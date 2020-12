Pompeo Nói Nga Đứng Sau Các Cuộc Tấn Công Mạng Vào Chính Phủ Mỹ, Trump Đổ Tội Cho TQ

Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Bảy, 19 tháng 12 năm 2020, nói rằng Trung Quốc có thể đã đứng đằng sau cuộc tấn công tin tặc gây ảnh hưởng nhiều cơ quan chính phủ Hoa Kỳ và các công ty, mặc dù Ngoại Trường Mỹ Mike Pompeo trước đó vài giờ cáo buộc rằng Nga đứng sau cuộc tấn công tin tặc, theo bản tin của CNBC hôm Thứ Bảy.

Sự khẳng định đổ thêm vào sự hỗn độn đối với tình trạng vốn đã phức tạp, khi các nhân viên an ninh mạng cố tìm ra cuộc tấn công được công bố chưa đầy một tuần trước. Lúc đó Reuters tường trình, trích nguồn tin một người biết rõ vấn đề, nói rằng các kẻ tấn công có liên kết với Nga.

Một viên chức Hoa kỳ xác nhận với NBC News hôm Thứ Bảy rằng các viên chức Bạch Ốc đã dự trù công bố tuyên bố hôm Thứ Sáu nói rằng Nga chịu trách nhiệm đối với cuộc tấn công mạng nhưng được bảo ngưng lại. AP tường trình về kế hoạch của Bạch Ốc vào sáng Thứ Bảy. 2 viên chức nói với NBC News rằng tweets của Trump đã khiến cho Bạch Ốc mất sự chắc chắn.

“Lúc này NSC tập trung vào việc điều tra các tình huống chung quanh sự kiện này, và làm việc với các đối tác liên ngành để giảm thiểu tình trạng,” theo phát ngôn viên của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia nói với NBC News.

Nga là vấn đề nhạy cảm đối với Trump. Cuộc điều tra bởi Robert Mueller cho thấy rằng chính phủ Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 mà kết quả là Trump trở thành tổng thống. Trump nói vào năm 2019 rằng ông không bao giờ làm việc cho Nga, sau khi báo The New York Times tường trình rằng FBI đã bắt đầu xem xét có phải ông đã bị ảnh hưởng bởi Điện Kremlin hay không.