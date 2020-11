Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ Robert O’Brien Thăm Việt Nam Bàn Về Mối Quan Hệ Đối Tác Toàn Diện

HÀ NỘI, VN – Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ Robert O’Brien đã tới thăm Việt Nam trong ba ngày bắt đầu từ Thứ Sáu, trong đó có các cuộc họp với Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc để “thảo luận về mối quan hệ Đối tác Toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam nhân dịp kỉ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước,” theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết trong bản tin phát đi hôm 22 tháng 11 năm 2020. Bản tin Đài VOA cho biết thêm thông tin về sự kiện này như sau.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien hội kiến Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc ngày thứ Bảy trong ngày thứ hai của chuyến thăm ba ngày tại đất nước Đông Nam Á này, nơi ông dự kiến gặp gỡ các quan chức chính phủ và nói chuyện với sinh viên học sinh.

Tại Hà Nội, ông O’Brien và ông Phúc thảo luận về mối quan hệ Đối tác Toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam nhân dịp kỉ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước được thiết lập và “nỗ lực chung của chúng tôi thăng tiến một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và thịnh vượng,” Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng nói trên Twitter.

Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bối cảnh đại dịch virus corona vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm khắp thế giới. Những hình ảnh từ truyền thông trong nước và trên mạng xã hội cho thấy ông O’Brien và ông Phúc chào xã giao bằng cách cụng cùi chỏ và trò chuyện trong khi vẫn đeo khẩu trang.

Một bản tin của Thông tấn xã Việt Nam cho biết Thủ tướng Phúc đánh giá cao việc hai nước hợp tác chặt chẽ, kịp thời trong ứng phó với đại dịch COVID-19, và gửi lời cảm ơn Tổng thống Trump và Chính phủ Hoa Kỳ đã thăm hỏi và hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả lũ lụt ở miền Trung vừa qua.

Ông “đặc biệt đánh giá cao” việc Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách 20 triệu đôla dành cho Dự án tẩy độc sân bay Biên Hòa trong năm tài khóa sắp tới; nhấn mạnh cam kết của Mỹ hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh cũng như nỗ lực của Việt Nam giúp tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ, theo thông tấn xã.

Thủ tướng được dẫn lời nói rằng Việt Nam coi hợp tác thương mại là trọng tâm, động lực chủ yếu trong phát triển quan hệ với Mỹ và đề nghị hai bên duy trì đối thoại trên tinh thần xây dựng, tôn trọng lẫn nhau nhằm tìm ra giải pháp xử lý các vấn đề còn khác biệt để đạt kết quả có lợi cho cả hai bên.

Tường trình của truyền thông nhà nước Việt Nam cho biết ông O’Brien “đánh giá cao” việc doanh nghiệp Việt Nam tăng cường nhập khẩu hàng hóa Mỹ và các biện pháp mà chính phủ Việt Nam đã thực hiện để cân bằng cán cân thương mại, cũng như gửi lời chia buồn về những tổn thất của người dân các tỉnh miền Trung bỉ ảnh hưởng bởi thiên tai.

“Cố vấn An ninh quốc gia Hoa Kỳ Robert O’Brien cũng khẳng định Hoa Kỳ coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Việt Nam, trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau và cam kết mạnh mẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ ngày càng sâu rộng, ổn định và vững chắc trong thời gian tới,” bản tin của thông tấn xã nói.

Trước đó trong ngày thứ Bảy, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ đã hội đàm với Bộ trưởng Công an Tô Lâm để thảo luận về “nỗ lực chung của chúng tôi chống lại tội phạm xuyên quốc gia hỗ trợ Quan hệ Đối tác Hoa Kỳ-Mekong mới, và mở rộng hợp tác về nhiều vấn đề an ninh,” tài khoản Twitter của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng nói. Ông O’Brien sau đó gặp Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch để bàn về “các vấn đề di sản chiến tranh.”

Ông cũng hội kiến Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, người ca ngợi mối quan hệ giữa hai nước là “chưa bao giờ phát triển mạnh mẽ như hiện nay.”

Chuyến đi của Cố vấn An ninh Quốc gia O’brien diễn ra tiếp theo sau chuyến công du của Ngoại trưởng Mike Pompeo tới Hà Nội vào tháng trước, một tuần sau khi Việt Nam trả tự do cho công dân Mỹ gốc Việt Michael Nguyễn, người bị Việt Nam tuyên án tù 12 năm về tội danh “âm mưu lật đổ chính quyền.”