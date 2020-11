Thông Báo Thẩm Mỹ: Nhắc Nhở Về Sự Cấm Xử Dụng Mũi Kim

Hội Đồng Thẩm Mỹ muốn nhắc nhở các chuyên viên rằng việc xử dụng mũi kim với mục đích khựi mụn là việc làm tuyệt đối bị cấm trong tiệm thẩm mỹ.





Đoạn 993 của luật Thương Mại và Chuyên Nghiệp có ghi rõ: “không một cơ sở hay trường thẩm mỹ nào có quyền tàng trữ tại nơi làm việc của mình bất cứ dụng cụ nào có mang những vật giống như mũi kim dùng để lấy mụn từ làn da hay việc làm nào khác tương tự.





Mỗi chuyên viên thảm mỹ, cũng như các chủ tiệm cần nên biết rằng việc xử dụng những loại mũi kim, chẳng hạn như dao bào hay cây nhíp có mũi nhọn như đầu cây kim, dùng để khựi mụn là những vật dụng không có trong bảng liệt kê của chuyên nghiệp thẩm mỹ và dưỡng da. Mũi kim là vật dụng bị xếp vào loại có thể xâm phạm sâu vào tế bào sống, gây vết thương, cho nên không thể dùng trong tiệm thẩm mỹ.





Nếu bị tìm thấy có những vật dụng như đầu mũi kim, chuyên viên cùng chủ tiệm sẽ bị phạt hành chánh cũng như phạt kỷ luật.





Theo The Board of Barbering and Cosmetology.