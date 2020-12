5.8 Triệu Người Tại Vùng Vịnh Bắc Cali Phải Thi Hành Nghiêm Khắc Lệnh Ở Trong Nhà Bắt Đầu Từ Chủ Nhật

Từ năm 75 đến thập niên 80 có hằng trăm ngàn người Việt Nam liều chết vượt biển để tìm tự do và cuối cùng một số người may mắn đã đến được bến bờ tự do. Theo ước đoán, hiện nay có khoảng trên 25.000 người Việt Nam đang sinh sống tại thành phố Montréal. Họ được gọi là Les Vietnamiens de Montréal hay Les Viéto-Montréalais.