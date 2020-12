Nhiều Nhóm Theo Dõi Lịch Sử Kiện Bạch Ốc Và Trump Vì Sợ Các Hồ Sơ Giá Trị Sẽ Bị Tiêu Hủy Theo Nhiệm Kỳ Của Trump

Washington – Một liên minh của nhiều nhóm theo dõi lịch sử và chính quyền đang kiện Bạch Ốc và Tổng Thống Trump về các quan tâm rằng những hồ sơ từ nhiệm kỳ tổng thống của ông sẽ bị mất hay bị tiêu hủy trong việc vi phạm luật liên bang, theo bản tin của Đài CBS News cho biết hôm Thứ Tư, 2 tháng 12 năm 2020.

Vụ kiện từ các nhóm National Security Archive, Society for Historians of American Foreign Relations, American Historical Association and Citizens for Responsibility and Ethics in Washington tìm cách để ngăn chận ông Trump khỏi tiêu hủy bất cứ hồ sơ nào trong những tuần lễ cuối cùng tại chức của ông.

“Với nhiệm kỳ của Tổng Thống Trump sắp kết thúc, việc không có sự can thiệp của tư pháp, hành vi này sẽ vĩnh viễn tướt đoạt đi từ các nguyên đơn và công chúng các hồ sơ ghi lại một phần quan trọng của lịch sử đất nước của chúng ta,” theo các nhóm cho biết trong đơn kiện của họ đã nạp tại tòa án địa hạt liên bang tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn hôm Thứ Tư.

Các tổ chức đặc biệt quan tâm đến chính sách cho phép các nhân viên Bạch Ốc lưu giữ các hồ sơ bằng cách chụp hình và gửi nó tới một trương mục chính thức. Họ cho rằng phương pháp này không nắm bắt được tài liệu của tài liệu liên quan, các đính kèm và các hiện vật kỹ thuật số khác và vi phạm Đạo Luật Hồ Sơ Tổng Thống, là đạo luật được ban hành sau vụ tai tiếng Watergate quản trị các hồ sơ của các tổng thống và phó tổng thống.

“Các hành động của ông ấy [Trump] và những hành động của các phụ tá của ông là nguy hiểm không thể chấp nhận được mà những hồ sơ lịch sử giá trị sẽ bị mất một cách không cứu vãn,” theo các nhóm này cho biết.