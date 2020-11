Trump Ra Quy Định Mới: Du Khách Gồm 23 Nước Vào Mỹ Phải Trả Tới 15,000 MK Tiền Thế Chân Vì Sợ Trốn Ở Lại

Các du khách trong tương lai từ hơn 20 quốc gia, hầu hết tại Phi Châu, có thể phải trả tới $15,000 tiền thế chân để có được visa vào Hoa Kỳ theo quy định mới từ chính phủ Trump, qua tường thuật của Đài CBS News hôm Thứ Ba, 24 tháng 11 năm 2020.

Các đòi hỏi được công bố hôm Thứ Ba, theo Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết, được thiết lập để gửi đi một “thông điệp” tới một số nước để khuyến khích công dân của họ tuân thủ các điều kiện của visa Hoa Kỳ. Bộ Ngoại Giao Mỹ nói rằng họ đã chọn các quốc gia có công dân có tỉ lệ ở lại Mỹ cao sau khi visa của họ đã hết hạn.

Theo chương trình thử nghiệm 6 tháng bắt đầu từ ngày 24 tháng 12 năm nay, các viên chức lãnh sự Hoa Kỳ có thể bắt đầu đòi hỏi những người nạp đơn xin visa theo diện B-1 và B-2 là những người đến từ các quốc gia đã được chọn phải trả $5,000, $10,000 hay $15,000 tiền thế chân, theo quy định sau cùng tạm thời đã được Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa ra.

“Chương trình thử nghiệm được lập ra để áp dụng cho các quốc tịch của những nước đặc biệt với tỉ lệ ở lại Mỹ cao để phục vụ như là công cụ ngoại giao để khuyến khích các chính quyền ngoại quốc thực hiện tất cả hành động thích họp để bảo đảm các công dân của họ giữ đúng thời hạn rời khỏi Hoa Kỳ sau khi thực hiện các chuyến thăm viếng tạm thời,” theo quy định mới cho biết.

Trong số 23 quốc gia là đối tượng đối với quy định mới, 15 nước tại Phi Châu. Đó là các nước Angola, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Chad, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Eritrea, the Gambia, Guinea-Bissau, Liberia, Libya, Mauritania, Sao Tome and Principe và Sudan.

Những người xin visa từ Afghanistan, Bhutan, Burma, Iran, Laos, Papua New Guinea, Syria và Yemen cũng bị yêu cầu trả tiền thế chân.