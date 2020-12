Ở Tuyến Đầu Chống COVID-19: Các Tổ Chức Người Mỹ Gốc Á Đảo Thái Bình Dương Kêu Gọi Thêm Nguồn Trợ Giúp và Dữ Liệu Phân Tích Bằng Tiếng Bản Ngữ

LOS ANGELES (10 tháng Mười Hai, 2020)— Các vị lãnh đạo từ các cộng đồng Người Mỹ Gốc Á Đảo Thái Bình Dương (AAPI) đã cùng họp báo từ xa vào ngày Thứ Năm, 10 tháng Mười Hai để bàn về ảnh hưởng với tỷ lệ khác nhau của COVID-19 lên các cộng đồng AAPI đa dạng của Quận Los Angeles, tập trung vào các cố gắng hiện tại với nền tảng là giải quyết các nhu cầu khẩn cấp và chưa được đáp ứng của cộng đồng. Họ thúc đẩy những nhà lập chính sách ở địa phương, tiểu bang và liên bang đặt cầu nối các khoảng cách về dịch vụ và cung cấp các nguồn trợ giúp bằng tiếng bản ngữ, có dữ liệu phân tích và cho mọi người cơ hội đi xét nghiệm.

Bà Manjusha Kulkarni, giám đốc điều hành của Hội Đồng Quy Hoạch và Chính Sách Châu Á Thái Bình Dương (Asian Pacific Policy and Planning Council, hay A3PCON) cho biết: “Thật sự có nhu cầu thêm về tiếp cận ngôn ngữ và dữ liệu phân tích. Chúng tôi không có đủ dữ liệu xem COVID-19 ảnh hưởng lên mỗi và mọi cộng đồng AAPI riêng. Người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương không phải là một tảng đá nguyên khối, mỗi người trong chúng ta trải qua căn bệnh này theo những cách khác nhau.”





Cuộc họp báo tập trung vào các đối tác và nhà cung cấp tiếp ngoại và giáo dục cộng đồng về COVID-19: Bà Heng Lam Foong và Bà Corina Penaia, Phong Trào Tiến Bộ của API (API Forward Movement, hay APIFM); Ông Peter Ng và Ông Jack Cheng, Trung Tâm Dịch Vụ Chinatown (Chinatown Service Center, hay CSC); Bà Esther Jung, Liên Hiệp Người Mỹ Gốc Đại Hàn (Korean American Coalition, hay KAC); Bà Shikha Bhatnagar, Hệ Thống Nam Á (South Asian Network, hay SAN); Bà Diane Valencia, Liên Minh Cộng Đồng Đông Nam Á (Southeast Asian Community Alliance, hay SEACA); và Ông Myron Dean Quon, Tổ Chức Gia Đình Người Mỹ Gốc Á và Đảo Thái Bình Dương Chống Lạm Dụng Dược Chất (National Asian Pacific American Families Against Substance Abuse, hay NAPAFASA).

Bà Corina Penaia, APIFM cho biết: “Theo như chúng ta biết, tỷ lệ nhiễm bệnh của người Bản Địa Hạ Uy Di và Đảo Thái Bình Dương vượt quá xa so với tỷ lệ nhiễm bệnh của các chủng tộc và sắc tộc khác, và có tỷ lệ ngang bằng với các cộng đồng người gốc Latin và Tây Ban Nha.” Bà Penaia nói tiếp rằng điều này “có thể quy cho sự thật là nhiều người NHPI làm việc trong những ngành nghề được biết là đặt nhân viên vào nguy cơ nhiễm COVID cao hơn.”





Những yếu tố khác đặt các cộng đồng của chúng ta vào diện nguy cơ cao bao gồm nhà ở nhiều người và thiếu giao tiếp bằng tiếng bản ngữ rõ ràng như ở Chinatown. Bà Diane Valencia, SEACA cho biết: “Chúng ta có những cư dân sống đông đúc trong nhà hoặc sống trong căn hộ độc thân (SRO), nơi tất cả những người thuê nhà dùng chung nhà bếp và nhà tắm nên rất khó thực hành dãn cách xã hội.”





Bà Shikha Bhatnagar, SAN, chia sẻ việc cộng đồng người gốc Nam Á đối mặt với những khó khăn đặc trưng ra sao, do số người và sự đa dạng của cộng đồng cũng như việc tiếp cận hạn chế tới các nguồn trợ giúp COVID-19 bằng ngôn ngữ Nam Á từ viên chức của tiểu bang và quận. “Thông qua việc tiếp ngoại tới cộng đồng, chúng tôi thấy nhiều người gốc Nam Á không hiểu biết về nguy cơ, không biết cách giữ an toàn, không biết đi xét nghiệm ở đâu và bằng cách nào, và khi có kết quả dương tính với bệnh, họ không biết cách tự cách ly và kiểm dịch như thế nào.” Nhờ Sáng Kiến Tiếp Ngoại của Nhân Viên Y Tế Cộng Đồng Quận LA (LA County Community Health Worker Outreach Initiative), SAN bây giờ đã đào tạo các nhân viên y tế cộng đồng người gốc Nam Á cung cấp trợ giúp riêng cho nền văn hóa và bằng tiếng bản ngữ trong lúc nguy cấp, khi số các ca nhiễm bệnh tăng nhanh.





Tiếp cận bằng ngôn ngữ là quan trọng đối với các cộng đồng AAPI. Thông tin về COVID-19 thay đổi liên tục và các tổ chức cộng đồng (CBO) với số lượng nhân viên hạn hẹp gặp phải khó khăn để nhanh chóng dịch tài liệu, điều này nhấn mạnh nhu cầu tiếp cận về ngôn ngữ không chỉ trong phạm vi CBO, mà còn trong những ban của quận và tiểu bang bởi vì đại dịch này không phải là cuộc khủng hoảng cuối cùng.





Bà Esther Jung, KAC cho biết: “Mỗi ngày và mọi ngày, chúng tôi làm việc tận tụy hơn để bắc cầu cho khoảng cách giữa cộng đồng và chính phủ. Tiếp cận về ngôn ngữ không phải là điều riêng biệt đối với cộng đồng người Mỹ gốc Đại Hàn, nó là điều mà tất cả chúng ta đang đối mặt mà COVID-19 chắc chắn [làm nghiêm trọng thêm] nhu cầu có các nguồn trợ giúp bằng bản ngữ ngay lập tức.” Bà Jung cũng nhấn mạnh ảnh hưởng tới kinh tế của đại dịch lên các cộng đồng AAPI và thấy có nhu cầu lớn hơn để giúp các thành viên trong cộng đồng nhận trợ cấp thất nghiệp từ EDD, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, mượn nợ SBA, và bảo vệ khỏi bị đuổi ra khỏi nhà.





Ông Jack Cheng, CSC, nhấn mạnh nhu cầu giáo dục cộng đồng về tầm quan trọng của lệnh ở nhà. “Chúng ta thấy tỷ lệ nhiễm bệnh tăng cao, trong hai tuần vừa qua chúng ta thấy tỷ lệ nhiễm bệnh tăng 300%, và hơn một nửa những người này đều không có triệu chứng.” Thấy sự mệt mỏi của cộng đồng trong đại dịch, ông Cheng nhấn mạnh vì sao “điều quan trọng là giáo dục các cộng đồng về tầm quan trọng của việc xét nghiệm và xét nghiệm lại. Bởi vì ngay cả khi quý vị đã xét nghiệm hôm nay, nhưng ngày mai quý vị vẫn có thể có kết quả dương tính.” CSC đã dùng một xe y tế lưu động để tới những vùng khó tiếp cận ở Chinatown như nhà ở cho các vị cao niên, và đang tiến dần đến San Gabriel Valley để cung cấp cơ hội xét nghiệm cho mọi người.





Sau khi bàn thảo, bà Kulkarni nhắc lại nhiều khó khăn riêng mà các cộng đồng AAPI đang gặp phải và kêu gọi các nhà lập chính sách phải chịu trách nhiệm. Bà nói: “Từ mùa xuân năm nay, chúng tôi chưa được cứu trợ, quá là bất hợp lý trong hoàn cảnh hiện nay; cùng một lúc tại Hoa Kỳ, 40 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp. Và quỹ thất nghiệp đã gần cạn kiệt rồi.”





A3PCON, Asian Resources, Inc. (ARI) và Tổ Chức Gia Đình Người Mỹ Gốc Á và Đảo Thái Bình Dương Chống Lạm Dụng Dược Chất (NAPAFASA) là các tổ chức đồng nhận bảo trợ của chương trình Sáng Kiến Tiếp Ngoại Cộng Đồng của Nhân Viên Y Tế từ Sở Y Tế Công Cộng của Quận Los Angeles, đã vận động một hệ thống bao gồm 14 đối tác cộng đồng, tiếp ngoại đến những cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều để cung cấp thông tin chính xác và mới nhất về COVID-19 và kết nối với các cư dân cần các dịch vụ quan trọng, bao gồm bảo hiểm y tế, xét nghiệm, dịch vụ sức khỏe tâm thần và các dịch vụ an toàn hệ thống như nơi phát thực phẩm miễn phí và trợ giúp về nhà ở. 14 đối tác của hệ thống Nhân Viên Y Tế Cộng Đồng bao gồm: Chương Trình Lạm Dụng Dược Chất của người Mỹ Gốc Á (Asian American Drug Abuse Program, hayAADAP), Nhóm Can Thiệp AIDS Châu Á Thái Bình Dương (Asian Pacific AIDS Intervention Team, hay APAIT), Trung Tâm Tư Vấn và Điều Trị Châu Á Thái Bình Dương (Asian Pacific Counseling and Treatment Centers, hay APCTC), Phong Trào Tiến Bộ API (API Forward Movement, hay APIFM), Trung Tâm Thanh Niên Châu Á (Asian Youth Center, hay AYC), Trung Tâm Dịch Vụ Chinatown (Chinatown Service Center, hay CSC), Gia Đình Khỏe Mạnh (Families in Good Health, hay FiGH), Liên Minh Người Mỹ gốc Đại Hàn (Korean American Coalition, hay KAC), Dịch Vụ Gia Đình Người Mỹ gốc Đại Hàn (Korean American Family Service, hay KFAM), Hội Việc Làm Châu Á Thái Bình Dương (Pacific Asian Consortium in Employment, hay PACE), Dịch Vụ Tư Vấn Châu Á Thái Bình Dương (Pacific Asian Counseling Services, hay PACS), Hệ Thống Nam Á (South Asian Network, hay SAN), Liên Hiệp Cộng Đồng Đông Nam Á (Southeast Asian Community Alliance, hay SEACA), và Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng Thái (Thai Community Development Center, hay Thai CDC).





Để nghe toàn bộ cuộc nói chuyện, xin ghé vào: https://fb.watch/2iyARi2c4I/





###

Hội Đồng Quy Hoạch & Chính Sách Châu Á Thái Bình Dương

Hội Đồng Quy Hoạch và Chính Sách Châu Á Thái Bình Dương (Asian Pacific Policy and Planning Council, hay A3PCON) là một liên minh các tổ chức cộng đồng bênh vực các quyền và nhu cầu của người Mỹ Gốc Á và Đảo Thái Bình Dương (Asian and Pacific Islander American, hay APIA) trong vùng Los Angeles rộng lớn, đặc biệt tập trung vào những người có lợi tức thấp, người nhập cư, tỵ nạn và những người chịu nhiều thiệt thòi khác.