Phương Đoàn Nghĩa Sinh Chicago Chúc Mừng Giáng Sinh Cùng Với PĐNS Phước Tuy, Phan Thiết, Sài Gòn, GP. Vinh, GP. Hà Tĩnh, Đoàn CTXH Và Học Viện Lãnh Đạo Phục Vụ

I. PHƯƠNG ĐOÀN NGHĨA SINH CHICAGO CHÚC MỪNG GIÁNG SINH





Nhân Lễ Giáng Sinh 2020 và Năm Mới 2021, Phương Đoàn Nghĩa Sinh Chicago trân trọng kính chúc quý vị đại diện tôn giáo, đại diện cộng đồng và quý vị lãnh đạo các hội đoàn một Mùa Giáng Sinh an bình, thánh đức và Năm Mới 2021 thành công, phước hạnh.

Thân ái chúc quý Trưởng Nghĩa Sinh cùng toàn thể anh chị em Nghĩa Sinh, cựu Nghĩa Sinh và quý Ân nhân Nghĩa Sinh các Phương đoàn Nghĩa Sinh Sài Gòn, Nghĩa Sinh Phước Tuy, Nghĩa Sinh Phan Thiết, Nghĩa Sinh Giáo phận Vinh, Nghĩa Sinh Giáo phận Hà Tĩnh, Đoàn CTXH Nghĩa Sinh và Học viện Lãnh đạo Nghĩa Sinh được mọi sự an lành trên hành trình phục vụ tha nhân trong các công tác từ thiện, bác ái, xã hội và giáo dục nhân bản.

Xin Thượng Đế chúc lành cho tất cả anh chị em Nghĩa Sinh chúng ta cùng toàn thể gia đình và thân quyến.

Bs. Mai Phương Hồng Hạnh

Phương Đoàn Trưởng Nghĩa Sinh Chicago

II. PHƯƠNG ĐOÀN NGHĨA SINH PHƯỚC TUY, PHAN THIẾT VÀ SÀI GÒN CHÚC MỪNG GIÁNG SINH

Kính chúc Huynh Trưởng, quý Trưởng và anh chị em Nghĩa Sinh cùng quý Ân nhân Nghĩa Sinh một mùa Giáng Sinh an vui và một Năm Mới an khang.

Trưởng Nguyễn Hồng Lam

Phương Đoàn Trưởng Nghĩa Sinh Phước Tuy

Trưởng Lê Trung Cang

Phương Đoàn Trưởng Nghĩa Sinh Phan Thiết

Trưởng Ngũ Phùng Vân

XLTV Phương Đoàn Trưởng Nghĩa Sinh Sài Gòn





III. PHƯƠNG ĐOÀN NGHĨA SINH GP. VINH VÀ GP. HÀ TĨNH CHÚC MỪNG GIÁNG SINH



Kính chúc Đức cha Phaolô, Đức cha Anphong, Cha Tuyên úy Phanxicô Xaviê và Cha Đồng hành Phaolô một mùa Giáng Sinh dồi dào ân sủng và tình yêu của Chúa.

Thân chúc anh chị em thành viên Nghĩa Sinh Giáo phận Vinh và Nghĩa Sinh Giáo phận Hà Tĩnh một mùa Giáng Sinh an bình và thánh thiện.

Theo lời hướng dẫn của Huynh Trưởng Nghĩa Sinh: Sau đại bệnh dịch Cô Vi, chúng ta sẽ tiếp tục: (1) các khóa đào tạo về Phát triển Bản Thân, Lãnh đạo Bản thân, Làm việc với Nhóm, Lãnh đạo Phục vụ; (2) các dự án giáo dục và xã hội; (3) các cơ hội sáng tạo trong lãnh vực khoa học, kỹ thuật cũng như nhân bản, nhân văn.

Như lời Thầy Giuse nhắn gửi trên Fb Nghĩa Sinh Giáo phận Vinh ngày 18/12/2020: Hết đại bệnh dịch Cô Vi, Nghĩa Sinh chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ nhau để Ca hát Cộng đồng, Sinh hoạt Cộng đồng, Phục vụ Cộng đồng và chuyên luyện về Phát triển Bản thân, Lãnh đạo Bản thân và bồi dưỡng kỹ năng Vui sống Tích cực.

Thái Văn Diệu

Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Nghĩa Sinh Vinh-Hà Tĩnh

Phạm Văn Phương

Liên Đoàn Phó Liên Đoàn Nghĩa Sinh Vinh-Hà Tĩnh

Nguyễn Văn Cường

Phương Đoàn Trưởng Nghĩa Sinh Giáo phận Vinh

Nguyễn Anh Tuấn

Phương Đoàn Trưởng Nghĩa Sinh Giáo phận Hà Tĩnh





IV. HỌC VIỆN NGHĨA SINH LÃNH ĐẠO PHỤC VỤ CHÚC MỪNG GIÁNG SINH



Kính chúc các Đấng, quý Bề trên, quý Chức và toàn thể quý vị một mùa Giáng Sinh dồi dào ân sủng và tình yêu của Chúa.

Thân kính chúc 2700 tham dự viên tại Học viện Nghĩa Sinh Lãnh đạo Phục vụ một mùa Giáng Sinh an bình và một Năm Mới thành công trong sứ vụ lãnh đạo phục vụ, lãnh đạo gương mẫu và lãnh đạo tích cực – dựa vào sở trường và ưu điểm của các thành viên trong Đội ngũ Lãnh đạo (members of the Leadership Team).

NghiaSinh Servant Leadership Academy

Học viện Nghĩa Sinh Lãnh đạo Phục vụ

Academy Faculty | Ban Giảng Huấn

(Dạy học trực tuyến và trực tiếp)

Msgr. Nguyễn Ngọc Hàm

Pastor Emeritus

Linh hướng Nghĩa Sinh Chicago

Rev. Nguyễn Xuân Thảo

Thạc sĩ Sáng tác & Tiến sĩ Mục vụ Thánh nhạc

Giáo sư Âm nhạc tại Học viện Phan Sinh và Đại Chủng viện Vinh

Huynh trưởng Sáng lập Nghĩa Sinh Nha Trang

Rev. Trần Anh Thu, CSJB

Tiến sĩ Giáo luật

Bề trên Tổng quyền CSJB (2014-2018)

Phương Đoàn Trưởng Nghĩa Sinh Nha Trang (trước 1975)

Rev. Trần Anh Thụ

Tiến sĩ Tâm Lý học

Giáo sư Học viện Liên Dòng

Rev. Nguyễn Công Minh

Tiến sĩ Phụng vụ

Giáo sư Học viện Phan Sinh

Huynh trưởng Sáng lập Nghĩa Sinh Thủ Đức

Dr. Richard Darga

Tiến sĩ Giáo dục

Khoa trưởng Giảng huấn Đại học Công lập Chicago

Dr. Barbara Radner

Tiến sĩ Giáo dục & Lãnh đạo Học đường

Giám đốc Trung tâm Giáo dục Đại học DePaul

Dr. Nguyễn Xuân Ngọc Mai

Bác sĩ Y khoa

St. Anthony Hospital

Dr. John Miller

Tiến sĩ Luật khoa

Luật sư Tòa Thượng thẩm

Dr. Mai Phương Hồng Hạnh

Bác sĩ Y khoa

Loyola University Hospital

Col. Kevin Kelley

Thạc sĩ Tổ chức & Quản trị

Giám đốc ROTC Hội đồng Giáo dục Chicago

Dr. Nguyễn Trung Hiếu

Tiến sĩ Giáo dục & Tiến sĩ Lãnh đạo

Director Emeritus Hội đồng Giáo dục Quốc gia Hoa Kỳ





V. ĐOÀN CÔNG TÁC XÃ HỘI NGHĨA SINH CHÚC MỪNG GIÁNG SINH





Đoàn CTXH Nghĩa Sinh hân hoan kính lời chúc mừng Giáng Sinh 2020 tới 99 triệu người Việt tại Việt Nam, 333 triệu người dân tại Hoa Kỳ và 7.7 tỷ đồng nhân trên toàn thế giới với Thông điệp Giáng Sinh truyền thống:

Vinh danh Thiên Chúa trên trời

Bình an dưới thế cho người thành tâm (Lc 2, 14)

Với châm ngôn: "Giúp người để người Tự giúp và Tự tin", Đoàn CTXH Nghĩa Sinh xin quý đồng hương, đồng bào và đồng nhân khắp nơi tiếp tục cầu nguyện cho các thành viên Đoàn CTXH Nghĩa Sinh được vui khỏe và bền chí trong các công tác phục vụ thiện nghĩa, như (1) Đào tặng giếng nước sạch cho đồng bào nghèo sống trên các cồn đất; (2) Tặng máy lọc nước sông thành nước sạch cho đồng bào nghèo tại các cù lao sông ngòi; (3) Cấp học bổng cho cô nhi và hỗ trợ học sinh khiếm thính, khiếm thị, khuyết tật; (4) Tặng chuông nhà thờ cho các giáo điểm ở vùng sâu vùng xa.

Trưởng Nguyễn Văn Vượng

Trưởng Đoàn CTXH Nghĩa Sinh

Trưởng Nguyễn Hồng Lam

Trưởng Ban Tư vấn và Bảo trợ Đoàn CTXH Nghĩa Sinh





ĐÔI LỜI TÂM KẾT





Một lần nữa, thay mặt Phương Đoàn Nghĩa Sinh Chicago, chúng con xin kính chúc quý Đức cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý Chức và toàn thể quý vị cùng tất cả anh chị em Nghĩa Sinh và Ân nhân Nghĩa Sinh một mùa Giáng Sinh dồi dào ân sủng và tình yêu của Đấng Chí tôn được hòa quyện với tình thương nhân loại trong một thế giới hòa bình, thịnh vượng và phước hạnh.

Bác sĩ Mai Phương Hồng Hạnh

Phương Đoàn Trưởng

Phương Đoàn Nghĩa Sinh Chicago



