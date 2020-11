Kế Họach Di Trú Của Ông Biden

Lê Minh Hải

(Robert Mullins International) Đề xuất cải cách vấn đề di trú của ông Biden sẽ sớm có hiệu lực sau khi ông tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2021. Ngay bây giờ đây là những đề xuất. Nhiều yếu tố sẽ kiểm soát khi các đề xuất này được thực hiện.





Những thay đổi về chiếu khán (visa) Di Trú Dựa Trên Việc Làm của Hoa Kỳ (chiếu khán H-1B):





Chiếu khán H-1B cho phép các công nhân có năng khiếu được tuyển dụng tạm thời làm việc tại Hoa Kỳ và cuối cùng có thể xin quy chế thường trú nhân. Chiếu khán H-1B cũng cho phép sinh viên quốc tế bảo đảm việc làm trong khi hoặc sau khi hoàn thành chương trình giáo dục và cuối cùng trở thành công dân Hoa Kỳ. Ông Biden muốn xóa bỏ giới hạn theo quốc gia đối với những chiếu khán dựa trên việc làm. Ngoài ra, sinh viên nước ngoài tốt nghiệp từ các trường đại học Hoa Kỳ với bằng tiến sĩ trong các lĩnh vực STEM sẽ được miễn giới hạn chiếu khán H1-B hàng năm.





Dưới thời chính quyền Trump, tỷ lệ từ chối đối với các đơn xin chiếu khán H-1B mới đã tăng từ 6% trong năm tài khóa 2015 lên 29% trong quý 2 năm 2020.





Những thay đổi trong chiếu khán bảo lãnh gia đình của Hoa Kỳ:





Kế hoạch di trú của ông đề xuất sẽ bảo đảm rằng vợ/chồng và con cái chưa kết hôn của thường trú nhân Hoa Kỳ sẽ được công nhận là “thân nhân trực hệ”, giống như đối với cha mẹ, vợ/chồng và con dưới vị thành niên của công dân Hoa Kỳ. Thân nhân trực hệ được miễn hạn ngạch giới hạn cấp chiếu khán.





Kế hoạch di trú của ông Biden cũng sẽ cho phép các thành viên gia đình có đơn I-130 được chấp thuận nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng chiếu khán phi di dân và ở lại cho đến khi ngày ưu tiên của họ đáo hạn.





Xóa bỏ lệnh cấm người Hồi giáo du lịch:





Kế hoạch của ông Biden đề xuất sẽ loại bỏ Lệnh cấm người Hồi giáo du lịch hiện nay. Ông Biden tuyên bố rằng lệnh cấm này sai về mặt đạo đức và không có bằng chứng nào cho thấy lệnh cấm làm tăng mối nguy an ninh cho quốc gia của chúng ta. Tổng thống đắc cử Joe Biden có thể xóa bỏ lệnh cấm này ngay sau khi ông nhậm chức vì lệnh cấm là một phần trong bản Tuyên bố của Tổng thống, nhưng chưa được Quốc hội cho thành luật.





Tăng giới hạn cho việc tiếp nhận người tị nạn:





Chính sách di trú của ông Biden sẽ tăng giới hạn tiếp nhận người tị nạn lên 125.000 người mỗi năm. Chính quyền Trump đã giảm giới hạn hơn 86% trong tài khóa 2021, đưa giới hạn xuống 15.000.





Cải thiện hai cơ quan di trú CBP và ICE:





Kế hoạch di trú của ông Biden nhằm bảo đảm rằng các nhân viên của Cơ quan Thuế Quan và Biên Phòng (CBP), cũng như Cơ quan Thi Hành Luật Di Trú và Thuế Quan (ICE) hoạt động theo các tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Bất kỳ nhân viên CBP hoặc ICE nào chịu trách nhiệm về việc đối xử vô nhân đạo sẽ bị chấm dứt hợp đồng. Kế hoạch cũng sẽ loại bỏ các cuộc đột kích nơi làm việc và các trung tâm giam giữ vì lợi nhuận.





Bảo vệ Luật Tạm Hõan (Thi Hành Trục Xuất) Những Người Đến (Hoa Kỳ) Khi Còn Niên Thiếu (DACA):





Kế hoạch của ông Biden sẽ khôi phục chương trình DACA, mang lại cho đương đơn và cha mẹ của họ cơ hội xin quốc tịch tại Hoa Kỳ thông qua việc cải tổ di trú hợp pháp. Ngoài ra, kế hoạch sẽ bảo đảm rằng những người nhận được chương trình DACA đủ điều kiện nhận sự trợ giúp sinh viên liên bang ở tất cả các tiểu bang.





Nhìn chung, Kế hoạch Di trú của ông Biden có vẻ rất khả quan đối với những di dân mới tại Hoa Kỳ.





Người xin chiếu khán nói rằng hành pháp không được sử dụng chiêu bài vi khẩn để hạn chế di dân





Vào ngày 09 tháng 11 vừa qua, hơn 240 người xin chiếu khán đã kiện chính phủ Hoa Kỳ, nói rằng hành pháp không có thẩm quyền hạn chế nhập cư vì tỷ lệ thất nghiệp cao do COVID-19 gây ra.





Các công dân nước ngoài cùng với các nhà tài trợ Hoa Kỳ của họ đã kiện Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại Giao, Tư Pháp và Bộ Nội An Hoa Kỳ. Họ nói với một tòa án liên bang California rằng Quốc hội không có ý định chỉ cho phép di dân trong thời kỳ kinh tế thịnh vượng và cần nhiều việc làm.





Đơn kiện nói rằng Quốc hội tin rằng người di dân mang lại sự đổi mới và cơ hội kinh tế cho Hoa Kỳ và Quốc hội đã không đặt giới hạn kinh tế đối với di dân. Đơn kiện nói rằng Tòa Bạch Ốc đã sử dụng các tuyên bố hành pháp để hủy bỏ ý định của Quốc hội. Không có bằng chứng nào cho thấy việc cấm người di dân đủ tiêu chuẩn sẽ giúp ích cho thị trường lao động trong nước.





Nếu vụ kiện thành công, điều đó cũng có nghĩa các Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ sẽ mở lại và tiếp tục duyệt xét cấp chiếu khán.





Chánh án bác bỏ các giới hạn đối với chương trình DACA





Vào tháng 6 năm nay, Tối Cao Pháp Viện đã phán quyết rằng chương trình DACA nên tiếp tục được giải quyết đơn theo các quy định ban đầu của năm 2012. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc đã quyết định phớt lờ phán quyết này từ Tối Cao Pháp Viện và Bộ Nội An nói rằng sẽ không có đơn xin DACA mới nào được chấp nhận và việc gia hạn sẽ chỉ có hiệu lực trong một năm thay vì hai năm.





Vào ngày 14 tháng 11, một chánh án liên bang ở tiểu bang New York đã ra phán quyết rằng những hạn chế mới của Bộ Nội An là bất hợp pháp và chương trình DACA nên được phép tiếp tục hoạt động theo chính sách ban đầu do Tổng thống Obama đặt ra vào năm 2012. Chúng ta tin rằng một lần nữa hành pháp sẽ bỏ qua lệnh của tòa án.





Tổng thống đắc cử Joe Biden đã cam kết khôi phục chương trình DACA khi ông nhậm chức vào ngày 20/1/2021.





Hỏi Đáp Di Trú





- Hỏi: Những cải cách di trú do ông Biden đề xuất sẽ sớm có hiệu lực trong bao lâu?

- Đáp: Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2021, ông Biden có thể bắt đầu hủy bỏ những lệnh hành pháp trước đó.

Ông Biden có thể khôi phục DACA và ngừng thi hành quy luật mới về Gánh Nặng Xã Hội. Ông cũng có thể chỉ thị các tòa lãnh sự hoạt động bình thường trở lại. Cải cách di trú lớn sẽ có nghĩa là nhận được sự hợp tác của Quốc hội để thay đổi luật di trú. Điều này sẽ mất nhiều thời gian hơn, có thể lâu hơn một hoặc hai năm.





- Hỏi: Kế hoạch di dân của ông Biden cũng sẽ cho phép các thành viên gia đình có đơn I-130 được chấp thuận nhập cảnh vào Hoa Kỳ với chiếu khán phi di dân và có thể ở lại cho đến khi ngày ưu tiên của họ đáo hạn. Điều này có áp dụng cho tất cả những người nộp đơn xin chiếu khán di dân không?

- Đáp: Kế hoạch của ông Biden vẫn chưa có các chi tiết. Chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ áp dụng cho các thành viên gia đình có đơn I-130 được chấp thuận, những người sẽ đủ điều kiện để nộp đơn xin thẻ xanh trong vòng một hoặc hai năm sau khi đến Hoa Kỳ.





- Hỏi: Hơn 240 người xin chiếu khán đã kiện chính phủ Hoa Kỳ, yêu cầu chấm dứt việc ngưng cấp chiếu khán di dân. Điều này có thể xảy ra sớm không?

- Đáp; Có khả năng chính quyền có thể đưa nội vụ ra tòa để tiếp tục tạm dừng cấp chiếu khán. Từ tháng 4 đến nay, chính quyền không cho phép lãnh sự quán cấp hầu hết các lọai chiếu khán. Do đó sẽ tùy thuộc vào ông Biden chỉ thị cho các Tòa Lãnh sự tiếp tục cấp chiếu khán di dân. Điều này có thể được thực hiện rất nhanh chóng sau ngày 20 tháng Giêng năm 2021.





