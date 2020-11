Tổng Thống Đắc Cử Joe Biden Đề Cử Và Bổ Nhiệm Đợt Đầu Cho Nội Các

Tổng Thống đắc cử Joe Biden (giữa) giới thiệu những người đề cử và bổ nhiệm vào các chức vụ về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia tại Rạp Queen Theatre hôm 24 tháng 11 năm 2020 tại thành phố Wilmington, tiểu bang Delaware. (Photo Getty Images)

Tổng Thống đắc cử Joe Biden đã giới thiệu những người được ông đề cử và bổ nhiệm vào Nội Các để lãnh đạo an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại, gồm người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo cộng đồng tình báo Hoa Kỳ và người gốc La Tinh đầu tiên làm Bộ Trưởng Nội An, theo bản tin của CNN cho biết hôm Thứ Ba, 24 tháng 11 năm 2020.

6 người được đề cử và bổ nhiệm vào chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia, mà đã được công bố hôm Thứ Hai, đều có mặt trên sân khấu với ông Biden tại Wilmington, Delaware.

“Hôm nay, tôi vui mừng công bố các đề cử và viên chức cho các chức vụ về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia quan trọng trong chính phủ của tôi. Đây là một nhóm sẽ duy trì đất nước và người dân chúng ta an toàn và an ninh. Và đây là nhóm phản ảnh sự kiện rằng nước Mỹ trở lại. Sẵn sàng lãnh đạo thế giới, không phải rút ra khỏi đó,” theo Biden phát biểu.

Phó Tổng Thống đắc cử Kamala Harris cũng đã ca ngợi những người được đề cử và bổ nhiệm, nói rằng họ là những nhà lãnh đạo mà quốc gia cần “để đối phó với các thách thức của thời khắc hiện nay.”

Những người được đề cử và bổ nhiệm gồm:

- Antony Blinken, Bộ Trưởng Ngoại Giao

- Alejandro Mayorkas, Bộ Trưởng Nội An

- Avril Haines, Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia

- Linda Thomas-Greenfield, Đại Sứ Hoa Kỳ Tại Liên Hiệp Quốc

- Jake Sullivan, Cố Vấn An Ninh Quốc Gia

- John Kerry, Đặc Sứ Của Tổng Thống Về Khí Hậu.