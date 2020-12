Trump quảng cáo TV, kêu gọi dân các tiểu bang chiến trường hãy điện thoại cho dân cử để ngày mai (14/12) trong Hội nghị Cử tri đoàn đổi phiếu Biden sang cho Trump. Trump lên Fox News: sẽ kiện tiếp. Dân biểu Cộng Hòa dự tính dùng luật 1887 để trao ghế Tổng Thống cho Trump thêm 4 năm. Chuyên gia quân báo của LS Powell đòi quăng bỏ phiếu của Biden thú nhận là quân báo dỏm. Thuốc chích ngừa siêu vi c

Cờ vàng VNCH cũng ủng hộ Trump... Biểu tình ủng hộ Trump ở thủ đô Hoa Kỳ hôm Thứ Bảy 12/12/2020 có nhiều người mang cờ vàng tham dự. Trong biểu tình, các nhóm thượng đẳng da trắng kêu gọi "xóa sổ Đảng Cộng Hòa" vì cho rằng Cộng Hòa không làm tận lực để cứu Trump.

.

Trump quảng cáo TV, kêu gọi dân các tiểu bang chiến trường hãy điện thoại cho dân cử để ngày mai (14/12) trong Hội nghị Cử tri đoàn đổi phiếu Biden sang cho Trump. Trump lên Fox News: sẽ kiện tiếp. Dân biểu Cộng Hòa dự tính dùng luật 1887 để trao ghế Tổng Thống cho Trump thêm 4 năm. Chuyên gia quân báo của LS Powell đòi quăng bỏ phiếu của Biden thú nhận là quân báo dỏm. Thuốc chích ngừa siêu vi coronavirus bắt đầu phân phối tới các bệnh viện Mỹ từ hôm nay. Dấu mốc đã và đang vượt qua: 300,000 người Mỹ chết vì COVID-19. Trump nổi giận vì Barr ém tin Hunter Biden bị điều tra thuế tới sau bầu cử, dọa đuổi Barr. Barr: chớ bận tâm, Trump chỉ là vua mất ngôi. Trùm da trắng thượng đẳng được mời dự tiệc ở Bạch Ốc. Dân Biểu tân cử Bob Good (Cộng Hòa-VA) kêu gọi đừng mang khẩu trang vì COVID là Fake News, siêu vi chỉ là cúm dữ mà thôi. Biểu tình ủng hộ Trump ở thủ đô: da trắng thượng đẳng đòi xóa sổ Đảng Cộng Hòa vì Cộng Hòa chưa làm tận lực để cứu Trump. Bạo lực, dao đâm, nổ súng ở biểu tình ủng hộ Trump ở thủ đô và ở Olympia.

.

WASHINGTON (VB - 13/12/2020) --- Tổng Thống Trump thề rằng ông và ban vận động của ông "sẽ tiếp tục tiến hành" các đơn kiện tụng để đòi lật ngược kết quả bầu cử tháng 11, bầt kể rằng Hội Nghị Cử Tri Đoàn sẽ họp và bỏ phiếu vào ngày mai, Thứ Hai 14/12/2020.

.

Trump nói như thế sáng Chủ Nhật 13/12/2020 trên chương trình “Fox & Friends” trong cuộc phỏng vấn sau khi Tòa Tối Cao đã bác bỏ đơn kiện do Bộ Trưởng Tư Pháp Texas đưa lên nhằm đòi 4 tiểu bang chiến trường lật ngược kết quả bầu cử với lý do các phiếu bầu qua thư vi hiến.

.

Trump nói, "Không, chuyện chưa xong. Chúng tôi tiếp tục và tiếp tục tiến hành. Chúng tôi có nhiều đơn kiện cấp địa phương," trong khi nói rằng Trump thắng phiếu ở cả Pennsylvania, Michigan, và Georgia, trong khi ghi nhận ông còn một đơn kiện trước tòa ở Wisconsin. Môt số dân cử -- trong đó có Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Ben Sasse (Nebraska) -- nói rằng, Trump thúc đẩy các đơn kiện vô nghĩa chủ yếu là để gây quỹ, và nếu nói kết thúc kiện tụng thì tiền sẽ không gửi vào nữa.

.

Ban vận động của Trump dư định sẽ mua quảng cáo trên một số băng tần truyền hình để xách động lật ngược kết quả bầu cử 3/11, sẽ nêu lên các cáo buộc trong các đơn kiện Trump đưa ra bất kể đã bị các thẩm phán bác bỏ, kể cả đơn mới nhất trên Tòa Tối Cao do Texas đưa lên.

.

Quảng cáo thương mại này kêu gọi dân Mỹ đừng tin vào phiếu bầu qua thư vì đó là đầu cầu cho gian lận, và độc chiêu là Trump "thúc giục dân Mỹ điện thoại cho các dân cử địa phương" để phản đối kết qua bầu cử, và thuyết phục các dân cử Cộng Hòa các tiểu bang chiến trường đã trao các phiếu cử tri đoàn cho Trump trong Hội nghị Cử tri đoàn (Electoral College) sẽ họp vào Thứ Hai 14/12/2020. Trump và Cộng Hòa từ sau bầu cử đã gây quỹ "bảo vệ pháp lý" được ít nhất là 208 triệu đôla.

.

Thêm bãi mìn trên Quốc Hội. Theo báo New York Times, một số dân biểu ủng hộ Trump dự định sẽ bác bỏ việc chuyển giao quyền lực cho Joe Biden nếu Trump chính thức kêu gọi. Theo dự định này, thách thức sẽ đưa ra trong khoáng đại Hạ viện Liên bang vào đầu tháng 1/2021 để đòi lât ngược chiến thắng của Biden. Các học giả về Hiến pháp nói rằng nỗ lực đó sẽ thất bại, nhưng có vẻ đây là màn trình diễn để các dân biểu Cộng Hòa kiếm phiếu và kiếm tiền cho các cuộc bàu cử tương lai.

.

Theo nguồn tin Hạ viện, nỗ lực phản đối tại Hạ viện sẽ lãnh đạo bởi Dân biểu Mo Brooks (Cộng Hòa-AL), người nói rằng, "Chúng ta [Quốc Hội] có quyền lực cao theo Hiến phápq uy định, quyền lực chúng ta cao hơn Tòa Tối Cao, hơn các thẩm phán liên bang, hơn các thẩm phán tiểu bang. Cái gì chúng ta nói, sẽ thành luật. Đó là kết quả cuối cùng."

.

Lý luận đó dựa vào quy định năm 1887 trong Hiến Pháp và đạo luật có tên là "Electoral Count Act" --- trong đó, thách thức của các dân cử này phải trình bằng văn bản với một chữ ký của một Thượng nghị sĩ. Người ta nói có thể sẽ có chữ ký của TNS Ron Johnson (Cộng Hòa-WI) hoặc là TNS Rand Paul (Cộng Hòa-KY).

.

Các bạn da vàng ủng hộ Trump không nên tham dự các buộc biểu tình ủng hộ Trump đầy bạo động, vì màu da của bạn sẽ làm ngứa mắt những người da trắng thượng đẳng được Trump mời tiệc Giáng Sinh cuối tuần qua ở Bạch Ốc, và bạo động dao súng là bình thường với họ. Trong nhóm khách mời vào tiệc Bạch Ốc có Enrique Tarrio, lãnh tụ nhóm Proud Boys, những người chủ trương da trắng thượng đẳng.

.

Enrique Tarrio nói trong cuộc biểu tình ở thủ đô hôm Thứ Bảy rằng ông được mời vào Bạch Ốc, trong khi tới Washington, D.C. để tổ chức nhiều cuộc biểut ình và tuần hành nhằm phản đối kết quả bầu cử 2020. Tarrio cũng phóng lên mạng xã hội Parler, nơi tập trung đông những người ủng hộ Trump, về lời mời từ Bạch Ốc. Tuy nhiên, một viên chức Bạch Ốc nói rằng đó không phải là lời mời, mà Tarrio là trong nhóm công chúng tới thăm Bạch Ốc.

.

Các cuộc biểu tình sáng Thứ Bảy 12/12/2020 đã tưng bừng ở thủ đô để tố cáo "bầu cử gian lận" đã "trộm của bầu cử" lẽ ra là Trump thắng phiếu... nhưng tới đêm Thứ Bảy là xô xát, giao chiến giữa những người ủng hộ và chống Trump, theo tin CNN dẫn báo cáo của cảnh sát: 4 người bị đâm phải nhập viện, nguy kịch; và 23 người bị cảnh sát bắt vì tấn công bạo lực.

.

Cảnh sát nói đã dùng trực thăng chở 8 người vào bệnh viện, trong đó có 2 cảnh sát nhưng các cảnh sát chỉ bị thương không nguy cho tính mạng. Hai người khác bị thương nhẹ. Còn 4 người nguy kịch.

.

Đủ thứ kinh dị trong cuộc biểu tình ủng hộ Trump xảy ra, kể cả lời quy chụp rằng COVID-19 chỉ là Fake News. Trong đó Dân Biểu tân cử Bob Good (Cộng Hòa-VA) trong khi đội nón mang chữ "Trump 2020" đã có bài nói chuyện nơi cuộc biểu tình kêu gọi mọi người hãy gỡ khẩu trang và đừng bao giờ mang khẩu trang vì, "Tôi mời các bạn nhìn hình ảnh vĩ đại kia, và muốn nhìn mặt các bạn, hãy gỡ khẩu trang ra. Cái gọi là đại dịch chỉ là tin giả, là dỏm. Đó chỉ la một virus hung dữ, nhưng không phải đại dịch."

.

Trong cuộc biểu tình sáng Thứ Bảy, lãnh tụ cực hữu Nick Fuentes lên sân khấu với các lời kêu gọi làm giựt mình Cộng Hòa. Nói chuyện với loa, Fuentes trên sân khấu dã chiến kêu gọi phản đối những người bảo thủ cực hữu mà Fuentes gọi là nguy hiểm cho Trump, trong đó có Charlie Kirk (Cộng Hòa), Ben Shapiro (Chủ bút Breitbart News)...

.

Chưa hết, Fuentes nói rằng trong cuộc biểu tình đầu tiên có tên là Million MAGA March, ban tổ chức biểu tình hứa rằng nếu Cộng Hòa không làm mọi thứ để Trump có thêm 4 năm trong Bạch Ốc, thì "chúng ta sẽ hủy diệt Đảng Cộng Hòa. Và khi chúng ta tụ họp ở thủ đô hôm nay cho cuộc biểut hìnht hứ nhì Million MAGA March, chúng ta đang thực hiện lời hứa đó. Nó đang xảy ra bây giờ, chúng ta đang tiến hành xóa sở Đảng Cộng Hòa."

.

Đám đông tưng bừng hô lớn khẩu hiệu: "Hãy xóa sổ Đảng Cộng Hòa." Hình ảnh này qua băng hình quay phim được phóng lên kênh News 2 Share do nhà sản xuất Ford Fischer quay được. Fuentes hướng dẫn đám đông nhiều lần hô khẩu hiểu, "Hãy xóa sổ Đảng Cộng Hòa" ("Destroy the GOP").

.

Chưa hết. Fuentes tiếp tục chỉ trích rẳng "Cộng Hòa muốn chúng ta giữ vững lập trường và bầu cho các RINO (Cộng Hòa giả danh) như Davie Perdue và Kelly Loeffler trong bầu cử chung kết Thượng nghị sĩ ở Georgia sắp tới" và hướng dẫn đám đông hô khẩu hiệu "boos" (phản đối) các ứng cử viên Cộng Hòa này. Theo lich trình, ngày bầu cử 2 ghế Thượng nghị sĩ đó sẽ là 5/1/2021. Đọc diễn văn cũng có Michael Flynn, người vừa được Trump ân xá. Tổng Thống Trump cũng bay chiếc trực thăng Marine One trên bầu trời, ở độ bay thấp để người biểu tình có thể đọc thấy chữ "United States of America" và lá cờ Hoa Kỳ bên hông. Nếu Cộng Hòa bị nội bộ chống như thế, hy vọng 2 ứng viên Dân Chủ sẽ có cơ may bứng ghế Perdue và Loeffler.

.

Cũng có bạo động ở thị trấn Olympia, thuộc tiểu bang Washington, hôm Thứ Bảy, trong cuộc biểu tình của những người ủng hộ Trump và không chấp nhận kết quả bầu cử là Trump có thể thua phiếu. Nhiều ngàn người không mang khẩu trang tuần hành, hô khẩu hiệu ủng hộ Trump. Cảnh sát tại Olympia đã bắt một người vào chiều Thứ Bảy sau khi có súng nổ trong biểu tình bạo động giữa 2 nhóm vũ trang gần tòa nhà quốc hội tiểu bang.

.

Ty Cảnh sát quận Thurston County xác nhận có bắt 5 người, trong đó có 4 người vì biểu tình bạo động, nhưng không đưa ra chi tiết. Một người bị trúng đạn đã đưa vào bệnh viện, nhưng chưa rõ mức độ thương tích; nghi can bắn người này đã bị bắt. Có 4 cảnh sát bị thương.

.

Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ Bill Barr nói rằng chuyện Tổng Thống Trump phóng tweet tấn công Bill Barr là chuyện bình thường, kiểu "la hét của ông vua mất ngôi," chứ chẳng có gì thành chuyện, và cũng "không liên hệ gì tới các thủ tục pháp lý và với chuyện Trump thua cuộc bầu cử." Đó là bản tin hôm Thứ Bảy của CNN ghi lời Barr giải thich, sau khi Trump chỉ trích Barr đã giấu Trump nhiều chuyện và để sau bầu cử Barr mới nói ra.

.

Lý do Trump nổi giận vì Barr trong cương vị Bộ Trưởng Tư Pháp đã xác nhận rằng bầu cử ngày 3/11/2020 là tuyệt hảo, không có gì gian lận. Trump đã nêu lên ý định sa thải Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr trong một buổi họp ở Bạch Ốc hôm Thứ Sáu 11/12/2020 nhưng chưa rõ Trump sẽ sa thải khi nào. Chú ý rằng, trước buổi họp các cố vấn đó, Bill Barr nói với truyền thông rằng Barr có ý định từ chức trước khi Trump kết thúc nhiệm kỳ Tổng Thống.

.

Trump trong buổi họp đã nổi giận, nói với các cố vấn rằng trong khi cuộc điều tra liên bang nhắm vào hồ sơ thuế của Hunter Biden (con trai Joe Biden) diễn tiến từ lâu thì Barr ém tin này, không cho lộ tin trước ngày bầu cử. Trumpc ũng nổi giận vì truyền thông đăng lời Barr nói Barr sẽ từ chức trước ngày 20/1/2021. Các cố vấn khuyên Trump đừng sa thải Barr vì làm mất mặt sẽ không tốt.

.

Các nhà phân tích nói rằng trong cương vị Bộ Trưởng Tư Pháp, Barr cũng nguy hiểm cho Trump nhiều hơn là các dân cử Dân Chủ, vì Barr đã đọc nhiều hồ sơ mật về chuyện Trump gian lận tài chánh và trốn thuế, cũng như chuyện dính tới tình báo quốc tế qua hồ sơ ân xá Flynn.

.

Brian Kilmeade, phóng viên Fox News, nói nếu Barr lộ tin điều tra thuế Hunte Biden trước ngày bầu cử thì Barr sẽ trông y hệt như cựu Giám đốc FBI James Comey, người công bố cuộc điều tra về máy chủ email của Hillary Clinton khoảng môt tuần trước ngày bầu cử 2016. Nhưng chưa ai biết điều gì Barr đang suy nghĩ. Có lẽ, Barr suy nghĩ tới sang năm sẽ kiếm một nhà xuất bản để mặc cả tiền cho cuốn hồi ký sắp tới về những ngày giữ chức Bộ Trưởng Tư Pháp cho Trump. Giá hẳn là vài chục triệu đôla. Và có thể Barr đã có nhà xuất bản thương lượng rồi.

.

Các xe vận tải đầu tiên chở thuốc chích ngừa COVID-19 tại Hoa Kỳ đã lăn bánh từ một trung tâm sản xuất ở Michigan sáng hôm Chủ Nhật 13/12/2020. Các lô thuốc chủng ngừa của hãng Pfizer khởi đâu cho một chiến dịch lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ để chống đại dịch.

.

Tới bây giờ, siêu vi coronavirus đã giết 1.6 triệu người và gây bệnh cho 71 triệu người toàn cầu. Trong khi đó, theo thống kê Worldometers, tại Hoa Kỳ đã có 16,551,634 người bị lây nhiễm, và 305,088 người chết dịch. Nhưng theo thống kê Johns Hopkins Coronavirus Resource, tại Hoa Kỳ có 15,851,735 người nhiễm bệnh và 295,539 người chết. (Dấu mốc 300,000 đã vượt qua, theo Worldometers; và sắp vượt qua, theo đại học y khoa Johns Hopkins).

.

Ban đầu, thuốc chích ngừa ưu tiên gửi đi, chích cho các nhân viên y tế và cư dân viện dưỡng lão. Đợt đầu thuốc chủng ngừa Pfizer sẽ tới 145 trung tâm phân phối khắp Hoa Kỳ vào Thứ Hai, sau đó sẽ tới thêm 425 khu vực khác nhận thuốc chủng ngừa vào Thứ Ba, và sẽ tới 66 khu vực khác nữa vào Thứ Tư.

.

Một nhân chứng bí mật trong nỗ lực của Cộng Hòa muốn đảo ngược kết quả bầu cử có một lý lịch cũng kinh dị. Luật sư Sidney Powell --- người lập nhiều đơn kiện để đòi các tòa án nhiều tiểu bang trao kết quả thắng phiếu của Biden cho Trump, người hua phiếu --- gọi nhân chứng này là một "chuyêng ia tình báo quân đội."

.

Chuyên gia này có bí danh là "Spider" hay "Spyder" trong hồ sơ kiện do LS Powell trình lên tòa, nói rằng hệ thống bầu cử của Mỹ đã "chắc chắn là bị sửa đổi bởi các hung thủ, như Iran và Trung Quốc." Nhưng hóa ra, chuyêng ia tình báo quân đội này chỉ là một tham vấn kỹ thuật có tên là Joshua Merritt, người thêo một phát ngôn nhan quân đội Mỹ, thì chẳng phải là chuyên gia phân tích tình báo chút gì. Merritt có ghi danh trong chương trình huấn luyện của Tiểu Đoàn Quân Báo 305 (305th Military Intelligence Battalion) nhưng thiếu điều kiện và rồi bỏ ngang.

.

Hồ sơ cho thấy anh này hoàn tất các khóa học về lãnh đạo và quân xa, tham dự cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan, xuất ngũ với điểm tốt vào năm 2013. Nhưng với danh hiệu "chuyên gia quân báo, Merritt trở thành một thư ký trong đội pháp ly của LS Poweel. Merritt, cư dân thị trấn Dallas, "Đó là một thứ mà tôi tìm cách xóa đi. Tờ giấy nguyên thủy của tôi gửi đi không hề viết như thế." Merritt thêm rằng anh có bằng cao đẳng về quản trị an ninh mạng, và đã làm việc trong lĩnh vực an ninh mạng, trong thời gian đó anh xuất hiện trong các video của các nhóm cực hữu và cảnh cáo rằng hệ thống bầu cử dễ dàng bị quậy phá.

.