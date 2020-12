Nguyệt San Chánh Pháp Số 109, Tháng 12.2020

Hình bìa của Susan-lu4esm (pixabay)

NỘI DUNG SỐ NÀY:

¨ THƯ TÒA SOẠN, trang 2

¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3

¨ LŨ LỤT MIỀN TRUNG VIỆT NAM (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 8

¨ BIỆN TRUNG BIÊN LUẬN TỤNG THÍCH, t.t. (HT. Thích Thắng Hoan), trang 9

¨ QUÊ HƯƠNG MÙA BÃO LŨ (thơ Mặc Phương Tử), trang 11

¨ QUẢ BÁO VỀ VIỆC GÂY TẠO CHIẾN TRANH (Quảng Tánh), trang 12

¨ CÁI THIỆN VÀ HẠNH PHÚC (Quảng Tánh), trang 13

¨ CHỈ LÀ LỜI HỎI THĂM (thơ Thy An), trang 15

¨ KHỔ THÁNH ĐẾ (Chân Hiền Tâm), trang 16

¨ SAU LỤT LÀM BÀI THƠ VỀ CỎ (thơ Lê Vĩnh Tài), trang 20

¨ ĐẠO ĐỨC VƯỢT KHỎI TÔN GIÁO (Tuệ Uyển dịch), trang 21

¨ MÙA LŨ (thơ Tiểu Lục Thần Phong), trang 25

¨ LÀM THẾ NÀO ĐOẠN TRỪ CÁC LẬU HOẶC? (TN Hằng Như), trang 27

¨ AI ƠI, MAU DỪNG LẠI (thơ Huệ Trân), trang 32

¨ CHÙA LINH QUANG VÀ CHÙA TỪ ĐÀM Ở TRUNG VIỆT, VNPG Sử Luận, Chương 33 (Nguyễn Lang), trang 33

¨ LOAY HOAY GIỮA CON ĐƯỜNG (thơ Du Tâm Lãng Tử), trang 36

¨ CHẤP THỦ LÀ ĐÁNG SỢ (Lâm Thanh Huyền), trang 37

¨ TRUYỀN THỐNG GĐPT – Câu Chuyện Dưới Cờ (Nhóm Áo Lam), trang 38

¨ NGƯỜI ĐƯA THIỀN VÀO MỸ (Huỳnh Kim Quang), trang 39

¨ TÂM THƯ XÂY DỰNG CHÙA BÁT NHÃ (HT. Thích Nguyên Trí), trang 47

¨ CÔNG DỤNG CỦA CHẤT XƠ (Bs. Nguyễn Ý Đức), trang 48

¨ NHÀ THƠ WOESER: Từ Bắc Kinh viết về Tây Tạng (Nguyên Giác), trang 50

¨ CÒN LÀ... (thơ Diệu Viên), trang 53

¨ TRUYỆN CỰC NGẮN (Hoàng Long), trang 54

¨ THE STORY OF A WOMAN OF JEALOUS DISPOSITION (Daw Tin), trang 56

¨ NẤU CHAY: ĐẬU HŨ XÀO MỘC NHĨ, ỚT CHUÔNG (Vũ Quỳnh) trang 57

¨ THÔNG TƯ V/V CỨU TRỢ NẠN NHÂN LŨ LỤT MIỀN TRUNG (TV Từ Thiện XH), trang 58

¨ DANH SÁCH ỦNG HỘ CỨU TRỢ NẠN NHÂN LŨ LỤT MIỀN TRUNG (TV Từ Thiện XH), trang 59

¨ NGƯỜI ẤN ĐỊNH GIÁ CẢ (thơ TM Ngô Tằng Giao), trang 60

¨ LỘC CỦA ĐẤT (TK Vĩnh Hữu), trang 62

¨ LẮNG NGHE CHÍNH MÌNH, NIỆM PHẬT MÀ ĐI (thơ Hạnh Chi), trang 63

¨ TRUYỆN CỰC NGẮN (Steven N.), trang 64

¨ TU ĐỂ CHUYỂN NGHIỆP (TL Đào Mạnh Xuân), trang 66

¨ KỂ CHUYỆN MÀ CHƠI (Tiểu Lục Thần Phong), trang 68

¨ KHI MÙA THU ĐẾN... (thơ Thục Uyên), trang 72

¨ NGƯỜI VIẾT VÀ NGƯỜI ĐỌC (Huệ Trân), trang 73

¨ NAN-ĐÀ TÔN GIẢ (Truyện cổ Phật giáo), trang 75

¨ TÌNH NGHĨA ĐỒNG BÀO, THƯƠNG VỀ QUÊ MẸ (thơ Mai Khanh – Lê Đình Cát), trang 78

¨ NGÕ THOÁT – chương 2 (Vĩnh Hảo), trang 80





http://chanhphap.us/CHANH%20PHAP%20BO%20MOI/Muc%20luc%202020/CP%20so%20109%20(12.20).htm