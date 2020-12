Dự Báo Cháy Rừng Khi Sắp Có Gió Mạnh

Từ đầu mùa thu năm nay, có rất ít hay thậm chí là không có mưa, điều kiện khô hạn và gió Santa Ana mạnh được dự báo là sẽ tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng trên khắp miền Nam, bắt đầu từ sáng Thứ Năm đến Thứ Bảy.



Cơ Quan ThờiTiết Quốc Gia dựbáo gió giật từ 40 đến 65 dặm một giờ, một số cơn gió giật đến 70 dặm một giờ ở các quận Ventura, Los Angeles và Orange. Các nhóm nhân viên hỗ trợ của Southern Southern California Edison sẵn sàng ứng phó khi có thể xảy ra mất điện vì gió và có thể CắtĐiện vìAn Toàn Công Cộng.



Đợt gió sắp xảy ra tiếp ngay sau những cơn gió Santa Ana mạnh trong dịp nghỉ Lễ Tạ Ơn.



Ông Vik Trehan, giám đốc kiêm tổng chỉ huy sự cố của SCE cho biết: “Chúng tôi hiểu rằng việc bị cắt điện là điều khó khăn, đặc biệt là trong thời gian đại dịch và khi hầu hết mọi người đang ở nhà. Chúng tôi đang cố gắng để giới hạn số khách hàng bị Cắt Điện vì An Toàn Công Cộng”.



Ông nói thêm: “Chúng tôi biết điều này là đặc biệt khó khăn đối với những khách hàng bị cắt điện PSPS trong dịp nghỉ Lễ Tạ Ơn và những người sống ở khu vực có gió lớn và các mối đe dọa cháy rừng gia tăng. Những lần cắt điện PSPS này được thực hiện để giảm nguy cơ cháy rừng và bảo vệ cộng đồng khỏi mối nguy hiểm do cháy rừng.”



Nếu xảy ra cắt điện PSPS, chúng tôi sẽ cấp điện trở lại khi điều kiện thời tiết tốt hơn và các nhóm nhân viên đã kiểm tra các mạch điện bị ảnh hưởng để biết chắc đã an toàn để cấp điện trở lại. Để biết thông tin mới nhất về PSPS, khách hàng có thể ghé vào: sce.com/PSPS.



Khách hàng có thể được thông báo về cắt điện PSPS qua email, điện thoại hoặc tin nhắn cảnh báo. Quý khách cũng có thể cập nhật thông tin liên lạc của mình với SCE và ghi danh nhận cảnh báo PSPS có thể xảy ra tại sce.com/psps hoặc gọi số 800-655-4555.



Khách hàng có thể báo hoặc hỏi về việc cắt điện theo số 800-611-1911. Để biết thông tin về những trường hợp cắt điện, khách hàng có thể kiểm tra trên trang mạng sce.com/outages hoặc ghé vào twitter.com/sce và facebook.com/sce.



SCE nhắc khách hàng rằng nếu thấy dây điện rơi xuống đất, xin hãy tránh xa và gọi cho SCE theo số 800-611-1911 hoặc gọi 911.





Lời Khuyên Giữ An Toàn Khi Mất Điện





Nếu quý vị thấy dây điện rơi xuống đất, không chạm vào dây điện hoặc bất kỳ thứ gì đang chạm vào dây điện đó. Hãy gọi 911 ngay lập tức.





Tình trạng cắt điện trong khu vực có thể ảnh hưởng đến đèn giao thông, vì vậy người lái xe nên hết sức thận trọng và lái xe qua mọi ngã tư như khi có bảng dừng bốn chiều.





Hãy nhớ kiểm tra đồ dùng trong trường hợp khẩn cấp để biết chắc rằng quý vị có radio dùng pin, đèn pin và pin mới.





Hãy dùng đèn pin thay vì đèn cầy để tránh nguy cơ hỏa hoạn trong nhà hoặc doanh nghiệp của quý vị.





Nếu quý vị đang ở trong xe và bị dây điện bị rơi trúng, hãy ngồi yên trong xe và giữ bình tĩnh cho đến khi cứu hộ tới. Quý vị có thể sử dụng điện thoại cầm tay để gọi 911. Nếu quý vị phải ra khỏi xe, hãy nhớ tránh xa dây điện bị rơi và chụm hai chân nhảy ra khỏi xe, xin nhớ tiếp đất bằng cả hai chân. Quý vị không được chạm vào xe và mặt đất cùng một lúc. Sau đó, hãy lê bước chân để tránh xa khỏi chiếc xe và không nhấc chân lên cho đến khi quý vị cách chiếc xe vài thước.