Hồn Việt Galang: Tưởng Nhớ Nguyễn Tấn Tiến



Phan Tấn Hải - Nguyễn Thanh Huy



Một kỷ niệm lớn đối với rất nhiều thiếu niên, thanh niên thuyền nhân trên đảo Galang là những ngày sinh hoạt trong Hướng Đạo Việt Nam - Đạo Hồn Việt, Galang, Inodenesia. Đó cũng là một phần rất lớn trong những ngày ở trên đảo, niềm vui được tự do và chờ đợi ngày định cư, bên cạnh nỗi nhớ về người thân và quê nhà. Trong khi tôi còn một phần thời gian trên đảo cho tạp chí Tự Do của Linh mục Dominici, nơi tôi và bạn Nguyễn Bá Tùng cặm cụi viết cho báo này. Theo trí nhớ mơ hồ của tôi, cũng không có gì bận rộn cho tờ báo, vì chủ yếu tôi viết truyện và làm thơ, còn mọi chuyện trị sự thì, thôi, mặc cho Tùng làm.

.

Những khuôn mặt Hướng Đạo trên đảo sau này gặp lại ở Quận Cam cũng nhiều, mỗi người bận một việc riêng, hầu hết là rồi xa nhau. Gần nhất, thân cận nhất là anh Nguyễn Thanh Huy, vì cùng trong ngành truyền thông, hồi xưa anh làm bên truyền hình, sau này về báo chí, thì gần nhau là hàng ngày. Thân thiết nữa là bạn Phùng Mạnh Tâm, vì học cùng lớp ở Chu Văn An, Sài Gòn. Thân nữa, nhưng ở rất xa là Trần Như Hùng, xa tận bên Úc, cũng là Hướng Đạo Hồn Việt Galang và là Chu Văn An.

Chỉ tới năm 2003 mới có bạn đề nghị họp mặt Hướng Đạo Hồn Việt Galang, dự kiến lần đầu tổ chức trong tháng 8/2004.

.

Còn nhớ, buổi họp đầu tiên hình như ở nhà anh Nguyễn Quốc Trung. Lúc bấy giờ mới moi trí nhớ ra, và rồi tìm liên lạc. Người phụ trách tìm lại các huynh trưởng và hướng đạo sinh cũ sẽ là Trưởng Nguyễn Thanh Huy. Người đứng tên nhận chi phiếu ủng hộ là Trưởng Nguyễn Tấn Tiến. Lúc bây giờ, hình ảnh nhiều bạn Galang mới dần dần hiện ra trở lại.

.

Nói là Đạo Hồn Việt Galang nhưng thực ra là mênh mông, vì đảo Galang chia làm hai trại: Galang 1 và Galang 2. Và kéo dài từ cuối thập niên 1970s tới đầu 1990s, thì các trại mới đóng cửa, có lẽ đóng cửa trại là 1993. Cho nên, có khi trong đơn vị chỉ gần nhau vài tháng hay một năm là đi định cư. Trong những cơ duyên đó, còn nhớ những người ban đầu nghĩ tới Họp Bạn Hồn Việt trong buổi họp ở nhà Trưởng Nguyễn Quốc Trung có Nguyễn Tấn Tiến, Nguyễn Thanh Huy, Lê Đức Phẩm, Phùng Mạnh Tâm, Đỗ Hoàng Long, Nguyễn Minh Tuyến, Nguyễn Tú... nhưng ráng nhớ ra thì bên Úc Châu có Trần Như Hùng, Huỳnh Phú Bé, hay Canada có Đoái Ngọc Khôi, Hồ Hiệp Hưng, Lê Văn Thạnh. Về sau, cũng nhớ là trong Hồn Việt Galang có một người rất nổi tiếng, đó là Bác sĩ Đông Xuyến.

.

Chủ đề bài này viết về Trưởng Nguyễn Tấn Tiến, người vừa mới lìa rừng tuần trước, cho nên rút gọn về vài kỷ niệm chính. Trong tang lễ tiễn biệt Trưởng Phùng Mạnh Tâm hồi tháng 10/2018, Trưởng Nguyễn Tấn Tiến đã xúc động, nói về Trưởng Tâm:

.

“Duyên và nợ đã dong rủi nhau để anh em mình gặp trong trại Tỵ Nan Galang Indonesia, rồi đến tận Hoa Kỳ ngày hôm nay. ‘Đến với nhau một tấm lòng, ra đi, chia tay nhau cũng vẫn một tấm lòng, đó là tấm lòng Hướng Đạo.’ Anh đã để lại cho tôi hình ảnh và tình yêu thương của một người trưởng hướng đạo chân chính. Tính hiền hòa của anh đã cảm động nhiều người. Sự trung tín và kiên nhẫn của anh là mối dây ràng buộc tình anh chị em trong hướng đạo... Anh trao cho tôi ngọn đuốc để tự soi đường, không bao giờ chê trách. Qúy giá thay tấm chân tình của anh không phải cho riêng ai mà cho tất cả mọi người…"

.

Và rồi luật vô thường lại tới. Tròn hai năm sau, Trưởng Nguyễn Tấn Tiến đã lâm bạo bệnh và ra đi vào ngày 15/12/2020. Tới phiên tất cả các bạn Hồn Việt Galang nói lời tiễn biệt với Tiến.

.

Đặc biệt cho Trưởng Hổ Trực Tính Nguyễn Tấn Tiến là trong những giây phút cuối, khi nằm giường bệnh, đã có những giây phút rất là hạnh phúc, theo như gia đình cho biết qua lá thư, trích:

.

"Như mọi người quen biết, hay gặp Ba tôi trong các sinh hoạt hướng đạo. Ba tôi yêu thích và tin tuyệt đối lý tưởng phong trào. Thật là hạnh phúc cho Ba tôi trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời được nghe những lời tiễn biệt chân tình đầy thương yêu của các trưởng trong gia đình hướng đạo.

Trong giây phút hấp hối, âm thanh của iPhone bên giường bệnh Ba chúng tôi đã nghe được các trưởng cất cao hát vang bài Nguồn Thật và vài phút sau đó tim đập những nhịp chậm dần và ngừng hẳn.

Anh em tôi tin rằng Ba chúng tôi đã biết giờ lên đường đã điểm. Ba chúng tôi đã thanh thản ra đi.

Vào thời điểm đó, Ba chúng tôi biết người vợ thân yêu và hai con sẽ được bình an.

Vào giây phút định mệnh đó Ba chúng tôi biết đến lúc ra đi không còn gì để hối tiếc." (hết trích)

.

Trưởng Trần Như Hùng từ Úc Châu đã thay mặt Đạo Hồn Việt – Galang gửi Lời Thương Tiếc như sau:

.

THƯƠNG TIẾC

.

‘Hổ Trực Tính’

NGUYỄN TẤN TIẾN

Hướng Đạo Việt Nam

Đạo Hồn Việt – Pulau Galang

.

Đã giã biệt gia đình và huynh đệ Hướng Đạo bốn phương

Lìa rừng ngày 15 tháng Mười Hai năm 2020

tại Orange County, California, Hoa Kỳ

Thọ 61 tuổi

.

Toàn thể anh chị em Đạo Hồn Việt – Galang

Xin chân thành chia buồn cùng Chị Tô Thị Hạnh, 2 cháu Kevin Hưng Nguyễn và David Hiếu Nguyễn,

Thành tâm nguyện cầu hương linh ‘Hổ Trực Tính’ được thảnh thơi nơi Nguồn Thật!

.

.

Và sau đây là lá Thư từ gia đình Trưởng Nguyễn Tấn Tiến, song ngữ:

.

“I have gone home.”

.

Kính thưa Quý Thân Bằng Quyến Thuộc và Bạn Hữu,

.

Thay mặt Mẹ, anh em tôi rất đau buồn kính báo Ba của chúng tôi là Ông Nguyễn Tấn Tiến vừa mãn phần vào lúc 6 giờ chiều thứ Ba 15 tháng 12 năm 2020, tại bệnh viện Fountain Valley Regional Hospital. Sau cơn bạo bệnh viêm phổi cấp tính vì siêu vi trùng COVID-19. Hưởng thọ 61 tuổi.

.

Dịch cúm COVID-19 làm khốn khó nhiều người, nhưng riêng trường hợp Ba của chúng tôi không thể nào tưởng tượng được. Siêu vi trùng COVID-19 đã hoành hành quá nhanh cơ thể của Ba chúng tôi. Không gia đình nào có thể sẵn sàng để đối phó như trường hợp nguy kịch của Ba chúng tôi.

Ngay những giây phút Ba chúng tôi từ biệt cõi trần, những bạn hướng đạo đã chuyền nhau tin đau lòng để mong sao tìm được phương cách an ủi và giúp đỡ gia đình chúng tôi trong lúc đau khổ tận cùng này.

.

Như mọi người quen biết, hay gặp Ba tôi trong các sinh hoạt hướng đạo. Ba tôi yêu thích và tin tuyệt đối lý tưởng phong trào. Thật là hạnh phúc cho Ba tôi trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời được nghe những lời tiễn biệt chân tình đầy thương yêu của các trưởng trong gia đình hướng đạo.

Trong giây phút hấp hối, âm thanh của iPhone bên giường bệnh Ba chúng tôi đã nghe được các trưởng cất cao hát vang bài Nguồn Thật và vài phút sau đó tim đập những nhịp chậm dần và ngừng hẳn.

.

Anh em tôi tin rằng Ba chúng tôi đã biết giờ lên đường đã điểm. Ba chúng tôi đã thanh thản ra đi.

Vào thời điểm đó, Ba chúng tôi biết người vợ thân yêu và hai con sẽ được bình an.

Vào giây phút định mệnh đó Ba chúng tôi biết đến lúc ra đi không còn gì để hối tiếc.

.

Anh em tôi chân thành cám ơn các trưởng và bạn hữu đã chia buồn, cầu nguyện và tâm hướng về Ba chúng tôi và gia đình tôi.

Anh Em tôi rất biết ơn khi nhận được tình thương và sự chăm lo đặc biệt nơi gia đình hướng đạo. Một gia đình như ngày nào Ba Mẹ chúng tôi mới gặp nhau ở trại tị nạn Galang.

.

Anh em tôi sẽ tiếp tục cập nhật chương trình tang lễ trên trang Facebook của Ba trong những ngày tới. Xin vui lòng chuyển lá thơ này đến những ai đã quen và biết Ba.

.

Thương Kính,

Hạnh, Kevin và David

....

.

Dear Friends and Family,

.

It is with a heavy heart that we write this to inform everyone that our father, Nguyễn Tấn Tiến, passed away on December 15, 2020 at 6:00 PM at just 61 years old after losing his battle to COVID-19 at Fountain Valley Regional Hospital.

.

This pandemic has been difficult for many, but it is extremely inconceivable how quickly this virus caused chaos in our father’s body. No family is normally equipped to handle such an urgent hospitalization.

.

As quickly as he passed, our friends in Scouting mobilized even faster in order to provide the support and care our family needed in this difficult time. If you knew our father, it is very likely that you met him through Scouting, as a majority of his life story revolved around Hướng Đạo. He deeply loved and believed in the movement, so we know it was truly a blessing for him to hear our voices and the voices of his Scouting family during the last hours of his life.

.

As we sang the words to “Nguồn Thật” with the speaker phone at his bedside, our father’s heart came to a stop. We believe that was the moment he knew he could let go...

The moment he knew his wife and sons would be okay...

The moment he knew he could leave without any regrets.

----

We would like to thank everyone who has reached out to our family with thoughts, prayers, and condolences. We appreciate the love and support we have received, especially from our family and Hướng Đạo community -- the same community in which our mother and father met, years ago in Galang.

We will continue to post updates about funeral services on his Facebook page in the upcoming days. Please help us inform all who knew him by sharing this post.

.

With Love,

Hanh, Kevin, and David

.