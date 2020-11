Vì Dịch Corona Năm 2020, Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ Không Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm 5 Năm Nhạc Sĩ Anh Bằng Qua Đời

Như chúng ta biết, hằng năm Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ Nam California đều tổ chức Lễ Tưởng Niệm Cố Nhạc Sĩ ANH BẰNG, đồng sáng lập viên với NS Cao Minh Hưng và Nhà Văn Trần Việt Hải, đồng thời cũng là cố vấn về âm nhạc của CLBTNS.





Tuy nhiên năm 2020 vì đại dịch Corona do Wuhan Virus từ China gây ra nên sự tụ họp đông người đều bị giới hạn hầu hết khắp nơi trên thế giới vì thế không có buổi Lễ tổ chức tưởng niệm NS Anh Bằng trong năm nay và văn nghệ như hằng năm qua sự trình diễn cuả các nam-nữ ca sĩ của CLBTNS cũng không diễn ra. Chắc chắc anh chị em thành viên và thân hữu buồn không ít, đó là chưa kể đến chuyện thiếu đi những tiếng đàn, tiếng hát do chính thành viên của CLBTNS trình bày những bản nhạc do người nhạc sĩ tài hoa này sáng tác.





Tưởng là tất cả im lặng trôi qua nhưng … rất bất ngờ "cô em thi sĩ tui quen qua mạng ảo và CLBTNS" gởi cho tôi một MP3, không phải MP3 hay Video mà cô nàng diễn ngâm vì vốn là nghề của cô nàng nhưng lầy này lại là một MP3 do chính O này hát. Rất ngạc nhiên nên mở nghe thì ra đó là bản nhạc nổi tiếng của Cố Nhạc Sĩ ANH BẰNG: "MAI TÔI ĐI".





Nghe xong, không ngờ cô em "ngâm sĩ" nớ hát được lắm nên cái tội xí xọn không chừa tui lại mạo muội sử dụng "tài mọn học mò" để giải trí của mình cách đây 10 năm, nhờ cái PC model cũ 5, 6 đới thực hiện nhanh một video Clip với hình ảnh tôi âm thầm góp nhặt từ Facebook của nhóm CLBTNS, của O Phi Loan HTCM và của Cao Minh Hưng mà Phi Loan (Cali USA) và tôi (Đức Quốc), cả hai đều là thành viên của CLBTNS thực hiện để cùng tưởng nhớ đến vị cố vấn đã ra đi của chúng tôi: cố Nhạc Sĩ ANH BẰNG.





Xin được giới thiệu youtube đến Quý vị, quý Anh Chị Em, các cháu trong Ban Thiếu Nhi của CLBTNS, quý thân hữu và dồng hương.





Cũng xin được mở ngoặc ngắn gọn. Phi Loan Hoàng (Cali_USA) thì đã thường gặp Nhạc Sĩ ANH BẰNG khi ông còn sống. Riêng tôi thì đến nay vẫn còn tiếc mãi là đã không bay sang tham dự buổi đại nhạc hội 55 năm âm nhạc của Cố Nhạc Sĩ Anh Bằng tổ chức ở California mà tôi hân hạnh được mời tham dự.





Bây giờ, thay mặt cô em Phi Loan Hoàng Thị Cỏ May giớ thiệu youtube với nhạc phẩm "MAI TÔI ĐI" của Cố nh5ac Sĩ ANH BẰNG và mong quý vị hoan hỷ cho mọi sự vì chúng tôi thực hiện với tấm lòng kính trọng để tưởng nhớ đến NS ANH BẰNG tuy khả năng hạn hẹp, mà mục đích duy nhất là để tưởng nhớ đến người Nhạc Sĩ cố vấn của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ.





Trân trọng giới thiệu nhạc phẩm theo đường Link sau đây:





MAI TÔI ĐI

Nhạc: ANH BẰNG

Trình bày: PHI LOAN HOÀNG THỊ CỎ MAY (Thành viên CLBTNS_USA)

Video: Lê Ngọc Châu (Ger), November 2020.





https://www.youtube.com/watch?v=fxMDp6byG4g&feature=youtu.be





ps: Cám ơn tác giả của hình ảnh được sử dụng trong youtube này nhưng không thể hỏi xin phép trước được. Mong hoan hỷ. Đa tạ.





* Lê Ngọc Châu (Nam Đức, 00h4min ngày 10. November 2020)

(viết vội và mạn phép xin được viết thay cho Phi Loan Hoàng Thị Cỏ May. Mong O_PL hoan hỷ.)