Tại Sao Cần Kháng Thể Đơn Dòng Như Thuốc Chích Ngừa Để Trị Covid-19

Khi Tổng Thống Trump được chẩn đoán bị truyền nhiễm Covid-19, một trong những cách điều trị thử nghiệm tiên tiến mà ông nhận được là sự hỗn hợp các kháng thể đơn dòng. Nhưng hiện nay thuốc chích ngừa có thể sớm có. Như thế các cách trị liệu khác có cần thiết hay có giá trị nữa không? Và khảng thể đơn dòng chính xác là gì?





Khi các kháng thể (màu trắng) liên kết với các proteins đột biến bao bọc bề mặt của vi khuẩn, SARS-CoV-2 không còn có thể truyền nhiễm vào các tế bào con người nữa. (www.theconversation.com)

Trong vòng vài tháng qua, công chúng đã biết về nhiều cách điều trị được sử dụng để chống Covid-19. Một kháng sinh như remdesivir kềm chế vi khuẩn khỏi tái tạo trong các tế bào con người. Huyết tương của người hồi phục từ máu của những người hiến tặng là những người đã bình phục từ Covid-19 có thể chứa các kháng thể kềm chế vi khuẩn và bị viêm. Các steroids như dexamethasone có thể điều chỉnh và giảm thiệt hại do viêm nguy hiểm tới các lá phổi, do đó làm giảm suy hô hấp.Cơ Quan FDA đã công bố việc ủy quyền sử dụng khẩn cấp cho kháng thể đơn dòng của Eli Lilly, gọi là bamlanivimab, và Regeneron đang chờ FDA bật đèn xanh cho việc điều trị kháng thể của họ. Các kháng thể đơn dòng đặc biệt cho phép trong việc điều trị bởi vì chúng có thể làm vô hiệu hóa vi khuẩn SARS-CoV-2, mà gây ra Covid-19, và chận đứng khả năng truyền nhiễm tế bào. Điều này có thể là sự can thiệp cứu mạng trong những người không thể có hệ miễn nhiễm tự nhiên mạnh để đối phó với vi khuẩn – những người trên 65 tuổi với các bệnh có sẵn làm cho họ dễ bị tổn thương hơn.