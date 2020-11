Khủng Hoảng Corona: Nhiều Công Ty Ở Berlin Không Còn Có Thể Thanh Toán Hóa Đơn

Dẫn nhập: Có thể nói, nước Đức cho đến nay "ngăn chận được con Wuhan Virus" !. Nhưng hiện tại dịch Corona đang bộc phát mạnh trở lại ở Đức bởi con vi khuẩn độc hại từ Wuhan/China kia !





Wuhan Virus, đầu tiên xâm nhập Đức do một phụ nữ người Tàu mang sang (sic). Từ đó nước Đức bị ảnh hưởng và thiệt hại mọi mặt do Wuhan Virus gây ra. Theo số liệu mới nhất tính đến chiều ngày 25.11.2020, có tổng cộng 963.192 trường hợp lây nhiễm đã được ghi nhận ở Đức kể từ khi bắt đầu đại dịch. Số người hồi phục là khoảng 649.070 và số người bị tử vong là 14.832.





Trước đây khá lâu, có lần người viết đã nói - chuyện chính trị hóa dịch corona khó tránh được trong các cuộc bầu cử đặc biệt trong năm 2020 và có thể vào năm 2021 tới khó tránh khỏi - NHƯNG công tâm mà nói cho đến thời điểm gần đây khi chính thức CHƯA có thuốc tiêm phòng thì khó mà trị được con virus Wuhan vô hình từ China kia, có chăng việc cần làm cần thiết là tìm cách ngăn chận sự lan truyền virus nhanh chóng, điển hình qua những hình thức như chúng ta đã biết như vệ sinh tay, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, tránh tiếp xúc, hội họp đông người và nhất là khi bị nhiễm thì nên tự cách ly để tránh lây người khác.





Điều ăn bản - nếu công tâm mà nói - NẾU không có dịch corona do Wuhan virus từ China gây ra thì khủng hoảng về kinh tế, tài chính, khủng oảng về thị trường lao động, … sẽ không xảy ra . /.





Bây giờ mời đọc tin ngắn sau đây để biết rõ hậu quả do đại dịch Cozona gây ra ở Berlin (LNC).





Cuộc khủng hoảng corona ngày càng gây hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế Berlin. 78% các công ty ở thủ đô nước Đức công bố rằng họ sẽ phải ghi nhận mức sụt giảm doanh thu trong phạm vi hai con số phần trăm trong năm nay. Đây là kết quả của một cuộc khảo sát mới của Phòng Thương mại và Công nghiệp Berlin (IHK), được công bố hôm thứ Ba, 24.11.2020.

Các chương trình viện trợ của nhà nước sẽ giải tỏa nền kinh tế về mặt chi tiêu. Đồng thời, ngày càng có nhiều công ty tuyên bố rằng họ không còn có thể thanh toán các hóa đơn chưa thanh toán hoặc chỉ có thể cố gắng hết sức. Theo cuộc khảo sát, 53% công ty trong ngành khách sạn báo cáo khó khăn về thanh toán, trong các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo là 45%, thương nghiệp bán sỉ là 44 và bán lẻ là 41%.

* Nguy cơ vỡ nợ trong nền kinh tế Bá Linh (Berlin) ngày càng tăng

Do đó, hầu như không có gì ngạc nhiên khi rủi ro mất khả năng thanh toán trong các bộ phận của nền kinh tế Berlin tiếp tục gia tăng: Trong lãnh vực khách sạn và vận tải, 45% công ty cho biết họ lo ngại bị phá sản. Cứ bốn công ty trong ngành văn hóa và sáng tạo thì có một công ty có nguy cơ phá sản đáng kể và 1/5 trong lãnh vực bán lẻ. Tuy nhiên, trong ngành công nghiệp, nó chỉ là 8% và trong mgành xây dựng là 9%.

Thay lời kết: Để quý độc giả tiện theo dõi, tôi mạn phép đưa thêm tin mới nhất liên quan đến dịch Corona tại Đức.

* Covid-19 ở Đức, Viện Robert Koch báo cáo số người chết tối đa

Tại Đức, hơn 400 trường hợp tử vong do Covid-19 đã được báo cáo trong vòng một ngày. Số ca nhiễm mới cũng tăng lên. (Tin Ngày 25 tháng 11 năm 2020, 10h01 sáng)

Tại Đức, các cơ quan y tế đã báo cáo 410 trường hợp tử vong mới do coronavirus cho Viện Robert Koch (RKI) trong vòng 24 giờ. Do đó, mức cao mới đã đạt được vào thứ Tư (kể từ ngày 25 tháng 11, 00:00). Tổng số người chết tăng lên 14.771 người. Mức cao nhất cho đến nay đạt được vào giữa tháng 4 năm 2020 với 315 trường hợp tử vong được báo cáo trong vòng một ngày. Số lượng bệnh nhân đang điều trị tại các đơn vị chăm sóc đặc biệt ở Đức vì bệnh Covid 19 cũng đạt mức cao nhất vào tháng 11 kể từ đầu đợt đại dịch.

(nguồn: https://www.spiegel.de/wissenschaft/medizin/pandemie-410-corona-todesfaelle-binnen-24-stunden-gemeldet-a-0b7e52ec-0190-4833-8518-8209110e3cd5 )





* Lê Ngọc Châu chuyển ngữ - NamĐức, chiều ngày 25.11.2020 + hình internet.

- Theo Berliner Morgenpost, Di., 24. November 2020, 12:29 nachm. MEZ

(https://de.nachrichten.yahoo.com/corona-krise-viele-firmen-berlin-112900536.html)

- Ghi chú: Riêng ở Đức là nước có trường hợp đầu tiên nhiễm Wuhan virus được phát hiện vào ngày 28.01.2020 do một nữ nhân viên Trung Cộng (China) đã mang theo virus trong chuyến đi công tác ở Đức , một dữ kiện cụ thể rõ ràng không chối cãi được (Der erstinfizierte Webasto-Mitarbeiter hatte sich bei einer aus Wuhan stammenden Kollegin angesteckt, die geschäftlich in Deutschland war / The first infected Webasto employee was infected by a colleague from Wuhan who was in Germany on business (sic).