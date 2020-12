Thư Tổng Thống Tân Cử Joe Biden Giới Thiệu Ban Lãnh Đạo Kinh Tế Quốc Gia

Chào quý vị,Đây là Biden,Năm nay chúng ta không phải chỉ có ​​những cuộc tụ họp ít người quanh bàn tiệc lễ Tạ ơn mà nhiều gia đình Mỹ còn đối diện lắm điều bất ổn. Đại dịch Covid-19 không chỉ gây ra cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng mà còn gây ra cả khủng hoảng kinh tế. Nhiệm vụ của tân Phó Tổng thống Kamala Harris và tôi là sẽ đối đầu trực tiếp với cuộc khủng hoảng kinh tế này và trợ giúp người dân ngay khi nhậm chức.Đó là lý do tôi rất hãnh diện để giới thiệu đến quý vị một ban lãnh đạo kinh tế của nội các chúng tôi, sẽ giúp chúng ta tái dựng nền kinh tế quốc gia được phồn thịnh hơn bao giờ.1. Bộ trưởng Ngân Khố Janet Yellen (Secretary of the Treasury): Janet là một trong những kinh tế gia hàng đầu của nước Mỹ. Bà từng là Chủ Tịch thứ 15 của Cục Dự Trữ Liên Bang, là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo hệ thống ngân hàng trung ương Hoa Kỳ. Một khi được chuẩn thuận, bà sẽ lập kỷ lục khác khi trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức Bộ Trưởng Ngân Khố trong 231 năm qua và là người đầu tiên đã từng kinh qua các chức vụ Bộ Trưởng Ngân Khố, Chủ Tịch Cục Dự Trữ Liên Bang và Chủ Tịch Hội đồng Cố Vấn Kinh Tế. Tôi rất tự hào khi có bà cầm lái dàn cố vấn kinh tế quốc gia bằng khả năng lãnh đạo đầy tiên phong của bà.(Tiểu sử: Thủ khoa trung học, Tiến sĩ Kinh Tế đại học Yale, giáo sư kinh tế học đại học Harvard và Berkely. Thành viên ban Thống Đốc Ngân Hàng Liên Bang trước khi nắm giữ các trọng trách kinh tế trong các nhiệm kỳ tổng thống Bill Clinton và Barack Obama. Bà từng được tạp chí Forbes sắp hạng là người phụ nữ quyền lực thứ nhì thế giới, theo sau thủ tướng Đức Angela Markel vào năm 2014. Chồng bà là kinh tế gia George Akerlof đã đạt giải Nobel Kinh Tế 2001).2. Giám đốc Văn phòng Quản Trị và Ngân Sách Neera Tanden (Director of Office of Management and Budget - OMB): Neera đã được thử thách và sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ Giám đốc OMB. Cô từng tiên phong trong việc kiến tạo các chính sách hỗ trợ các gia đình thuộc giới nhân công của Hoa Kỳ. Cô ấy sẽ chiến đấu cho gia đình của quý vị như thể cho chính mình bởi vì việc từng nhận giúp đỡ tem phiếu thực phẩm và trợ giúp gia cư (Section-8) đã truyền cho cô niềm tin rằng, nền kinh tế của chúng ta phải phục vụ dựa trên phẩm giá và nhân đạo của tất cả mọi người. Nếu được chuẩn thuận, cô sẽ là người phụ nữ da màu đầu tiên và là người Mỹ gốc Châu Á đầu tiên lãnh đạo OMB. Tôi rất phấn khích chứng kiến cô tạo nên lịch sử.(Tiểu sử: Neera Tanden, sinh năm 1970 tại Massachusetts trong một gia đình di dân Ấn Độ. Bà tốt nghiệp tiến sĩ Luật khoa đại học Yale. Làm việc cho các tổ chức Think Tank trước khi tham gia các các vai trò lãnh đạo và cố vấn trong các vấn đề chính sách thời Clinton và Obama. Bà được các tạp chí Elle, National Journal xếp vào danh sách những phụ nữ quyền lực tại Wahington DC trong năm 2012 và 2014).3. Phó Bộ trưởng Ngân Khố Wally Adeyemo: Wally là người đứng đầu và trung tâm trong nhóm cố vấn đưa ra các quyết định kinh tế trong nội các Obama-Biden. Trong nhiều trọng trách đa dạng từng nắm giữ, anh từng là cố vấn kinh tế quốc tế cho Tổng thống Obama và hiện đang là Chủ Tịch tổ chức Obama Foundation. Nếu được chuẩn thuận, anh sẽ là Thứ trưởng Bộ Ngân Khố người Mỹ gốc Phi đầu tiên. Không ai bản lãnh hơn Wally cho chức vụ này nhằm giúp nước Mỹ thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại và tôi tự hào có được Wally trong nội các mình.(Tiểu sử: Sinh năm 1981, Wally Adeyemo tốt nghiệp tiến sĩ Luật Khoa đại học Yale. Là cố vấn kinh tế và chính trị trong nội các TT Obama, Phó Chánh Văn phòng Bộ Trưởng Bộ Ngân Khố, Wally Adeyemo là đặc sứ kinh tế của tổng thống tại các hội nghị G7, G20 và trưởng thương thuyết gia thương ước xuyên Thái Bình Dương TPP)4. Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Kinh Tế Cecilia Rouse (Chair of the Council of Economic Advisers-CEA): Nếu được chuẩn thuận, Cecilia Rouse sẽ là người Mỹ gốc Phi đầu tiên và là người phụ nữ thứ tư lãnh đạo Hội đồng Cố Vấn Kinh Tế quốc gia. Cô đã phục vụ trong Hội Đồng Cố Vấn nội các Obama-Biden và Hội đồng Kinh tế Quốc gia trong nội các Clinton. Cecilia là Trưởng Khoa Chính Sách Công và Quốc Tế Học thuộc Đại Học Princeton. Tôi biết cô là một nhà lãnh đạo xuất chúng, có kinh nghiệm để hoàn thành nhiệm vụ và mang lại kết quả thực sự.(Tiểu sử: Cecilia Rouse là Tiến sĩ Kinh Tế đại học Harvard, giáo sư trưởng khoa ĐH Princeton, tác giả nhiều nghiên cứu kinh tế quan trọng về chính sách kinh tế. Sinh ra trong một gia đình học thuật khi có cha mẹ và các chị em đều là những giáo sư, tiến sĩ, bà Cecilia Rouse chuyên nghiên cứu kinh tế việc làm và thị trường nhân công. Bà cũng là con dâu của văn sĩ nổi tiếng Toni Morrison, người đạt giải Nobel Văn Chương năm 1993).5. Thành viên Hội Đồng Cố Vấn Kinh Tế Jared Bernstein: Jared là một trong những cố vấn kinh tế tín cẩn nhất của tôi và từng là kinh tế gia trưởng của tôi thời nội các Obama-Biden. Ông từng là Giám đốc Điều hành của Nhóm Đặc nhiệm Bạch Ốc về tầng lớp trung lưu cho nội các Obama-Biden, làm tại Học Viện Chính Sách Kinh tế, phục vụ trong nội các Clinton. Từng là một nhân viên xã hội đã giúp ông được trang bị những phẩm chất riêng biệt để lãnh đạo các chính sách kinh tế mở rộng các cơ hội cho giới nhân công Mỹ.(Tiểu sử: Jared Bernstein tốt nghiệp Tiến Sĩ Xã xã hội học Đại Học Columbia, giáo sư đại học và nhà bình luận kinh tế cho các cơ quan truyền thông quốc gia như Washington Post, New York Times, CNBC..., chuyên nghiên cứu và làm việc về các chính sách công, tạo công ăn việc làm)6. Thành viên của Hội đồng Cố vấn Kinh tế Heather Boushey: Tôi đã biết Heather đã lâu và tôi biết cô sẽ đóng góp to lớn cho CEA. Cô là tiếng nói hàng đầu về các chính sách kinh tế và hiện là Chủ Tịch kiêm Tổng Quản Trị tổ chức Washington Center for Equitable Growth. Heather có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức cố vấn think tank và tại Quốc Hội. Cô là chuyên gia về tác động của sự bất bình đẳng hệ thống đối với tăng trưởng kinh tế. Tôi tự hào khi có cô cùng tham gia.(Tiểu sử: Heather Boushey sinh năm 1970 là Tiến Sĩ Kinh Tế, tác giả của nhiều sách kinh tế học. Từng là kinh tế gia của các tổ chức và ủy ban kinh tế Quốc Hội và quốc gia, bà được công bố là trưởng kinh tế gia liên danh tổng thống Hillary Clinton một khi đắc cử năm 2016)Thưa quý vị,Ban lãnh đạo kinh tế này gồm những nhân vật có tài năng xuất chúng được kính trọng và từng trải qua thử thách trong vai trò phục vụ đại chúng. Họ sẽ giúp đỡ các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19 và giải quyết những bất bình đẳng có hệ thống trong nền kinh tế chúng ta. Đây là một nhóm lãnh đạo mang hình ảnh nước Mỹ, có mục đích cao cả, khả năng siêu việt và niềm tin vững chắc vào lời tuyên hứa của nước Mỹ.Họ sẽ làm việc không mệt mỏi để bảo đảm mọi người Mỹ đều được đáp trả công bằng trong công việc và cơ hội thăng tiến bình đẳng, đồng thời giúp các nhà doanh nghiệp của chúng ta có thể phát đạt và cạnh tranh với thế giới.Tôi tin tưởng vào ban cố vấn này và biết rằng chẳng có gì mà người Mỹ chúng ta không cùng nhau làm được, khi dồn hết tâm trí cho nó.Cảm ơn quý vị đã đọcJoe Biden(Nhã Duy chuyển dịch và giới thiệu tiểu sử ban cố vấn)