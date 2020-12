Tin Tặc Của Chính Phủ Nga Tấn Công Bộ Thương Mại, Bộ Tài Chánh Và Nhiều Cơ Quan Chính Phủ Mỹ

Bộ Thương Mại Hoa Kỳ hôm Chủ Nhật đã xác nhận họ là nạn nhân của một vụ xâm nhập tài liệu, theo bản tin của CNN cho biết hôm Chủ Nhật, 13 tháng 12 năm 2020.

“Chúng tôi có thể xác nhận có một vụ xâm nhập vào một trong những phòng của chúng tôi,” theo Bộ Thương Mại cho biết trong một tuyên bố gửi cho CNN. “Chúng tôi đã yêu cầu CISA và FBI điều tra, và chúng tôi không thể bình luận gì thêm vào lúc này.”

Cơ Quan An Ninh Mạng và An Ninh Hạ Tầng Cơ Sở của Bộ Nội An cũng đã xác nhận một sự kiện an ninh tài liệu, nói với CNN trong một tuyên bố rằng, “Chúng tôi đã và đang làm việc chặt chẽ với các đối tác cơ quan của chúng tôi liên quan đến hành động được khám phá gần đây về các mạng lưới chính phủ.”

“CISA đang cung cấp trợ giúp kỹ thuật cho các thể nhân bị ảnh hưởng khi họ làm việc để nhận dạng và làm giảm các nguy cơ tiềm ẩn,” theo tuyên bố nói trên cho biết tiếp.

Báo The Washington Post đã tường trình hôm Chủ Nhật rằng các tin tặc của chính quyền Nga đã tấn công Bộ Thương Mại cũng như Bộ Tài Chánh và nhiều cơ quan chính phủ khác, theo một người biết rõ vấn đề này cho biết, là người yêu cầu không nêu tên bởi vì sự nhạy bén của vấn đề. Tờ báo tường trình FBI đang điều tra và rằng cùng nhóm tin tặc Nga đã xâm nhập vào công ty an ninh mạng cao cấp FireEye, mà tuần trước đã tiết lộ một vụ tấn công làm ảnh hưởng đến cái gọi là công cụ “Nhóm Đỏ” mà họ sử dụng để bảo vệ các khách hàng an ninh mạng, gồm các khách hàng là chính phủ.

CNN trước đây đã tường trình rằng nhóm tin tặc liên hệ tới Nga, được biết là APT29, như là thủ phạm bị nghi ngờ đứng đằng sau vụ xâm nhập FireEye, theo một người thông thạo với vấn đề này cho biết.