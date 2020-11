Trump ám chỉ thú nhận thất cử. Thủ đô: biểu tình MAGA, Trump nói có thể ra tham dự. Biden 306 phiếu cử tri đoàn, Trump 232 phiếu. Biden: 78,219,031 phiếu; Trump: 72,799,820 phiếu. Cộng Hòa ầm ĩ: người chết đi bầu; cụ bà 96 tuổi: còn đi bầu, chưa chết. Mỹ trong 24 giờ: thêm 1,431 người chết vì COVID. California, Oregon, Washington: ngừa COVID, người tới 3 nơi này phải tự cách ly 14 ngày. GS Luật Ha

Nam Tran, giáo sư phòng lab y khoa tại UC Davis, nói rằng về lý thuyết, người ta có thể dính cả 2 vi khuẩn cùng lúc. Đại học UC Davis sẽ là một trong những nơi đầu tiên ở Hoa Kỳ sử dụng bộ xét nghiệm nhanh vừa mới đưa ra thị trường có thể dò ra cả vi khuẩn cúm và siêu vi COVID-19, kết quả có liền trong 20 phút.

.

Trump ám chỉ thú nhận thất cử. Thủ đô: biểu tình MAGA, Trump nói có thể ra tham dự. Biden 306 phiếu cử tri đoàn, Trump 232 phiếu. Biden: 78,219,031 phiếu; Trump: 72,799,820 phiếu. Cộng Hòa ầm ĩ: người chết đi bầu; cụ bà 96 tuổi: còn đi bầu, chưa chết. Mỹ trong 24 giờ: thêm 1,431 người chết vì COVID. California, Oregon, Washington: ngừa COVID, người tới 3 nơi này phải tự cách ly 14 ngày. GS Luật Harvard mắng các luật sư đại diện Trump phải thấy xấu hổ khi làm suy yếu nền dân chủ. Trump phóng tweet loan tin vịt đã thắng ở Pennsylvania và Georgia, bị dán nhãn loan tin nhảm. Tòa Philadelphia quăng bỏ 5 đơn kiện của Trump. Pennsylvania: không đếm lại phiếu. Texas: Tiệm kim hoàn Việt bị trộm 50,000$. Xét nghiệm siêu vi chỉ 20 phút. Chad Wolf, quyền Bộ Trưởng Bộ Nội An, bác bỏ lệnh của Trump đòi sa thải Giám Đốc CISA. Cách ly 130 mật vụ vì coronavirus. 16 công tố đòi Bộ Trưởng rút lệnh điều tra: bầu cử tuyệt hảo, không gì gian lận. Xét nghiệm COVID chỉ 20 phút có kết quả

.

WASHINGTON (VB - 14/11/2020) --- Theo tin từ KTXL, Đại học UC Davis sẽ là môt trong nhữn nơi đầu tiên ở Hoa Kỳ sử dụng bộ xét nghiệm nhanh vừa mới đưa ra thị trường có thể dò ra cả vi khuẩn cúm và siêu vi COVID-19, kết quả có liền trong 20 phút. Nam Tran, giáo sư phòng lab y khoa tại UC Davis, nói rằng về lý thuyết, người ta có thể dính cả 2 vi khuẩn cùng lúc.

.

GS Nam Tran nói với đài FOX40 rằng hiện nay đây là bộ xét nghiệm nhanh nhất trên thị trường. Vì tình hình thiếu nguồn cung vât liệu, nên bộ xét nghiệm lưỡng siêu vi này chỉ dùng cho y khoa, tuy nhiên cũng có thể dùng trong trường hợp cấp cứu khi có người hiển lộ triệu chứng. Bộ xét nghiệm mới này vẫn dùng một que lấy mẫu dịch nhờn từ mũi, nhưng kết quả sẽ thần tốc, có thể giúp đưa tới quyết định nhanh chóng để bảo vệ nhân viên y tế nếu họ dính COVID-19. Tran cũng nói, không chỉ xét nghiệm kết qua nhanh, nhưng cũng chính xác hơn các bộ xét nghiệm khác đang có ngoài thị trường.

.

Joe Biden đã củng cố mức độ chiến thắng sau khi Georgia cho biết Biden đã thắng nơi đây. Viện nghiên cứu bầu cử Edison Research cho biết như trên, cũng đưa ar dự đoán Trump sẽ thắng ở North Carolina. Tính chung, theo các bản dự đoán tới giờ, Biden đã có 306 phiếu cử tri đoàn, trong khi Trump chỉ có 232 phiếu cử tri đoàn. Một định mệnh kỳ lạ: năm 2016, Trump thắng cử Tổng Thống với 306 phiếu cử tri đoàn, và bà Hillary Clinton chỉ có 232 phiếu cử tri đoàn.

--- Tính phiếu phổ thông: Biden được 50.9% phiếu, tổng cộng 78,219,031 phiếu.

--- Trump được 47.3% phiếu, tổng cộng 72,799,820 phiếu. Trump thua Biden 5,419,211 phiếu.

.

Hoa Kỳ có mức tăng vọt lây nhiễm COVID trong 24 giờ qua là 184,514 người, theo thống kê của Johns Hopkins University sáng Thứ Bảy. Cùng thời kỳ có thêm 1,431 người chết vì liên hệ siêu vi này. Tính chung từ khi đại dịch bùng phát, Hoa Kỳ có 10,737,335 người lây nhiễm, trong đó 243,854 người chết.

.

Các Thống đốc 3 tiểu bang California, Oregon và Washington hôm Thứ Sáu đưa ra lệnh cảnh giác du hành ngừa siêu vi COVID, buộc những người tới 3 nơi này phải tự cách ly 14 ngày và khuyên cư dân tránh đi lại để ngừa nguy hiểm dịch bệnh và tránh làm nặng gánh bệnh viện chăm sóc. Lệnh này cũng khuyên người cách ly nên giảm tối thiểu giao tiếp với cả người trong gia đình.

.

Trump đêm Thứ Sáu lại phóng tweet -- một cách không chứng cớ -- nói rằng Trump đã thắng cử ở Pennsylvania vì có 700,000 phiếu bầu được đếm ở Philadelphia và Pittsburgh mà không có quan sát viên Cộng Hòa. Tweet của Trump lập tức bị dán nhãn cảnh báo là thông tin sai với thông tin chính thức từ tiểu bang (“Official sources called this election differently.”). Trước đó tiểu bang Pennsylvania đã chính thức cho biết sẽ không đếm lại, và kết quả bây giờ sau khi toàn bộ 67 quận đã đếm, Biden hơn Trump gần 60,000 phiếu.

.

Khoảng nửa giờ sau, Trump lại phóng tweet loan tin vịt: Trump đã thắng cử ở Georgia. Tweet này cũng bị dán nhãn là tin sai lạc với tin chính thức từ tiểu bang. Các nhà quan sát cho biết, nếu đếm phiếu lại tất cả những nơi Trump khiếu nại, chắc chắn kết quả sẽ không đổi -- thí dụ, 700,000 phiếu mà Trump nói ở Pennsylvania, cho là 50/50 thì Biden cũng thắng lớn.

.

Trong khi đó, GS Luật Laurence Tribe tại đại học Harvard Law nói trên MSNBC đêm Thứ Sáu rằng các luật sư đại diện cho Trump cần phải có "trách nhiệm đạo đức" và nên thấy "mắc cỡ" về các đơn kiện loạn xạ phung phí kiểu này.

.

GS Tribe nói rằng luật sư có thể bênh vực một người có thể là pham tội, nhưng "khi giúp cho người nào làm suy yếu nền dân chủ và làm mất tính hợp pháp của việc chuyển giao quyền lực" lại là đã đi quá xa. Ông nói, "Bất kỳ luật sư nào xứng đáng phải thấy xấu hổ khi dính vào các đơn kiện loạn xạ của các loại này." GS Tribe có 50 năm dạy ở Harvard Law, đã tranh biện 36 hồ sơ kiện trước Tòa Tối Cao Hoa Kỳ. Ông là đồng sáng lập hội American Constitution Society.

.

GS Laurence Tribe nêu lên khía cạnh pháp lý khi nói trên chương trình Joy Reid đêm Thứ Sáu rằng TT Trump có thể tự ân xá các tội liên bang mà Trump đã phạm nhưng chưa bị khởi tố, nhưng không thể tự ân xá cho các tội hình sự tương lai mà Trump chưa phạm. Do vậy, trước khi Trump rời Bạch Ốc cuói tháng 1/2021, Trump có thể tự ân xá tất cả các tội liên bang Trump đã phạm, nhưng bản chất của Trump là liênt ục phạm tội, do vậy tất cả các tội liên bang Trump phạm sau ngay rời Bạch Ốc đều không được ân xá. Mặc khác, Trump cũng sẽ không thoát tội ở cấp tiểu bang vì tư pháp hai cấp khác nhau, và do vậy không thoát nổi các hồ sơ đang điều tra ở tòa án New York.



Hình ảnh tên trộm đập cửa kính vào, vơ vét tiệm nữ trang.

.

Bản tin CBS ghi rằng một tiệm kim hoàn nữ trang tại Plano, Texas, đã báo cáo với cảnh sát và xin công chúng giúp tìm ra tên trộm. Tiệm nữ trang có tên là Queen’s Jewelry của anh Charlie Nguyen bị trộm mất 76 chiếc nhẫn tổng trị giá 50,000 đôla.

.

Chuyện xảy ra trước lúc nửa đêm vào hôm Thứ Tư 4/11/2020, máy quay phim an ninh ghi lại cảnh một người đàn ông dùng một viên đá đập bể kính cửa tiệm và rồi cũng dùng đá đập bể các tủ kính để vét nữ trang vào một túi xách, lấy 76 chiếc nhẫn, tổng trị giá thiệt hại là 50 ngàn đôla.

.

Charlie Nguyen nói anh mở tiệm 8 năm, nhưng chưa bao giờ có chuyện trộm thế này. Nguyen nói bình thường anh đưa nữ trang từ các quày tủ kính về vào ban đêm, nhưng gia đình anh đang dọn nhà, và anh phạm lỗi là để nữ trang lại trong tiệm ban đêm.

.

Trong một loạt phán lệnh đưa ra chiều Thứ Sáu 13/11/2020, một Chánh án từ tòa Court of Common Pleas tại Philadelphia đã bác bỏ 5 đơn kiện do Trump và Cộng Hòa đưa ra, trong đó Trump/Cộng Hòa nói là có phạm quy trong các phiếu bầu qua thư. Cũng chiều Thứ Sáu, Tổng Thư Ký Kathy Boockvar của tiểu bang Pennsylvania nói rằng tiểu bang sẽ không đếm lại phiếu bầu của cuộc tuyểnc ử tuần trước, kể cả phiếu bầu trong cuộc tranh cử Tổng Thống.

.

Theo Boockvar, hoàn toàn không có cớ gì để phải đếm lại phiếu trong khi Joe Biden hơn Trump tỷ lệ nhiều hơn ngưỡng 0.5% phiếu cần để đếm lại. Kết quả chung kết cho thấy Biden có 3,400,072 phiếu, còn Trump được 3,340,842 phiếu bầu. Tức là Biden hơn Trump 59,230 phiếu bầu, quá cách biệt.

.

Trong khi đó, Trump quyết định rút đơn kiện, không khiếu nại ở Arizona về kết quả bầu cử, theo CNN hôm Thứ Sáu. Trước đó, Trump kiện Arizona vì cho rằng quận Maricopa County quăng bỏ sai trái phiếu bầu của một số cử tri tới bầu trực tiếp ở phòng phiếu trong Ngày Bầu Cử.



Cụ bà 96 tuổi "Mrs. James E. Blalock": Tui chưa chết, mới bầu cho Biden.

.

Ban vận động của Trump tuần trước làm ầm ĩ rằng nhiều người đã chết vẫn đi bầu, và bầu phiếu cho Biden. Cụ thể là tại tiểu bang Georgia, một cư dân chết từ lâu, tên là James E. Blalock đã bầu cho Joe Biden trong năm 2020. Đài truyền hình NBC Atlanta đã gửi phóng viên Brendan Keefe tìm hiểu, và khám phá ra bà quả phụ của người chết kia đang dùng tên là “Mrs. James E. Blalock” – và bà còn sống ở 96 tuổi. Cụ bà xác nhận trước ống kính TV rằng cụ bà đã bầu cho Biden. Cụ bà cũng đã một lần bầu phiếu cho Tổng Thống Franklin D. Roosevelt trong thập niên 1930s.

.

TT Trump hôm Thứ Sáu thú nhận một cách mơ hồ rằng ông đã thất cử, và ông có thể không còn là Tổng Thống vào ngày 20/1/2021, nói với các phóng viên rằng "bất cứ gì xảy ra trong tương lai, ai biết chính phủ nào lúc đó sẽ là, tôi đoán thời gian sẽ cho biết" ("whatever happens in the future, who knows which administration it will be, I guess time will tell.").

.

Trump nói như thế tại Vườn Hồng về dự án Operation Warp Speed, cũng cho biết chính phủ của ông sẽ không phong tỏa lần nữa vì siêu vi coronavirus, nhưng không rõ chính phủ Biden có thể sẽ quyết định thế nào.

.

Lúc đó, Trump có ý nói như là sẽ chịu thua bầu cử chỉ sau khi các biện pháp pháp lý (kiện tụng) đều thất bại. Phóng viên Geraldo Rivera của Fox News kể lại với khán giả: "Quý vị biết, ông ta [Trump] nói với tôi rằng ông ta là một người thực tiễn. Ông ta nói tôi ông ta sẽ làm điều phải lẽ."

.

Đặc biệt, cuối buổi họp báo, phóng viên Brian Karem của CNN tại Bạch Ốc, hỏi: "Tổng Thống đã thua cuộc bầu cử. Khi nào Tổng Thống sẽ nhìn nhận là đã thua cuộc bầu cử?" TT Trump bước đi, không trả lời.



Chad Wolf, quyền Bộ Trưởng Bộ Nội An, bác bỏ lệnh của Trump đòi sa thải Giám Đốc CISA.

.

Sau khi Giám đốc Sở an ninh mạng và hạ tầng (U.S. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - CISA) đưa ra bản văn nói rằng bầu cử 2020 là "an toàn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ," Tổng Thống Trump đã chỉ thị cho Chad Wolf, quyền Bộ Trưởng Bộ Nội An, là phải sa thải Chris Krebs ra khỏi chức vụ Giám Đốc CISA.

.

Wolf đã chính thức từ chối thi hành lệnh của Trump. Báo New York Post ghi rằng Bạch Ốc đêm Thứ Tư ra lệnh cho Wolf phải sa thải Krebs ra khỏi chức vụ Giám Đốc CISA sau khi Brebs nói rằng không hề có gian lận nào trong bầu cử 3/11/2020. Môt viên chức Bạch Ốc nói với báo NY Post rằng Wolf đưa ra nhiều lý do vì sao không muốn sa thải Krebs, và cuối cùng là ông không thi hành lệnh đó. Krebs đã nói với Reuters là ông dự kiến sẽ bị sa thải sau khi phổ biến bản văn nói rằng bầu cử 2020 là an toàn tuyệt vời.

.

Hơn 130 nhân viên Sở Mật Vụ đang phải cách ly vì dính siêu vi coronavirus hoặc vì tiếp cận với người bị dương tính, theo tin từ Washington Post. Nghĩa là siêu vi đại dịch đang làm tê liệt 10% nhân lực an ninh của Sở Mật Vụ. Hiện thời có 1,200 nhân viên cận vệ và canh gác Bạch Ốc và tư dinh Phó Tổng Thống, và bảo vệ các chuyến đi lại, di động của Tổng Thống và Phó Tổng Thống.

.

Reuters cho biết 16 công tố liên bang yêu cầu Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr thu hồi một thư nội bộ đưa ra đầu tuần trong đó chỉ thị cho họ phải công khai điều tra các cáo buộc "có cơ sở" về đếm phiếu không trúng cách, nói rằng họ không hề thấy có một hoạt động bất thường nào cả, theo báo Washington Post hôm Thứ Sáu.

.

Nhóm 16 công tố liên bang được bổ nhiệm đặc biệt để quan sát cuộc bầu cử tổng thống tháng này, cũng nói rằng bản ghi nhớ hôm Thứ Hai của Barr đã đẩy các công tố viên vào vòng chính tri đảng phái, và rằng thay đổi chính sách như thế đã không dựa trên sự kiện.



Biểu tình sáng Thứ Bảy 14/11/2020 ở thủ đô "ủng hộ Trump, phản đối Biden chôm bầu cử"...

.

Những người ủng hộ Donald Trump bắt đầu tụ họp ở thủ đô Washington, D.C. sáng Thứ Bảy 14/11/2020, theo chương trình sẽ tuần hành từ quảng trường Freedom Plaza tới tòa tối cao để phản đối kết quả bầu cử, vì tin lời Trump nói rằng Trump đã "thắng cử, nhưng bị Biden chôm cuộc bầu cử"... Các lời vu cáo của Trump trong các đơn kiện ở nhiều tiểu bang thực ra đã bị tòa án bác bỏ mấy ngày qua.

.

Người biểu tình mang biểu ngữ trên các lá cờ in chữ "Trump 2020" và "MAGA Country" từ nhiều tiểu bang đổ về thủ đô từ rạng sáng Thứ Bảy. Trong hàng chục tổ chức tham dự biểu tình và tuần hành có nhóm Million MAGA March (Tuần Hành MAGA Triệu Người), nhóm Stop the Steal DC (Thủ đô DC Ngăn Cản Trộm Cuộc Bầu Cử), nhóm thượng đẳng da trắng Proud Boys...

.

Đặc biệt, Tổng Thống Trump hôm Thứ Sáu đã nói rằng ông ấm lòng vì cuộc biểu tình ủng hộ ông sẽ tổ chức vào Thứ Bảy, và ông có thể sẽ ra tham dự. Tuy nhiên, hệ thống cho thuê nhà qua mạng Airbnb nói với Fox News rằng đã từ chối cho thuê phòng/nhà đối với các tổ chức bị xem là kỳ thị sắc tộc và khủng bố, cụ thể là từ chối cho thuê phòng/nhà đối với nhóm Proud Boys vì tổ chức này bị Southern Poverty Law Center gọi là "tổ chức có nghị trình kích động căm thù sắc tộc" và là "thượng đẳng da trắng"...

.