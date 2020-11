Biểu Tình Ở Minsk Chống Tổng Thống Lukashenko Ở Minsk, Chủ Nhật Ngày 29 Tháng 11 Năm 2020, Khoảng 250 Vụ Bắt Giữ

Theo cảnh sát, khoảng 250 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình mới chống lại Tổng thống cầm quyền độc tài Alexander Lukashenko ở Belarus. Theo truyền thông địa phương, những người phản đối chính phủ, một lần nữa xuống đường, đã chọn một chiến thuật mới vào Chủ nhật: thay vì một cuộc biểu tình tập trung lớn như những tuần trước, họ đã tổ chức 20 cuộc biểu tình "không tập trung" ở thủ đô Minsk, theo truyền thông địa phương.











"Cảnh sát Lukashenko ráo riết chạy từ huyện này sang huyện khác", nhóm Nexta Live trên dịch vụ nhắn tin Telegram, được sử dụng để điều phành các cuộc biểu tình quần chúng, cho biết. Các cuộc biểu tình được cho là đã diễn ra ở tất cả các khu vực của thủ đô Belarus. Bằng cách thay đổi chiến thuật, những người tham gia đã phản ứng với cuộc đàn áp bạo lực thường xuyên đối với các cuộc biểu tình của họ và hàng trăm vụ bắt giữ trong vài tuần qua. Nhiều người ủng hộ phe đối lập đã cho biết họ bị tra tấn và đối xử tệ trong thời gian bị giam giữ.





Như những tuần trước, nhiều trạm xe điện ngầm (U-Bahn) đã bị phong tỏa trong các cuộc biểu tình; chính quyền cũng đã kiểm soát mạng lưới điện thoại di động. Lựu đạn gây choáng (Blendgranaten / Flash grenades) và hơi cay cũng được sử dụng, theo trang thông tin "Tut.by".





"Mục tiêu của chúng tôi: bầu cử mới, tự do, sự thoái vị của Lukashenko, trả tự do cho những người bị cầm tù chính trị", người biểu tình Dimitri Golubew nói với hãng tin AFP. "Chúng tôi không phải người xấu, chúng tôi không phải là điệp viên nước ngoài, như Lukashenko gọi chúng tôi (...), chúng tôi là công dân của Belarus mong muốn hòa bình", sinh viên 20 tuổi đã nói thêm.





Chính trị gia đối lập Svetlana Tichanovskaya, sống lưu vong ở Lithuania, đã chuyển sang phong trào phản đối trên dịch vụ Telegram trực tuyến hôm thứ Bảy. Người đàn ông 38 tuổi cho biết trong một đoạn video: “Mọi người ra đường trong quận của họ và nhìn thấy hàng chục, hàng trăm và hàng nghìn người ủng hộ. Cô gọi những người Belarus biểu tình là "những người kiêu hãnh, can đảm và ôn hòa, những người biết cái giá của Tự Do" và Sẽ Không Bao Giờ Sống Thiếu Tự Do.

Các cuộc biểu tình hàng loạt đã diễn ra ở Belarus kể từ cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 9 tháng 8 năm 2020, vốn bị lu mờ bởi những cáo buộc gian lận lớn. Cao điểm của cuộc biểu tình chống lại Lukashenko, 66 tuổi, hơn 100.000 người đã xuống đường ở Minsk vào mỗi Chủ nhật.





Lực lượng an ninh sử dụng vũ lực chống lại những người biểu tình ôn hòa. Ít nhất bốn người chết trong các cuộc biểu tình. Gần đây nhất, cái chết của nghệ sĩ kiêm nhà hoạt động Roman Bondarenko sau khi bị bắt đã gây chấn động dư luận. 5000 người đã tham dự đám tang của Bondarenko vào giữa tháng 11.2020.







* Lê Ngọc Châu chuyển ngữ - NamĐức, tối ngày 29.11.2020.

- url: https://de.nachrichten.yahoo.com/rund-250-festnahmen-protesten-gegen-190001112.html

- Demonstranten in Minsk/ sip/bfi _ So., 29. November 2020, 8:00 nachm. MEZ + hình: internet