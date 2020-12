Công An CSVN Bắt Giam Facebooker Trương Châu Hữu Danh Vì Bị Buộc Tội Chống Nhà Nước

HANOI – Công an Việt Nam đã bắt một người sử dụng Facebook nổi tiếng vì bị cáo buộc lạm dụng tự do dân chủ và đăng những bài chống nhà nước, theo truyền thông nhà nước VN cho biết hôm Thứ Năm, 17 tháng 12 năm 2020, theo Reuters tường trình hôm Thứ Năm.

Trương Châu Hữu Danh, 38 tuổi, cựu ký giả, sẽ bị bỏ tù 3 tháng vì đăng bài mà công an nói là lạm dụng tự do ngôn luận và vi phạm lợi ích nhà nước, theo báo công an Thành Phố HCM tường trình.

“Danh làm chủ trang Facebook với gần 168,000 người theo dõi và đã có nhiều bài viết chống nhà nước, gây chia rẽ đoàn kết dân tộc,” theo báo nhà nước cho hay.

Việc bắt Danh đến vào lúc chính quyền VN thực hiện việc bố ráp các nhà hoạt động trước đại hội đảng vào tháng 1 năm tới. Dù cải tổ kinh tế và gia tăng cởi mở để thay đổi xã hội, Đảng Cộng Sản cầm quyền tại VN không bao dung sự chỉ trích.

Facebook, phục vụ cho khoảng 60 triệu người sử dụng tại VN như là nền tảng chính cho thương mại điện tử và bày tỏ bất đồng chính kiến, nằm dưới sự giám sát của chính quyền.

Vào tháng 11, Reuters báo cáo VN đã đe dọa đóng trang Facebook trong nước nếu họ không cuối đầu với áp lực của chính quyền để kiểm duyệt nhiều nội dung chính trị địa phương hơn trên trang mạng của họ.