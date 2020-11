Martin Patzelt, MdB, Dân biểu, báo cáo viên về Nhân quyền Đông Nam Á, nhận bảo trợ cho tù nhân PGHH Bùi Văn Thâm

Ngày 26/11/2020, ông Martin Patzelt, dân biểu Quốc hội Liên Bang Đức, đã chính thức loan báo việc nhận bảo trợ cho ông Bùi văn Thâm, tín đồ Phật giáo Hoà Hảo, trong chương trình "Dân biểu bảo vệ Dân biểu" của Quốc hội Liên Bang Đức.





Dân biểu Patzelt là thành viên Quốc hội từ nhiệm khóa 2013. Ngoài một số trách nhiệm đối nội với trọng tâm giáo dục, xã hội, y tế và văn hóa, ông còn giữ chức vụ báo cáo viên về nhân quyền tại Đông Nam Á, thuộc Ủy ban về Nhân quyền và Viện trợ nhân đạo.

Thông cáo báo chí của Dân biểu Đức Martin Patzelt

Báo cáo viên về Nhân quyền Đông Nam Á

của Uỷ Ban nhân quyền và Cứu trợ Nhân đạo Quốc hội liên bang Đức

Bảo trợ cho tín đồ Phật giáo Bùi Văn Thâm ở Việt Nam





Vì tình trạng đàn áp tôn giáo tại Việt Nam, tôi đã nhận bảo trợ cho ông Bùi Văn Thâm, một cư sĩ Phật Giáo Hoà Hảo (PGHH) sanh năm 1987, vào chương trình „Dân biểu Bảo vệ Dân biểu“ của Quốc hội Liên bang Đức .



Bùi Văn Thâm đang thụ án oan tại Trại giam Xuyên Mộc. Từ năm 2005, Thâm và cha là ông Bùi Văn Trung giữ trách nhiệm điều hành Đạo tràng Út Trung của PGHH và dùng nơi này để học, cầu nguyện, cúng bái và giảng kinh sách PGHH. Cộng đồng Phật giáo này bị chính phủ Việt Nam coi là bất hợp pháp vì không đăng ký chính thức là một cộng đồng tôn giáo với chính quyền.





Thâm bị kết án sáu năm tù vào tháng 2/2018 vì tội “gây rối trật tự công cộng” và “chống người thi hành công vụ”. Cha và chị gái cũng bị bắt tù trong khi mẹ ông bị án treo. Những cư sĩ PGHH này đã chỉ đơn giản phản đối việc cản trở một số tín đồ PGHH tham dự một lễ giỗ tại Đạo tràng.



Nhiều ngày trước phiên tòa, tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã gửi ra một thư ngỏ yêu cầu chính phủ Việt Nam ngưng việc xét xử, để kiểm tra đây có thể là một trường hợp phân biệt đối xử với cộng đồng tôn giáo. Theo thông tin từ các nhà bảo vệ nhân quyền, Thâm đã bị tra tấn, bị biệt giam một vài lần, và gia đình khó được gặp ông để thăm nuôi. Toà Đại sứ Đức tại Hà Nội đã lên tiếng mạnh mẽ với chính phủ Việt Nam về trường hợp ông Bùi Văn Thâm.





Tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam chấm dứt mọi hình thức tra tấn, đối xử hay trừng phạt dã man và hạ thấp nhân phẩm, đồng thời xem xét lại toàn diện quy trình pháp lý, và trả tự do cho Bùi Văn Thâm. Trong khi chờ đợi , Thâm cần được chăm sóc sức khỏe đầy đủ, tình trạng thăm nuôi phải được cải thiện để gia đình có cơ hội gặp và trao tay thực phẩm cho ông.

Năm 2018, Việt Nam đã cam kết duy trì nhân quyền và tự do tôn giáo.

Tôi đặc biệt nhắc nhở Việt Nam hãy giữ lời hứa.







Patenschaft für den Buddhisten Bui Van Tham aus Vietnam

Wegen der Verfolgung Andersgläubiger in Vietnam habe ich die Patenschaft für den buddhistischen Hoa-Hao-Laienpriester Bui Van Tham, geb. 1987, im Patenschaftsprogramm des Deutschen Bundestages „Parlamentarier schützen Parlamentarier (PsP )“ übernommen. Bui Van Tham verbüßt eine ungerechtfertigte Strafe im Xuyen Moc-Gefängnis. Seit 2005 hatten Bui Van Tham und sein Vater Bui Van Trung die Leitung der buddhistischen "Ut Trung Prayer Hall" in Hoa Hao inne. Das ist eine Hauskirche zum Lernen, Beten und Predigen über die Hoa Hao-Schriften. Diese buddhistische Gemeinschaft wird von der vietnamesischen Regierung als illegal betrachtet, da sie nicht offiziell bei den Behörden als Religionsgemeinschaft registriert ist.

Tham wurde im Februar 2018 wegen „Störung der öffentlichen Ordnung“ und „Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“ zu sechs Jahren Haft verurteilt. Auch Vater und Schwester mussten ins Gefängnis. Die Haft der Mutter wurde auf Bewährung ausgesetzt. Diese Buddhisten hatten dagegen protestiert, dass die Teilnahme einiger Anhänger an einer Gedenkveranstaltung in der Gebetshalle verhindert wurde.

Bereits vor dem Prozess hatte Human Rights Watch die vietnamesische Regierung in einem offenen Brief aufgefordert, das Gerichtsverfahren einzustellen und zu prüfen, ob eine Diskriminierung von Religionsgemeinschaften vorliegt. Laut Informationen von Menschenrechtsverteidigern ist Tham während der Haft gefoltert und zeitweise in Isolationshaft gehalten worden. Besuche seiner Familie sind erschwert worden. Die Deutsche Botschaft in Hanoi hat sich gegenüber der vietnamesischen Regierung mit Nachdruck für Bui Van Tham eingesetzt.

Ich fordere die vietnamesische Regierung auf, jegliche Folter und grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung einzustellen, weiterhin eine gründliche Überprüfung des Gerichtsverfahrens in die Wege zu leiten und Bui Van Tham freizulassen. Bis dahin muss für seine Gesundheit ausreichend Sorge getragen wird. Der Familie müssen wieder Besuchsmöglichkeiten gewährt werden, damit sie ihm auch Lebensmittel bringen können. Vietnam hat 2018 zugesagt, die Menschenrechte und die Religionsfreiheit einzuhalten. Ich erinnere Vietnam nachdrücklich daran, seinem Versprechen nachzukommen.