19 Nhà Lập Pháp Ủng Hộ Dân Chủ Hong Kong Đồng Loạt Từ Chức Chống Việc Loại Bỏ 4 Nhà Lập Pháp Ủng Hộ DC

“Hôm nay,” theo nhà lập pháp ủng hộ dân chủ Fernando Cheung phát biểu, “nhất định là ngày đen tối nhất tại Hong Kong từ trước tới nay,” theo bản tin của Đài ABC News cho biết hôm Thứ Tư, 11 tháng 11 năm 2020.

Cheung nằm trong số 19 nhà lập pháp đã tuyên bố từ chức hàng loạt hôm Thứ Năm, 12 tháng 11 năm 2020, tính theo giờ địa phương, để phản đối việc loại bỏ 4 nhà lập pháp ủng hộ dân chủ đồng viện.

Hôm Thứ Tư, cơ chế lập pháp hàng đầu của Bắc Kinh, Ủy Ban Standing Committee of the National People's Congress, hay NPCSC, đã trao quyền cho chính phủ Hong Kong để qua mặt cơ quan tư pháp địa phương để cấm bất cứ nhà lập pháp nào được coi là “không yêu nước” hay được xem là chính họ thực thi phương cách “nguy hiểm an ninh quốc gia.”

Lãnh đạo Hong Kong là bà Carrie Lam sau đó đã loại bỏ 4 nhà lập pháp -- Alvin Yeung, Dennis Kwok, Kwok Ka-Ki and Kenneth Leung – mà trước đó đã bị cản trở tranh cử vào Hội Đồng Lập Pháp mà đã được dự định thực hiện trong tháng 9.