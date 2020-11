Trump Đuổi Lãnh Đạo Cơ Quan An Ninh Mạng Vì Cảnh Báo Các Tuyên Bố Bầu Cử Của Trump Không Có Chứng Cứ

WASHINGTON – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Ba, 17 tháng 11 năm 2020 đã viết Twitter rằng ông đã “chấm dứt” chức vụ của viên chức lãnh đạo an ninh mạng Hoa Kỳ Christoper Krebs, theo bản tin của CNBC cho biết hôm Thứ Ba.

Trong một cặp tweets, Trump nói rằng Krebs đã đưa ra tuyên bố “không chính xác rất cao” về an ninh của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

Trump, người đã không chịu thừa nhận tổng thống đắc cử Joe Biden, cho rằng cuộc bầu cử bị phá vỡ với “những sự không thích đáng và gian lận rộng lớn.” Twitter đã dán lên các tweets của tổng thống lời cảnh cáo với tuyên bố về gian lận bầu cử bị tranh cãi.

Krebs, người lãnh đạo Cơ Quan An Ninh Mạng và An Ninh Hạ Tầng Cơ Sở của Bộ Nội An, chịu trách nhiệm đối với việc lãnh đạo nỗ lực bảo vệ các cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Ông trước đó nói rằng không có chứng cứ các cuộc bầu cử bị tổn hại bởi sự can thiệp của ngoại quốc.

Vào Ngày Bầu Cử, Krebs kêu gọi người Mỹ kiên nhẫn và “để xử lý tất cả những tuyên bố giựt gân và không được xác minh với sự nghi ngờ.”