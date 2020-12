Cô Fang Fang, đứng bên phải, là nữ du học sinh Trung Quốc còn có tên là Christine Fang, bị tình nghi là gián điệp của chính phủ TQ, đã ngủ với 2 Thị Trưởng Mỹ, bị FBI theo dõi, thu băng.

Cô Fang Fang, nữ du học sinh TQ bị nghi là gián điệp TQ đã làm quen với nhiều chính khách Mỹ, ngủ với 2 Thị Trưởng Mỹ, bị FBI theo dõi, thu băng. Biden sẽ vào Bạch Ốc trễ, vì sẽ phải chờ tẩy rửa khử trùng sau khi Trump dọn đi. 2 hãng dược bào chế xong vaccine, được Trump mời dự hội nghị siêu vi tại Bạch Ốc, từ chối Trump ngay. FDA: Pfizer đã cung cấp thông tin "phù hợp" về thuốc chủng ngừa COVID. Thứ Ba 8/12/2020 là ngày "Safe Harbor Day" (Ngày Thả Neo An Toàn) sẽ công nhận Biden chiến thắng. Cộng Hòa quậy tiếp: Texas kiện 4 tiểu bang chiến trường, nói sửa luật cho bầu bằng thư là vi hiến. Ivanka Trump và chồng lJared Kushner chi $31.8 triệu đô mua dinh thự trên đảo nhỏ ở Florida. Anh quốc: cụ bà 90 tuổi là người đầu tiên trên thế giới chích ngừa COVID. Trump tiết kiệm, mất cơ hội mua thêm nhiều thuốc chủng ngừa. Cố vấn thương mại Bạch Ốc Navarro phạm luật Hatch Act khi chỉ trích Biden và Harris trước Ngày Bầu Cử. Trump: sẽ loa kèn tưng bừng loan tin ứng cử TT 2024 để át Lễ Đăng Quang 20/1/2021 của Joe Biden. Đài Loan: 1 người bước ra phòng cách ly chỉ 8 giây đồng hồ, bị phạt 3,500 đôla Mỹ.

WASHINGTON (VB - 8/12/2020) --- Một bản phúc trình của Sở Dược Liệu và Thực Phẩm (FDA) ghi rằng hãng dược Pfizer đã cung cấp cho FDA các thông tin "phù hợp" về phẩm chất của thuốc chủng ngừa COVID-19 mà Pfizer đã hợp tác với BioNTech để bào chế. Trong các thông tin không có quan ngại cụ thể gì về an toàn, và có lý do để tin rằng thuốc chủng vaccine này có thể ngăn chận COVID-19. FDA sẽ họp vào Thứ Năm 10/12/2020 để thảo luận và duyệt xét về thuốc chủng ngừa của Pfizer/BioNTech.

Hai công ty dược Pfizer và Moderna, nổi tiếng với mỗi hãng đã bào chế xong thuốc chủng ngừa COVID-19 và đang xin FDA chấp thuận, đã từ chối lời mời của Bạch Ốc để tới dự một buổi Hội nghị Thượng đỉnh Thuốc Chủng Ngừa do chính phủ Trump tổ chức.

Trong khi đó, các công ty liên hệ tới chuyện phân phối thuốc chủng ngừa, như FedEx, UPS, CVS và Walgreens cho biết sẽ dự hội nghị này, theo bản tin Stat News hôm Thứ Hai.

Thuốc chủng ngừa Pfizer-BioNTech dự kiến sẽ được FDA duyệt xét trong tuần này, trong khi thuốc chủng ngừa của Moderna sẽ được xét duyệt dự kiến là ngày 17/12/2020.

Có một lý do có thể suy đoán vì sao 2 hãng dược này không muốn gặp Trump: Trump từng nói rằng 2 công ty dược này cố ý ém tin, hoãn ngày công bố hoàn tất thuốc chủng ngừa ra sau Ngày Bầu Cử 3/11/2020 nhằm hại Trump và giúp Biden. Dĩ nhiên, 2 công ty đều nói rằng không hề có chuyện chờ sau ngày bầu cử mới loan tin bào chế xong thuốc chủng ngừa.

Chính phủ của Tổng Thống Donald Trump bác bỏ chuyện được đề nghị mua thêm liều thuốc chích ngừa COVID-19 do hãng Pfizer Inc. bào chế. Lời bác bỏ này đưa ra sau khi có bản tin cho thấy chính phủ liên bang từ chối đề nghị đưa ra hồi mùa hè vừa qua do công ty Pfizer đưa ra để Mỹ bảo đảm nhận thêm thuốc chủng ngừa sau khi nhận được 100 triệu liều thuốc ban đầu.

Cố vấn thương mại Bạch Ốc Peter Navarro đã dùng vị trí của ông trong chính quyền để ảnh hưởng kết quả bầu cử Tổng Thống 2020, theo cáo buộc của Văn Phòng Công Tố Đặc Biệt Liên Bang (US Office of Special Counsel - OSC) trong mộ lá thư gửi lên TT Trump được phổ biến hôm Thứ Hai.

Công tố Đặc biệt Henry Kerner nói rằng Navarro đã vi phạm Luật Hatch Act trong nhiều trường hợp khi tham dự hoạt động chính trị trong cương vị chính thức. Phòng OSC nói như thế là phạm luật, nên OSC cho phép Navarro trả lời bản văn cáo buộc, nhưng Navvaro im lăng. Do vậy, Kerner phải báo cáo lên Tổng Thống. OSC nói rằng Navarro biết rõ là phạm luật Hatch Act khi liên tục tấn công hai úng viên Dân Chủ Joe Biden và Kamala Harris cả trên mạng xã hội và trong các cuộc phỏng vấn.

Luật Hatch Act thông qua từ năm 1939 trong đó ngăn cấm các viên chức hành pháp trong chính phủ Mỹ không cho tham dự một số hình thức hoạt động chính trị. Luật này chỉ đặc miễn đối với Tổng Thống và Phó Tổng Thống.

Trump suy tính về một độc chiêu: làm sao cho loa kèn của Trump át cả buổi lễ Biden tưng bừng lên ngôi Tổng Thống trong Lễ Đăng Quang 20/1/2021. Báo Axios nói rằng Trump suy tính sẽ không tham dự lễ đăng quang của Biden, và thay vào đó sẽ bay tới Florida trên chiếc Air Force One để tổ chức một buổi tụ tập chính trị tưng bừng cho Trump. NBC News nói rằng trong khi Biden đăng quang Tổng Thống, cựu Tổng Thống Trump sẽ loan báo ứng cử Tổng Thống 2024.

Trump có một độc chiêu để Joe Biden không dám vào Bạch Ốc trong ngày 20/1/2021, và trong nhiều ngày sau đó. Lý do vì Trump và các nhân viên Bạch Ốc của Trump nổi tiếng là những ổ dịch biết đi, do vậy cần phải tẩy rửa Bạch Ốc cho cẩn thận. Báo USA Today viết rằng các chuyên gia vẫn chưa biết phải tẩy rửa mức độ nào để an tâm là sẽ đưa tiễn cả siêu vi COVID cho đi theo với Trump.

Và tẩy rửa khử trùng không phải là chuyện đơn giản vài ngày mà xong. Vì Trump cho biết sẽ tưng bừng mừng Lễ Giáng Sinh khổng lồ cuối tháng này, cũng là Lễ Giáng Sinh cuối cùng của Trump trong Bạch Ốc, với hàng trăm khách mời, bất kể các lời cảnh báo về đai dịch coronavirus từ các chuyên gia y tế.

Như thế, sẽ cần tẩy rửa sâu (deep cleaning), theo báo USA Today, khi những sự kiện lễ hội qua đi, có thể là cần tới 1 tháng để tẩy rửa. Báo này nói chuyện với chuyên gia Sheldon Yellen, Tổng quản trị công ty tẩy rửa xóa dịch Belfor Property Restoration, chuyên làm việc trong thời đại dịch để bảo đảm các tòa nhà sẽ không còn vi trùng lây bệnh nào cả.

Yellen kể về cách tẩy rửa của các công nhân trong công ty của ông, rằng họ phải mang máy thở, găng tay, áo choàng bảo hộ, giấy tẩm thuốc rửa tay, và cạo rửa các khu vực lây nhiễm bằng loại thuốc khử trùng chuyên nghiệp có thể giết tới 99.9% các loại siêu vi. Các mặt bằng sẽ được phun thuốc tẩy rửa có thể ngăn siêu vi lớn dậy lâu tới 90 ngày.

Đài Loan chỉ có 700 trường hợp dương tính COVID-19 và chỉ có 7 người chết vì liên hệ tới siêu vi, theo thống kê của đại học Johns Hopkins University, và Đài Loan muốn giữ kỷ lục này. Đó là lý do Đài Loan siết luật rất nghiêm đối với người vi phạm cách ly.

Một người lao động gốc Filipino bị cách ly trong một trong 56 khách sạn cách ly rải rác quanh thị trấn Kaohsiung City, nơi người này bị cấm ra phòng, theo tin CNN. Nhưng máy quay phim giám sát CCTV nhìn thấy anh lao động Filipino bước vào hành lang CHỈ CÓ 8 GIÂY ĐỒNG HỒ và rồi quay lại vào phòng, theo bản tin Central News Agency.

Nhân viên khách sạn báo động với Bộ Y Tế Đài Loan, và người lao động bước ra ngoài vài giây đồng hồ đó liền bị chính phủ phạt $3,500 đôla Mỹ, chỉ vì bước ra ngoài 8 giây đồng hồ hưởng tự do phù du đó. Bởi vì luật cách ly ở Đài Loan là “một bước cũng không được rời khỏi phòng”, bất kể là bước ra khỏi phòng trong bao lâu, đều bị phạt.

Cuộc chiến pháp lý của Trump trong nỗ lực muốn đảo ngược chiến thắng của Biden chỉ còn ngày hôm nay nữa là kể như ván đã đóng hòm: Thứ Ba 8/12/2020 là ngày "Safe Harbor Day" (Ngày Thả Neo An Toàn) cho các khiếu kiện về bầu cử. Chỉ trừ Wisconsin (tính vào sáng Thứ Ba, hom nay) là chưa, còn thì tất cả các tiểu bang đều đã đáp ứng hạn chót theo luật liên bang để hoàn tất thủ tục phiếu cử tri đoàn ở cấp tiểu bang để các đại diện tiểu bang này sẽ tới thủ đô tuần tới bầu phiếu cử tri đoàn ngày 14/12/2020, và kết quả này sẽ đưa lên Quốc hội chấp thuận vào ngày 6/1/2021. Nghĩa là, Joe Biden sẽ là Tổng Thống kế tiếp của Hoa Kỳ.

Luật liên bang yêu cầu là nếu một tiểu bang goàn tất việc xác định kết quả hậu bầu cử vào ngày 8/12/2020 thì Quốc Hội phải chấp nhận kết quả đó, theoo lời Rebecca Green, giáo sư về luật bầu cử ở đại học luật William & Mary ở Williamsburg, Virginia. Nghĩa là, đêm nay (Thứ Ba 8/12/2020) những người bên Đảng Dân Chủ có dịp ăn mừng lần nữa.

Nhưng Cộng Hòa vẫn quậy tiếp: Tiểu bang Texas hôm Thứ Ha cho biết sẽ nộp đơn kiện lên Tòa Tối Cao chống lại 4 tiểu bang chiến trường để xin ngưng thủ tục phiếu cử tri đoàn trong thủ tục chọn Biden làm tân Tổng Thống. Texas nói rằng các tiểu bang Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin đã một cách vi hiến sửa đổi thủ tục bầu cử trong tình hình đại dịch để nhận phiếu bầu qua thư. Biden thắng cả 4 tiểu bang này. Đứng đơn kiện là Ken Paxton (Cộng Hòa), Bộ Trưởng Tư Pháp Texas. Nên thấy rằng, đơn kiện này sẽ biến vào hư vô, nhưng Paxton muốn chơi nổi ra kiện, vì bản thân Paxton gần đây bị cáo buộc về nhận hối lộ từ một doanh nhân bạn thân và về quấy nhiễu tình dục nơi sở làm. Khi Paxton kiện, sau này bị chuyện gì, sẽ nói là do chính phủ Biden trả thù.

Cố vấn cao cấp Ivanka Trump và chồng là Jared Kushner đã chi ra khoảng $31.8 triệu đô để mua khoảnh đất rộng 1.84 acres với mặt biển riêng dài 200 feet trên đảo Indian Creek Island ở Florida, trên đảo nhỏ này có lực lượng cảnh sát 13 người và chỉ có 29 hộ cư dân đại tư bản. Đảo này còn có tên là “Billionaire’s Bunker” (Hầm Trú của Tỷ Phú). Lý do về Florida vì thành phố New York không còn thân thiện nữa, từ khi New York trở thành điểm nóng với hàng loạt người chết vì COVID và gia đình Trump vẫn liên tục nói COVID là tin giả của Dân Chủ để làm Tổng Thống Trump mất điểm.

Hôm Thứ Ba, bà cụ Margaret Keenan, 90 tuổi, trở thành người đầu tiên trên thế giới được chích ngừa vaccine chống COVID với thuốc chủng của BioNTech-Pfizer tại bệnh viện University Hospital ở Coventry, một thành phố phía tây bắc London, thủ đô Anh quốc. Việc chích ngừa này được làm trong nghi thức mở đầu chiến dịch chích ngừa ở Anh quốc.

Y hệt như phim ảnh Hollywood, nhưng là chuyện đời thật: nữ gián điệp Trung Quốc xinh đẹp vào Mỹ theo diện du học sinh, hoạt động tích cực trong các hội người gốc Á châu, tiếp cận với nhiều chính khách Hoa Kỳ, và đã ngủ với ít nhất là 2 Thị Trưởng Hoa Kỳ. Đó là tiết lộ của FBI, sau những màn theo dõi ly kỳ và ghi âm (chưa rõ có ghi hình không) được các giao dịch rất là mỹ nhân kế này.

Báo Axios hôm Thứ Hai nói rằng nữ du học sinh Trung Quốc có tên là Fang Fang hay là Christine Fang bị tình nghi là gián điệp của chính phủ TQ, đã tạo được quan hệ thân thiết với nhiều chính khách lớn, trong đó có một nam dân biểu liên bang Hoa Kỳ, trong mạng lưới tình báo mà FBI tin là điều hành do sở tình báo TQ từ khoảng năm 2011 và 2015, theo Axios trong cuộc điều tra lâu cả năm.

Cô Christine Fang đã tiếp cận với các chính khách địa phương vùng Vịnh (Bắc California) và khắp Hoa Kỳ, những người có thế lực lớn, xuyên qua việc gây giúp quỹ vận động, nối mạng, trực tiếp gặp, và lập quan hệ lãng mạn hay quan hệ tình dục, với ít nhất là 2 Thị trưởng vùng Trung Tây Hoa Kỳ, và cô Fang đã thân cận với các thế lực chính trị, theo lời các viên chức tình báo Mỹ và một cựu dân cử.

Cô Fang đã dự một số hội nghị khu vực giành cho các Thị Trưởng Hoa Kỳ, cho cô vào gần mạng lưới các chính khách khắp Hoa Kỳ, trao đổi quan hệ lãng mạn hay quan hệ tình dục với ít nhất 2 Thị trưởng vùng Trung Tây Hoa Kỳ trong thòi gian khoảng 3 năm. Có ít nhất 2 lần cô trao đổi tình dục với các dân cử, trong đó một là một Thị trưởng vùng Trung Tây bị FBI dùng thiết bị điện tử ghi lại được, theo lời 2 viên chức tình báo.

Bản tin nói, cô Christine Fang ghi danh học ở đại học Cal State East Bay trong năm 2011. Các bạn và người quen của cô nói cô trong lứa tuổi cuối 20s hay đầu 30s, nhưng cô trông trẻ hơn tuổi và hòa nhập dễ dàng với các sinh viên bậc cử nhân.

