TT Trump và vụ kiện về  máy bầu cử của Dominion "...for Defamation"

-Theo báo WP: "Trên Fox Business Network, có sự kiện gây ngạc nhiên xảy ra vào tối thứ Sáu (18.12) trên chương trình được xếp hạng cao nhất của Lou Dobbs. Người dẫn chương trình là đồng minh của Tổng thống Donald Trump, người đã liên tục rêu rao trong tháng qua rằng tổng thống bị cướp nhiệm kỳ thứ hai do một cuộc bầu cử gian lận. Nhưng thay vì than phiền như mọi khi, lần này lại đã đưa ra lời phản bác về một số cáo buộc gian lận mà Rudolph Giuliani và những người cộng sự ủng hộ tổng thống đã lên tiếng chống lại công ty sản xuất mấy bầu cử, Smartmatic. [...] Fox News đã xác nhận với The Washington Post vào thứ Bảy rằng phần xác minh đã được loan tải trong chương trình của Dobbs vào tối thứ Sáu (18.12.), sau đó cũng loan trên “Justice with Judge Jeanine,” do Jeanine Pirro điều khiển vào tối thứ Bảy (19.12.2020) và “Sunday Morning Futures,” được phát vào Chủ nhật (20.12.2020) buổi sáng của Maria Bartiromo. Smartmatic đã yêu cầu rằng các bản đính chính “phải được phổ biến nhiều lần” và phải được thực hiện trong các buổi phát hình giờ vàng, loan tải cùng thời điểm với các bản tin phỉ báng mà đài Fox đã loan truyền trước đây".

Cũng theo báo WP :" Smartmatic nói rằng các bản tin và bình luận trên đài Fox sẽ khiến công ty mất giá trị hàng trăm triệu, nếu không nói là hàng tỷ đô la

WP ngày 19.12.2020