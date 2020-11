"If you're voting for Trump,

You're a chump, chump, chump!

Because Wall Street's behind is Donald Trump,

They are crashing the country into a dump,

Don't you BE another Chump for Trump!

...

Then supporting the Donald is proof you are

A fool who needs psychiatry!"

Nếu diễn nôm sang ca dao của ta là thế này:

"Nếu anh bỏ phiếu cho Trump,

anh là một kẻ chẳng đần cũng "chump"

sau lưng Wall Street là Trump,

Họ mang đất nước xuống cùng hố sâu

Mê Trump xin chớ đần lâu!

....

Anh mà ủng hộ Đỗ-Nam (Donald)

Tìm thầy chữa trị tâm thần bớt ngu"

Đó là lời bài hát "Don't be a chump for Trump" được phổ biến rộng rãi vào năm 2016 từ Phong Trào LaRouche (LaRouche Movement), một phong trào chính trị đi theo đường lối và tư tưởng của dị nhân chính khách Lyndon H. LaRouche, Jr. trên chính trường Hoa Kỳ và lan rộng sang một số nước trên thế giới trong vài chục năm qua.

Lyndon LaRouche có dăm nét gợi nhớ đến ... "Trung niên thi sĩ" Bùi Giáng của ta. Trí thức, tài ba nhưng lập dị và có máu ... điên. LaRouche từng bỏ đại học vì cho là các giáo sư không đủ khả năng dạy mình. Ông ta mê đường lối xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa Marxism và Trotskyism, đặc biệt ủng hộ mối quan hệ với Trung Cộng. LaRouche xem mình như người cánh tả, thuộc đảng Dân Chủ nhưng quan điểm lại cực hữu, thiên về Cộng Hòa, giới truyền thông phó phân định vị trí thực sự của LaRouche. Từng năm lần bảy lượt ra tranh cử tổng thống theo phương châm "Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông" (Nguyễn Công Trứ). Các môn đệ của LaRouche mô tả ông ta là một "triết gia, khoa học gia, nhà thơ và là chính khách".

LaRouche có nhiều môn đệ sùng bái ông đến nỗi sau này có người ví Trump như là LaRouche, dù Trump không cách nào sánh được với LaRouche. Vì LaRouche thông tuệ hơn Trump gấp bội, có đưa ra tư tưởng, đường hướng, mô hình kinh tế, chính trị, Trump thì ăn nói lỗ mãng, ngu ngơ của gã trọc phú. Những "lý thuyết điên" của LaRouche mang tính triết lý cao siêu còn Trump thì chỉ có các mẩu tweet đơn giản với đầy lỗi chính tả.

Nhưng có lẽ người ta ví Trump với LaRouche vì ông ta là bậc thầy của các thuyết âm mưu. Đại loại như ông từng cho rằng Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đã tạo ra "vụ giết người hàng loạt" bằng cách phát tán bệnh AIDS thông qua các chính sách kinh tế của nó. Hay cựu Ngoại Trưởng Henry Kissinger là người của Liên Xô cài vào, Nữ Hoàng Anh điều hành đường giây buôn ma túy quốc tế. Hoặc cựu Tổng Thống Marcos của Phi Luật Tân bị lật đổ là vì chống đối ông ta. Hay TT Obama chính là hiện thân của Hitler. LaRouche có vô số thuyết âm mưu như vậy, đặc biệt là các thuyết "sửng sốt tháng Mười" (October Surprise) trước các cuộc bầu cử.

Nhưng phong trào LaRouche, có tên là Uỷ Ban Hành Động Chính Trị LaRouche (LaRouche PAC - Political Action Commitee) tại Mỹ có những ảnh hưởng thực sự vì một số thành viên của nó là các chính khách quyền lực, là các nhóm thế lực, được ủng hộ tài chính cho các hoạt động. LaRouchePAC có phương tiện phát hành tài liệu in ấn hay trên mạng rất mạnh, cũng như các cuộc vận động khá quy tụ thành viên khá hữu hiệu.

Đầu năm 2016 thì LaRouche cùng phong trào của ông ta cho rằng Donald Trump là một tên tội phạm có tổ chức. Nhưng sau khi Trump thắng cử thì LaRouche cho rằng chiến thắng của Trump không kém gì một "chiến thắng cho vũ trụ" và tìm cách tiếp cận Trump. LaRouche qua đời năm trước, thọ 96 tuổi nhưng LaRouchePAC cùng các thành viên phong trào tiếp tục ủng hộ Trump cuồng nhiệt từ đó đến nay. Lý do sự đổi chiều này có lẽ một phần đến từ sự đồng điệu trong quan điểm cực hữu cùng tinh thần da trắng thượng đẳng và bài ngoại.

Nhắc lại Lyndon LaRouche cùng LaRouchePAC vì phong trào này đã xem mòi rằng, cộng đồng gốc Việt có thể bị lợi dụng như một nhóm bung xung cho các hoạt động của mình, cho dù nhiều phần là những người gốc Việt ủng hộ Trump không biết về gì LaRouche cùng phong trào này mà chỉ thấy có "tổ chức Mỹ" ủng hộ Trump là ôm vào. Tấm hình những người gốc Việt chụp dưới chân tượng đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ tại Houston, Texas có thêm cả tấm băng-rôn của LaRouchePAC được đưa lên mạng đôi ngày qua là một ví dụ.

Những cảm xúc cá nhân dẫn đến hành động quá khích của một nhóm người gốc Việt trên mạng cho đến ngoài đời đã thu hút sự chú ý của truyền thông dòng chính và bắt đầu nhận các chỉ trích nặng nề từ người dân bản xứ. Nay vì nếu vô tình mà đứng chung vào các liên đới chính trị với cả những nhóm cực hữu thì xem như họ đã đi quá xa, gây nguy hại khôn lường cho chính mình cùng cả cộng đồng. Mong hãy nghĩ đến tương lai của giới trẻ gốc Việt trên đất nước này.

Kết quả bầu cử chung cuộc xem như đã ngã ngũ, người dân Mỹ đã quyết định cuối cùng. Nước Mỹ cần sự chung tay và hợp đoàn để tiến bước. "Don't be a chump for Trump!".

11/2020



Nhã Duy