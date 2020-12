Hơn 19 Triệu Người Mỹ Bị Dính Covid-19; Bác Sĩ Fauci Nói Thời Điểm Tồi Tệ Nhất Có Thể Vẫn Chưa Tới

Có ít nhất 19,000,572 trường hợp bị truyền nhiễm vi khuẩn corona tại Hoa Kỳ và ít nhất 332,145 người đã thiệt mạng từ Covid-19 kể từ khi bắt đầu đại dịch, theo tài liệu của Đại Học Johns Hopkins cho biết qua tường thuật của CNN hôm Chủ Nhật, 27 tháng 12 năm 2020.

Trong khi đó Bác Sĩ Anthony Fauci hôm Chủ Nhật bày tỏ lo ngại rằng sự tồi tệ nhất có thể vẫn chưa tới trong cuộc chiến chống Covid-19 của nước Mỹ, đồng ý với sự đánh giá gần đây của Tổng Thống đắc cử Joe Biden rằng “những ngày đen tối nhất” trong cuộc chiến chống vi khuẩn vẫn còn ở đằng trước.

“Và lý do mà tôi lo ngại và các đồng nghiệp của tôi trong y tế công cộng lo ngại cũng là điều mà chúng ta rất có thể sẽ thấy sau mùa lễ, trong sự gia tăng vào dịp Lễ Giáng Sinh và Năm Mới, và như tôi đã mô tả nó, khi sự gia tăng nương vào sự gia tăng, bởi vì nếu bạn nhìn vào đường xiêng, sự giảm các trường hợp mà chúng ta đã trải qua khi chúng ta đã đi vào cuối thu và đầu đông, thì nó thật sự là rất có vấn đề,” theo Fauci, giám đốc Viện Các Bệnh Tật Dị Ứng và Truyền Nhiễm Quốc Gia, đã nói với Dana Bash của CNN trên chương trình “State of the Union.”

“Chúng ta thực sự đang ở vào thời điểm rất quan trọng…. Vì thế tôi chia xẻ lo ngại của Tổng Thống đắc cử Biden rằng khi chúng ta bước vào các tuần lễ kế tiếp, nó có thể sẽ thực sự tồi tệ.”

Các bình luận từ chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu quốc gia đến khi Hoa Kỳ ghi nhận tháng tử vong nhiều nhất kể từ đại dịch bắt đầu – với hơn 63,000 người Mỹ đã thiệt mạng từ vi khuẩn trong tháng 12 tính đến nay. Hơn 1 triệu người đã đi qua các phi trường hôm Thứ Bảy bất kể các cảnh báo từ các viên chức y tế đừng đi lại đối với Lễ Giáng Sinh và con số trường hợp bị nhiễm corona tiếp tục gia tăng khắp nước.

- Trên toàn cầu hiện có 80,724,170 trường hợp, với 1,763,714 người thiệt mạng.

- Tại Hoa Kỳ hiện có 19,100,349 trường hợp, với 332,683 người thiệt mạng.

- Tại California hiện có 2,144,430 trường hợp, với 24,231 người thiệt mạng.

Tại Quận Cam hiện có 49,439 trường hợp, với 1,845 người thiệt mạng.