Hình ảnh nhìn từ cầu tàu Huntington Beach, Quận Cam. Giá nhà Quận Cam, khu ven biển: đắt kinh khủng.

.

Khoa học gia Mỹ gốc Ấn tìm ra thuốc chữa COVID-19, thành công ở chuột, bây giờ sẽ thử trên bệnh nhân COVID-19. Dân Nhật than phiền: heo, gà mất hoài, vì người Việt ở Nhật nhiều tội phạm quá. Khoảng 420,000 người Việt đang ở Nhật, đông nhất. Sau khi 1 thẩm phán Pennsylvania bác 1 đơn kiện của Trump, 1 dân biểu Cộng Hòa đưa đơn kiện khác, xin hủy 2.5 triệu phiếu vì bầu qua thư là vi hiến ở tiểu bang này. Giá nhà Quận Cam, khu ven biển: đắt kinh khủng. Nhật: G-20 hãy cung cấp vaccines, thuốc trị siêu vi cho dân toàn cầu. Hãng robot Đức bơm tiền vào TQ mở xưởng, trong khi Thủ Tướng Đức kêu gọi bớt lệ thuộc thị trường TQ. Cộng Hòa: TNS Toomey (Pennsyvania), DB Upton (Michigan) kêu gọi Trump hãy nghe lời cử tri, bàn giao. Trump lại kiện tiếp ở Michigan lên tòa kháng án và chửi mắng các dân cử Cộng Hòa đòi ông ra đi. Trump xin đếm phiếu lại ở Georgia. Georgia: TNS Loeffler dính COVID-19, sẽ tự cách ly 2 tuần.

.

WASHINGTON (VB - 22/11/2020) -- Thần dược có thể đã tìm ra: Bản tin từ thông tấn WMC cho biết rằng các khoa học gia ở viện nghiên cứu St. Jude tại Tennessee có thể đã tìm ra cách siêu vi COVID-19 giết người và rồi đã biết cách ngăn chận siêu vi này. Siêu vi này hiện đã làm chết hơn 250,000 người tại Mỹ và hơn 1 triệu người toàn cầu.

.

Các khoa học gia này nói rằng siêu vi này gây ra viêm, làm phổi như nghẹt thở và gây thiệt hại nội tạng này. Các học gia này nói họ đã biết về cơ chế sinh học gây ra viêm và do vậy biết là có thể chế ra thuốc chữa trị.

.

Nhóm nghiên cứu tập trung vào cytokines, các loại chất đạm nhỏ do cơ thể tiết ra để đáp ứng với tình trạng viêm, và nghiên cứu này cho thấy thuốc này sẽ chữa trị các phản ứng cytokine, còn gọi là các trận bão cytokine (cytokine reactions, or cytokine storms) đã có hiện hữu. Khi thử nghiệm trên chuột, thuốc này bảo vệ chuột thoát chết vì COVID-19 và thoát chết cả sepsis, một hiện tượng nhiễm trùng trong máu có thể chết người.

.

Một nhà nghiên cứu trong nhóm này -- Tiến sĩ Thirumala-Devi Kanneganti (sinh tại Ấn Độ, đậu Tiến sĩ ở Ấn Độ, di dân sang Mỹ làm việc trong ngành nghiên cứu) -- nói với đài WMC Action News 5 rằng bà chưa bao giờ vui mừng như khi nhận ra khám phá này có thể cứu mạng người, và bây giờ sẽ tới tiến trình là thử nghiệm trên các bệnh nhân COVID-19. Nếu kết quả đúng như đã thử nghiệm với chuột, bước kế tiếp sẽ là trình thuốc này lên FDA.

.

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide kêu gọi khối G-20 -- nhóm 20 nước có nền kinh tế trọng yếu -- hãy đưa ra biện pháp để đảm bảo người dân khắp thế giới có thể tiếp cận thuốc chủng ngừa và liệu pháp điều trị siêu vi COVID-19. Ông Suga đã nói như trên tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của nhóm G-20. Trong các nhà lãnh đạo tham gia thượng đỉnh hôm thứ Bảy có Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hội nghị này sẽ diễn ra trong 2 ngày.

.

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide kêu gọi nhóm G-20 đưa ra thông điệp mạnh mẽ rằng G-20 sẽ đóng vai trò chủ lực trong việc đối phó với đại dịch, phục hồi tăng trưởng kinh tế, nối lại đi lại giữa các quốc gia và tạo ra trật tự quốc tế hậu đại dịch. Ông Suga nói tới tầm quan trọng của việc tạo môi trường để người dân trên khắp thế giới có thể được cung cấp thuốc điều trị, thuốc chủng ngừa vaccines, xét nghiệm và được chẩn đoán bệnh.

.

Một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ hôm Thứ Bảy 21/11/2020 tuyên phán rằng các viên chức Pennsylvania có thể xác nhận kết quả bầu cử hiện cho thấy Joe Biden đã thắng ở tiểu bang này với hơn 80,000 phiếu.

.

Thẩm phán Matthew Brann tại thành phố Williamsport, Pennsylvania, đã bác bỏ đơn của Trump xin ngăn cản thủ tục xác nhận kết quả phiếu bầu ở tiểu bang này, nói rằng các cáo buộc của Trump và ban vận động "không có chứng cớ gì cả. Tại Hoa Kỳ, điều này không thể hợp pháp được khi dìm đi dù là một phiếu bầu, chớ nói gì tới dìm tất cả [lá phiếu của cử tri] toàn tiểu bang đông dân thứ 6 Hoa Kỳ này."

.

Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Pat Toomey (Pennsylvania) kêu gọi TT Trump hãy chấp nhận thua thiếu và hãy chuyển giao quyền lực "để giúp đoàn kết đất nước". Trong bản văn, Toomey xác nhận các thành qủa xuất sắc của Trump trong khi bày tỏ thất vọng vì TRump đã thất cử, tuy nhiên ông nói rằng Tổng Thống tân cử Joe Biden và Phó Tổng Thống tân cử Kamala Harris là "những người nhiệt tâm phục vụ công chúng" và ông cam kết sẽ làm việc với tân chính phủ mặc dù ông "có bất đồng chính sách" với Biden.

.

Dân biểu Fred Upton (Cộng Hòa-Michigan) xuất hiện trên chương trình “Inside Politics” của CNN nói rằng không hề có gian lận bầu cử nào trong tiểu bang Michigan của ông và đã tới lúc TT Trump hãy chấp nhận thất cử: "Mọi chuyện xong rồi. Cử tri đã lên tiếngr ồi. Không ai đưa ra chứngc ớ gian lận bầu cử nào. Tất cả 83 quận đã xác nhận kết quả bầu cử của họ. Dự kiến sẽ chính thức tuyên bố xác nhận vào ngày mai [Thứ Hai]. Chúng tôi dự kiến tiến trính xúc tiến như thế và hãy để cử tri, chớ không phải chính khách, lên tiếng."

.

Tuy nhiên, TT Trump phóng tweet rằng ban vận động của ông sẽ kháng cáo vụ đơn kiện của ông bị bác ở Pennsylvania nhằm ngăn cản tiến trình xác nhận Joe Biden là người thắng cử. Trump tấn công vị thẩm phán đã bác hồ sơ kiện của Cộng Hòa ở Pennsylvania, và tấn công Thượng nghị sĩ Pat Toomey và nói rằng ở 900,000 phiếu bầu bất hợp pháp nhưng không đưa ra chứng cớ nào.

.

Ban vận động của Trump cũng yêu cầu đếm phiếu lại ở Georgia. Theo luật tiểu bang này, cách biệt dưới 0.5% là sẽ đếm phiếu lại bằng tay. Việc đếm lại bằng tay đã xong, cũng xác nhận Biden hơn Trump khoảng 12,000 phiếu, tức là 0.25%. Và do vậy, Trump xin đếm phiếu lại; thủ tục này sẽ đếm bằng máy.

.

Cũng tại Georgia, Thượng nghị sĩ Kelly Loeffler phải tự cách ly sau khi xét nghiệm dương tính siêu vi coronavirus. Bà là một trong 2 ứng cử viên Cộng Hòa phải tranh cử chung kết vào ngày 5/1/2021. Hai ghế Thượng nghị sĩ này ở Georgia sẽ quyết định xem đa số ở Thượng Viện sẽ thuộc về Cộng Hòa hay Dân Chủ.

.

Chưa hết... lại chuyện khác: Hôm Thứ Bảy, dân biểu Mike Kelly (Cộng Hòa-Pennsylvania) đã nộp một đơn kiện xin hủy bỏ 2.5 triệu phiếu bầu qua thư trong tiểu bang Pennsylvania và phải để cho quốc hội tiểu bang (đang do Cộng Hòa kiểm soát) bổ nhiệm các cử tri đoàn.

.

Lý do đòi hủy bỏ phiếu bầu qua thư vì như thế là vi phạm Hiến Pháp tiểu bang này. Vì trong điều khoản Hiến Pháp tiểu bang khi cung cấp "phiếu bầu khiếm diện" không nói minh bạch là cung cấp cho quốc hội quyền miễn trừ yêu cầu lý do xin bầu phiếu khiếm diện, và do vậy 2.5 triệu phiếu bầu vi hiến. Tức là, nếu Trump thắng phiếu, thì mọi chuyện ở đây hợp hiến, khi Trump thua phiếu thì mọi chuyện đều vi hiến, đó là lý luận của Đảng Cộng Hòa.

.

Nguy hiểm: tiền đầu tư kỹ thuật từ Đức sẽ chạy vào Hoa Lục. Công ty sản xuất robot Đức quốc Hahn Automation dư định đầu tư nhiều triệu Euro vào các nhà máy mới ở Trung Quốc trong 3 năm tới nhằm chiếm ưu thế trong thị trường khổng lồ nhất thế giới này. Tổng quản trị Frank Konrad nói rằng phải đưa nhà máy vào TQ để vượt các hàng rào thuế quan xuất nhập cảng, và như thế sẽ có ưu thế trong thị trường TQ, với mục tiêu 25% thương vụ công ty này sẽ là ở TQ vào năm 2025, tức là tăng từ mức bây giờ là 10%.

.

Trong khi đó, Thủ Tướng Đức Angela Merkel đang có nỗ lực đa dạng hóa quan hệ thương mại và muốn rằng kinh tế Đức sẽ giảm lệ thuộc vào thị trường TQ.

.

Quận Cam, tức Orange County, nơi tập trung đông ngươi Việt nhất ở hải ngoại, cũng là nơi có 7 mã số khu vực (zip code) trong nhóm thị trường nhà cửa đắt nhất trong nhóm 100 khu vực zip code đắt nhất Hoa Kỳ. Trong 100 thị trường nhà đất đắt nhất Mỹ, Quận Cam và Quận Los Angeles có 30 khu zip code trong danh sách này.

.

-- Đắt nhất Quận Cam, và là đắt thứ 14 Hoa Kỳ là khu vực có zip code 92657 ở thành phố Newport Coast, nơi giá nhà trung bình bán là $2,998,000.

.

-- Đắt nhì Quận Cam, và là đắt thứ 19 Hoa Kỳ là khu vực có zip code 92625 ở thành phố Corona del Mar, nơi giá nhà trung bình bán là $2,762,000.

.

-- Đắt thứ 3 Quận Cam là zip code 92662 với giá nhà trung bình $2,728,000 và đắt thứ 4 Quận Cam là zip code 92661 với giá nhà trung bình $2,400,000. Cả 2 số zip code này đều ở thành phố Newport Beach.

.

Báo Japan Today trong ấn bản hôm 21/11/2020 ghi lời nhiều người dân Nhật Bản than phiền về làn sóng tội phạm tăng vọt từ người Việt tại Nhật Bản.

.

Bản tin ghi lời ông T., một nhà địa ốc Tokyo chuyên về tìm nơi cư trú cho du học sinh quốc tế và thưc tập sinh kỹ thuật, nói với báo Asahi Geino rằng hễ nghe chuyện về trộm cắp gia súc hay heo, đầu tiên là ông nghĩ tới người Việt Nam trước.

.

Ông nói rằng, không như người Nhật, dân VN dễ rơi vào cảm xúc cô đơn và thích tụ họp với nhau, không nghĩ gì về giữ mọi chuyện ngay ngắn trong phòng và trong nhiều trường hợp, sau khi họ trả phòng là lại tốn tiền sửa chữa. "Tôi nghĩ có thể tới 90% chủ nhà phông muốn dính tới họ [người Việt]."

.

Ông nói, "Những người tới từ các thành phố lớn như Sài Gòn và Hà Nội thì được, nhưng người từ miền quê VN thì cứ ưa ăn thú hoang. Trước đây, một người Việt từ Đà Nẵng tự hào cho tôi xem 20 con ếch anh giữ trong nhà có máy điều hòa không khí, và anh hỏi tôi, 'Ông không thấy là chúng sẽ trở thành món ngon tuyệt vời lắm sao?' Dù tôi bảo anh ta là luật cấm làm thịt thú vật trong căn này của anh ta, tôi nghi ngờ có thể anh ta không hiểu tôi."



Một khu phố Nhật Bản ban đêm

.

Hôm 26/10/2020, cảnh sát thị trấn Ota City, tỉnh Gunma, bắt 1 nhóm người Việt vì giết heo trong nơi ở của họ. Cảnh sát nói đã bắt 1 người đàn ông 39 tuổi, tự khai là điều hành 1 nơi hát karaoke, có lẽ là ông trùm băng này, và bắt thêm 13 người nữa trong lứa tuổi 20s và 30s. Nhóm này phóng 1 video lên mạng cho thấy họ mổ xẻ con heo, rồi nướng trong sân đậu xe ở sau 1 căn chung cư.

.

Japan Today ghi lời cảnh sát nói một vài người trong đó ở quá hạn visa, và cảnh sát điều tra có thể nhóm này bắt trộm gia súc. Phía dưới sàn chung cư, cảnh sát thấy 30 con gà đông lạnh cùng với một khẩu súng mô hình, một thanh kiếm và một gậy dã cầu. Từ mùa hè tới giờ, nông dân trong làng Kanto phía bắc báo cáo là họ bị mất trộm tăng vọt, trong đó có 719 con heo và nhiều gia súc và gà.

.

Theo Bộ Tư Pháp Nhật Bản, có khoảng 420,000 người Việt đang ở Nhật theo thống kê tính tới tháng 6/2020, như thế là nhóm ngoại kiều đông thứ 3, sau người Trung Hoa (780,000) và dân Nam Hàn (430,000). Nhưng, nếu chỉ tính thực tập sinh kỹ thuật, dân Việt đông nhất, tới 210,000 người, rồi tới 80,000 người TQ và 30,000 người Philippines.

.

.