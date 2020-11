Đức Giáo Hoàng: giáo dân hãy tuân lệnh chính quyền để chống dịch. Kỹ sư Long Phạm đệ trình thư xin Đức Giáo Hoàng chỉ thị cho các nhà thờ không tụ tập trong thời kỳ đại dịch.

VATICAN/QUẬN CAM (VB) --- Tòa Tối Cao Hoa Kỳ vừa ra phán quyết về số lượng người dự thánh lễ trong nhà thờ không nhất thiết phải tôn trọng lệnh hạn chế người của các Thống Đốc. Nhưng, tiếng nói thầm quyền nhất của Vatican đã lên tiếng để ngầm hiểu là nhiều khi nên tuân lệnh chính quyền vì hạnh phúc và an toàn chung của xã hội. Kỹ sư Long Phạm, chuyên ngành kiểm soát các vật liệu nguy hại và xả thải chất thải độc tại các cơ sở công nghiệp, đã đệ trình thư lên Đức Giáo Hoàng...

Đức Giáo Hoàng đã vừa viết trên New York Times bài bình luận để người đọc sẽ hiểu ngài nhắm vào phán quyết của toà SCOTUS và các nhóm chống lệnh giới hạn của TĐ Cuomo, do kỹ sư Long Phạm trích dịch như sau:

“Ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ, các chính phủ đã rất nỗ lực đặt hạnh phúc của người dân lên hàng đầu, hành động dứt khoát để bảo vệ sức khỏe và cứu sống. Các trường hợp ngoại lệ là một số chính phủ đã phủ nhận bằng chứng đau đớn về những cái chết gắn liền với những hậu quả đau buồn không thể tránh khỏi. Nhưng hầu hết các chính phủ đã hành động có trách nhiệm, áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn sự bùng phát.

Tuy nhiên, một số nhóm đã phản đối, từ chối giữ khoảng cách, tuần hành chống lại các hạn chế đi lại - như thể các biện pháp mà các chính phủ phải áp dụng vì lợi ích của người dân tạo thành một loại tấn công chính trị đối với quyền tự chủ hoặc tự do cá nhân! Hướng đến lợi ích chung không chỉ là tổng hợp những gì tốt cho cá nhân. Nó có nghĩa là quan tâm đến mọi công dân và tìm cách đáp ứng hiệu quả nhu cầu của những người kém may mắn nhất.

Tất cả đều quá dễ dàng đối với một số người để đưa ra một ý tưởng - trong trường hợp này, chẳng hạn như quyền tự do cá nhân - và biến nó thành một hệ tư tưởng, tạo ra một lăng kính để họ đánh giá mọi thứ.” (https://www.nytimes.com/2020/11/26/opinion/pope-francis-covid.html)

Được biết, trong ngày 26/11/2020, kỹ sư Long Phạm, có 4 thập niên chuyên ngành về kiểm soát các vật liệu nguy hại và xả thải chất thải độc tại các cơ sở công nghiệp, đã đệ trình thư lên Đức Giáo Hoàng về tình hình một phán quyết của Tòa Tối Cao Hoa Kỳ liên hệ tới các thánh lễ nhà thờ, trong đó ông viết: "...tha thiết xin Đức Thánh Cha khẩn trương giải quyết tình trạng này và chỉ thị cho các nhà thờ không tụ tập trong thời kỳ đại dịch đang diễn ra để tránh bớt tử vong và giữ lòng tôn trọng linh thiêng của sự sống."

Lá thư của kỹ sư Long Phạm, bản tiếng Việt và Anh, viết như sau.

Ngày 26 tháng 11 năm 2020.

Đức Thánh Cha Phanxicô

00120 Thành Vatican

Chủ đề: Yêu cầu khẩn cấp - Tập hợp ở Nhà thờ trong Đại dịch

Đức Thánh Cha kính mến,

Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã bác bỏ những hạn chế tạm thời đối với các cuộc tụ họp tôn giáo để bảo vệ Tu chính án thứ nhất chỉ bằng đa số nhờ một phiếu của thành viên mới nhất, Thẩm phán Amy Coney-Barrett. Tòa án tối cao Hoa Kỳ có thể coi tự do tụ họp tôn giáo là nhân quyền cao nhất, nhưng Giáo hội rao giảng quyền linh thiêng hơn nữa, đó là quyền sống của con người.

Quan điểm của Thiên Chúa giáo rằng phải tuyên dương sự sống từ khi thụ thai, không được tự tử, và không chấp nhận án tử hình là trọng tâm của hệ thống tín ngưỡng của giáo lý. Nếu chúng ta muốn những người khác tuân theo những học thuyết này thì làm sao Giáo hội có thể tổ chức các cuộc tụ họp ở nhà thờ, từ đó tạo ra chỗ cho dịch siêu lây lan ra hàng loạt, nhất là thừa biết rằng vi rút đã lấy đi hàng trăm nghìn mạng người riêng ở Hoa Kỳ ?

Tạm thời hạn chế tụ tập đông người, chờ vắc xin để khống chế dịch bệnh, để bảo vệ sức khỏe và tính mạng cho nhau, là giữ gìn sự thánh thiện của cuộc sống. Đòi hỏi quyền tự do tụ tập trong bối cảnh này là ích kỷ và tội lỗi. Những người mong muốn tụ tập trong thời kỳ đại dịch không thể coi trọng ý thích mình hơn nhu cầu giữ gìn sức khỏe và sinh mạng cộng đồng. Khi phó thác mình cho vi-rút, con chiên Chúa còn gì dâng mình cho Chúa?

Chúng tôi tha thiết xin Đức Thánh Cha khẩn trương giải quyết tình trạng này và chỉ thị cho các nhà thờ không tụ tập trong thời kỳ đại dịch đang diễn ra để tránh bớt tử vong và giữ lòng tôn trọng linh thiêng của sự sống.

Xin Đức Thánh Cha bao dung cho người viết khiêm tốn này,

Long Pham, P.E.

26462 San Ramon Way

Mission Viejo, CA 92692

USA

*Ông Phạm Long là một Kỹ sư chuyên nghiệp với bốn thập kỷ kinh nghiệm thiết kế các hệ thống an toàn để kiểm soát các vật liệu nguy hại và xả thải chất thải độc tại các cơ sở công nghiệp cho các công ty trong danh sách Fortune 500 và cơ sở hạ tầng Hoa Kỳ.

ENGLISH VERSION

November 26, 2020

His Holiness Pope Francis

00120 Vatican City

Subject: Urgent Request - Church Gathering during Pandemic

Holy Father,

The US Supreme Court has ruled out temporary restrictions on religious gatherings to protect the First Amendment by just one vote majority cast by the newest member, Justice Amy Coney-Barrett. The US Supreme Court may see personal liberty as the highest right, but the Church must preserve the most important right, which is the Holy right to life.

The Christian credos that one must proclaim life at conception, not commit suicide, and not accept the death penalty are central to our belief system. If we want others to abide by these doctrines as Christians do, how can the Church organize church gatherings, thereby creating a super-spreader location for mass infection, despite the knowledge that the virus has killed hundreds of thousands of people in the United States alone?

Temporarily restricting mass gatherings, waiting for vaccines to control the disease, to protecting health and each other's lives are all in the spirit of preserving the sanctity of life. Insisting in the right and freedom of gathering is selfish and sinful. Those who wish to gather during the pandemic should not be more important than the need to preserve health and life. What Christians have to entrust to God after they have offered themselves to the virus?

I am calling on the Holy Father to urgently address the situation and instruct churches not to hold gathering during the ongoing pandemic to save and respect lives.

Please forgive this humble writer,

Long Pham, P.E.*

26462 San Ramon Way

Mission Viejo, CA 92692

USA

* Mr. Pham is a Professional Engineer with several four decades of experience in designing safety systems to control hazardous materials and releases of toxic wastes at advanced industrial facilities for Fortune 500 companies and municipal facilities.

