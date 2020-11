Nhiều Nghị Sĩ CH, 150 Cựu Viên Chức An Ninh Quốc Gia Đòi Bạch Ốc Phải Để Biden Tiếp Cận Thông Tin Tình Báo Và Chuyển Quyền

WASHINGTON -- Các nhà lập pháp Cộng Hòa tại Thượng Viện và nhiều viên chức cựu an ninh quốc gia hôm Thứ Năm, 12 tháng 11 năm 2020, đã gia tăng áp lực lên Cơ Quan General Services Administration (GSA) của chính phủ Trump để cho Tổng Tống đắc cử Biden tiếp cận với các báo cáo tình báo cấp tổng thống, là bước quyết định trong việc chuyển quyền tại Bạch Ốc, theo bản tin của NBC News cho biết hôm Thứ Năm.

Các nhà lập pháp Cộng Hòa vẫn chưa thừa nhận rằng Tổng Thống Donald Trump bị đánh bại, nhưng thừa nhận sự cần thiết cho Biden để bắt đầu được báo cáo thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Hơn 150 cựu viên chức an ninh quốc gia trong một lá thư hôm Thứ Năm đã thúc giục Cơ Quan GSA thừa nhận Biden và Phó Tổng Thống đắc cử Kamala Harris như là những người chiến thắng cuộc bầu cử, giúp cho họ có được Việc Báo Cáo Hàng Ngày của Tổng Thống và bắt đầu có được các điều tra làm rõ về an ninh đối với các thành viên của nhóm chuyển quyền.

“Trong thời khắc bất ổn này, chúng ta phải gạt chính trị sang một bên,” theo lá thư mà NBC News có được cho biết.

“Tiếp tục trì hoãn khả năng của nhóm Biden tiếp cận Báo Cáo Hàng Ngày của Tổng Thống và thông tin và các nguồn an ninh quốc gia khác ảnh hưởng đến sự liên tục và sẵn sàng của vai trò lãnh đạo quốc gia của chúng ta, với các hệ quả to lớn tiềm ẩn cho an ninh quốc gia của chúng ta.”

Các Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa cũng lên tiếng ủng hộ Biden nhận được các báo cáo, là một đột phá hiếm hoi từ tổng thống và là dấu hiệu rằng đảng có thể sắp công khai chấp nhận chiến thắng của Dân Chủ dù Trump từ chối nhận thua.

NBC News và nhiều cơ quan truyền thông khác đã tuyên bố Biden là người chiến thắng hôm Thứ Bảy sau khi bảo đảm có đủ 270 phiếu Cử Tri Đoàn.

“Điều này cần xảy ra bất kể kết quả của cuộc bầu cử, bằng cách nào thì nó cũng phải đi tới, người dân có thể đã sẵn sàng cho công tác thực sự đó,” theo Thượng Nghị Sĩ James Landkford, Cộng Hòa-Oklahoma, phát biểu về các báo cáo tình báo trong cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh KRMG tại Tulsa hôm Thứ Tư. “Nếu điều đó không diễn ra vào Thứ Sáu, thì tôi sẽ nhúng tay vào.”