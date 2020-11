Trump: sẽ bám ghế, nếu Biden không chứng minh nổi 80 triệu phiếu bầu là hợp pháp. Trump suy tính sẽ tưng bừng khai trương ban vận động Trump 2024 vào ngày Biden đăng quang Tổng Thống. Bất kể Cộng Hòa đòi xóa sổ ObamaCare, Tòa Tối Cao lộ ý sẽ vẫn giữ bảo hiểm y tế cho hơn 20 triệu dân nghèo. Texas: Nổi giận vì Đức Giáo Hoàng chúc mừng Biden thắng cử, 1 ông mua súng, hăm dọa LM và nhà thờ liền bi bắ

Tướng Lloyd Austin có thể sẽ được Tổng Thống tân cử Joe Biden bổ nhiệm làm Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ. Và như thế, sẽ là Bộ Trưởng Quốc Phòng da đen đầu tiên của Mỹ.

Trump: sẽ bám ghế, nếu Biden không chứng minh nổi 80 triệu phiếu bầu là hợp pháp. Trump suy tính sẽ tưng bừng khai trương ban vận động Trump 2024 vào ngày Biden đăng quang Tổng Thống. Bất kể Cộng Hòa đòi xóa sổ ObamaCare, Tòa Tối Cao lộ ý sẽ vẫn giữ bảo hiểm y tế cho hơn 20 triệu dân nghèo. Texas: Nổi giận vì Đức Giáo Hoàng chúc mừng Biden thắng cử, 1 ông mua súng, hăm dọa LM và nhà thờ liền bi bắt. Đức Giáo Hoàng: hãy nghĩ lại ưu tiên, cần chống dịch, đừng đòi tự do cá nhân. Kỹ sư Long Phạm thư gửi ĐGH. TQ bắt 1 nhóm thu gom nội tạng. Biden sẽ bổ nhiệm 1 tướng da đen làm Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng. Quận Los Angeles County ra lệnh toàn dân ở nhà. Trump chi $3 triệu đôla, xin đếm lại phiếu 2 quận tại tiểu bang Wisconsin: thêm phiếu cho Joe Biden. Cựu giám đốc CISA: Trump hãy ngưng trò hề đếm phiếu lại. Boston bắt 1 người cực đoan vũ trang. Trump sau khi rời Bạch Ốc có thể sẽ bán bí mật Hoa Kỳ cho các sở tình báo quốc tế để kiếm tiền trả nợ? 1/6 gia đình Mỹ có con nhỏ không đủ ăn trong mùa lễ này. Carrie Lam (Trưởng quan Hong Kong): chỉ xài tiền mặt, Mỹ phạt vô ích.

WASHINGTON (VB - 27/11/2020) --- Một ngày sau khi Tòa Tối Cao Hoa Kỳ dựa vào Tu Chánh Án số 1 về quyền tự do phát biểu và tự do tôn giáo để cho phép nhà thờ được hành lễ trong mùa đại dịch và không bị hạn chế số người như Thống Đốc New York đã chỉ thị, Đức Giáo Hoàng lên tiếng, chỉ trích những người phản đối các hạn chế ngừa dịch nhân danh "tự do cá nhân" trên một bài báo đăng ở New York Times hôm Thứ Năm.

Ngài viết rằng hãy hướng về lợi ích chung thì tốt hơn là lợi ích cho các cá nhân, "nghĩa là chăm sóc cho tất cả các công dân và tìm cách đáp ứng một cách hiệu quả đối với nhu cầu của những người kém may mắn nhất."

Nhiều chính phủ hiện nay ra lệnh phong tỏa nhiều khu vực hay thành phố để ngừa dịch COVID-19 lây lan. Tại nhiều quốc gia, kể cả Mỹ, các hạn chế đó đã bị các nhóm bảo thủ phản đối. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng viết (trích bản dịch của kỹ sư Long Phạm, chuyên ngành kiểm soát các vật liệu nguy hại và xả thải chất thải độc tại các cơ sở công nghiệp):

“Ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ, các chính phủ đã rất nỗ lực đặt hạnh phúc của người dân lên hàng đầu, hành động dứt khoát để bảo vệ sức khỏe và cứu sống. Các trường hợp ngoại lệ là một số chính phủ đã phủ nhận bằng chứng đau đớn về những cái chết gắn liền với những hậu quả đau buồn không thể tránh khỏi. Nhưng hầu hết các chính phủ đã hành động có trách nhiệm, áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn sự bùng phát.

Tuy nhiên, một số nhóm đã phản đối, từ chối giữ khoảng cách, tuần hành chống lại các hạn chế đi lại - như thể các biện pháp mà các chính phủ phải áp dụng vì lợi ích của người dân tạo thành một loại tấn công chính trị đối với quyền tự chủ hoặc tự do cá nhân! Hướng đến lợi ích chung không chỉ là tổng hợp những gì tốt cho cá nhân. Nó có nghĩa là quan tâm đến mọi công dân và tìm cách đáp ứng hiệu quả nhu cầu của những người kém may mắn nhất.

Tất cả đều quá dễ dàng đối với một số người để đưa ra một ý tưởng - trong trường hợp này, chẳng hạn như quyền tự do cá nhân - và biến nó thành một hệ tư tưởng, tạo ra một lăng kính để họ đánh giá mọi thứ.”

Được biết, trong ngày 26/11/2020, kỹ sư Long Phạm đã đệ trình thư lên Đức Giáo Hoàng về một phán quyết của Tòa Tối Cao Hoa Kỳ.

Quận Los Angeles County loan báo áp đặt lệnh toàn dân ở nhà trong khi quận đông dân nhất Hoa Kỳ này đối phó với đợt siêu vi COVID-019 tăng vọt. Barbara Ferrer, Giám đốc Sở Y Tế Quận Los Angeles County, nhấn mạnh rằng lệnh ở trong nhà sẽ đặc miễn cho các thánh lễ nhà thờ và các cuộc biểu tình.

Tổng Thống tân cử Joe Biden đang cứu xét bổ nhiệm Lloyd Austin, một tướng hồi hưu Lục Quân Hoa Kỳ, vào chức vụ Bộ Trưởng Quốc Phòng, theo tin từ báo Axios, dẫn nguồn từ những người thân cận của Biden. Tướng 4 sao Austin là người da đen, và như thế có thể là Bộ Trưởng Quốc Phòng da đen đầu tiên của Hoa Kỳ.

Hiện thời trong danh sách ngắn trong tay Biden về những người có thể được đề cử chức Bộ Trưởng Quốc Phòng bên cạnh Austin là cựu Bộ Trưởng Nội An Jeh Johnson, Thượng nghị sĩ Illinois là Tammy Duckworth và cựu Thứ Trưởng Quốc Phòng Michele Flournoy.

Sau 8 ngày đếm phiếu lại bằng tay gần 460,000 phiếu bầu, quận Milwaukee County ở tiểu bang Wisconsin xác nhận Tổng Thống tân cử Joe Biden nhiều phiếu hơn Trump: trong cuộc đếm lại, Trump nhận thêm 125 phiếu, nhưng Biden nhận thêm 257 phiếu.

Như thế, tổng cộng 317,527 phiếu cho Biden và 134,482 phiếu cho Trump, theo tin của báo Journal Sentinel. Nghĩa là, tính toàn tiểu bang Wisconsin, Biden thắng gần 21,000 phiếu. Trump đã phải chi 3 triệu đô để làm thủ tục đếm phiếu lại, hóa ra lại thua nặng thêm.

Christopher Krebs, cựu Giám đốc Sở An Ninh Mạng và Hạ Tầng Hoa Kỳ CISA, nói rằng TT Trump chỉ làm những cáo buộc rất hề khi cho là có gian lận bầu cử 2020: "Các cuộc đếm phiếu lại đều phù hợp với đếm phiếu ban đầu, và với tôi, đó là chứng cớ rõ ràng thêm, xác minh cho thấy hệ thống bầu cử 2020 an toàn như mong đợi, và dân Mỹ nên tin 100% vào lá phiếu của họ."

Christopher Krebs bị Trump sa thải vì đưa ra bản phúc trình rằng bầu cử 2020 là an toàn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, nói rằng không có nước ngoài nào can thiệp vào phiếu bầu. Trump đã xin đếm tay lại ở nhiều quận có tin đồn rằng hàng trăm ngàn phiếu của Trump bị máy tự động chuyển sang bầu cho Biden. Nếu lời đồn đúng, thì đếm tay phải khác đếm máy. Hóa ra, hễ đếm tay, phiếu Biden lại nhiều hơn phiếu Trump, bởi vì máy cũng sai không nhiều, mà máy hóa ra thiên vị cho Trump.

Hôm Thứ Năm, Trump nói là Trump sẽ dọn ra khỏi Bạch Ốc nếu hội nghị cử tri đoàn bầu phiếu cho Joe Biden. Và hôm Thứ Sáu, Trump trở mặt, nói rằng Biden không thể nào có hơn 80 triệu phiếu bầu nổi, và đòi Biden phải chứng minh là 80 triệu phiếu bầu đó hợp pháp, thì Trump mới dọn ra khỏi Bạch Ốc.

Đây là một độc chiêu khôi hài đen: dàn luật sư của Trump không chứng minh nổi là có bầu cử gian lận, và chính Rudy Giuilani, luật sư của Trump, khi ra tòa tự thú trước tòa là "không có gian lận bầu cử" mà chỉ kiện về lỗi kỹ thuật và khi bước ra khỏi tòa liền loa kèn rằng có gian lận.

Trump phóng tweet hôm Thứ Sáu rằng Biden có thể vào Bạch Ốc trong cương vị Tổng Thống nếu có thể chứng minh rằng số lượng 80 triệu phiếu kia là phiếu hợp pháp, không phải phiếu bất hợp pháp. Rồi Trump nói dối tiếp: "khi người ta thấy những gì xảy ra ở Detroit, Atlanta, Philadelphia & Milwaukee, gian lận phiếu hàng loạt, thế là Joe Biden có một nan đề không giải quyết nổi."

Đơn giản thôi: tất cả các tiểu bang đã xác nhận phiếu bầu hợp pháp đã chọn Biden làm Tổng Thống và CISA và các tiểu bang đã xác nhận kỳ bầu cử 3/11/2020 là bầu cử an toàn nhất lịch sử... thì cần gì Biden phải xác nhận. Thêm nữa, Biden là 1 cá nhân, không phải viên chức bầu cử thì chẳng cần nói năng gì.

Cảnh sát Boston vừa bắt 1 người cực đoan vũ trang ở sân ga xe lửa hôm Thanksgiving. Bộ Tư Pháp cho biết nghi can bị bắt và truy tố vì mang bất hợp pháp một khẩu súng đã lên đạn. Người này đã mua súng và một áo giáp và vật liệu có thể để làm bom, trong khi bản thân nghi can thuộc thành phần có ý thức hệ cực đoan chống chính quyền.

Nghi can có tên Pepo Herd El, và cũng sử dụng tên Pepo Wamchawi Herd (El), 47 tuổi, cư dân thị trấn Dorchester, đối diện cơ nguy 10 năm tù và tiền phạt có thể tới $250,000 nếu bị kết tội.

Một cư dân Texas không vui với chiến thắng của Joe Biden, và tuần này đã bị cảnh sát bắt vì hăm dọa sẽ thiêu cháy một mục sư bơi vì người này nổi giận sau khi nghe tin Đức Giáo Hoàng Francis điện thoại chúc mừng Biden.

Đài News 4 San Antonio loan tin nghi can này 55 tuổi, tên William Edward Bender, đã bị bắt sau khi nhiều lần email hăm dọa các giáo dân trong nhà thờ Episcopal Church of the Holy Spirit & Kids của trường học Kingdom Episcopal School --- trong các email, y thường hăm dọa sẽ giết các cử tri thuộc Đảng Dân Chủ.

Trump sau khi rời Bạch Ốc có thể sẽ bán bí mật Hoa Kỳ cho các sở tình báo quốc tế để kiếm tiền trả nợ? Có thể lắm. Nói với đài NBC News, các viên chức tình báo nói họ không tin Trump sẽ giữ bí mật Hoa Kỳ sau khi rời Bạch Ốc.

Jack Goldsmith, nguyên là viên chức Bộ Tư Pháp dưới thời Tổng Thống George W. Bush, nói rằng tình hình Trump đang nợ hàng trăm triệu đôla, Trump có thể nhìn các tài liệu mật về tình báo như là một kho bạc. Goldsmith nói trước giờ Trump đã vài lần không giữ bí mật tình báo được, thì khi về vườn và kẹt tiền là cái gì Trump cũng bán.

Có 6 người bị bắt giam, trong đó có nhiều bác sĩ, tại Trung Quốc vì bất hợp pháp thu gom nội tạng từ các nạn nhân gặp tai nạn. Nhóm này đã lừa các gia đình của người chết để suy nghĩ rằng họ đang hiến tặng nội tạng chính thức. Trong khoảng 2017 tới 2018, nhóm này đã giải phẫu lấy gan và thận của 11 người tại một bệnh viên ở tỉnh Anhui.

Các bệnh viện TQ thiếu rất nhiều nội tạng để giải phẫu cứu các bệnh nhân cần ghép. Nhóm bị bắt này trong đó có 4 bác sĩ cao cấp, một số vị làm trong cơ quan tìm mua nội tạng ở bệnh viện. Nhóm này nhắm vào các nạn nhân đụng xe hay các bệnh nhân bị chứng xuất huyết não bộ (cerebral haemorrhage) tại bệnh viện Huaiyuan County People's Hospital ở tỉnh Anhui.

Theo thống kê của Feeding America, một tổ chức cứu đói lớn nhất Hoa Kỳ, 1/6 gia đình Mỹ có con nhỏ không đủ ăn trong mùa lễ này, môt tình hình phải xem là khẩn cấp trong khi đại dịch đã làm thất nghiệp tăng vọt trong nhiều lĩnh vực.

Theo ước tính của Feeding America, có hơn 50 triệu người thiếu ăn vào cuối năm 2020. Trong số trẻ em Mỹ, con số này tăng tới 1/4. Tổ chức này điều hành một mạng lưới khoảng 200 bếp ăn từ thiện khắp Hoa Kỳ, riêng trong tháng trước đã phân phối 1/2 tỷ bữa ăn từ thiện, tức là tăng 52% so với một tháng trung bình trước đại dịch.

Trump lộ độc chiêu, suy tính một màn tưng bừng để chiếm màn hình TV khắp nước Mỹ trong khi Joe Biden đăng quang Tổng Thống ngày 20/1/2021: Báo The Daily Beast ghi lời 2 người thân cận của Trump nói rằng Trump suy tính tổ chức buổi lễ khai trương ban vận động tranh cử Tổng Thống cho Trump 2024 đúng vào ngày hay vào tuần lễ Biden đăng quang.

Trump và các cố vấn đang đi tìm và xin tiền bảo trợ từ các nhà tư bản bảo thủ để sẽ tưng bừng khai trương cuộc vận động tranh cử cho Trump 2024 vào thời điểm gần ngày Biden đăng quang để chiếm hào quang trên màn ảnh truyền hình dân Mỹ. Mike Lindell, Tổng quản trị công ty MyPillow và là đồng chủ tịch ban vận động Trump 2020 tại Minnesota nói rằng ông đã hết lòng ủng hộ Trump 2020 thì vẫn sẽ hết lòng ủng hộ Trump 2024.

Bảo hiểm y tế ObamaCare hy vọng được Tòa Tối Cao cho giữ lại, bất kể Đảng Cộng Hòa đòi xóa sổ. Sau 2 tiếng đồng hồ thảo luận giữa các thẩm phán Tòa Tối cao qua viễn liên, Tòa có vẻ lộ ý rằng ngay cả khi một phjần của luật này không còn giá trị, thì phần lớn còn lại của luật vẫn có thể giữ y nguyên. Nói cách khác: Tòa Tối Cao lộ ý sẽ giữ bảo hiểm y tế ObamaCare -- không phải vì hơn 20 triệu dân Mỹ đang được bảo hiểm này chăm sóc sức khỏe, mà vì tôn trọng kỹ thuật pháp lý.

Trong thảo luận, 3 thẩm phán khuynh hướng cấp tiến lộ vẻ sẵn sàng giữ ObamaCare, và 2 thẩm phán bảo thủ gợi ý rằng ngay cả khi một phần của luật bảo hiểm ObamaCare bị gỡ bỏ thì phần còn lại có thể giữ lại. Nghĩa là, có tỷ lệ đa số 5 phiếu để giữ ObamaCare.

Tổng Thống Barack Obama năm 2010 đã ký luật Affordable Care Act (duiợc dân chúng gọi tắt là ObamaCare) để tài trợ dân nghèo mua bảo hiểm y tế, nhưng 18 tiểu bang trong đỏ có Thống Đốc Cộng Hòa dẫn đầu là Texas kiện để xin tòa hủy bỏ vì là vi hiến (cưỡng bách dân phải có bảo hiểm y tế, nếu không sẽ bị phạt thuế, là vi hiến, là vi phạm quyền tự do không bảo hiểm).

Nhưng 20 tiểu bang xanh, có Thống Đốc là Dân Chủ, dẫn đầu là California, nói rằng thuế phạt là zero, do vậy thực sự không cưỡng bách cá nhân nào, do vậy luật ObamaCare không vi hiến. Michael Mongan, viên chức California giải thích trước Tòa Tối Cao, rằng luật vẫn cho lựa chọn, mua bảo hiểm hay không thôi. Tòa Tối Cao bảo, để chờ mùa xuân năm tới sẽ ra phán lệnh. Thế là, Trump thua một màn nữa, vì Trump không thích có chữ "Obama" trên bất kỳ luật nào của Hoa Kỳ.

Carrie Lam -- Tổng quản trị Hồng Kông, người nằm trong danh sách các quan chức Trung Quốc và Hồng Kông bị chính phủ Mỹ áp lệnh trừng phạt vì đàn áp phong trào dân chủ Hồng Kông, và lệnh phạt đưa ra sau khi TQ thực hiện luật an ninh mới lên Hong Kong -- nói rằng lệnh trừng phạt của Mỹ là vô ích vì bà chỉ xài tiền mặt và bà không có tài khoản ngân hàng nào.

Bà Carrie Lam nói rằng bà cảm thấy rất "vinh dự" bị chính phủ Mỹ "trừng phạt một cách bất công" nhưng bà chỉ xài tiền mặt cho mọi chuyện, và chính phủ trả lương cho bà bằng tiền mặt nên không có tài khoản ngân hàng và chẳng có gì để bị phạt. BBC ước tính lương của bà Carrie Lam là $670,000 Mỹ Kim/năm, thuộc nhóm lãnh tụ chính quyền lương cao nhất thế giới. Trước đó có lần bà nói, lệnh cấm vận làm bà hạn chế xài thẻ tín dụng, mà bà nói "có một chút bất tiện" khi chi dụng.

