Ông Nói Gà Bà Nói Vịt

Đàn ông và đàn bà là cả hai thế giới khác biệt nhau. Họ khác nhau về thể chất, về tinh thần, về cách suy nghĩ, cũng như về cách hành sự trong cuộc sống. Bởi những nguyên nhân này mà thường xảy ra biết bao nhiêu là chuyện hục hặc, hiểu lầm lẫn nhau, cơm không lành canh không ngọt, khắc khẩu, ảnh hưởng không nhỏ đến hạnh phúc gia đình…

Vợ chồng ở với nhau lâu ngày thì “thỉnh thoảng” cũng phải cãi lộn nhau chút chút. Đó là chuyện rất ư là bình thường. Cãi nhau cho vui cửa vui nhà vậy mà ?!

Người nầy muốn người kia phải giống mình trong mọi việc, bằng cách cố giành lấy phần chỉ huy, phần ưu thế, phần phải v.v…đối với người kia và đây cũng là một bản năng rất thường tình trong thế giới của loài vật.





****Chồng Giận Thì Vợ Bớt Lời, Cơm Sôi Bớt Lửa Chẳng Đời Nào Khê

https://vietbao.com/author/post/7582/1/lao-ong-nguyen-thuong-chanh-dvm-va-lao-ba-nguyen-ngoc-lan

Men are from Mars, Women are from Venus là tên một quyển sách rất ăn khách hay bestseller do John Gray biên soạn và đã được xuất bản trên 14 triệu quyển ở khắp thế giới

Theo tác giả John Gray thì thuở khai thiên lập địa, đầu tiên có một người đàn ông từ Hỏa Tinh bay xuống tị nạn tại quả địa cầu nầy và chẳng bao lâu sau thì một người đàn bà từ Kim Tinh xa lắc cũng đáp xuống theo…

Thế giới nguyên thủy của nhân loại bắt đầu từ hai người nầy và họ đến từ hai hành tinh hoàn toàn khác nhau.

Ban đầu (ai cũng vậy mà!), sự khác biệt đã thu hút họ lại với nhau, yêu nhau rả rích và sống chung với nhau thật hạnh phúc.

Than ôi! Đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Họ đã quên mất một điều quan trọng, đó là nguồn gốc của họ hoàn toàn khác biệt nhau. Ông đến từ Sao Hỏa, còn bà thì từ Sao Kim!

***

Theo tác giả John Gray thì thuở khai thiên lập địa, đầu tiên có một người đàn ông từ Hỏa Tinh bay xuống tị nạn tại quả địa cầu nầy và chẳng bao lâu sau thì một người đàn bà từ Kim Tinh xa lắc cũng đáp xuống theo…

Thế giới nguyên thủy của nhân loại bắt đầu từ hai người nầy và họ đến từ hai hành tinh hoàn toàn khác nhau.

Ban đầu (ai cũng vậy mà!), sự khác biệt đã thu hút họ lại với nhau, yêu nhau rả rích và sống chung với nhau thật hạnh phúc.

Than ôi! Đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Họ đã quên mất một điều quan trọng, đó là nguồn gốc của họ hoàn toàn khác biệt nhau. Ông đến từ Sao Hỏa, còn bà thì từ Sao Kim!

Dần dần họ sinh con đẻ cháu đầy đàn nhưng đồng thời theo dòng thời gian, năm tháng trôi qua, thì sóng gió lại bắt đầu thường xuyên nổi lên. Ông nói gà,bà nói vịt. Bà nói tiếng Việt, ông nói tiếng Đức. Ông nói ông nghe, bà nói thì bà nghe... Đối thoại hoàn toàn bế tắc giữa hai người.

Lý do là vì tánh ý, cách suy nghĩ cũng như nhu cầu của họ hoàn toàn khác biệt nhau.

Tác giả John Gray đã quan sát đời sống lứa đôi của hàng ngàn cặp vợ chồng và ông rút ra kết luận là hầu hết những cuộc xung khắc, đôi co trong mối quan hệ vợ chồng chẳng qua là do sự hiểu lầm về đối thoại communication mà ra cả. Dĩ nhiên John Gray làm việc trong bối cảnh và phong tục tập quán của Âu Tây, nhưng không vì lẽ này mà không thể không đúng ít nhiều cho những cặp vợ chồng Việt Nam được.

Đàn ông ở đâu cũng vẫn là đàn ông và đàn bà ở đâu cũng vẫn là đàn bà.

Lão ông xin tóm lược một số nhận xét của John Gray.

Xin bà con đọc chơi cho biết chớ chưa chắc gì chúng ta đều đồng ý hết…

Mỗi người mỗi tánh ý, tùy theo hoàn cảnh gia đình, kinh tế, thời gian sống chung (mới cưới hay ở với nhau cũ mèm rồi) ngoài ra còn phải kể đến ảnh hưởng của tánh ý,văn hóa, của tôn giáo, của giáo dục gia đình cũng như của môi trường và kinh nghiệm sống của mỗi cá nhân nữa…

Tất cả đã chi phối không ít vào cách suy nghĩ và hành động của mỗi người trong chúng ta.

Bà trách móc ông thế nầy, nhưng ông lại hiểu thế khác

-Bà: Hổng có ai thèm để ý đến tui nữa nè.

Ông: Tui đoan chắc là người ta vẫn để ý đến Em mà!

-Bà: Chúng ta hổng bao giờ có đi chơi ở đâu cả.

Ông: Hổng đúng! Mình vừa mới đi hồi tuần trước mà!

-Bà: Em mệt quá, chả làm được gì cả.

Ông: Thật buồn cười, em đâu phải vô dụng!

-Bà: Em muốn quên hết mọi việc.

Ông: Nếu hổng thích thì em từ bỏ job đi (Quit job)!

-Bà: Nhà cửa mình bầy hầy quá.

Ông: Đâu có phải lúc nào cũng vậy đâu em!

-Bà: Chẳng có việc gì ra việc gì cả.

Ông: Em muốn nói là lỗi tại anh sao?

-Bà: Chẳng còn ai thèm nghe em nữa.

Ông: Nhưng mà có anh đang lắng tai nghe cưng nè!

-Bà: Anh hổng còn thương em nữa, hu hu hu…

Ông: Dĩ nhiên là anh còn thương cưng quá xá đây nè!

-Bà: Chúng ta lúc nào cũng có vẻ hối hả hấp tấp quá.

Ông: Đâu có, thứ sáu chúng ta xả hơi relax tà tà mà cưng!

-Bà: Em muốn chúng mình tình tứ lãng mạn hơn.

Ông: Bộ em muốn nói anh không lãng mạn với em sao?

(Are you saying I’m not romantic?).

Bà nghĩ gì lúc ông tịnh khẩu?

*Trong đầu bà lóe lên ý tưởng là sắp có chuyện gì ghê gớm sắp xảy ra đây.

Chắc là ổng hết còn thương mình nữa, tui biết quá mà…huhuhu.

Nhưng bà không biết rằng lúc im lặng chính là lúc ông đang suy nghĩ dữ tợn lắm, đó là lúc ông cố nén giận để khỏi lỡ tay lỡ chân đấm bàn đá ghế, xổ nho chùm hay văng cả tiếng Đan Mạch ra v.v...

Trong đầu ông hiện lên câu: tui hổng biết gì hơn nhưng để tui suy nghĩ từ từ coi.

Ngược lại, các bà thì lại suy diễn giải khác đi: ổng hổng thèm trả lời, hổng thèm đếm xỉa gì đến cái mặt mốc của con nầy vì ổng nghĩ rằng tui là đồ cà chớn, thứ đồ chằng lửa, tui biết quá mà v.v…

*Còn phần ông thì ông muốn quên bà luôn.

Những gì bà nói với ông chẳng có quan trọng cái con khỉ khô gì ráo trọi nên ông hổng thèm trả lời trả vốn cho nó được yên chuyện.

Chỉ có thế thôi!

Tại sao các bà có tật hay nói quá trời quá đất?

Backseat driver

Cái tật hay nói của các bà làm các ông bực mình bực mẩy lắm, nhưng xin các ông hãy ráng chịu cho nó quen.

Các bà hay nói là vì muốn:

* được xả xú bắp, để giảm stress hay để cảm thấy được dễ chịu hơn.

* nói cho đỡ tức hay cho bớt căng thẳng tinh thần.

*Bà phải nói lớn tiếng ra ngoài những gì chất chứa âm ỉ trong lòng để hạ hỏa, và để được giải tỏa cơn bực bội đó.

* Bà không cần tìm nghe giải pháp của ông đưa ra đâu.

*Các ông đừng có dại mà phân trần hơn thiệt, phải quấy làm chi cho mất công mà còn làm cho tình hình trở nên gây cấn thêm hơn nữa.

*Các ông đừng có bao giờ dại dột đề nghị giải pháp cho vấn đề nào đó nếu có.

Ngược lại với các bà, lúc các ông im lặng là lúc các ông đang suy nghĩ dữ dội lắm những điều ông muốn nói ra.

Ông chẳng có hỏi nhưng bà vẫn cho ý kiến như thường.

Ông không có hỏi bà gì cả, nhưng bà vẫn nhất quyết cho ý kiến, cố vấn ông và chỉ bảo ông để bắt buộc, áp đặt ổng làm theo như ý bà muốn, chẳng hạn như đi ra ngân hàng rút tiền hoặc ghé qua chợ mua một vài món lặt vặt, v.v...

Theo các nhà tâm lý học, thì đây là một việc các bà cần nên tránh!

Đối với người đàn ông, họ cảm thấy là họ rất quan trọng. Họ có thể tự giải quyết vấn đề và họ có thể tự quyết định để đạt những gì họ muốn

(Generally speaking, when a woman offers unsolited advice or tries to help a man, she has no idea how critical and unloving she may sound to him).

Trong đầu các ông nghĩ như thế nầy: “Nếu bả không tin tưởng nơi mình để làm một việc nhỏ nhoi, thì làm sao bả có thể tin mình làm một việc lớn hơn được”.

Khi ông cho ý kiến

Mà bị bà cãi lại thì ông có cảm tưởng là bị bà đánh giá thấp khả năng của mình và ông cảm thấy mình không còn được vợ tin cậy nữa.

Từ đó ông lần lần cảm thấy không cần phải quan tâm đến bà nữa. Bà muốn nói gì thì cứ nói đi, làm gì thì cứ làm đi…

Ông cũng như bà nên làm gì?

* Đối với các bà:

- nên tránh đưa ra những lời cố vấn hoặc những chỉ trích vô căn cứ.

* Đối với các ông:

- cố lắng nghe bà một cách lịch sự, hãy để bà nói hết cho đã miệng cho hạ hỏa.

- đừng bao giờ đề nghị một giải pháp nào cả cho vấn đề bà nói.

* Nên hiểu là người đàn ông cảm thấy phấn khởi, thúc đẩy,và mạnh dạng hơn khi họ được người khác cần đến họ (Men are motivated and empowered when they feel needed).

Nếu bà muốn nhờ ông một việc gì

* Nói thẳng (direct) vô vấn đề đừng đi vòng vo tam quốc, chận đầu chận đít, nói bóng gió.

* Nói những câu ngắn gọn, không cù nhằn cù nhầy, bực mình lắm bà ơi.

* Nói một cách lịch sự chớ không phải nói kiểu như ra lệnh còn hơn là cha mẹ người ta không bằng.

Tại sao ông hay gây gổ?

* Ông không thích bị Bà xài xể về những chuyện nhỏ nhặt y như coi mình là một đứa con nít.

* Ông có cảm tưởng mình bị loại bỏ ra rìa ngoài vòng.

* Ông không thích mình bị bà quy trách nhiệm và đổ lỗi mình là nguyên nhân của những nỗi bất hạnh và thất bại trong đời của bà ta.

Đã ở bên nhau 45 năm rồi-Lão bà và Lão ông vui hưởng tuổi già

Kết luận

Tác giả John Gray đã giúp cho chúng ta biết được một điều:

Người nầy tưởng mình hiểu người kia nhưng thật ra chẳng ai hiểu ai cả!!

Tất cả mâu thuẫn giữa ông và bà đều phát xuất từ sự hiểu lầm lẫn nhau mà ra.

Đàn ông lúc nào cũng là đàn ông và đàn bà lúc nào cũng vẫn là đàn bà.

Un homme et une femme n’ont ni la même conception de l’amour, ni le même code comportemental ou linguistique pour l’exprimer. Les dissemblances sont si fortes que, dans “Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus”, le psychothérapeute John Gray n’hésite pas à les comparer à des êtres débarqués de deux planètes différentes : Mars pour les hommes, qui importent dans la sphère affective les valeurs de l’action, du pouvoir, de la compétence ; Vénus pour les femmes, qui privilégient l’expression des émotions, l’harmonie des échanges, la créativité.

Bắt người nầy giống người kia là một việc không tưởng, hãy ráng cắn răng mà chịu đựng, ráng nhường nhịn lẫn nhau, riết rồi cũng…thành thói quen mà thôi.

Tin mừng cho những cặp vợ chồng khắc khẩu: Cãi lộn sống lâu!(Sách Mỹ nói)

Cãi lộn thường xuyên, để xả bớt xú bắp rất tốt cho sức khỏe tâm thần. Các anh các chị sẽ sống rất lâu để cãi với nhau cho tới ngày có một người xuống lỗ!

(theo Journal of family communication).

Spouses who fight live longer!

In the current study, the authors suggest a combination of factors to explain the higher mortality for couples who don't express their anger. These include "mutual anger suppression, poor communication (of feelings and issues) and poor problem-solving with medical consequences," they write in the January issue of the Journal of Family Communication.

http://www.livescience.com/4814-spouses-fight-live-longer.html

Vậy khắc khẩu không phải hoàn toàn là xấu đâu./.

Nguyễn Thượng Chánh- Đàn ông và đàn bà

Montréal

HẾT