Nhà Bất Đồng Chính Kiến Trần Đức Thạch Bị Án Tù 12 Năm Vì Bị Buộc Tội ‘Hoạt Động Nhằm Lật Đổ Chính Quyền’

Nhà thơ bất đồng chính kiến Trần Đức Thạch tại phiên toà ở tỉnh Nghệ An hôm 15/12/2020. (nguồn: Đài RFA Tiếng Việt)

NGHỆ AN, VN – Thi sĩ bất đồng chính kiến Trần Đức Thạch đả bị tòa án Nghệ An tuyên án tù 12 năm và 3 năm quản chế vì bị buộc tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,” theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Ba, 15 tháng 12 năm 2020. Bản tin Đài RFA cho biết thêm thông tin về vụ này như sau.

Ông Trần Đức Thạch, 68 tuổi, một thi sĩ bất đồng chính kiến với chính quyền Việt Nam bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên 12 năm tù giam và 3 năm quản chế trong một phiên tòa vỏn vẹn chỉ buổi sáng ngày 15-12-2020.

Ông Thạch bị cáo buộc tội danh "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo điều 109 Bộ luật hình sự năm 2015.

Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho ông Thạch gọi đây là "bản án oan sai".

"Tại tòa thì tôi cho rằng những hành động ông ấy không phải là phạm tội, đó là bản án oan sai và bất công đối với ông ấy.

Theo tôi thì bản chất của vụ này là người ta ngăn cấm tư tưởng đa nguyên, đa đảng thôi. Còn hành vi của ổng không có gì nguy hiểm cả, nó không trái với hiến pháp.

Ông Thạch thừa nhận các hành vi của mình như cáo trạng nêu ra nhưng không phải là lật đổ chính quyền mà chỉ muốn xã hội tốt đẹp hơn theo nhận thức của ổng thôi."

Theo luật sư Sơn, bản án đã không ghi nhận thời gian tham gia quân đội và thời kỳ chiến đấu ở miền Đông Nam Bộ của ông Thạch với lý do là không có tài liệu trong hồ sơ vụ án.

Luật sư cũng chỉ ra việc, Thẩm phán Chủ tọa, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An, Trần Ngọc Sơn có thẩm quyền cho phép người bào chữa sao chụp tài liệu liên quan đến vụ án.

Tuy nhiên, Thẩm phán Trần Ngọc Sơn đã không cho Luật sư Hà Huy Sơn được sao chụp tài liệu vụ án gây khó khăn cho việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người bào chữa.

Ông Phil Roberson, Phó Giám đốc phân ban Châu Á của tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) hôm 15-12 cũng bày tỏ:

“Là một cựu chiến binh của Quân đội Giải phóng Nhân dân Việt Nam, Trần Đức Thạch đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để chiến đấu vì chính mục tiêu với cùng cái chính phủ mà hiện nay đang bỏ tù ông ấy vì đã nói lên suy nghĩ và thực hành quyền của mình.

Đến bao giờ Việt Nam mới nhận ra rằng những công dân như Trần Đức Thạch cần được tôn vinh vì cam kết cải cách và các quyền của họ, không bị ngược đãi chỉ vì đã chỉ ra những thiếu sót trong chính phủ và xã hội?

Khởi tố những người như Trần Đức Thạch chỉ làm cho Việt Nam yếu đi chứ không mạnh lên.

Các nhà tài trợ quốc tế và các đối tác thương mại của Việt Nam nên chấm dứt im lặng trước những vi phạm nhân quyền của Việt Nam, và yêu cầu chấm dứt đàn áp những người thực thi quyền của họ. ”