Anh sẽ gia tăng hỗ trợ quân sự cho Ukraina để chống lại Nga bằng cách lãnh đạo một chương trình huấn luyện cho hải quân Ukraina bao gồm Gia Nã Đại, Đan Mạch và Thụy Điển.

-The Telegraph ngày 19/8/2020: Thị Trưởng Nữu Ước Bill de Blasio tiến hành một chương trình trả tiền cho 139 khách sạn bỏ trống để làm nơi trú ngụ cho 13,000 người vô gia cư với giá 175 Mỹ Kim một đêm để tránh đại dịch Corona khi người vô gia cư tụ họp đông đảo. Thế nhưng việc giúp đỡ này lại bị dân chúng trong vùng than phiền là tạo nguy hiểm hơn cho đường phố và những người nhiễm bệnh tụ tập trên đường mà không đeo khẩu trang, sử dụng ma túy và gây gổ với nhau.

-Reuters ngày 20/8/2020: Bộ Ngoại Giao Việt Nam nói rằng việc Trung Quốc đưa máy bay ném bom H-6J ra Đảo Phú Lâm thuộc Quần Đảo Hoàng Sa vi phạm chủ quyền của Việt Nam và nguy hại cho nền hòa bình. Và đây thêm một dấu hiệu Việt Nam không đồng ý với việc Hoa Lục gia tăng hoạt động quân sự tại đây. Rồi vào ngày 21/8/2020: Phi Luật Tân cáo buộc tàu duyên phòng của Hoa Lục đã tịch thu bất hợp pháp các ngư cụ của ngư dân Phi tại Bãi Cạn Scarborough khiến tạo thêm căng thẳng mới tại Biển Đông.

-AP ngày 23/8/2020: Tổng Thống Donad Trump tái xác nhận là sẽ rút hết quân ra khỏi Iraq càng nhanh

càng tốt khi ông tiếp Thủ Tướng Iraq tại Tòa Bạch Ốc.

-AP ngày 23/8/2020: Thách thức những cuộc tập trận tại Biển Đông của Hoa Kỳ, Hoa Lục lại tiến hành thêm một cuộc tập trận gần Đảo Phú Lâm thuộc Quần Đảo Hoàng Sa kéo dài từ 24/8-30/8 và ra thông báo cho các tàu thuyền nước ngoài phải tránh xa 5 hải lý (9.26 cây số). Thế nhưng vào ngày 25/8/2020, Hoa Lục nói rằng máy bay do thám U-2 của Hoa Kỳ đã bay vào Vùng Nhận Dạng Phòng Không của họ để theo dõi cuộc tập trận và họ đã bắn hai hỏa tiễn có tầm xa 4000 cây số và 1800 cây số vào vùng này để cảnh cáo Hoa Kỳ. Trong khi đó Hoa Kỳ ban bố lệnh hạn chế nhập cảnh đối với các công ty và cá nhân tham dự vào việc xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông đồng thời đưa khu trục hạm Mustin vào Quần Đảo Hoàng Sa. Cũng theo AP ngày 28/7/2020, Nga đã tiến hành cuộc tập trận hải quân lớn gần Tiểu Bang Alaska. Như vậy Hoa Kỳ cùng lúc phải đối phó với hai đối thủ nguy hiểm là Nga và Trung Hoa. Không biết Hoa Kỳ có nên hòa hoãn với Nga để chỉ phải đối phó với Hoa Lục? Có thể đây là đòn Nga trả đũa Ô. Trump rút quân khỏi Đức để đóng tại Ba Lan, sát với biên giới Nga. Anh đem quân sát biên giới của tôi thì tôi quấy nhiễu Alaska của anh. Giống hệt như cuộc khủng hoảng năm 1962 khi Mỹ triển khai hỏa tiễn đạn đạo tại Thổ Nhĩ Kỳ thì Sô-viết triển khai hỏa tiễn nguyên tử tại Cuba. Cuối cùng Nga rút hỏa tiễn đi thì Mỹ cũng rút bỏ hỏa tiễn tại Thổ Nhĩ Kỳ. Báo chí Thế Giới Tự Do làm ầm lên đó là chiến thắng của Tổng Thống Kennedy nhưng khi hồ sơ được giải mật, thực chất chỉ là sự trao đổi mà thôi. Theo Reuters ngày hôm nay 28/8/2020, Nga cho phổ biến một đoạn thu hình thử bom khinh khí năm 1961 tương đương với 50 triệu tấn thuốc nổ TNT, tạo ra một hình nấm khổng lồ cao 60 cây số…không biết để dọa ai đây?

-Reuters ngày 25/8/2020: Bộ Trưởng Ngoại Giao Ý Di Maio nói rằng Ý cần có mối liên hệ chặt chẽ với Trung Quốc làm cho Rome bất hòa với Hoa Thịnh Đốn khi Hoa Kỳ lên tiếng báo động về tham vọng kinh tế của Hoa Lục. Ý Đại Lợi là quốc gia Âu Châu đầu tiên tham gia sáng kiến Vành Đai và Con Đường của Hoa Lục qua những chương trình xây dựng hạ tầng cơ sở. Sau chuyến viếng thăm này, Ngoại Trưởng Vương Nghị sẽ ghé Hà Lan, Na Uy, Pháp và Đức.

-Bloomberg News ngày 26/8/2020: Trung Hoa sẽ nhập cảng 300 tỷ Mỹ Kim linh kiện bán dẫn của Hoa Kỳ trong ba năm liên tiếp điều này cho thấy hai cường quốc kinh tế hàng đầu của thế giới vẫn giữ mối làm ăn buôn bán cho dù Hoa Lục đã đầu tư nhiều tỷ vào việc chế tạo.

-The Guardian ngày 27/8/2020: Theo một bản báo cáo về mối liên hệ giữa cảnh sát và các nhóm cực hữu cho thấy các nhóm Da Trắng Là Thượng Đẳng, các nhóm cực đoạn đã xâm nhập vào các cơ quan thi hành luật pháp trên khắp các miền của đất nước Hoa Kỳ.

-AP ngày 27/8/2020: Thủ Tướng Nhật Abe tuyên bố từ chức vì sức khỏe. Ông Abe đã phải vào bệnh viện hai lần để chữa trị căn bệnh ung thư ruột đã có từ thời niên thiếu.

-The Telegraph ngày 28/8/2020: Ba Tư đã tuyên án chín năm tù cho một người cha đã chặt đầu cô con gái 14 tuổi của mình khi cô bé đang ngủ vì “bảo vệ danh dự cho gia đình” (honour killing) trong khi người vợ lại muốn ông chồng phải bị xử tử.

-The Daily Beast ngày 28/8/2020: Tổng Thống Putin nói rằng ông vừa cho thành lập một lực lượng dự bị gửi tới Belarus để giúp Tổng Thống Luksahenko nếu tình hình không còn kiểm soát được nữa.

-Yahoo News ngày 30/8/2020: Các chuyên viên y tế lo ngại rằng việc chạy đua chế tạo thuốc chủng ngừa Corona sẽ đưa đến việc tung ra thị trường cho công chúng sử dụng nhưng chưa bảo đảm an toàn.

-BBC (Anh Ngữ) ngày 31/8/2020: Các viên chức Hoa Lục vừa bắt giam Cheng Lei- một nữ công dân Úc đang điểu khiển một chương trình truyền hình của CGTN tại Bắc Kinh.

-Một đợt nóng thứ hai đã tới thăm vùng Vịnh Cựu Kim Sơn. Thành Phố Biển San Franciscco nóng 100 độ lần đầu tiên từ năm 2017. Còn Livermore, Gilroy, Napa và Santa Rosa từ 110-112 độ. Còn khắp vùng bắc và trung Rockies Mountain, dù mới trung tuần Tháng Chín trời chưa vào Thu mà Denver tuyết đổ từ 4-8 inches, có nơi cao từ 12-18 inches. Idaho, Utah, Wyoming cũng bao phủ bởi tuyết với nhiệt độ từ 30-40 độ F. Tổng kết cho đến ngày hôm nay, hỏa hoạn đã thiêu rụi 2.2 triệu mẫu tây rừng tại California tức 2% diện tích tiểu bang.

-Military.com ngày 1/9/2020: Trong một bản báo cáo rất nghiêm túc, Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ hôm nay cho biết Giải Phóng Quân Nhân Dân Trung Hoa (PLA) đã qua mặt Hoa Kỳ về hỏa tiễn, một số chiến hạm và hệ thống phòng không dưới sự cai trị của Đảng Cộng Sản Trung Hoa với kế hoạch thống trị vào năm 2049. Còn về kho vũ khí nguyên tử, theo tính toán của các chuyên viên, trong vòng năm năm tới Trung Hoa sẽ có tối thiểu 1,382 và tối đa là 2,058 đầu đạn hạt nhân. Hoa Lục đã lên tiếng bác bỏ bản lượng giá này.

-AP ngày 2/9/2020: Bộ Tham Mưu của Tổng Thống Donald Trump vừa áp đặt thêm lệnh trừng phạt bà chưởng lý của Tòa Án Hình Sự Quốc Tế và một phụ tá vì đã liên tiếp tiến hành cuộc điều tra cáo buộc Hoa Kỳ và đồng minh phạm tội ác chiến tranh ở A Phú Hãn. Tòa Án Hình Sự Quốc Tế cũng như LHQ và các giới bảo vệ nhân quyền đã lên án lệnh trừng phạt này là bắt nạt và đe dọa một định chế bảo vệ công lý cho thế giới. Biện pháp trừng phạt bao gồm phong tỏa tài sản của Bà Fatou Bensouda và Ô. Phakiso Mochochoko hoặc đặt tài sản của họ dưới sự chi phối của luật pháp Hoa Kỳ và trong tương lai có thể mở rộng trừng phạt tới những ai hợp tác với cuộc điều tra.

-Yahoo News ngày 3/9/2020: Mười chín gia đình người Da Đen đã mua 96 mẫu đất ở Atlanta, Georgia để thành lập một nơi ẩn náu an toàn cho người Da Đen giữa mùa đại dịch và di sản nhức nhối của thời kỳ nô lệ.

Đây là ý tưởng hay, giống như một “cái Làng Da Đen” vậy. Thế nhưng những người ở đây có sống trong kỷ luật, tình thân ái, không xì-ke ma túy và nghiện hút, đánh lộn…lại là chuyện khó.

-Reuters ngày 4/9/2020: Người đứng đầu cơ quan truyền thông BBC nói rằng nhân viên của bản đài không được đưa quan điểm chính trị cá nhân của mình trên các diễn đàn xã hội vì làm thế sẽ tổn hại tới uy tín không thiên vị của đài. Truyền thông, báo chí, đài phát thanh mà thiên vị thì nó là cơ quan tuyên truyền cho quốc gia, cho lãnh đạo chứ không phải là cơ quan truyền thông loan tải tin tức trung thực. Một đất nước muốn tiến lên, người dân muốn trí tuệ mở mang…cần có một hệ thống truyền thông loan tin trung thực, khách quan, dù sự thực khách quan đó có đụng chạm tới các nhà lãnh đạo. Một đất nước mà nhà lãnh đạo không bị phê phán- dù sai trái thì đất nước đó là một chế độ phát-xít, độc tài, sớm muộn gì cũng sẽ xụp đổ.

-AP ngày 8/9/2020: Liên Hiệp Âu Châu (EU) cảnh báo Kosovo và Serbia rằng họ có thể làm tổn thương hy vọng gia nhập EU nếu di chuyển tòa đại sứ của họ về Jerusalem khi mà sự thông báo đột ngột Tổng Thống Donald Trump đã khiến các viên chức ở Belgrade hối hả không để ý tới những hậu quả chính trị của nó.

-RFI ngày 8/9/2020: “Theo báo Hương Cảng South China Morning Post, Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa (Wei Fenghe) đã gặp Bộ Trưởng Quốc Phòng Nam Dương Prabowo Subianto tại Jakarta. Bộ Trưởng Ngụy Phượng Hòa cũng đã đến Mã Lai và có cuộc hội kiến với Bộ Trưởng Ismail Sabri Yaakob. Chuyến công du của bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc diễn ra ngay trước một loạt cuộc họp qua hệ máy thống điện tử giữa lãnh đạo ngoại giao Mỹ với các đồng nhiệm Đông Nam Á diễn ra từ ngày 09 tới 12/09.

-AP ngày 9/9/2020: Trong chuyến viếng thăm Iraq, tướng TQLC Franc McKenzie- tư lệnh Trung Tâm Chỉ Huy Hoa Kỳ nói rằng Hoa Kỳ sẽ giảm quân số tại Iraq từ 5200 xuống còn 3000 - phản ảnh sự tự tin của bộ tham mưu của Ô. Trump về lực lượng an ninh Iraq do Hoa Kỳ huấn luyện có thể đối phó được với những đe dọa từ nhóm Nhà Nước Hồi Giáo.

-Reuters ngày 10/9/2020: Ngày hôm nay Ấn Độ làm lễ tiếp nhận và biểu diễn phi cơ chiến đấu Rafale. Để đối phó với mối đe dọa từ Hoa Lục, Ấn Độ đã mua 36 phi cơ chiến đấu tối tân của Pháp trị giá tới 8 tỷ Mỹ Kim.

-Reuters ngày 11/9/2020: Ấn Độ và Trung Hoa một lần nữa lại cố gắng giảm bớt sự đối đầu căng thẳng tại biên giới qua trung gian của Nga. Các ngoại trưởng của Ấn Độ và Hoa Lục đã gặp nhau hôm nay tại Mạc Tư Khoa và cùng đồng ý giảm căng thẳng và không tiến hành quân sự tại vùng này nữa nơi mà 20 binh sĩ Ấn Độ đã tử thương.

-The Independent ngày 11/9/2020: Sau trận bão Laura, muỗi từ khu đầm lầy lan tràn khắp Lousiana và giết chết khoảng 300-400 gia súc trong đó có vài con ngựa. Sở dĩ gia súc chết là vì mất máu và kiệt sức vì phải di chuyển liên tục để tránh muỗi.

-AP ngày 15/9/2020: Một tàu tuần tra của Nam Dương đã chạm trán với một tàu hải giám/tuần duyên Hoa Lục trong ba ngày liền tại vùng Đảo Natuna mà Nam Dương gọi đó là vùng đặc quyền kinh tế nằm về cực nam mà Hoa Lục cũng tuyên bố chủ quyền qua Đường Lưỡi Bò.

-Yahoo News ngày 16/9/2020: Nga bán cho Ấn Độ 100 triệu liều thuốc chủng ngừa vi khuẩn cúm Covid-19 trong khi Tây Phương còn đang nghi ngờ hiểu quả của thuốc chủng ngừa này.

-AP ngày 16/9/2020: Căm-bốt và Hoa Lục bác bỏ phỏng đoán của Hoa Kỳ cho rằng công ty quốc doanh/công quản của Trung Hoa China’s Union Development Group Co. Ltd đã vi phạm nhân quyền và tham nhũng khi thủ đắc đất ở Căm-bốt và ban hành lệnh trừng phạt công ty này. Ngoại Trưởng Mike Pompeo nói rằng dự án phát triển khu vực Dara Sakor gần Sihanookville có thể là nơi tiếp nhận binh sĩ Hoa Lục và nó đi ngược lại với Hiến Pháp, chủ quyền của Căm-bốt cũng như đe dọa sự ổn định của các đồng minh của Hoa Kỳ trong vùng.

-Reuters ngày 17/9/2020: Bộ Trưởng Quốc Phòng Sergei Shoigu nói rằng Nga tăng cường hiện diện quân sự tại Vùng Viễn Đông để đáp ứng với những căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Hoa Lục và rằng Nga không để xảy ra tình trạng không đề phòng khi có cuộc đụng độ về hải quân Hoa-Mỹ. Ô. Shoigu hứa sẽ gửi 500 đơn vị mới được trang bị hiện đại cho vùng này cùng những cải tiến cho Hạm Đội Bắc nhưng không nói rõ ở nơi nào.

-CBS News ngày 17/9/2020: Nga tuyên bố rằng nếu trên Kim Tinh (Venus) có cuộc sống thì người ta nên bắt đầu học tiếng Nga. Người đứng đầu nghành không gian Nga nói rằng đó là “hành tinh của Nga”. Lời tuyên bố liều lĩnh ngày được đưa ra sau khi khảo cứu cho rằng có thể có cuộc sống trên hành tinh này.

-RFI ngày 17/9/2020: Theo trang mạng của Ủy Ban Ranh Giới Thềm Lục Địa của Liên Hiệp Quốc (Commission on the Limits of the Continental Shelf CLCS), Pháp, Đức và Vương Quốc Anh vừa đệ trình một công hàm chung gởi Liên Hợp Quốc, bác bỏ các yêu sách rộng khắp của Trung Quốc tại Biển Đông.

-The Telegraph (Anh Quốc) ngày 18/9/2020: Đài Loan phải đưa máy bay lên khi 18 phi cơ chiến đấu Hoa Lục bay sát đảo quốc này khiến căng thẳng gia tăng khi giới chức cao cấp của Hoa Kỳ tổ chức cuộc họp tại Đài Bắc. Mới đây Hoa Lục tổ chức các cuộc tập trận tại Eo Biển Đài Loan để khẳng định Đài Loan (Formosa) là bộ phận bất khả phân ly của Trung Hoa.

-Reuters ngày 21/9/2020: Nga tổ chức cuộc tập trận Caucasus-2020 tại một vài trường bắn và phi trường ở miền nam. Về hải quân sẽ diễn ra tại Hắc Hải và Biển Caspian trong đó có cả Ba Tư. Bộ quốc phòng cho biết Armenia, Hoa Lục, Miến Điện, Hồi Quốc và Belarus sẽ gửi khoảng 1000 binh sĩ tham dự. Còn Nga có khoảng 80,000 binh sĩ với 200 xe tăng, 450 thiết vận xa và 200 cỗ đại bác.

-AFP ngày 22/9/2020: Trong phiên họp thứ 75 của Đại Hội Đồng LHQ, Tổng Thư Ký Antonio Guterres hôm nay thúc giục thế giới ngăn ngừa một cuộc Chiến Tranh Lạnh Mới giữa Hoa Kỳ và Trung Hoa và xin ngừng xung đột để tập trung đối phó với đại dịch Covid-19. Ô. Guterres nói thêm rằng chúng ta đang tiến tới một hướng rất nguy hiểm. Thế giới chúng ta không thể chịu đựng/chấp nhận một tương lai mà hai nền kinh tế lớn nhất thế giới chia cắt quả địa cầu này thành môt Vết Nứt Lớn (Great Fracture) - mà mỗi phe có thương mại riêng và luật lệ tài chính riêng cùng khả năng Internet và trí tuệ nhân tạo- nhưng không nói rõ ra đó là Hoa Kỳ và Trung Hoa.

-ABC News ngày 22/9/2020: Tổng Thống Doanld Trump vừa ban hành lệnh cấm vận lên các viên chức và các thực thể (entity) và cả những quốc gia nào mua hoặc bán vũ khí cho Ba Tư- một sự trừng phạt quay trở lại với quy định của LHQ trước đây. Thế nhưng LHQ và các quốc gia như Pháp, Đức, Anh Quốc, Nga và Trung Quốc phản đối lệnh này với lý Hoa Kỳ đã rút lui khỏi thỏa hiệp 2005.

-Reuters ngày 22/9/2020: Hãng Intel đã có một số giấy phép để tiếp tục cung cấp một số kỹ thuật cho công ty viễn thông Huawei vì vào ngày 15/9/2020 các công ty Hoa Kỳ bị cấm cung cấp hoặc hợp tác với Huawei.

-The Independent ngày 22/9/2020: 160 nhân vật tăm tiếng trên thế giới đã ký thỉnh nguyện thư gửi Thủ Tướng Boris Johnson thả Julian Assange - nhà sáng lập WikiLeaks và không bị dẫn độ về Hoa Kỳ.

-Video của Bộ Quốc Phòng Anh ngày 23/9/2020: Hai trăm binh sĩ Anh đã nhảy dù xuống miền nam Ukraina để huấn luyện chung với binh sĩ nước này vào ngày 15& 16/9/2020 mà một vị tướng của Ukraina nói rằng đây là một tín hiệu gửi cho Nga biết rằng Anh là người bạn đáng tin cậy của Ukraina giữa lúc tình hình khó khăn.

-The Guardian ngày 24/9/2020: Ả Rập Sê-út cũng sẽ đi tới, trong khi Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain chuẩn bị ký thỏa hiệp bình thường hóa ngoại giao với Do Thái qua những chuyến ngoại giao con thoi của “siêu ngoại trưởng” Jared Kushner- con rể của Tổng Thống Donald Trump.

-AP ngày 27/9/2020: Bộ trưởng nội vụ pháp cam kết bảo vệ cộng đồng người Do Thái sau khi xảy ra vụ hai người bị đâm bằng dao gần tòa soạn tòa báo trào phúng Charlie Hebdo ở Paris ngày Thứ Sáu 25/9/2020. Hơn 7000 cảnh sát đã được điều động để bảo vệ cộng đồng Do Thái kỷ niệm ngày lễ Jewish Day of Atonement. Theo Kinh Cựu Ước đây là ngày một giáo sĩ cao cấp đã hy sinh coi như đền tội để nối lại mối liên lạc giữa con người và Thượng Đế.

-AFP ngày 28/9/2020: Số thương vong giữa hai bên gia tăng khi cuộc đụng độ giữa Armenia (Thiên Chúa Giáo) và Azerbaijan (Hồi Giáo) vì vùng tranh chấp Nagorny Karbakh kéo sang ngày thứ hai. Đây là hai quốc gia nằm trong Liên Bang Sô-viết trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh. Cuộc chiến đã bùng nổ ở thập niên 1990 do Armenia ủng hộ vùng ly khai Nagorny Karabakh.

-Reuters ngày 28/9/2020: Một thầy giáo người Pháp mà thân hình, mặt và lưỡi được xâm trổ. Rồi con mắt có tròng trắng lại nhuộm thành đen khiến học sinh Mẫu Giáo sợ hãi cho nên phụ huynh than phiền và bị mất việc.

Thời đại điện tử 4-G đẻ ra nhiều quái nhân và quái thai. Có lẽ ông này nên chuyển qua nghề đóng phim kinh dị thay vì dạy học có lẽ thành công hơn.

-AFP ngày 4/10/2020: Tin mới đây cho biết Căm-bốt đã phá bỏ một căn cứ hải quân ở Ream xây dựng với một phần tiền của Mỹ và đây là chuyển động mới nhất mà theo tờ Wall Street Journal, nó có thể trở thành căn cứ hải quân của Bắc Kinh. Thế nhưng Thủ Tướng Hun Sen nói rằng căn cứ này không phải độc quyền cho Trung Quốc, các nước khác cũng có thể yêu cầu được ghé cảng, tiếp liệu hoặc tổ chức các cuộc tập trận với Campuchia.

-The Telegraph ngày 8/10/2020: Đô Đốc Tony Radkin- hạm trưởng chiến hạm Prince of Wale của Anh nói rằng vì ảnh hưởng của khí hậu băng tan trên biển bắc đã tao ra những đường hàng hải trên nóc địa cầu giúp Hoa Lục có thể di chuyển bằng đường biển từ Á Châu sang Âu Châu khiến đe dọa quyền lợi của Anh.

-Tổng Hợp ngày 8/10/2020: Hoa Kỳ sẽ rút hết binh sĩ khỏi A Phú Hãn và buổi lễ sẽ được tổ chức vào ngày 25/12/2020. Tổng Thống Doanld Trump nói rằng việc Hoa Kỳ can dự vào quá nhiều cuộc chiến khiến quân đội kiệt quệ. Tổng thư ký NATO nói rằng họ cùng đồng minh tới đây thì sẽ cùng đồng minh rút lui khỏi A Phú Hãn. (Thế nhưng việc này không thành)

-National Review ngày 8/10/2020: Cựu Ngoại Trưởng Henry Kissinger kêu gọi Hoa Kỳ và Hoa Lục cần

đặt một giới hạn cho những đe dọa/hủ dọa giữa hai nước với nhau nếu không sẽ rơi vào thế chiến (world war).

- AFP ngày 9/10/2020: Cảnh sát liên bang Hoa Kỳ đã bắt giữ 13 người trong một âm mưu bắt cóc Bà Gretchen Whitmer - thống đốc tiểu bang Michigan và nói rằng sẽ xử bà vì tội “phản quốc” và tiến hành cuộc nội chiến (Civil War). Vụ bắt cóc này có liên quan đến cảnh sát trưởng Grand Rapids có chủ trương cực đoan.

-The Telegraph (Anh Quốc) ngày 9/10/2020: Chính quyền của Bà Merkel nói rằng họ không muốn Quốc Vương Thái Lan điều hành đất nước Thái Lan từ lãnh thổ của họ giữa lúc những cuộc biểu tình lớn nổ ra tại Thủ Đô Bangkok đòi cải tổ hoàng gia khiến thủ tướng Thái Lan phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

-Reuters ngày 9/10/2020: Nhật Bản đưa ba tàu chiến trong đó có một KHMH trực thăng và một tàu ngầm vào Biển Đông nói là để gia tăng khả năng chiến thuật và tập trận chống tàu ngầm. Để đáp trả, Trung Quốc đưa tàu áp sát Senkaku/Điếu Ngư mà Nhật Bản cho rằng đã xâm phạm lãnh hải của họ.

-AP ngày 9/10/2020: Bộ Tài Chính Hoa Kỳ vừa ban hành lệnh trừng phạt lên bộ trưởng tư pháp của Tổng Thống Daniel Ortega và ngân hàng saving-and-loan với lý do Nicaragua vi phạm nhân quyền.

-Reuters ngày 10/10/2020: Bà Thái Anh Văn- tổng thống Đài Loan đề nghị một cuộc nói chuyện “có ý nghĩa” với Lục Địa có lẽ vì đã quá căng thẳng với áp lực quân sự từ Bắc Kinh.

-Miami Hearald ngày 11/10/2020: Tổng Giám Mục Gregory Aymond của New Orleans đã ra lệnh đốt bàn thờ vì người đi đường báo cáo đã trông thấy linh mục Clark 37 tuổi- quản nhiệm St. Peter and Paul Catholic Church đã hành lạc với hai người đàn bà tên Mindy Dixon và Melissa Cheng ngay trên bàn thờ. Cảnh sát đã tịch thu được cả đồ chơi tình dục (sex toys), đèn sân khấu và máy quay phim. Tổng Giám Mục Gregory Aymond nói rằng nhà thờ là nơi tôn nghiêm khi nhà thờ dùng vào việc không tôn nghiêm thì phải phá bỏ.

-AP ngày 11/10/2020: Tổng Thống Mễ Tây Cơ Andrés Manuel Lopez Obrador đã gửi bức thư ngỏ tới Giáo Hoàng Francis kêu gọi Giáo Hội Ca-tô Giáo La Mã xin lỗi về những ngược đãi thổ dân Mễ Tây Cơ trong cuộc xâm chiếm vào những thập niên 1950. Bức thư cũng kêu gọi Giáo Hoàng cho mượn những tài liệu về thời kỳ Tiền Hispanic hay thời kỳ thực dân đô hộ. Và Giáo Hội Ca-tô Giáo La Mã, vương triều Tây Ban Nha và chính quyền Mễ Tây Cơ cũng phải công khai xin lỗi về những hành vi thảm sát mà thổ dân Mễ Tây Cơ phải đau khổ chịu đựng. Vào năm 2019, Tổng Thống López Obrador cũng đã yêu cầu Tây Ban Nha ngỏ lời xin lỗi về cuộc xâm lược đã làm nhiều triệu thổ dân Tiền Mễ Tây Cơ chết vì bạo lực và bệnh tật (bệnh đậu mùa đem từ Âu Châu qua).

-AP ngày 12/10/2020: Những người biểu tình đã kéo đổ tượng cựu Tổng Thống Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln tại Porland, Oregon trong đêm Chủ Nhật được gọi là sự phẫn nộ đối với Ngày Columbus. Những người tổ chức biểu tình gọi đây là “Ngày Thổ Dân Phẫn Nộ” về ngày nghỉ lễ toàn liên bang vinh danh Columbus người mà Thổ Dân Da Đỏ Mỹ coi đây như khuôn mặt đã thúc đẩy cuộc tiêu diệt chủng tộc của họ. Nhóm người biểu tình đã cột dây xích chung quanh bức tượng Roosevelt rồi dùng đèn hàn xì đốt chân bức tượng rồi kéo xập tượng này. Còn tượng Abraham Lincoln cũng bị kéo xập tám phút sau đó rồi viết lên đó mấy chữ “Dakota 38” ý chỉ Abraham Lincoln đã ra lệnh treo cổ 38 thổ dân sau cuộc xung đột với dân Da Trắng định cư ở Minnesota vì tranh giành đất đai.

-The Telegraph ngày 16/10/2020: Một nam giáo viên dạy lịch sử đã cho học trò cả lớp xem những bức hý họa châm biếm Nhà Tiên Tri Mohammad để chứng tỏ quyền tự do ngôn luận đã bị chặt đầu ở một địa điểm gần trường học của ông ở ngoại ô Paris. Cảnh sát nói rằng hung thủ là người gốc Chechen đối đầu với cảnh sát và bị bắn chết. Trước khi chết thanh niên này hô to, “Thượng Đế Vĩ Đại Nhất” bằng tiếng Ả Rập (Allahu Akbar). Tổng thống Pháp lên án vụ giết hại này và nói đây là cuộc tấn công của khủng bố Hồi Giáo. Rồi cũng vào ngày 31/10/2020, một giáo sĩ Chính Thống Giáo bị bắn trọng thương trong lúc đang đóng cửa nhà thờ ở Lyon.

-Reuters ngày 19/10/2020: Cả chục ngàn người biểu tình tại Thủ Đô Santiago, Chí Lợi đòi hỏi cải tổ chính quyền, chấm dứt thời kỳ độc tài được ghi trong hiến pháp. Cuộc biểu tình nhằm kỷ niệm cuộc biểu tình khổng lồ cách đây một năm khiến 30 người chết. Cuộc biểu tình mới đầu diễn tiến ôn hòa sau biến thành bạo động và đốt phá cả nhà thờ.

-AP ngày 19/10/2020: Thủ Tướng Nhật Bản Suga trong chuyến công du đầu tiên kể từ khi nhậm chức đã tới Việt Nam và cùng thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ký kết thỏa thuận cho phép Nhật Bản bán vũ khí và kỹ thuật cho Việt Nam để đối đầu với sự gia tăng ảnh hưởng trong vùng của Trung Quốc. Hai thủ tướng đã chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện ký kết giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp với tổng trị giá khoảng gần 4 tỷ Mỹ Kim. Chuyến đi của Ô. Suga cũng nhằm tạo ảnh hưởng lên khu vực Đông Nam Á là khu vực chiến lược không những đối với Hoa Kỳ mà còn cho Nhật Bản. Ô. Suga cũng hứa sẽ làm đủ mọi cách để Thế Vận Hội có thể diễn ra năm 2021 tại Nhật Bản. Tại Nam Dương, Thủ Tướng Suga cũng bày tỏ mong muốn tương tự và bộ trưởng quốc phòng hai bên sẽ sớm gặp nhau để thảo luận về việc Nhật xuất cảng vũ khí và kỹ thuật quốc phòng cho Nam Dương.

-Reuters ngày 20/10/2020: Nam Dương từ chối đề nghị của Hoa Kỳ cho phép máy bay trinh sát P-8 Poseidon được phép hạ cánh và tiếp dầu trên lãnh thổ của mình. Nam Dương nói rằng họ theo đuổi chính sách trung lập và không muốn quân đội ngoại bang điều hành trên đất nước họ. Trong cuộc hội kiến với Ô. Mike Pompeo, Bà Bộ Trưởng Ngoại Giao Nam Dương Retno nói rằng hai bên cần tăng cường hợp tác về huấn luyện, diễn tập và chia xẻ tin tức tình báo cùng an ninh trên biển. Thế nhưng Nam Dương bày tỏ lo ngại về việc Hoa Kỳ kích động chính sách chống Trung Quốc và những lời lẽ cường điệu cùng với sự gia tăng căng thẳng giữa các siêu cường.

-AP ngày 22/10/2020: Hoa Kỳ thúc giục các quốc gia vừa phê chuẩn công ước quốc tế cấm phổ biến vũ khí nguyên tử (Nuclear Nonproliferation Treaty) hãy rút lui khi mà thỏa hiệp đã được gần 50 quốc gia phê chuẩn để có hiệu lực toàn cầu. Thỏa hiệp đã được Đại Hội Đồng LHQ thông qua vào ngày 7/7/2017 với 122 phiếu thuận, Hà Lan chống đối còn Tân Gia Ba không bỏ phiếu. Trong sồ các quốc gia bỏ phiếu thuận có Ba Tư. Còn năm siêu cường thủ đắc vũ khí hạt nhân và bốn quốc gia khác được coi như có vũ khí nguyên tử như Ấn Độ, Pakistan, Bắc Triều Tiên và Do Thái cùng các đồng minh đã tẩy chay cuộc bỏ phiếu. Theo tin ngày 25/10/2020 LHQ cho biết đã hội đủ 50 quốc gia phê chuẩn cho nên thỏa hiệp sẽ có hiệu lực sau 90 ngày.

-The Politico ngày 22/10/2020: Hoa Kỳ đang tính tới chuyện tuyên bố các tổ chức phi chính phủ (NGOs) như Ân Xá Quốc Tế, Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền và Oxfam (Tổ Chức Cứu Trợ Nhân Đạo)…là những tổ chức bài Do Thái và sẽ không hỗ trợ cho những tổ chức này.

-Reuters & AP ngày 22/10/2020: Việc Giáo Hoàng Francis bất ngờ chấp nhận kết hợp gia đình (kết hôn vợ chồng) cho người đồng tính luyến ái đã tác động mạnh lên Giáo Hội Ca-tô Giáo La Mã toàn thế giới với những lời chỉ trích và ủng hộ.

-AFP ngày 23/10/2020: Tổng Thống Donald Trump giận dữ về việc Ethiopia xây con đập khổng lồ trên nhánh Nile Xanh (Blue Nile River) và gợi ý Ai Cập- đồng minh của Hoa Kỳ có thể sẽ phá hủy nó. Trong Tháng Chín, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã cắt viện trợ cho Ethiopia vì đã xây con đập mà không tham khảo với các quốc gia ở khu vực hạ lưu. Để đáp trả, Ethiopia nói rằng lời tuyên bố của Ô. Trump giống như đang có chiến tranh vậy.

-AFP ngày 23/10/2020: Tổng Thống Morales của Bolivia sau những cuộc biểu tình chống đối phải từ chức và sống lưu vong tại Á Căn Đình sẽ trở về Bolivia sau khi người kế nhiệm của ông thuộc Phong Trào Vì Chủ Nghĩa Xã Hội (Movement for Socialism) thắng lớn trong cuộc tuyển cử. Thế nhưng các nhóm hữu khuynh lại biểu tình để yêu cầu tập đoàn quân phiệt lãnh đạo đất nước thay vì tổng thống vừa được bầu theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa.

-Reuters ngày 23/10/2020: Một gia đình Bosnia Đạo Hồi gồm năm người đã bị chính quyền Pháp trục xuất về Bosnia vì đã đánh đập và cạo đầu cô con gái 17 tuổi vì cô này đòi lấy một thanh niên 20 tuổi the Đạo Thiên Chúa người Serbia. Bosnia và Serbia đã tiến hành một cuộc chiến tranh trong thập niên 1990 khiến cả chục ngàn người chết.

-New York Times ngày 25/10/2020: Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược Và Quốc Tế đã đưa ra bản tường trình trong đó các nhóm Da Trắng Là Thượng Đẳng đã chịu trách nhiệm về 41 trên 61 kế hoạch và tấn công khủng bố trong tám tháng của năm nay. Bản tường trình này được phổ biến hai tuần sau sự lượng giá hằng năm của Bộ An Ninh Nội Chính cảnh báo rằng bạo động của nhóm Da Trắng Là Thượng Đẳng là đe dọa dai dẳng và gây chết chóc trên quê hương Hoa Kỳ và nó giết nhiều người nhất trong nhóm khủng bố nội địa trong những năm gần đây.

-Tổng Hợp ngày 28/10/2020: Trong chuyến ngoại giao con thoi qua các nước như Ấn Độ, Maldives, Tích Lan để thành lập liên minh chống Tàu, Ngoại Trưởng Mike Pompeo ghé Việt Nam trong hai ngày.

-The Telegraph (Anh Quốc) ngày 26/10/2020: Sau khi Hoa Kỳ chấp thuận bán 2.37 tỷ Mỹ Kim vũ khí cho Đài Loan, Hoa Lục nói rằng quyết định này vi phạm nguyên tắc “Một Nước Trung Hoa” và sẽ ban hành lệnh trừng phạt lên các công ty Lockeed Martin, Boeing, Raytheon và những công ty khác.

-Reuters ngày 27/10/2020: Hoa Kỳ và Ấn Độ ký kết thỏa hiệp chia xẻ những dữ kiện nhạy cảm (tình báo, do thám) của vệ tinh và bản đồ khi Ngoại Trưởng Mike Pompeo cảnh giác về những đe dọa do thái độ khăng khăng/lì lợm của Hoa Lục trong chuyến công du kêu gọi thành lập liên minh chống Trung Quốc.

-USA Today ngày 28/10/2020: Công ty bán lẻ khổng lồ Costco cam kết sẽ không bán nước cốt dừa của Thái Lan vì bị cáo buộc đã huấn luyện khỉ để leo lên cây hái dừa mà cơ quan kêu gọi con người đối xử nhân đạo với thú vật (People for the Ethical Treatment of Animals) gọi là “cưỡng bức lao động”.

-Reuters ngày 10/11/2020: Vệ tinh thế hệ thứ sáu “6G” lần đầu tiên của thế giới đã được Trung Quốc phóng đi vào quỹ đạo trái đất trên một hỏa tiễn tại Taiyuan và có thể coi như gấp 100 lần tốc độ của 5G và theo cơ quan thông tin của chính phủ nó sẽ được dùng để xây dựng Thành Phố Thông Minh “Smart City”, phòng ngừa thiên tai và bảo vệ môi trường.

-AFP ngày 10/11/2020: Quân đội Nga tiến vào Nagorno-Karabakh để gìn giữ hòa bình theo một thỏa hiệp giữa Armenia và Azerbaijan chấm dứt cuộc xung đột kéo dài vài tuần lễ gây xáo trộn trong khu vực khiến 1400 người chết. Quân lính Nga sẽ ở lại đây năm năm. Các nhà bình luận cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Azerbaijan đã thắng qua thỏa hiệp này. Trong khi người biểu tình tại Armenia đập phá các cơ sở chính quyền, phản đối thỏa hiệp thì tại Azerbaijan dân chúng xuống đường ăn mừng. Theo các hãng thông tấn quốc tế ngày 14/11/2020, dân chúng Ngorno-Karabakh đã đốt cháy nhà cửa của họ, mang theo tất cả những gì có thể mang được trước khi rời bỏ thành phố để trao cho Azerbaijan.

-Reuters ngày 11/11/2020: Các nhà lãnh đạo của khối ASEAN đã bắt đầu thảo luận và dự trù ký kết thỏa hiệp đầy tham vọng được Trung Quốc hỗ trợ giữa lúc Hoa Kỳ đang tranh tụng về kết quả bầu cử khiến tạo câu hỏi về vai trò của Hoa Kỳ ở trong vùng. Mười quốc gia Đông Nam Á, cùng với Trung Hoa, Nhật Bản, Nam Triều Tiên, Úc và Tân Tây Lan sẽ ký kết thỏa hiệp Hợp Tác Toàn Diện Kinh Tế Trong Vùng (Regional Comprehensive Economic Partnership) vào Chủ Nhật này nhân hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội. Lượng trao đổi trong khối chiếm khoảng 30% tổng số thương mại toàn cầu. Các nhà bình luận nói rằng đây là chiến thắng của Trung Quốc tới tầm ảnh hưởng kinh tế mỗi lúc mỗi lan rộng.

-Business Insider ngày 11/11/2020: Price Wallace- dân biểu Tiểu Bang Mississipi kêu gọi Mississipi rút ra khỏi Liên Bang và thành lập quốc gia riêng sau khi Ô. Joe Biden được loan báo là “tổng thống đắc cử”. Rồi vào ngày 10/12/2020, Rush Limbaugh- người điều khiển chương trình phát thanh thuộc phe cực hữu đã nói rằng người bảo thủ (Cộng Hòa) không thể sống chung với người cấp tiến (Dân Chủ) cho nên các tiểu bang bảo thủ đang có khuynh hướng tách ra để thành lập một quốc ra riêng. Rồi Dân Biểu Kyle Biedermann của Texas nói rằng ông sẽ để nghị một cuộc trưng cầu dân ý tách rời Texas ra khỏi Liêng Bang Hoa Kỳ vì chính quyền Liên Bang không tiêu biểu cho những giá trị của Texas. Rồi vào ngày 12/12/2020, chủ tịch Đảng Cộng Hòa Texas Allen West đưa ra tuyên bố nói rằng đã đến lúc Texas cùng các tiểu bang khác kết hợp hành một Liên Hiệp Các Tiểu Bang theo đúng với Hiến Pháp vì các tiểu bang bị cáo giác là gian lận bầu cử đã không theo đúng Hiến Pháp. Nếu cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/11/2020 không được giải quyết êm đẹp, có thể sẽ là khởi đầu của cuộc Nội Chiến (Civil War) chia cắt nước Mỹ giống như cuộc Nội Chiến Nam-Bắc năm 1861. Nhưng cuộc Nội Chiến kỳ này không bằng binh đao mà bằng luật pháp, trưng cầu dân ý và tuyên bố tự tách ra khỏi Liên Bang.

-Defense News ngảy11/11/2020: Nga sẽ thiết lập một trung tâm tiếp vận hải quân và sửa chữa tại Sudan theo một thỏa hiệp ký kết với Thủ Tướng Mikhail Mishustin vào ngày 6/11/2020. Theo thỏa hiệp này, trung tâm sẽ có 300 nhân viên, bao gồm binh sĩ và nhân viên dân chính và nó có thể neo đậu bốn tàu chiến kể cả tàu chạy bằng năng lượng nguyên tử.

-Reuters ngày 20/11/2020: Lãnh đạo của chính quyền Tây Tạng, lần đầu tiên trong sáu thập niên đã được thăm viếng Tòa Bạch Ốc.

-The Guardian ngày 23/11/2020: Một chiến dịch tuyên bố việc hủy hoại môi trường là một tội phạm quốc tế cũng như tội diệt chủng, tội chống lại nhân loại, tội phạm chiến tranh và xâm lược đang được phát động tại Anh Quốc. Đề nghị này được đưa ra LHQ và nếu được chấp thuận nó sẽ thuộc quyền thụ lý bởi Tòa Án Hình Sự Quốc Tế (International Criminal Court).

-Insider ngày 23/11/2020: Cảnh sát Nữu Ước đã phá vỡ một cuộc làm tình tập thể tại Astoria, Queens gồm 80 người với một căn phòng đầy nệm và những hộp bao cao-su sinh lý.

-The Telegraph ngày 23/11/2020: Sau khi một đô đốc hai sao Hải Quân Hoa Kỳ bất ngờ thăm Đài Loan, Cố Vấn An Ninh Quốc Gia của Hoa Kỳ cảnh báo Hoa Lục chớ dùng vũ lực để tấn công Đài Loan.

-The Print ngày 25/11/2020: Bang Uttar Pradesh, Ấn Độ vừa đưa ra dự án luật vô hiệu hóa những cuộc hôn nhân có liên quan đến việc cải đạo cô dâu hay chú rể từ Ấn Giáo qua Hồi Giáo.

-Reuters ngày 26/11/2020: Các dân biểu đối lập thuộc Quốc Dân Đảng Trung Hoa (KMT) đã choảng nhau và ném lòng heo vào những dân biểu khác khi họ tranh luận về việc nhập cảng thịt lợn từ Hoa Kỳ.

-Bloomberg News ngày 27/11/2020: Một khoa học gia hàng đầu về nguyên tử của Ba Tư và một số vệ sĩ đã bị bắn chết tại Đông Tehran ngày hôm nay. Ba Tư nói rằng cuộc ám sát này có bàn tay của Do Thái. John Brennan- cựu Giám Đốc CIA của Hoa Kỳ nói đây là một tội phạm và cuộc ám sát có thể châm ngòi nổ cho cuộc chiến tại Vùng Trung Đông.

-The Telegraph ngày 1/12/2020: Hoa Lục đã thành công trong việc đưa phi thuyền Hằng Nga-5 lên Mặt Trăng- một sứ mạng không gian lịch sử nhằm đem về mẫu đất để tìm hiểu về nguồn gốc của hành tinh này. Và Hoa Lục cũng là quốc gia thứ hai sau Hoa Kỳ cắm cờ trên Mặt Trăng.

-The Telegraph ngày 7/12/2020: Anh Quốc sẽ cấm triệt để việc mua bán lông thú khi giai đoạn chuyển tiếp cuối cùng Rời Liên Hiệp Âu Châu (Brexit) chấm dứt. Việc vận chuyển thịt cá voi qua Anh cũng bị cấm. Anh Quốc cũng đã cấm việc xuất cảng thú vật là điều không thể thực hiện được khi còn nằm trong Liên Hiệp Âu Châu. Tất cả cũng chỉ vì cuộc sống của loài thú.

-Fox News ngày 9/12/2020: Năm cuốn sách thuộc loại văn học cổ điển của Hoa Kỳ đã bị cơ quan giáo dục Tiểu Bang Hoa Kỳ loại bỏ khỏi các trường công lập vì lý do “kỳ thị chủng tộc”. Đó là các tác phẩm:

“To Kill a Mockingbird” của Harper Lee

“The Adventures of Huckleberry Finn” của Mark Twain

“Of Mice and Men” của John Steinbeck

“The Cay” của Theodore Taylor

“Roll of Thunder, Hear My Cry” của Mildred D. Taylor

Tôi đã dịch toàn bộ cuốn tiểu thuyết “Of Mice and Men” ra tiếng Việt năm 1996 và được đăng từng kỳ trên Văn Nghệ Tiền Phong. Trong cuốn sách này, John Steinbeck đã mô tả chân thực việc người con dâu của một chủ nông trại người Da Trắng ở Soledad, California đã đối xử tệ hại với một công nhân Da Đen coi giữ chuồng ngựa tên Crooks nhưng không hề có bất cứ một nhận định riêng tư có tính kỳ thị chủng tộc nào. Thế nhưng ngày hôm nay người Da Đen đọc nó có cảm giác bị tổn thương. Có lẽ để thoa dịu sự chống đối của cộng đồng người Da Đen, cơ quan giáo dục Tiểu Bang California đã không cho tác phẩm này có mặt tại các trường công lập nhưng các thư viện và người lớn vẫn có quyền tìm đọc nó. Thế mới hay theo Luật Vô Thường không có gì tồn tại vĩnh viễn trên cõi đời này. Khi lòng người thay đổi vì vạn sự phải đổi thay.

-Reuters ngày 9/12/2020: Bắc Kinh nói rằng họ sẽ không triển hạn chiếu khán cho những nhà ngoại giao Hoa Kỳ viếng thăm Hương Cảng và Macao sau khi Hoa Kỳ ban hành lệnh trừng phạt về tài chính và du hành tới Mỹ hơn một chục viên chức của họ.

-Reuters ngày 10/12/2020: Phụ tá Giám Đốc FBI đã bị cho nghỉ việc sau khi bị cáo buộc lúc say rượu đã bóp vú (groping) một nữ nhân viên ở cầu thang. Ngoài ra, một viên chức cao cấp khác của FBI cũng bị sa thải sau khi phát giác ông này quấy nhiễu tinh dục/mè nheo tám nữ nhân viên. Rồi một viên chức Cảnh Sát Liên Bang cao cấp khác cũng bị cho nghỉ việc vì cáo buộc đe dọa một nữ nhân viên khiến bà này phải ngủ với ông ta.

-Reuters ngày 10/12/2020: Nghị Viện Thụy Điển với đa số đã chấp thuận cho chính quyền chuẩn bị gia nhập Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO). Với chuyển động này Thụy Điển không còn là quốc gia trung lập nữa.

-The Insider ngày 11/12/2020: Mục Sư Guillermo Maldonado quản nhiệm một nhà thờ lớn ở Miami, Florida nói rằng thuốc chủng ngừa vi khuẩn COVID-19 sẽ làm thay đổi DNA của con người và khuyên tín đồ không nên chích ngừa mà tin tưởng vào sự “miễn dịch của thánh thần” (divine immunity).

-AFP ngày 12/12/2020: Anh Quốc và Việt Nam đã chung kết thỏa hiệp tự do mậu dịch và đây là thỏa hiệp thứ hai Anh Quốc đạt được ở Đông Nam Á (với Tân Gia Ba) trong khi những giàn xếp “hậu Brexit” với Âu Châu bế tắc. Rời khỏi Liên Hiệp Âu Châu, Anh Quốc tìm kiếm nguồn hợp tác mới tại Á Châu và Đông Nam Á điều mà trước đây họ không bao giờ nghĩ tới.

-Reuters ngày 16/12/2020: Bộ Tài Chính Hoa Kỳ đã cáo buộc Thụy Sĩ và Việt Nam thao túng tiền tệ và đưa hai quốc gia này vào danh sách theo dõi việc giảm giá đồng bạc so với đồng Mỹ Kim để gia tăng xuất cảng hàng hóa. Ngoài ra theo Sputnik News, “Việt Nam phản đối lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến việc công ty Vận Tải Khí Đốt và Hóa Chất Việt Nam bị Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trừng phạt vì giao dịch vận chuyển dầu từ Iran và khẳng định Việt Nam giao dịch minh bạch với Iran và đề nghị Washington dỡ bỏ cấm vận đối với công ty dầu khí PCT. Vào ngày 22/12/2020, Tổng Thống Donald Trump và Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm về vấn đề này.

-The Wall Street Journal ngày 16/12/2020: Phi thuyền Hằng Nga-5 (Chang'e 5) của Trung Quốc đã trở về trái đất an toàn và mang theo 4.4 cân Anh mẫu đá của Mặt Trăng để phân tích. (Nếu Mặt Trăng có những nguyên liệu hiếm quý chắc chắn ba siêu cường Mỹ-Hoa-Pháp sẽ tranh nhau khai thác.)

-Reuters ngày 16/12/2020: Hội Đồng Bảo An LHW dự trù thảo luận vấn đề vùng Tây Sahara sau khi Tổng Thống Donald Trump công nhận Tây Sahara là của Morocco (Maroc cũ) vì vương quốc này đã bình thường hóa ngoại giao với Do Thái. Cựu Ngoại Trưởng James Baker (thời Bush Cha) đã gọi việc công nhận này là hành động đi ngược lại công pháp quốc tế và ngoại giao.

-Reuters ngày 20/12/2020: Hoa Lục công bố duyệt lại chính sách đầu tư của người ngoại quốc vì lý do an ninh, bao gồm các lãnh vực như đầu tư vào quân sự, năng lượng, tài nguyên thiên nhiên, canh nông, kỹ thuật Internet và tài chính. Biện pháp này được công bố sau khi Tổng Thống Donald Trump tiếp tục gia tăng căng thẳng với Hoa Lục bằng cách đưa hơn một chục công ty Trung Hoa vào sổ bìa đen. Vào ngày 22/12/2020, tờ Telegraph (Anh Quốc) đưa tin Hoa Lục đã xua đuổi một khu trục hạm của Mỹ khi tàu này nói là “đã xâm phạm lãnh hải” của họ tại Biển Đông.

-USA Today ngày 21/12/2020: Hơn 70 sinh viên sĩ quan Trường Võ Bị West Point bị cáo buộc là gian lận thi cử trong môn toán và đây là vụ tai tiếng tệ hại nhất từ năm 1970 của một trường võ bị đào tạo sĩ quan.

-Tổng Hợp ngày 22/12/2020: Thủ Tướng Suga vừa thông qua ngân sách quốc phòng lên tới 51.7 tỷ Mỹ Kim cho năm tài chính tới, tăng 0,5% so với năm 2020. Ông Suga thực hiện lời hứa kế tục chính sách của người tiền nhiệm Shinzo Abe tăng ngân sách quốc phòng trong tám năm liên tiếp biến “lực lượng phòng vệ” của Nhật Bản thành một quân đội hiện đại có khả năng tấn công. Trong khi đó hai oanh tạc cơ Tu-95 của Nga và bốn oanh tạc cơ H-6K của Trung Quốc đã cùng bay chung trên Biển Nhật Bản và Đông Hải để cho thấy sự hợp tác quân sự mạnh mẽ giữa Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa.

-Sputnik News ngày 25/12/2020: Chiến hạm INS Kiltan của Ấn Độ thăm Việt Nam, ghé Bến Nhà Rồng mang theo 15 tấn hàng viện trợ nhân đạo cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở miền Trung Việt Nam. Đây là hoạt động trong khuôn khổ nỗ lực của New Delhi nhằm giúp đỡ các nước trong khu vực giữa thời đại dịch Covid-19. Theo Znewsindia, hai bên sẽ tiến hành một cuộc thao diễn trên Biển Đông gọi là “thực tập qua biển” (passage exercise) từ 26/12 tới 27/12/2020.

-Reuters ngày 28/12/2020: Hoa Lục bày tỏ sự giận dữ sau khi Tổng Thống Donald Trump ký ban hành đạo luật chi tiêu và cứu trợ 2,300 tỷ Mỹ Kim do đại dịch Corona, trong đó có điều khoản gia tăng hỗ trợ Đài Loan và Tây Tạng.

-AP ngày 29/12/2020: Thủ Tướng Hunsen của Căm-bốt nói rằng sau bao năm dài chờ đợi, việc đưa dầu hỏa của Căm-bốt ra thị trường đã bắt đầu với việc khai thác một giếng dầu ngoài khơi Tỉnh Preah Sihanouk ở Vịnh Thái Lan.

-Reuters ngày 29/12/2020: Hoa Kỳ chấp thuận việc bán 3000 quả bom tinh khôn (bom hướng dẫn) cho Ả Rập Sê-út trị giá tới 290 tỷ Mỹ Kim.

Có lẽ trên thế giới chưa có quốc gia nào mua một số lượng vũ khi khổng lồ như vậy. Có lẽ sau Hoa Kỳ, Ả Rập Sê-út là quốc gia có nhiều vũ khí tối tân nhất thế giới như F-35 và máy bay không người lái UAE.

-AP ngày 30/12/2020: Những viên chức cao cấp nhất của Liên Hiệp Âu Châu (EU) và Chủ Tịch Tập Cận Bình đã kết thúc thỏa hiệp đầu tư giữa hai bên từ đó mở ra những cơ hội lớn cho các công ty Âu Châu nhưng lại làm cho Hoa Kỳ khó chịu - vì Hoa Kỳ đang tìm cách giết chết nền kinh tế của Hoa Lục. Điều này cho thấy các quốc gia Âu Châu cũng có những quyền lợi riêng của họ.

Chào từ giã năm 2020 với đầy biến động chính trị, chết chóc vì dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế toàn cầu, đời sống người dân bấp bênh mà chưa biết tương lai sẽ ra sao.

Đào Văn Bình