Đồng Tính Luyến Ái Trong Xã Hội Ngày Nay

Tâm Sự Nhói Lòng Của Người Mẹ Có Con Đồng Tính | NGƯỜI GIẤU MẶT | ANTV

Le jour où il m'a dit : « Je suis homo »

Giới tính thứ ba (third gender) có nghĩa là không phải nam mà cũng không phải nữ, hay nói nôm na ra là những người đồng-tính-luyến-ái.

(The terms third gender and third sex describe individuals who are categorized ‘by their will or by social consensus’ as neither male nor female, as well as the social category present in those societies who recognize three or more genders).









Các cậu cảm thấy rất khổ sở trong cơ thể của một thằng con trai. Lúc nào các cậu cũng nghĩ rằng mình là con gái. Tuy mang thân xác là thanh niên, nhưng sự suy nghĩ cùng với những ước mơ, hay sự bộc lộ tình cảm cùng với những sở thích hoặc những cử chỉ hành vi của họ đều rập theo khuôn mẫu của một phụ nữ đơn thuần.

Họ hằng mơ ước được trở thành một thiếu nữ duyên dáng theo đúng nghĩa của nó.

Ý tưởng nầy đã bắt đầu nhen nhúm từ tuổi dậy thì, và họ vẫn nuôi dưỡng giấc mơ một ngày nào đó họ có thể chuyển đổi giới tính của mình để trở thành một người phụ nữ trọn vẹn..

Chúngb ta biết rằng xã hội ngày nay đã cởi mở rất nhiều, và không còn xem chuyện đồng tính luyến ái, bóng, đồng hệ, ô môi, homo, gay, lesbian là chuyện tabou cấm kỵ nữa…

Theo ước đoán của Indiana University Kinsey Reports, có khoảng 10% nghĩa là 665 triệu người trên tổng số 6,6 tỷ dân số thế giới là homo. Đặc biệt là đồng tính nam gay nhiều hơn đồng tính nữ lesbian.



Nhan nhản quanh ta, trong sở làm, trong chợ búa, trong giới thể thao, nghệ sĩ, tài tử, nhà nghệ thuật, nhà chánh trị, trí thức, nhà giáo, nhà văn và … (xin lỗi!) đều thấy có hiện tượng nầy.

Theo ước đoán của các giới chức năng Việt Nam thì cứ 10.000 – 12.000 người, thì có một người giới tính không rõ ràng hoặc có cấu trúc...bất thường mà thiên hạ gọi nôm na là lại đực lại cái, hay bóng.

Xã hội thì phải có sự khác biệt, người thế nầy kẻ thế nọ.

Tuy nhiên, thành kiến và sự kỳ thị đối với homo vẫn còn tồn tại khá mạnh mẽ tại một vài nơi trên thế giới.

Trăm đắng ngàn cay





Họ không giống ai hết nên phải chịu đựng thành kiến và sự dèm pha của xã hội, sự khinh rẻ của bạn bè và sự ruồng bỏ của gia đình. Họ rất khổ sở nhưng cha mẹ họ cũng không khá gì hơn.

Con cái không được bình thường là ác mộng của tất cả các bậc cha mẹ.

Rồi còn cái vụ có cậu hay cô lúc đầu thì rất normal, lấy vợ lấy chồng, có con có cái như mọi nguời bình thường. Thế rồi, tự nhiên đùng một cái họ từ bỏ tất cả để chạy theo người yêu mới, nhưng kẹt là người đó lại cùng giới tính với họ.

Không ai hiểu nổi tại sao hết!





Nguyên nhân từ đâu?





Tất cả đều là giả thuyết:

Khoa học thì nói là có sự lệch lạc trong tế bào não thế nào đó nên họ mới như thế.

American Academy of Pediatrics thì cho rằng thiên hướng tình dục sexual orientation là do sự tổng hợp cửa yếu tố bẩm sinh (gene), hormone và ảnh hưởng môi trường sống.

Nói chung nhiều người thiên về yếu tố tâm lý, do sự bắt chước, sinh học, gene và và ảnh hưởng hormone lúc bào thai được hình thành.

Theo nhà phân tâm học Đức S. Freud, yếu tố sinh học và tâm lý đóng một vai trò không nhỏ trong thiên hướng đồng tính luyến ái homosexuality.

Ông ta tin rằng lưỡng tính luyến ái bisexuality (nghĩa là có thể ăn nằm với người khác phái tính cũng như với người cùng phái tính)) là khuynh hướng phổ quát trong xã hội loài người.

Và đồng tính luyến ái là một lệch lạc từ lưỡng tính luyến ái.

Theo Freud, đối với trường hợp người đồng tính luyến ái sâu đậm (deep rooted) thì hết thuốc chữa, nghĩa là không có cách hay liệu pháp tâm lý reconversion therapy nào khả dĩ có thể giúp họ trở lại khuynh hướng bình thường dị tính luyến ái heterosexuality như đa số mọi người trong chúng ta được.





Phật giáo thì cho rằng đây là cái nghiệp phải gánh chịu mà thôi.





“…Đạo Phật tin rằng, mọi sự mọi vật trên thế gian là vô thường, cuộc sống nhân sinh cũng chuyển dịch biến hoá không ngừng và tuỳ theo nghiệp của mỗi chúng sinh, giới tính có thể thay đổi từ giới này sang giới khác như người nam trở thành người nữ hay ngược lại và chuyển dịch từ đời này sang đời khác.[3] Ngay cả trong đời hiện tại cũng đã có nhiều người hoặc tự mình thay đổi với sự trợ giúp của y khoa hay tự nhiên thay đổi giới tính. Dù thế nào cũng không ra ngoài nhân quả. Mỗi người trong chúng ta mang trong mình cái nghiệp, nghiệp lành nghiệp dữ mình làm mình chịu, có gieo nhân tất có quả. Theo lý này, chúng ta thương yêu người nào, dù cùng giới tính hay khác giới tính đều là có duyên nợ với người đó ở quá khứ. Chính duyên và nợ quá khứ thúc đẩy chúng ta thương yêu trong hiện tại. Đó là quan hệ nhân quả bình thường…





Đối với Phật Giáo, đạo Phật là đạo từ bi cứu khổ, bình đẳng và không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, mầu da và giới tính. Với nguyên tắc thương yêu tất cả mọi loài chúng sinh, Phật giáo không chủ trương xét xử, không chống đối hay chỉ trích người khác, đơn thuần chỉ dựa trên tính chất của người đó, vì điều này được xem như là một sự phê phán thiên vị và không công bằng. Vì thế, xuyên qua những lời giảng dạy của Đức Phật, chúng ta không thấy Ngài phê phán những người đồng tính về phương diện đạo đức…” (Ngưng trích)





“Xét về mặt khách quan, Giáo Hội luôn dạy rằng việc làm tình với người đồng phái tính là một hành động xấu vì đi ngược lại với chương trình mà Thiên Chúa đã thiết định khi tạo dựng con người. Sách Sáng Thế Ký trình bày việc Thiên Chúa dựng nên con người, có nam, có nữ, để họ kết hiệp và bổ túc cho nhau, đồng thời cộng tác với ngài trong việc thông truyền sự sống. Sách Lêvi trong đoạn 18 cũng trình bày những điều kiện cốt yếu để thuộc về dân Chúa, đoạn văn này loại bỏ những người đồng tính luyến ái ra khỏi cộng dồng Dân Chúa. Trong Tân Ước, Thánh Phaolô coi sự đồng tính luyến ái là thí dụ cụ thể về sự mù quáng của nhân loại, sau khi loài người phá đổ sự hòa hợp với Đấng Tạo hóa và các thụ tạo để thay thế vào đó bằng những hành động sai trái về luân lý.

Ngày nay, có nhiều phong trào, kể cả một số người công giáo, đòi Giáo Hội phải thay đổi lập trường, phải coi việc đồng tính luyến ái tự bản chất không có gì là xấu nếu nó là đồng tính luyến ái bẩm sinh và nếu hai người đồng phái yêu nhau thành thực”.(Ngưng trích)

Ai muốn hiểu sao cũng được hết.





Bangkok, thiên đường của giới tính thứ ba





Hoa hậu chuyển giới (ladies boys) Thái Lan 2007,gốc đực rựa (hinh Internet)





Có thể nói Bangkok, thủ đô của Thái Lan là nơi tập trung chùa chiền Phật giáo nhiều nhất trên thế giới, nhưng đồng thời cũng là nơi chốn ăn chơi trụy lạc không đâu bằng.

Khu phố nào cũng có chùa. Đi đâu cũng gặp chùa là chùa. Đôi khi đối diện chùa là nhà tắm hơi Steam bath và đấm bóp mát xa mát gần dành cho khách hàng đàn ông.

Hiện tượng homo, gay, pédé (đồng tính nam), lesbian (đồng tính nữ), lại đực, lại cái và hoán chuyển giới tính (transgender,transsexual) khá phổ biến khắp nơi.

Dân Thái gọi những người hoán chuyển giới tính là katoeys hay ladies boys (cậu cô).





Transgender is a general term applied to a variety of individuals, behaviors, and groups involving tendencies to vary from culturally conventional gender roles.

Transsexualism is an individual's identification with a gender inconsistent or not culturally associated with their biological sex. A medical diagnosis can be made if a person experiences discomfort as a result of a desire to be a member of the opposite sex, or if a person experiences impaired functioning or distress as a result of that gender identification.





Theo Philip Cornwel Smith, một nhà văn sống nhiều năm tại Bangkok cho biết là

tại xã hội Âu Mỹ, mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà cũng không phải dễ dàng gì đâu.

Theo ông ta, đây là lý do tại sao một số đàn ông Tây phương bỏ rơi phái nữ để đi tìm các người đàn ông khác.

Những ladies boys sẽ đảm nhận vai trò trung gian giữa hai giống đực và cái (theo tác phẩm Very Thai- Every Popular Culture 2005).

Có người gọi ladies boys thuộc về giới tính thứ ba, và hổng biết ông Smith nầy thuộc vào nhóm nào?





Thái lan, một quốc gia thật cởi mở





Bangkok Night walk – Patpong

Thái Lan bớt xem việc chuyển đổi giới tính là điều cấm kỵ tabou...Họ nhìn vấn đề nầy một cách rộng lượng hơn. Họ cho rằng đây là một chuyện rất bình thường mà thôi.

Có lẽ Phật giáo đã ảnh hưởng rất nhiều vào cách suy nghĩ khoan dung của người Thái.

Theo ý kiến của cô Crystal, một katoey và đồng thời cũng là manager của hãng Nong Film rất nổi tiếng, thì cái vóc dáng nhỏ thó mảnh khảnh của người đàn ông Thái thường được đề cao và ưa chuộng trong văn chương nghệ thuật Thái Lan. Nó là biểu tượng cho cái đẹp của người phụ nữ Thái Lan. Có lẽ đây là lý do chính đã thúc đẩy các cậu muốn chuyển đổi giới tính để trở thành các cô.

Khác với bậc phụ huynh sống tại vùng nông thôn còn rất bảo thủ, phần đông cha mẹ tại thành thị thường có khuynh hướng cởi mở hơn đối với vấn đề chuyển đổi giới tính. Họ ít khi ngăn cấm, phản đối việc con cái muốn làm cái chuyện ngược đời nầy.

Ngày nay, tại Thái Lan rất nhiều cô nhiều cậu mơ ước được đổi giống lúc họ còn rất nhỏ tuổi. Chắc chắn đây là ác mộng của gia đình nhưng cha mẹ vì thương con nên ít khi chống đối lại ý muốn của chúng.

Có nhiều cậu đã bắt đầu sử dụng hormones để giúp thay đổi hình dáng cơ thể từ tuổi 12-13. Cậu nào có gia đình khá giả thì thường được cho phép đi chuyển đổi giới tính tại bệnh viện.

Trước một nhu cầu khá đặc biệt nầy, một số bác sĩ thẩm mỹ tạo hình chụp lấy thời cơ nhảy ra kiếm ăn.

Bangkok, thủ đô Thái Lan có thể được xem như dẫn đầu leader trên thế giới về phẩu thuật biến cậu thành cô (thường thấy nhất) hoặc ngược lại.

Năm 2010 vừa qua, trong cuộc thi tuyển lựa hoa hậu hoàng vũ tổ chức tại Mexico, “cô” Thanaporn Anyasiri , 26 tuổi Thái Lan, sinh viên ngành kinh tế đã đoạt danh hiệu hoa hậu chuyển đổi giống.





Giải phẫu chuyển đổi giới tính SRS (SEX REASSIGNEMENT SURGERY)





Đây là những cuộc giải phẫu tạo hình rất khó khăn và thật phức tạp. Các bác sĩ phải thật giỏi, khéo tay và đồng thời cũng cần phải có óc nghệ thuật nữa.

Hormone được sử dụng từ một năm trước để chuẩn bị. Biến chứng rất dễ xảy ra. Tuy vậy, các cô các cậu vẫn quyết tâm nhào vô. Xin chào thua và bái phục sát đất.

Nói chung thì các cô rất hài lòng và tâm sự rằng họ đạt nhiều hạnh phúc thật sự sau khi được giải phẫu đổi giống.

Các bạn chắc cũng thắc mắc không biết đồ giả như vậy có xài có được hay không? Về điểm nầy thì người viết xin chịu thua thôi, nhưng mình nghĩ rằng đồ thiệt đôi lúc còn trở chứng bất tử thì còn nói chi là đồ giả nữa.

Nếu quý bạn tò mò muốn xem hình giải phẩu đổi giống “cậu thành cô” xin click vào link dưới đây. Rùng rợn lắm. Yếu tim xin đừng nên xem.

Một trong nhiều bệnh viện nổi tiếng về thẩm mỹ và giải phẫu SRS phải kể đến Yanhee International Hospital.

Đây là một bệnh viện cao tầng rất tân tiến nằm trong một khu sang trọng giữa thủ đô Bangkok, Thái Lan.





Video: Ông thành bà y như thật- Yếu bóng día đừng xem





Khu giải phẫu chiếm trọn tầng thứ năm. Bác Sĩ Greechart Porsinsirirak, là một trong nhiều vị bác sĩ tài ba của bệnh viện Yanhee.

Ngoài việc đổi giống, bệnh viện còn đảm nhận rất nhiều dịch vụ khác nữa, chẳng hạn như: bôm ngực, hút mỡ bụng, sửa cằm, sửa mũi, chân mày, chỉnh hình và tân trang lại phụ tùng theo sở thích của khách hàng. Chẳng hạn như cắt tém cho gọn ghẽ dễ coi, vá lại như còn origin, giúp súng nhỏ lớn ra thêm một tí, súng ngắn làm dài hơn một chút, giải phẫu sửa mặt, căng da mặt, kể cả sửa lại giọng nói để trở thành ca sĩ đi show, và vân, vân...

Giá biểu giải phẫu chuyển đổi giới tính SRS:

*-Cậu thành cô (Male to female): 6500$/cộng thêm tiền nằm bệnh viện và săn sóc trong hai tuần (130$/đêm).

*-Cô thành cậu( Female to male): 15100$/cộng thêm tiền nằm bệnh viện 27 đêm.

Khách hàng của bệnh viện Yanhee tuổi từ 16 đến 65. Thỉnh thoảng cũng có khách hàng quá nhỏ tuổi xin được giải phẫu, nhưng đều bị từ chối và được Bác Sĩ Greechart khuyên bảo nên chờ thêm vài ba năm nữa để quyết định được phần chính chắn hơn! Nhưng thường thì những bệnh viện khác đều lượm hết những khách hàng này.

Theo báo chí bên nhà, ca sĩ Cindy Thái Tài và Cát Tuyền đã được giải phẫu chuyển đổi giới tính tại Thái Lan. Ca sĩ Cát Tuyền đã lấy chồng sau đó.

Ca sĩ Cát Tuyền (hình Internet)





“Tối qua,(7/4 /2008) tại nhà hàng Quốc Thanh (TP HCM), đám cưới của ca sĩ chuyển đổi giới tính Cát Tuyền cùng nghệ sĩ cải lương Chinh Nhân diễn ra trong không khí trang trọng và vui vẻ. Dù cuộc hôn nhân của họ chưa được chính quyền công nhận trên giấy tờ nhưng đôi uyên ương cho biết họ tin tưởng sự lựa chọn của mình là đúng đắn”

Vẫn còn nhiều khó khăn





Tuy xã hội Thái Lan đã cởi mở rất nhiều, nhưng không vì thế mà giới kateoys đã có được cuộc sống yên vui như mọi người.

Về mặt hành chánh họ vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn mỗi khi cần phải xin giấy tờ tùy thân.

Về pháp lý, họ vẫn còn mang giới tính cũ của họ trước ngày được giải phẫu đổi giống. Tuy ngày nay mặt mũi, dáng dấp họ đã là đàn bà 99% nhưng trên giấy tờ thì họ vẫn còn là đàn ông.

Đó là điểm thật rắc rối.

Không như Nhật Bản, Đại Hàn, Nam Dương, Tân Tây Lan và Úc Châu là những quốc gia rất uyển chuyển biết thích nghi vào tình trạng của người được đổi giống.

Các ladies boys ở Thái Lan than phiền là họ không thể nào đệ nạp đơn để xin job làm cảnh sát hoặc xin passeport đi du lịch.

Tuy vậy, tình thế có vẻ cải thiện hơn lúc gần đây. Bằng chứng là vừa qua, hãng hàng không PC Air của Thái Lan công bố họ đã làm thủ tục tuyển dụng bốn nữ tiếp viên trẻ đẹp (thật ra là bốn cậu laidies boys). Những người may mắn nầy sẽ bắt đầu nhận việc vào tháng tư /2011.





Các “cô tiếp viên” hàng không PC Air của Thái Lan (hình Internet)

Không còn con đường nào khác





Ngày nay tại Thái Lan, càng ngày càng có thêm nhiều ladies boys ăn nên làm ra, chẳng hạn như có người đã trở thành bác sĩ, luật sư, thương gia, manager hãng phim, nghệ sĩ, vũ nữ, thơ ký văn phòng, thậm chí còn có Toom, một cựu vô địch môn võ cổ truyền Thái Lan sau khi được chuyển đổi giới tính đã trở thành cô gái mỹ miều chuyên dạy võ cho trẻ em.

Tuy nói vậy chớ phần đông ladies boys cũng còn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm được một chỗ đứng trong xã hội.

Đa số đều xuất thân từ nông thôn, chẳng hạn như từ tỉnh Chiang Mai nằm ở cực Bắc của lãnh thổ Thái Lan. Đây là những vùng rất nghèo khó, dân tình còn thủ cựu, rất bảo thủ và cũng rất thành kiến với vấn đề katoeys.

Sự kiện bất lợi nầy đã xua đẩy các Katoeys phải tìm đường phiêu bạt về vùng Bangkok nằm về phía Nam, một số lớn tấp vào thành phố duyên hải Pattaya khét tiếng về kỹ nghệ tình dục và không ít người làm trong các nhà tắm hơi.

Họ không thể làm gì khác hơn ngoài cái nghề xưa nhất của nhân loại...bán trôn nuôi miệng.





Tại Montreal, Canada





Từ 2009, tại Québe, giải phẩu đổi giống SRS miễn phí cho mọi người, nếu họ được chấp nhận.

Giải phẩu đổi giống cậu thành cô (vaginoplastie) tốn lối 18 000$ và do chánh phủ đài thọ, nghĩa la free cho bệnh nhân.(Régie d’Assurance Maladie Québec cho đây là một ca bệnh nên chấp thuận trả tiền)

Có cả trăm ca đã được thực hiện tại một bệnh viện tư của Dr Pierre Brassard và Dr Eric Bensimon tại Montreal.





Thấy trong quảng cáo, có nói đến một cô 50 cái xuân xanh ở Mascouche, vùng ngọai ô phía bắc Montreal vừa được đổi giống thành cậu. Hết ý.

Điều kiện để được chấp nhận giải phẫu đổi giống SRS cũng rất gây go.

Suy nghĩ cho kỹ. Cắt thẻo rồi thì gắn trở lại như cũ hổng có được đó (irreversible).





XIN ĐỪNG HỎI TẠI SAO





Homosexualité : est-ce qu'on naît homosexuel ou on le devient?

Véronique Larivière, sexologue

Trên một triệu người dự kiến buổi diễn hành Pride Parade tại Toronto 2012 (ảnh Thoibao)





July 1st, and on Bloor Street some people were dressed to celebrate Canada Day, others to support Italy or Spain– who were to clash later in the afternoon for the Euro Cup final– and even more were dressed for the Pride Parade, an event that would see 1, 000, 000 lining the streets of the city on a scorching hot day.





Bóng, ô môi, bán nam bán nữ, lại đực lại cái, đồng hệ, homo, lesbian, transvesties, katoeys, ladies boys, là những từ không mấy gì đẹp đẽ gì cho lắm (về mặt xã hội) để ám chỉ một giới khá đặc biệt...đó là giới tính thứ ba.(the Third Gender).

Từ ngàn xưa vẫn có họ rồi, nhưng ít có người dám nói đến vì đây là việc cấm kỵ hay tabou. Ngược lại, ngày nay nhân loại đã cởi mở hơn xưa, tư duy cũng thay đổi nhiều cho nên các chuyện khác thường này có vẻ nhiều hơn xưa, vì được thiên hạ thường xuyên bàn bạc một cách công khai vui vẻ.

Nhiều quốc gia Tây phương trong đó có Canada đã có luật chống kỳ thị giới homo, và luật cũng cho phép hai người cùng giới tính được quyền kết hôn với nhau theo dúng danh nghĩa pháp lý như một cặp vợ chồng bình thường.

Họ làm gì trong phòng ngủ là quyền tự do, là chuyện riêng tư của họ mắc mớ gì mà thiên hạ cần phải thắc mắc.

Tại Montreal có khu phố gay được mệnh danh là Village Gay, nằm trên đường Ste Cathérine Est, khoảng giữa hai đường St Hubert và Papineau. Có thể nói đây là làng gay to nhất tại Bắc Mỹ. Montreal hãnh diện là một thành phố thật sự tiến bộ và cởi mở.

Mỗi năm vào mùa hè, giới gay Montreal có tổ chức diễn hành xe hoa trong một cuộc lễ hội to lớn, tưng bừng đầy màu sắc gọi là LA FIERTÉ GAY(Niềm tự hào là Gay), với sự tham dự của cả ngàn dân gay, lesbian, transvesties, ladies boys và dĩ nhiên cũng có sự có mặt của giới homo và lesbian Việt Nam nữa.

Đặc biệt cũng có một số chánh khách tham dự ăn có trong đoàn diễn hành không ngoài mục đích để kiếm phiếu trong kỳ bầu cử sắp tới.

Họ ăn mặc, cô cũng như cậu, hết sức lạ kỳ, diêm dúa, mát mẻ hết biết, nhảy múa, uốn éo thật sexy thấy mà ứa gan.

Ai thấy chướng tai chướng mắt, khó chịu thì đừng có dòm. Xứ tự do mà.

Gay, lesbian, ladies boys là những thực thể trong cuộc sống ngày nay. Họ sanh ra như vậy đó.

Trúng ai nấy chịu. Ai chịu hay hổng chịu cũng hổng sao.





Đừng hỏi tại sao, không có ai có thể trả lời được hết.

Cũng xin đùng phán xét sự dị biệt.

Xin hãy nhìn họ bằng con tim với một tấm lòng rộng mở./.





Montreal, 2020/27/ november





HẾT