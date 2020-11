City Of Hope Ở Quận Cam Bổ Nhiệm Edward S. Kim, M.d. Làm Bác Sĩ Trưởng, Dẫn Đầu Một Thế Hệ Mới Chăm Sóc Ung Thư

Bác sĩ ung thư ưu việt Edward S. Kim, MD, MBA, FACP, FASCO

Phó Chủ Tịch Cấp Cao kiêm Phó Bác Sĩ Tổng Giám Đốc

Nhà nghiên cứu và bác sĩ lâm sàng ung thư nổi tiếng trên toàn quốc tham gia vào đội ngũ các chuyên gia hàng đầu đưa các phương pháp điều trị tân tiến lại gần hơn

Bệnh Viện City of Hope ở Quận Cam đang thay đổi đường lối chăm sóc bệnh ung thư, thu hút các bác sĩ lâm sàng tài giỏi trên toàn quốc với lịch sử nghiên cứu tiên phong và kiến thức chuyên môn sâu rộng về ung thư.

Edward S. Kim, M.D., được mệnh danh là Bác Sĩ Hàng Đầu của U.S. News and World Report (Tạp Chí Tin Tức Hoa Kỳ và Thế Giới), sẽ dẫn đầu hàng ngũ các chuyện gia ung thư chuyên môn cao của bệnh viện City of Hope tại quận Cam.

Bác sĩ Kim sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển mạng lưới cơ sở tầm nhìn và chăm sóc ung thư đẳng cấp thế giới đang hình thành tại Irvine, California, bao gồm khả năng tiếp cận rộng rãi các thử nghiệm lâm sàng, các phương pháp điều trị tiên tiến nhất và những đổi mới trong phòng ngừa và chẩn đoán ung thư sớm.

(Irvine, CA. 17 tháng Mười Một, 2020) - Bệnh viện City of Hope Quận Cam hôm nay thông báo đã bổ nhiệm bác sĩ ung thư ưu việt Edward S. Kim, MD, MBA, FACP, FASCO làm Phó Chủ Tịch Cấp Cao kiêm Phó Bác Sĩ Tổng Giám Đốc và Bác Sĩ Trưởng Quận Cam. Khi tuyển dụng chuyên gia nổi tiếng thế giới này, City of Hope đang thực hiện lời hứa tăng cường khả năng tiếp cận với các bước tiến mới về ung thư ở Quận Cam và trở thành mô hình mẫu trên toàn quốc trong việc cách mạng hóa việc điều trị và nghiên cứu ung thư.

“Dr. Kim có mức chuyên môn sâu rộng về ung thư rất phù hợp cho việc mở rộng đưa City of Hope vào Quận Cam. Chúng tôi cần một bác sĩ lâm sàng – khoa học gia tiếp nhận sự đổi mới và năng lượng của khu vực và sẵn sàng với thách thức trong việc chuyển đổi phương thức cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sao cho các bước tiến đột phá được cung cấp đến với những người cần đến chúng ở phạm vi rộng rãi đáng kể hơn. Với sự bổ nhiệm này, tầm nhìn của chúng tôi về tương lai của việc chăm sóc bệnh nhân ung thư ở Quận Cam đang được thực hiện,” Michael A. Caligiuri, MD, chủ tịch của Trung tâm Y tế Quốc gia City of Hope và là Tổng giám đốc bác sĩ phát biểu.

Bác sĩ Kim, được mệnh danh là Bác sĩ hàng đầu của U.S. News and World Report (tạp chí Tin Tức Hoa Kỳ và Thế Giới), sẽ lãnh đạo đội ngũ bác sĩ - khoa học gia hàng đầu của bệnh viện City of Hope thuộc Quận Cam, một đội ngũ chuyên môn chăm sóc ung thư đặc sắc. Với cương vị là bác sĩ trưởng, ông sẽ chịu trách nhiệm thúc đẩy sự đổi mới trong việc chăm sóc và phân phối cho mạng lưới chăm sóc bệnh ung thư của Quận Cam và địa điểm Irvine đã được lên kế hoạch. Cụ thể, Ông sẽ khuyến khích và phát triển các mô hình mới để chuyển các nghiên cứu hiện đại vào thực tế trong cộng đồng –thường xuyên giới thiệu các liệu pháp hoàn toàn mới– cũng như hỗ trợ và hướng dẫn bệnh nhân ung thư và gia đình của họ.

Bác sĩ Kim bước vào vị trí mới với một lịch sử xuất sắc về nghiên cứu ung thư tiên phong và từ các vị trí lãnh đạo tại Viện Ung thư Levine ở Bắc Carolina, Trung tâm Ung thư MD Anderson của Đại học Texas. Ông là một trong những chuyên gia hàng đầu của đất nước về tiên lượng phân tử cho các bệnh ung thư phổi, đầu và cổ, giúp phát hiện ung thư và các liệu pháp cá nhân hóa. Là một phần trong cam kết suốt đời và liên tục của mình đối với nghiên cứu ung thư, Bác sĩ Kim cũng là nhà nghiên cứu chính và đồng nghiên cứu gia của nhiều chương trình nghiên cứu và quy trình; và là tác giả hoặc đồng tác giả của hơn 200 bài báo, chương sách và bài viết đã xuất bản trên các tạp chí hàng đầu, chẳng hạn như The Lancet, The Lancet Oncology, Journal of Clinical Oncology, Cancer Discovery, Cancer, Nature Medicine, và Cancer Prevention Research.

Trước khi gia nhập City of Hope, Bác sĩ Kim là Chủ tịch của Viện Nghiên Cứu Điều trị Ung thư và Điều trị Khối U Đặc, Chủ tịch Xuất sắc của Donald S. Kim về Nghiên cứu Ung thư, và Giám đốc Y tế của Văn phòng Thử nghiệm Lâm sàng tại Viện Ung thư Levine, Atrium Health ở Charlotte, Bắc Carolina, và là giáo sư y khoa tại Đại học Bắc Carolina, Chapel Hill.

Trước khi làm việc tại Viện Ung thư Levine, ông đã đảm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo bao gồm Phó Giáo sư (đã qua nhiệm kỳ) tại Khoa Ung thư Y khoa Lồng ngực / Đầu và Cổ tại Trung tâm Ung thư MD Anderson của Đại học Texas. Ngoài ra, Bác sĩ Kim gần đây đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường Kinh doanh Kenan-Flagler thuộc Đại học North Carolina.

“Sự bổ nhiểm tôi vào bệnh viện City of Hope cho đến nay là đỉnh cao trong sự nghiệp của tôi. Tầm nhìn của City of Hope tái xác định khả năng tiếp cận của các phương pháp điều trị ung thư - phù hợp với cam kết cá nhân của tôi trong việc liên tục đáp ứng các nhu cầu chưa được đáp ứng,” Bác sĩ Kim nói. “Cùng với các đồng nghiệp uy tín của tôi, chúng tôi sẽ tạo cơ hội cho các nghiên cứu chuyển dịch chiến lược và định hướng theo nhóm được thực hiện thông qua một mạng lưới chăm sóc toàn diện trải rộng khắp quận Cam.”

Mở Rộng City of Hope đến Quận Cam

City of Hope hiện đáp ứng những nhu cầu chưa được đáp ứng của Quận Cam bằng cách mở rộng khả năng tiếp cận các liệu pháp tiên tiến chưa từng có trong khu vực này. Hiện tại, gần 20 phần trăm cư dân Quận Cam được chẩn đoán mắc bệnh ung thư rời khu vực này để được chăm sóc ung thư chuyên môn cao, thường đi lại hai giờ mỗi chiều để đến cơ sở chính Duarte của bệnh viện City of Hope.





City of Hope đã khai trương một địa điểm ở Newport Beach, California vào tháng Giêng như là giai đoạn đầu của kế hoạch đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ, được thúc đẩy một phần bởi hoạt động từ thiện, để phát triển và vận hành một mạng lưới chăm sóc ung thư trong khu vực với một trung tâm ung thư đẳng cấp thế giới trong tương lai Irvine, California. Cơ sở Irvine rộng 11 mẫu Anh theo kế hoạch sẽ có một trung tâm ung thư toàn diện mở cửa vào năm 2022, nơi sẽ cung cấp các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1-3, y học chính xác và các chương trình phòng ngừa và phát hiện sớm. Bệnh viện chuyên khoa duy nhất của Quận Cam dành riêng cho việc điều trị và chữa khỏi bệnh ung thư dự kiến sẽ mở cửa trong khuôn viên mới này vào năm 2025. Các nhà lãnh đạo và tình nguyện viên của City of Hope đang thu hút cộng đồng từ thiện để giúp biến tầm nhìn này thành hiện thực.





“City of Hope Orange County rất vui mừng khi tài năng y tế hàng đầu của Mỹ muốn tham gia cùng chúng tôi vì chúng tôi theo đuổi những mục tiêu táo bạo và là một ngọn hải đăng cho tương lai. Đây là công việc mang tính biến đổi sẽ tác động đến cộng đồng của chúng ta trong nhiều thế hệ. Ngay tại Quận Cam này, chúng tôi không chỉ làm cho khu vực địa phương của chúng ta trở nên lành mạnh hơn, mà chúng tôi còn tham gia vào nghiên cứu và các liệu pháp mới sẽ giúp ảnh hưởng đến mục tiêu cuối cùng là chấm dứt bệnh ung thư. Đây là lời hứa mà chúng tôi mang lại và tầm nhìn mà Bác sĩ Kim và các đồng nghiệp xuất sắc của ông ấy sẽ giúp biến thành hiện thực,” Annette Walker, chủ tịch City of Hope Orange County cho biết.

Sơ lược về City of Hope

City of Hope là một trung tâm nghiên cứu và điều trị y sinh học độc lập về ung thư, tiểu đường và các bệnh đe dọa tính mạng khác. Được thành lập vào năm 1913, City of Hope là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực cấy ghép tủy xương và liệu pháp miễn dịch, chẳng hạn như liệu pháp tế bào CAR T. Nghiên cứu chuyển dịch và các quy trình điều trị được cá nhân hóa của City of Hope nâng cao dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên khắp thế giới. Lượng Insulin tổng hợp ở người và nhiều loại thuốc điều trị ung thư đột phá dựa trên công nghệ được phát triển tại viện. Một trung tâm ung thư toàn diện do Viện Ung thư Quốc gia chỉ định và là thành viên sáng lập của Mạng lưới Ung thư Toàn diện Quốc gia, City of Hope được tạp chí U.S. News & World Report xếp hạng là một trong những "Bệnh viện tốt nhất" về ung thư của Hoa Kỳ. Cơ sở chính nằm gần Los Angeles, với các địa điểm khác trên khắp Nam California. Để biết thêm thông tin về City of Hope, hãy theo sát chúng tôi trên Facebook, Twitter, YouTube hoặc Instagram.