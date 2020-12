Thống Đốc California Nói Sẽ Gia Hạn Lệnh Ở Trong Nhà Tại San Joaquin Valley và Miền Nam California

Tổng thống Trump viết trên tweet kêu gọi biểu tình đại náo Hoa Thịnh Đốn vào ngày 06.1.2021: "Big protest in D.C. on January 6th. Be there, will be wild!". Nhưng ngày 06.01.2021 lại trùng hợp với ngày quốc hội sẽ họp để kiểm phiếu và công bố kết quả bầu tổng thống và phó tổng thống thứ 46 của các đại cử tri.