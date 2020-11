Đức Đạt Lai Lạt Ma chúc mừng Tổng Thống tân cử Joe Biden

Bản tin ngày 8/11/2020

Viết từ thị trấn Thekchen Chöling, Dharamsala, HP, Ấn Độ - Vào sáng ngày 8/11/2020, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã viết thư gửi ông Joe Biden để chúc mừng đã thắng cuộc bầu cử để nhận nhiệm vụ Tổng Thống kế tiếp của Hoa Kỳ.

Ngài viết, "Như ngài có thể biết, tôi từ lâu đã ngưỡng mộ Hoa Kỳ như là trụ cột nương tựa cho tự do, dân chủ, tự do tôn giáo và pháp quyền. Nhân loại đặt hy vọng lớn trong viễn kiến dân chủ và năng lực lãnh đạo của Hoa Kỳ trong cương vị lãnh đạo của thế giới tự do. Đặc biệt trong các thời đại đầy thách thức này, tôi hy vọng ngài sẽ có thể đóng góp để kiến tạo một thế giới hòa bình hơn, trong đó những người thọ khổ vì đói nghèo và bất công sẽ tìm được cứu tế. Nhu cầu giải quyết các nan đề này, cũng như vấn đề biến đổi khí hậu, là thực sự thiết yếu.

"Xin cho tôi cũng ca ngợi ngài đã lựa chọn một phụ nữ, bà Kamala Harris, làm Phó Tổng Thống cho ngài.

"Sau khi tôi trao lại thẩm quyền chính trị về các vấn đề liên hệ tới chính nghĩa Tây Tạng cho các dân cử lãnh đạo Tây Tạng lưu vong, tôi đã tập trung vào việc đề cao các giá trị con người, hòa hợp tôn giáo và các nguyên tắc của bất bạo động và từ bi, mà tôi tin là rất cần trong thế giới hôm nay.

"Tôi muốn cảm ơn ngài về sự hỗ trợ của ngài cho dân tộc Tây Tạng, trong thời kỳ ngài làm việc ở Quốc Hội và trong chính phủ trước đây, cũng như bản văn của ngài hồi tháng 9 trong năm nay. Dân tộc Tây Tạng rất may mắn nhận được tình bạn và sự khuyến khích của người dân Hoa Kỳ và các vị Tổng Thống trong nỗ lực của chúng tôi để bảo vệ và bảo tồn nền văn hóa Phật giáo xưa cổ --- một nền văn hóa của hòa bình, bất bạo động và từ bi --- đó đã là năng lực lớn để làm lợi ích cho nhân loại như một tổng thể. Thay mặt dân tộc Tây Tạng, tôi nhân cơ hội này xin bày tỏ lòng biết ơn của tôi một lần nữa.

"Tôi cầu chúc cho ngài trọn vẹn thành công khi đối phó các thách thức nằm phía trước để đáp ứng đầy đủ các hy vọng và mong muốn của người dân Hoa Kỳ và trong việc đóng góp cho một thế giới hòa bình và hòa hợp hơn."

Đức Đạt Lai Lạt Ma kết thúc lá thư bằng cách tụng kinh hồi hướng và chúc lành.

Bản tin gốc:

https://www.dalailama.com/news/2020/congratulating-president-elect-joe-biden

Congratulating President-Elect Joe Biden

November 8, 2020

Thekchen Chöling, Dharamsala, HP, India - This morning His Holiness the Dalai Lama has written to Joe Biden to congratulate him on his election as the next president of the United States of America.

“As you may be aware,” he wrote, “I have long been an admirer of the U.S. as the anchor of liberty, democracy, religious freedom and the rule of law. Humanity places great hope in the democratic vision and leadership of the U.S. as leader of the free world. Particularly in these challenging times, I hope you will be able to contribute to shaping a more peaceful world in which people suffering poverty and injustice find relief. The need to address these issues, as well as climate change, is indeed pressing.

“May I also commend you for your choice of a woman, Kamala Harris, to be your Vice President.

“Following my devolution of political authority over matters relating to the cause of Tibet to the elected Tibetan leadership in exile, I have been committed to promoting human values, religious harmony and the principles of non-violence and compassion, which I believe are very much needed in today's world.

“I would like to thank you for your support for the Tibetan people, during your time in Congress and the previous administration, as well as for your statement in September this year. It has been the Tibetan people's good fortune to have received the friendship and encouragement of the American people and their respective Presidents in our endeavor to protect and preserve our ancient Buddhist culture — a culture of peace, non-violence and compassion — that has great potential to benefit humanity as a whole. On their behalf, I take this opportunity to express my gratitude once again.

“I wish you every success in meeting the challenges that lie ahead in fulfilling the hopes and aspirations of the people of the United States and in contributing to a more peaceful and harmonious world.”

His Holiness concluded his letter by offering his prayers and good wishes.

