Donald Trump Vẫn Hy Vọng Kiện Tụng Sẽ Bù Đắp Số Phiếu Ông Thiếu Hụt

Lời tòa soạn: The Interpreter | Người Thông Dịch là một nhóm biên soạn tổng hợp thông tin, với các thành viên gồm những người Mỹ trẻ gốc Việt, có sứ mệnh nhìn lại và đóng góp cho cộng đồng qua cách chọn lọc tin tức từ các cơ quan phương tiện truyền thông tiếng Anh có uy tín và cân bằng, và dịch bài sang tiếng Việt. Người Thông Dịch nhắm thực hiện hai điều: 1)Thu hẹp khoảng cách thông tin do rào cản ngôn ngữ tạo ra, bằng cách dịch các bài báo, sáng kiến, và ý kiến từ hãng tin chuẩn mực quốc tế sang tiếng Việt; và 2) Cung cấp cho độc giả người Mỹ gốc Việt các tài liệu tiếng Việt để giúp bắt đầu những cuộc đối thoại khó khăn về công bằng xã hội, sự tàn bạo của cảnh sát, sự đoàn kết và lịch sử phân biệt chủng tộc ở Mỹ.



***

Chiến lược kiện tụng “thùng rỗng kêu to” của Tổng thống Trump để giành lấy nhiệm kỳ thứ hai.



Để thúc đẩy một vụ kiện có triển vọng sau bầu cử, ứng cử viên tổng thống cần có một tiểu bang với mức phiếu cách biệt khít khao đủ để người đó còn hy vọng rút ngắn khoảng cách giúp số phiếu đại cử tri vượt mức 270. Đồng thời, ứng cử viên đó phải đưa ra một lập luận rõ ràng. Tổng thống Donald Trump thiếu cả hai điều kiện trên. Thay vào đó, khi Joe Biden tuyên bố chiến thắng vào ngày thứ năm của cuộc kiểm phiếu, những chiến lược pháp lý mà ông Trump dùng làm cơ sở cho nỗ lực cuối cùng nhằm giữ vững Nhà Trắng có vẻ “thừa lượng thiếu chất”: gần một chục vụ kiện hời hợt ở những bang tranh chấp gần như không hề mang đến cơ hội nào để ông vượt khoảng cách ngày càng dẫn xa của Biden.





Đứng đầu đội ngũ pháp lý của Donald Trump là David Bossie, người không phải luật sư mà là một nhà bảo thủ hiếu chiến, và từng giữ chức phó chủ tịch trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của Donald Trump. Các vụ kiện được xây dựng xung quanh một chuỗi những giả dối mà ông Trump đã phát biểu trong cuộc họp báo vào ngày 5 tháng 11, liên quan đến "tính toàn vẹn" của cuộc bầu cử. Ông Trump tuyên bố, "Nếu đếm số phiếu hợp pháp, tôi đã dễ dàng giành chiến thắng. Nhưng nếu đếm cả số phiếu bất hợp pháp, một số người có thể đánh cắp cuộc bầu cử." Những lá phiếu "bất hợp pháp" mà ông Trump nhắc đến là những phiếu "đến muộn." Nhưng các lá phiếu được đếm sau ngày bầu cử ở Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona và các nơi khác là từ luồng phiếu bầu hoàn toàn hợp lệ bởi những người Mỹ đang trú ẩn khỏi đại dịch, phần lớn được gửi thậm chí trước ngày các điểm bỏ phiếu mở cửa ngày 3 tháng 11.





Chiến lược pháp lý sai lệch và vô tổ chức của ông Trump đã bao trùm một màu tuyệt vọng kể từ khi ông nói, vào tờ mờ sáng ngày 4 tháng 11, “chúng tôi muốn tất cả các cuộc bỏ phiếu dừng lại.” Mẫu hồ sơ cho thấy mong muốn của ông là tạm dừng việc kiểm phiếu ở các bang mà ông đã từng dẫn đầu như - Michigan, Pennsylvania và Georgia - nhưng vẫn tiếp tục ở các bang như Nevada và Arizona, nơi ông đang sát sao theo dõi đối thủ để đề phòng “tham nhũng và gian lận.”





Hầu hết các vụ kiện của ông Trump đều rơi vào đường cùng. Và lí do những vụ kiện đó sẽ giúp gì cho cuộc tranh cử vẫn chưa rõ ràng. Tại Georgia, các luật sư của ông yêu cầu thẩm phán loại ra một xấp 53 lá phiếu đã cố tình đến muộn; nhưng thẩm phán đã phán quyết rằng việc này "không có bằng chứng." Tại Michigan, khi đang thua ứng cử viên Biden khoảng 150,000 phiếu, ông Trump "yêu cầu" 16 phiếu đại cử tri của mình, thông qua tweet, yêu cầu thẩm phán cho tạm dừng việc kiểm phiếu để các quan sát viên được tiếp cận tốt hơn. Thẩm phán đã phản hồi rằng yêu cầu đó không có cơ sở và bổ sung là việc kiểm đếm cũng đã kết thúc.





Các luật sư của ông Trump đã “nhích” được một nấc đến thành công, nếu không muốn nói là "một thắng lợi lớn về mặt pháp lý" như ngài Tổng thống nói. Đó là đề ra việc: những người quan sát theo dõi cuộc kiểm đếm ở Pennsylvania có thể di chuyển đến gần hơn vài bước. Điều này giúp họ có cái nhìn rõ ràng hơn về sự gia tăng số phiếu cho Biden và giảm cơ hội giành chiến thắng của ông Trump ở bang Keystone.





Tương tự, các vụ kiện lẻ tẻ hoặc vô căn cứ đang chờ xử lý ở Arizona và Nevada. Và dường như không một vụ kiện nào có triển vọng sẽ thay đổi kết quả bầu cử tổng thống hoặc yêu cầu được một phiên tòa ở Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Tại Nevada, tòa án tối cao tiểu bang đã bác bỏ đơn khiếu nại về việc quan sát bầu cử ngày 3 tháng 11, với lý do các quan sát viên của Trump đã có đầy đủ quyền tiếp cận.





Ở một cuộc chiến với tầm quan trọng pháp lý cao hơn - Đảng Cộng hòa Pennsylvania v. Boockvar - kết quả có vẻ cũng không quá nổi bật. Vụ kiện này đã ​​hai lần được ra Tối cao Pháp viện, và bây giờ là lần thứ ba. Vấn đề của vụ kiện liên quan đến động thái tòa án tối cao bang Pennsylvania, vào tháng 9 trong bối cảnh đại dịch, cho phép gia hạn thêm ba ngày đối với thời gian nhận các lá phiếu gửi qua thư. Những lập luận phía đảng Cộng hòa đã không thể thuyết phục năm vị thẩm phán rằng động thái này là một sự chiếm đoạt thẩm quyền của cơ quan lập pháp tiểu bang một cách bất hợp pháp. Họ đã thử và thất bại thêm lần nữa chỉ một tuần sau đó, khi Amy Coney Barrett, người được ông Trump bổ nhiệm, chọn không tham gia phiên tòa.





Vào ngày 28 tháng 10, trong một ý kiến ​​liên quan đến phiên tòa thứ hai, ba vị thẩm phán nói với Đảng Cộng hòa Pennsylvania rằng có thể đệ đơn lại một lần nữa sau cuộc bầu cử, khi các thẩm phán có thời gian để đánh giá đơn kiện đầy đủ hơn. Chấp nhận lời từ thẩm phán, đội ngũ pháp lý của Trump đã đề nghị tham gia vụ kiện với hy vọng sẽ nghiền nát bất kỳ lá phiếu nào đến sau ngày bầu cử. Cho đến nay, phía Cộng hòa chỉ nhận được một lệnh vào tối ngày 6 tháng 11 yêu cầu hội đồng bầu cử quận tuân theo các hướng dẫn hiện có từ tổng thư ký tiểu bang Pennsylvania để tách biệt các phiếu bầu đến muộn, trong khi chờ quyết định về số phận của chúng. Sean Spicer, thư ký báo chí đầu tiên của ông Trump, coi đây là nước đi lật ngược ván cờ và tweet: “Điều này có thể tác động rất lớn” đến kết quả bầu cử.





Thực tế là không. Lệnh từ toà án không bỏ đi bất kỳ lá phiếu nào, mà chỉ giữ chúng riêng biệt cho trường hợp nếu sau này nếu tòa án quyết định những lá phiếu ấy là bất hợp pháp. Nhưng với khoảng cách ngày càng dẫn xa của ông Biden, ngay cả khi thẩm phán loại bỏ 3,000-4,000 phiếu bầu đang được giữ riêng kia, đều sẽ không ảnh hưởng đến vị trí dẫn đầu với hơn 30,000 lá phiếu của ông (và vẫn đang tăng lên).





Hàng loạt những vụ kiện là một dấu hiệu cho thấy sự bất lực. Nếu giành được một bang duy nhất có thể giúp Trump có thêm bốn năm nhiệm kỳ, thì ông ấy sẽ tập trung toàn lực vào đó. Nhưng sẽ không có chuyện lập lại vụ kiện Bush v. Gore vào năm 2020: một trường hợp chỉ tập trung vào Florida, một bang mang tính quyết định, nơi chỉ có vài trăm phiếu bầu khoảng cách giữa các ứng cử viên. Chỉ còn Georgia, nơi đang tiến hành kiểm phiếu tự động, là hy vọng mong manh sẽ trở thành trụ cột của tổng thống Trump. Nhưng ngay cả trước khi các tổ chức truyền thông lớn đưa tin ứng cử viên Biden chiến thắng ở bang Pennsylvania, 16 ghế đại cử tri đoàn tại Georgia cũng không giúp ông Trump có cơ hội đạt mốc 270. Khi những lá phiếu cuối cùng được kiểm tại đây, Tổng thống Trump đã bị bỏ quá xa tại quá nhiều nơi.





Người dịch: May H.

Biên tập: Derek



Nguồn: Người Thông Dịch chuyển ngữ từ bài của báo The Economist: Donald Trump still hopes lawsuits will make up for this lack of votes