Trump Họp Nóng: Flynn Đề Nghị Thiết Quân Luật, Powell Đề Nghị Điều Tra Máy Bỏ Phiếu, Tất Cả Đều Bị Các Phụ Tá Trump Chống Dữ Dội, Có Lúc La Hét Nhau

Tổng Thống Donald Trump đã triệu tập một cuộc họp nóng bỏng tại Phòng Bầu Dục hôm Thứ Sáu, gồm luật sư Sidney Powell và thân chủ của bà, cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, theo 2 người biết rõ về vấn đề này cho hay, mô tả cuộc họp đã bắt đầu như là một cuộc tụ họp ngẫu hứng nhưng cuối cùng đã rơi vào bùng nổ thành các trận la hét vào số thời điểm nào đó khi một số phụ tá của Trump chống lại các đề nghị thái quá của Powell và Flynn về việc đảo ngược bầu cử, theo CNN cho biết hôm Thứ Bảy, 19 tháng 12 năm 2020.

Flynn đã đề nghị vào đầu tuần này rằng Trump có thể sử dụng thiết quân luật như là một phần trong các nỗ lực của ông để đảo ngược bầu cử mà ông đã thua cho Tổng Thống đắc cử Joe Biden – một ý tưởng mà đã nổi lên một lần nữa trong cuộc họp tại Phòng Bầu Dục, theo một người hiểu rõ vấn đề cho hay. Không rõ là Trump có ủng hộ ý tưởng này không, nhưng những người khác trong phòng họp thì đã mạnh mẽ phản bác và dập tắt nó.

Cuộc họp nói trên do báo The New York Times tường trình trước tiên.

Các phụ tá Bạch Ốc là những người đã tham dự cuộc họp, gồm chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows và cố vấn Pat Cipollone, cũng chống lại gay gắt đề nghị bổ nhiệm Powell làm cố vấn đặc biệt để điều tra các cáo buộc gian lận bầu cử mà chính phủ Trump đã bác bỏ. Powell đã tập trung vào các âm mưu của bà vào các máy bỏ phiếu và đã đưa ý tưởng có một cố vấn đặc biệt điều tra các sai sót của các máy.

Một ý tưởng khác đã được đưa ra trong cuộc họp là một sắc lệnh cho phép chính phủ tiếp cận các máy bỏ phiếu để điều tra chúng.

Một người mô tả cuộc họp là “xấu tệ” khi Powell và Flynn cáo buộc những người khác về việc bỏ rơi Tổng Thống khi ông làm việc để đảo ngược các kết quả của cuộc bầu cử.

Ngay sau cuộc họp, nhân viên ban vận động Trump đã nhận được một bản ghi nhớ từ nhóm pháp lý ban vận động hôm Thứ Bảy hướng dẫn họ bảo vệ tất cả các tài liệu liên quan đến Các Hệ Thống Bỏ Phiếu Dominion và Powell trong sự tiên liệu về khả năng kiện tụng bởi công ty chống lại luật sư ủng hộ Trump.

Bản ghi nhớ, mà CNN xem được, nói đến lá thư Dominion gửi cho Powell trong tuần này yêu cầu bà phải công khai tuyên bố bãi bỏ các cáo buộc của bà và hướng dẫn nhân viên ban vận động không thay đổi, phá hủy hay bãi bỏ các hồ sơ mà có thể là thích hợp.