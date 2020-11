Sau Lễ Tạ Ơn Nước Mỹ Đối Diện Đại Dịch Covid-19 Tồi Tệ Hơn Với Hơn 200,000 Người Bị Nhiễm Bệnh Mỗi Ngày

WASHINGTON (VB - 27/11/2020) --- Một ngày sau khi Tòa Tối Cao Hoa Kỳ dựa vào Tu Chánh Án số 1 về quyền tự do phát biểu và tự do tôn giáo để cho phép nhà thờ được hành lễ trong mùa đại dịch và không bị hạn chế số người như Thống Đốc New York đã chỉ thị, Đức Giáo Hoàng lên tiếng, chỉ trích những người phản đối các hạn chế ngừa dịch nhân danh "tự do cá nhân" trên một bài báo đăng ở New York Times hôm Thứ Năm.