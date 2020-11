Sau khi Trump thất cử, thuốc chủng ngừa đại dịch mới tìm ra. Cổ phiếu tăng vọt. Philadelphia: người đếm phiếu bị hăm dọa bắn giết. Georgia sẽ đếm phiếu lại. Biden loan báo ban chống dịch 13 người, ngoai giao sẽ ưu tiên dân chủ, nhân quyền và ngăn chận TQ. Melania, Kushner khuyên Trump chịu thua. 2 cậu con Trump xúi bố kiện tới cùng rồi mới thua. Scaramucci: Trump không có tư cách đàn ông đủ để mờ

Cổ phiếu hầu hết các hãng hàng không tăng vọt hai hàng số trên thị trường chứng khoán Dow Jones sáng Thứ Hai 9/11/2020 sau khi có tin thuốc chủng ngừa đại dịch coronavirus có hiệu lực 90% trong các đợt thử nghiệm thời kỳ cuối.

Sau khi Trump thất cử, thuốc chủng ngừa đại dịch mới tìm ra. Cổ phiếu tăng vọt. Philadelphia: người đếm phiếu bị hăm dọa bắn giết. Georgia sẽ đếm phiếu lại. Biden loan báo ban chống dịch 13 người, ngoai giao sẽ ưu tiên dân chủ, nhân quyền và ngăn chận TQ. Melania, Kushner khuyên Trump chịu thua. 2 cậu con Trump xúi bố kiện tới cùng rồi mới thua. Scaramucci: Trump không có tư cách đàn ông đủ để mời Biden vào bàn giao Bạch Ốc. Jill Biden tiếp tục dạy học ở NOVA, nơi đông sinh viên gốc Việt. Cảnh sát trưởng Marshall từ chức sau khi đòi tấn công những người Dân Chủ Mác Xít. Trump rao bán trực thăng. Nhiều nguyên thủ thế giới chúc mừng Biden; nhưng VN, Bắc Hàn, Nga, TQ chưa... Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ chúc mừng Biden.

WASHINGTON (VB -- 9/11/2020) --- Có vẻ như sau khi đại dịch COVID-19 làm cho Trump mất ghế Tổng Thống xong là thuốc chủng ngừa mới xuất hiện: Chỉ số chứng khoán Dow Jones tăng hơn 6% tức là tăng 1700 điểm trước khi thị trường chứng khoán mở cửa sáng Thứ Hai 9/11/2020 để vượt hơn 30,000 điểm, sau khi có tin các hãng dược Pfizer và BioNTech cho biết thuốc chủng ngừa chống coronavirus cho thấy 90% hiệu lực trong các cuộc thử nghiệm thời kỳ cuối. Dự kiến các hãng dược sẽ xin thủ tục nhanh từ cơ quan liên bang dược và thực phẩm FDA.

Bác sĩ Anthony Fauci, Giám đốc viện quốc gia các bệnh lây nhiễm NIAID, cũng nói hôm Thứ Hai rằng thuốc chủng ngừa của hãng dược Moderna cho thấy có hiệu lực tương tự với thuốc chủng của Pfizer, nhưng Moderna cho biết sẽ công bố kết quả thuốc này vào cuối tháng này.

Giá hứa phiếu dầu hỏa sáng Thứ Hai tăng hơn 8% sau khi Pfizer nói có thuốc chủng ngừa hiệu quả 90%. Cổ phiếu các hãng hàng không lớn tăng vọt sáng Thứ Hai: tại Mỹ trước khi thị trường mở cửa, American Airlines Group Inc. tăng 25.31%, United Airlines Holdings Inc. tăng 20.27%, Delta Air Lines Inc. tăng 18.40%, Southwest Airlines Co. tăng 16.47%.

Tại Châu Âu, cổ phiếu Deutsche Lufthansa AG tăng 19.50%, Air France-KLM SA tăng 24.13%. International Consolidated Airlines Group SA tăng 29.30%.



Hình ảnh đếm phiếu ở Philadelphia

Ủy viên thành phố Philadelphia là một viên chức Cộng Hòa tên là Al Schmidt, người chỉ huy cuộc đếm phiếu ở thành phố này, nói rằng nhân viên của ông nhận được các lời hăm dọa giết chết kể từ khi cuộc đếm phiếu khởi sự tuần qua.

Al Schmidt nói như thế hôm Chủ Nhật trên chương trình 60 Minutes của đài CBS News. Ông nói rằng ông không thể hiểu nổi tại sao có những người hăm dọa đòi giết trong khi các nhânv iên đếm phiếu của ông làm việc rất nghiêm túc, cẩn trọng, công minh với sự giám sát của nhiều phía. Ông nói hoàn toàn không có chuyện gì sai trái trong việc đếm phiếu ở Philadelphia.

Nhiều người Mỹ gốc Việt tại Bắc Virginia sẽ nhìn thấy Đệ Nhất Phu Nhân tương lai trong sân trường Cao Đẳng Cộng Đồng NOVA: Sau khi gia đình Tổng Thống tân cử Biden vào Bạch Ốc vào tháng 1/2021, bà Jill Biden sẽ tiếp tục dạy Anh văn ở North Virginia Community College, và như thế trở thành Tổng Thống phu nhân đầu tiên giữ việc làm thường nhật và phải chạy xe tới nơi làm việc.

Phát ngôn nhân của bà là Michael LaRosa nói với báo New York Times rằng Tiến sĩ Jill Biden sẽ tập trung vào việc xây dựng ban làm việc của bà và lập ra các ưu tiên nghị trình, tập trung vào giáo dục, gia đình chiến binh, cựu chiến binh và bệnh ung thư. Bà Jill BidenJill Biden đã day ở NOVA trong một thập niên, trường cao đẳng này ở ngoại ô thủ đô, thuộc tiểu bang Virginia, nằm trong khu đông cư dân gốc Việt và trường có đông sinh viên gốc Việt theo học.

Lang Holland, Cảnh sát trưởng thị trấn Marshall, tiểu bang Arkansas, đã từ chức sau khi ông phóng ra các bài viết lên một mạng cực hữu với ngôn ngữ nói về cuộc bầu cử Tổng Thống có vẻ như thúc giục người dân Mỹ hãy tấn công những người Dân Chủ "Mác-xít" --- theo lời Thị Trưởng là Kevin Elliot. Thị Trưởng nói cộng đồng Marshall không chấp nhận ngôn ngữ hăm dọa bạo lực đối với bất kỳ ai và bất kỳ khuynh hướng chính trị nào.Ông nói ông đã gặp Holland, và Cảnh sát trưởng Holland đã từ chức tức khắc.

Nói chuyện trên đài MSNBC, cựu Giám Đốc Truyền Thông Bạch Ốc Anthony Scaramucci nói rằng Tổng Thống Donald J. Trump không có tư cách đàn ông đủ để gặp Tổng Thống tân nhiệm Joe Biden trong Bạch Ốc sau khi Biden thắng phiếu cử tri đoàn. (not being “man enough” to meet with President-elect Joe Biden in the Oval Office following his electoral win).

Câu nói trên khó dịch, vì dịch như thế là xúc phạm nữ giới. Có thể dịch là Trump không đủ nhân cách để gặp Biden trong Bạch Ốc theo lệ thường, thì là nặng lời vì thiếu tư cách người thì là lời mắng qúa nặng. Scaramucci nói: "Ông [Trump] có thể không đủ tư cách đàn ông để mời Joe Biden vào Bạch Ốc, như người ta [Obama] đã từng mời ông [Trump] vào [năm 2016]..." (“He may not be man enough to invite the vice president into the White House, like they did for him...").

Vào sáng Thứ Hai, Tổng Thống tân cử Biden loan báo hội đồng cố vấn chống dịch 13 người, có tên là "Transition COVID-19 Advisory Board" để đối phó làn sóng tăng vọt lây nhiễm đại dịch, trong khi bảo đảm là thuốc chủng ngừa an toàn, phân phối thuốc chủng bình đẳng, hiệu quả và miễn phí. Trong hội đồng 13 người trên, nhóm 3 đồng chủ tịch là: Vivek Murthy, cựu Tổng Giám Đốc Y Tế, cựu Ủy viên sở duộc phẩm và thực phẩm FDA David Kessler; và giáo sư bác sĩ Marcella Nunez-Smith của Yale University.



Trực thăng của Trump (hình hồ sơ)

Tổng Thống Trump từ lâu nổi tiếng có dàn phi cơ phản lực và trực thăng riêng. Hiện thời Trump có một phản lực cơ Boeing 757, một phi cơ nhỏ kiểu Cessna Citation X, và ba chiếc trực thăng kiểu Sikorsky S76-B. Bây giờ, theo báo Mỹ một trực thăng của Trump đang rao bán trên mạng Avbuyer.

Lời rao bán không ghi giá, chỉ nói là hãy điện thoại và sẽ có giá đặc biệt. Trung gian rao bán là văn phòng Emmanuel Dupuy, đã từ chối các phóng viên muốn tìm hiểu làm tin.

CBS cho biết Joe Biden trong ngày đầu vào Bạch Ốc sẽ ký nhiều sắc lệnh, dự kiến trong đó sẽ cho Mỹ vào trở lại cơ quan y tế thế giới World Health Organization và hiệp định khí hậu Paris Climate Agreement, cũng như gỡ bỏ lệnh cấm du lịch từ nhiều nước Trung Đông tới Mỹ, sẽ tạm thời ngưng trục xuất di dân bất hợp pháp trong khi duyệt lại hệ thống và giải quyết các vấn đề khác liên hệ tới di trú.

Dự kiến, có thể sẽ đếm phiếu lại ở tiểu bang Georgia, nơi có 16 phiếu cử tri đoàn và là nơi Biden hơn Trump khoảng 10,300 phiếu trong khi tiểu bang này đã đếm xong 99% phiếu. Lý do đếm phiếu lại là vì luật tiểu bang sẽ cho tự động đếm lại, nếu cách biệt phiếu giữa 2 ứng viên là 0.5% hay là kém hơn.

Các thông tấn CNN, ABC và NBC đưa ra dự kiến rằng Biden khi chung kết sẽ hơn Trump khoảng 10,000 phiếu tại Georgia, Trong khi chờ tiểu bang này công bố chung kết và về chuyện đếm phiếu lại, Trump đã bổ nhiệm Dân biểu Doug Collins chỉ huy nỗ lực đếm phiếu lại ở Georgia. Cựu ứng viên Thốc Đốc Georgia là bà Stacey Abrams nói rằng Biden sẽ vẫnt hắng ở Georgia, cho dù là đếm phiếu lại, vì kết quả y như cũ.

Hiện thời cũng còn đang đếm phiếu tại North Carolina, Arizona, Alaska. Nhưng dù kết quả các nơi này thế nào, Biden cũng đã thắng vì đã vượt xa hơn 270 phiếu cử tri đoàn cần thiết.

Nhều cơ quan truyền thông dẫn tin từ các nguồn nội bộ Bạch Ốc cho biết Đệ nhất phu nhân Melania Trump và Jared Kushner (chồng cô Ivanka Trump) đang thúc giục Donald Trump hãy tuyên bố chịu thua và công nhận rằng cử tri Hoa Kỳ đã chọn Joe Biden là tân Tổng Thống. Trong khi đó, hai cậu Donald Trump Jr. và Eric Trump thúc giục Trump không chiu thua, phải kiện tới cùng rồi mới chịu thua.

Hầu hết các nguyên thủ thế giới đã gửi lời chúc mừng Joe Biden thắng cử Tổng Thống, chỉ trừ Nga, Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam, Brazil... còn im lặng. Nga và Trung Quốc nói sẽ chờ kết quả chính thức rồi mới có ý kiến. Các nước khác im lặng. Trong khi chính phủ Việt Nam im lặng, tất cả các báo trong VN đều có các bản tin rằng Biden đã thắng cử và tìm hiểu đủ thứ chuyện liên hệ về Biden, từ tiểu sử thời thơ ấu cho tới chính sách thương mại và ngoại giao, và dĩ nhiên cả vấn đề Biển Đông.

Truyền thông nhà nước Hoa Kỳ thì sao? Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA hôm Thứ Hai 9/11/2020 có bài viết, trong đó ghi nhận:

"Nói với VOA về vấn đề này hôm 8/11, cựu Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear nhận định rằng Việt Nam là đối tác mạnh trong chính sách ngoại giao của ông Biden liên quan đến các vấn đề Biển Đông, cạnh tranh với Trung Quốc, nhân quyền và biến đổi khí hậu. Chính sách đối ngoại của ông Biden được trình bày trong số tháng 3/tháng 4 của tạp chí uy tín Foreign Affairs, khi ông còn là ửng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ."

Như thế, trong khi Trump quay lưng với các nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam, quay lưng cả các trận công an TQ bố ráp giới hoạt động dân chủ Hồng Kông, thậm chí Trump còn gọi việc Tập Cận Bình tập trung giáo dục cả triệu dân ở Tân Cương là hợp lý để ngừa bạo loạn, và TRump im lặng khi Tập Cận Bình cho đập bỏ tất cả các tượng Phật ở sân chùa để buộc phải đưa vào nội điện... thì có vẻ như Joe Biden sẽ lớn tiếng hơn. Nhưng thế trận Biển Đông có vẻ phức tạp hơn...

Sau đây là bản tin chuyển từ Tiến sĩ Đinh Xuân Quân, cho biết Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ chúc mừng Biden:

Công Bố Của Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ.

Phỏng dịch. Coi bản chính và website bên dưới.

WASHINGTON - Tổng Giám mục José H. Gomez của Los Angeles và chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã đưa ra tuyên bố sau về cuộc bầu cử tổng thống năm 2020:

Chúng tôi cảm ơn Chúa vì những ơn lành của tự do. Người dân Mỹ đã lên tiếng trong cuộc bầu cử này. Bây giờ là lúc để các nhà lãnh đạo của chúng ta đến với nhau trên tinh thần đoàn kết dân tộc và cam kết đối thoại và thỏa hiệp vì lợi ích chung.

Là người Công giáo và người Mỹ, các ưu tiên và sứ mệnh của chúng tôi rất rõ ràng. Chúng ta ở đây để theo Đức Giê Su KyTô, để làm chứng cho tình yêu của Ngài trong cuộc sống của chúng ta, và xây dựng Vương Quốc của Ngài trên đất. Tôi tin rằng vào thời điểm này trong lịch sử Hoa Kỳ, người Công giáo có bổn phận đặc biệt là những người kiến tạo hòa bình, thúc đẩy tình huynh đệ và sự tin cậy lẫn nhau, và cầu nguyện cho tinh thần yêu nước chân chính được đổi mới ở đất nước chúng ta.

Dân chủ đòi hỏi tất cả chúng ta phải ứng xử với tư cách là những người có phẩm chất đạo đức và kỷ luật tự giác. Nó yêu cầu chúng ta tôn trọng quyền tự do bày tỏ ý kiến và chúng ta đối xử với nhau bằng lòng bác ái và lịch sự, ngay cả khi chúng ta có thể bất đồng sâu sắc trong các cuộc tranh luận về các vấn đề luật pháp và chính sách công.

Khi làm điều này, chúng tôi nhận ra rằng Joseph R. Biden, Jr., đã nhận đủ số phiếu để được bầu làm Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Chúng tôi chúc mừng ông Biden và ghi nhận rằng ông đã cùng với cố Tổng thống John F. Kennedy là tổng thống Hoa Kỳ thứ hai tuyên xưng đức tin Công giáo. Chúng tôi cũng chúc mừng Thượng nghị sĩ Kamala D. Harris của California, người trở thành người phụ nữ đầu tiên được bầu làm phó tổng thống.

Chúng tôi cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, bổn mạng của quốc gia vĩ đại này, cầu bầu cho chúng tôi. Mong cô ấy giúp chúng ta cùng nhau thực hiện tầm nhìn đẹp đẽ của những người truyền giáo và người sáng lập nước Mỹ - một quốc gia dưới quyền của Chúa, nơi sự thánh thiện của cuộc sống con người được bảo vệ và tự do lương tâm và tôn giáo được đảm bảo.