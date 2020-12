Santa Ana, Nam California (Bình Sa)- - Vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 27 tháng 12 năm 2020, tại Tổ Đình Minh Đăng Quang, 3010 W.Harvard ST., Thành Phố Santa Ana, CA 92704, Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo đã long trọng tổ chức lễ truy niệm cố Tiến Sĩ Lê Phước Sang Hội Trưởng Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo đã qua đời lúc 4 giờ chiều Thứ Hai, 14 Tháng Mười Hai, 2020, tại nhà riêng ở Houston, Texas thọ tuổi 88.





Theo ông Trần Văn Vui Phó Hội Trưởng Nội Vụ Hội Đồng Trị Sự Trung Ương GHPGHH, Trưởng ban tổ chức lễ tại Nam California cho biết, vì tình hình bịnh dịch Covid-19, việc đi lại khó khăn vì vậy nên mỗi địa phương tùy hoàn cảnh làm lễ truy niệm.

Tham dự buổi lễ truy niệm tại Nam California ngoài qúy vị chức sắc trong Hội Đồng Trị Sự Trung Ương GHPGHH còn có một số đông các đồng đạo, trong đó có các hoa hậu mà cố Tiến Sĩ nhận là con như: Kim Khuyến, Lam Châu, Quan Kiều, Ngọc Sĩ…





Quan khách có Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Phó Pháp Chủ Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang; Ni Sư Thích Nữ Như Như, cố vấn Hội Cao Niên Á Mỹ, cùng quý chư tôn đức tăng ni trú xứ tại tổ đình; ông Phi Vũ và phái đoàn Bửu Sơn Kỳ Hương; Mục Sư David Huỳnh; Ông Nguyễn Hữu Chánh, Tổng Bí Thư Đảng Dân Tộc; Giáo Sư Trần Văn Chi, Nhà Biên Khảo Phạm Trần Anh, GS. Lê Hữu Quế, GS. Hồ Phi, BS. Võ Thanh Thời, Đốc Sự Nguyễn Tấn Lạc, Nhà báo Lý Kiến Trúc, ông Lê Văn Tân, Dân Xã Đảng, Ông Đoàn Thế Cường, Việt Nam Quốc Dân Đảng, ông Trần Trung Dũng, Đảng Việt Tân, ông Lê Nguyễn Thiện Truyền, Đảng Dân Tộc, Bà Trúc Minh, Hội Cao Niên Á Mỹ, ngoài ra còn có quý vị nhân sĩ trí thức mà đã một thời cùng sinh hoạt với cố Tiến Sĩ Lê Phước Sang.





Một số các vòng hoa đã đặt hai bên bàn thờ của cố TS. Lê Phước Sang có: Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam, Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Hoa Hậu Thân Thiện Á Mỹ, Hoa hậu Nga Huỳnh, Hội Từ Thiện Trái Tim Dâng Cho Đời, Room Đạo Pháp Giáo Lý PGHH…





Mở đầu buổi lễ với nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, phút mặc niệm.







Tiếp theo ông Trần Văn Vui, Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn Hòa Thượng Thích Minh Tuyên cùng quý vị quan khách, đồng đạo, đồng hương đã đến tham dự lễ truy niệm hôm nay trong hoàn cảnh dịch bệnh mà sự hiện diện của quý vị đã nói lên tình yêu thương đối với cố TS. Lê Phước Sang. Ông chúc tất cả quý vị thân tâm an lạc, đạo qủa viên thông.





Tiếp theo ông Trần Văn Bé Cao lên điều hợp lễ cầu siêu theo nghi thức PGHH.





Sau đó ông Hội Trưởng Trần Văn Vui lên tuyên đọc tiểu sử của cố Tiến Sĩ Lê Phước Sang, một bản tiểu sử khá chi tiết, chúng tôi xin trích một phần chính của tiều sử:





“Ông sinh ngày 7 tháng 6 năm 1932, tại Xép Bà Lý, Làng Bình Đức Quận Châu Thành, Tỉnh Long Xuyên, An Giang, lúc 17 tuổi mới bắt đầu đi học, năm 1951, thi đậu sơ học tại Long Xuyên, năm 1953, thi đậu bằng Brevet tại Lycee Chasseloup Laubat đường Hồng Thập Tự Sài Gòn. Cuối năm 1953 ông vào trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt, Khóa 10 Trần Bình Trọng. Năm 1954 ra trường võ bị, quyết định xin về làm việc với quân đội Nguyễn Trung Trực PGHH dưới quyền chỉ huy của Thiếu Tướng Nguyễn Giác Ngộ. Năm 1959 thi đậu Tú Tài 1, Năm 1960 thi đậu Tú Tài 2, 1961 thi vào đại học Luật, năm 1963 đậu Cử Nhân Luật toàn phần, năm 1964 giải ngủ với cấp bậc Đại úy.





Năm 32 tuổi làm Thẩm Phán Tòa Sơ Thẩm Sài Gòn.





Sau khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ, chính quyền Đệ Nhị Cộng Hòa mời mỗi tôn giáo đề cử 2 người đại diện vào Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, Thẩm Phán Lê Phước Sang là người đầu tiên được cụ Lương Trọng Tường, Hội trưởng Hội Đồng Trị Sự Trung Ương GHPGHH đề cử tham gia vào Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, sau đó làm Phụ Tá cho Thủ Tướng Nguyễn Cao Kỳ coi về Giáo Dục, Canh Nông và Y Tế. Năm 1966 từ đại khối PGHH vào nội các và từ nội các ra tranh cử Quốc Hội Lập Hiến, soạn thảo Hiến Pháp Đệ Nhị Cộng Hòa, Trưởng Khối đa số trong quốc hội lập hiến. (ông đắc cử dân biểu với số phiếu cao nhất toàn quốc). Sau đó Thủ Tướng Nguyễn Cao Kỳ mời ông cùng đứng chung liên danh ra ứng cử chức vụ Phó Tổng Thống lúc đó ông mới có 34 tuổi.

Tháng 6 năm 1968 ông được đề cử đi du học tại Hoa Kỳ, sau khi lấy bằng MA tại đại học Pittsburgh, Pensivania.





Ngày 15-12-1969,ông viết thư về cho cụ Lương Trọng Tường báo tin ông sẽ trở về Việt Nam vào tuần lễ đầu tháng 4 năm 1970. Thỉnh cầu Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo, triệu tập đại hội toàn quốc để ông báo cáo và đề nghị một số vấn đề. Sau đó ông trình bằng Tiến Sĩ Đệ Tam Cấp trước Đại Hội PGHH, sau khi nghe phần báo cáo và đề nghị của Tiến Sĩ Lê Phước Sang. Đại hội ra quyết nghị chấp thuận cho thành lập Tổng Vụ Văn Hóa, Giáo Dục, Thanh Niên, sinh viên, học sinh PGHH, do ông làm Tổng Vụ Trưởng, Chấp thuận cho thành lập Viện Đại Học PGHH do ông làm Viện Trưởng, chấp thuận cho thành lập Bệnh Viện Nguyễn Trung Trực và Bảo An Quân ông được đề cử làm Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị… Ứng cử Thượng Nghị Viện, ông với tư cách Thụ Ủy Liên Danh “mặt trời” với Thiếu Tướng Huỳnh Văn Cao, ông đắc cử vào Thượng Nghị Viện và giữ chức Chủ Tịch Ủy Ban Nội Vụ, Văn Hóa, Giáo Dục và Thanh Niên cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975…





Sau 30-4-1975 ông đi tỵ nạn tại Hoa Kỳ, cư ngụ tại Thành Phố Pittsburgh, Pennsylvania.





Năm 1980 vận động các tổ chức đấu tranh, thành lập Liên Minh Hải Ngoại Phục Quốc Việt Nam.





1986 trong đại hội PGHH toàn thế giới ông được đề cử làm Tổng Bí Thư Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng Hải Ngoại.





1987 ông Thành Lập Hội Đồng Việt Nam Tự Do…





Năm 1966 ông được đề cử làm Hội trưởng Hội Đồng Trị Sự Trung Ương PGHH.





Năm 2003 về Nam California thành lập chùa An Hòa Tự tại Thành Phố Garden Grove, chùa nầy sau khi gặp hỏa hoạn được Hòa Thượng Thích Minh Tuyên mời về tạm trú tại tổ Đình Minh Đăng Quang để tiếp tục làm việc.





Tại đây ông cùng HT, Thích Minh Tuyên, ông Nguyễn Hữu Chánh cùng một số nhân sĩ trí thức cho ra đời Liên Hiệp Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam và Liên Hiệp Hội Đồng Tôn Giáo Việt Nam để tiếp tục con đường đấu tranh cho Việt Nam có tự do dân chủ.

Đến năm 2019 vì tình trạng sức khỏe nên ông về lại Houston TX ở cùng gia đình cho đến ngày vĩnh viễn về miền cực lạc.

Tiếp theo, Kim Khuyến, Lam Châu, Quan Kiều, Ngọc Sĩ lên thay mặt gia đình cảm ơn HT. Thích Minh Tuyên cùng tất cả quý vị tham dự.







Sau đó là lời phát biểu của HT. Thích Minh Tuyên, trong lời tâm tình với cố TS. Lê Phước Sang HT. nói: “Không có lời nào để diễn tả hết nổi lòng đối với TS. Lê Phước Sang. Kỷ niệm thời thơ ấu với PGHH, với Viện Đại Học PGHH và nhất là những ngày cùng TS. Lê Phước Sang trên con đường đấu tranh cho quê hương…”





Tiếp theo ông Nguyễn Hữu Chánh trong lời phát biểu cũng đã xúc động khi nói về những đóng góp của cố TS. Lê Phước Sang trong công cuộc đấu tranh cho quê hương dân tộc, nhất là những ngày sinh hoạt trong Liên Hiệp Hội Đồng Quốc Dân Việt Nam và Liên Hiệp Hội Đồng Tôn.





Giáo Việt Nam để tiếp tục con đường đấu tranh cho Việt Nam có tự do dân chủ.





Trong phần phát biểu có Giáo Sư Trần Văn Chi, nhà biên khảo Phạm Trần Anh, ông Trần Trung Dũng, Nhà báo Lý Kiến Trúc… tất cả những lời phát biểu đều hết lòng ca ngợi tinh thần dấn thân tranh đấu cho dân tộc và đất nước không ngừng nghĩ, lúc nào ông cũng nghĩ đến quê hương và đạo pháp. Cả cuộc đời ông là một chuổi dài dấn thân phục vụ quê hương…





Trong lúc nầy GS. Hà Phi lên đọc bài thơ do ông sáng tác “Khóc Tiến Sĩ Lê Phước Sang” trong đó có đoạn: Hiền nhân danh sĩ đã ra đi / Thương tiếc vô cùng ngấn lệ bi / Khóc bậc đàn anh cao đức độ / Nghĩa tình nhân ái Phật tâm qui. Hết lòng mến bạn thương quê đạo / Hòa Hảo tâm thành cố triễn dương / Thiện chí ra công phò đất nước / Vinh tôn Giáo Chủ khắp muôn đường… Nghĩa tình đưa tiễn bao thương tiếc/ / Một nến hương dân mãi trọng vì / Thành kính chia buồn cùng quyến hữu / Ngậm ngùi lệ ứa ướt làn mi.”





Cuối cùng là lời cảm tạ của ban tổ chức, trước khi chia tay ban tổ chức mời mọi người cùng dùng bữa cơm chay do Tổ Đình Minh Đăng Quang khoản đải.