PIVOT, Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến Chúc Mừng Joe Biden và Kamala Harris và Tuyên Dương Chiến Thắng Chung của Chúng Ta

Ngày 7 tháng 11, 2020 -- Trong một cuộc bầu cử không có tiền lệ, dưới cái bóng đe dọa của đại dịch COVID-19 và nạn kỳ thị cũng như dối trá tràn lan, PIVOT tuyên dương chiến thắng vất vả của Joe Biden và Kamala Harris. Cuộc chiến thắng lịch sử này, với hơn 100 triệu người Mỹ bầu phiếu sớm và bằng thư, đánh dấu cho khúc ngoặt trở lại tính nhân bản và tử tế của xứ sở này.





Là một tổ chức cấp tiến đa thế hệ của người Mỹ gốc Việt được thành lập vào năm 2017 để huy động người Mỹ gốc Việt đấu tranh cho một nước Mỹ công bằng và đa dạng, PIVOT chúc mừng Tổng thống Đắc cử Biden và Phó Tổng thống Đắc cử Harris. Chúng tôi nhất quyết đảm bảo rằng những ứng viên được người dân Mỹ bầu sẽ được vào đúng chức vụ của họ vào tháng Giêng 2021. PIVOT tham gia cùng hơn 165 hội đoàn khác kể cả SEIU, Planned Parenthood, Black Lives Matter, Sunrise Movement, và Women’s March, tạo thành một liên minh để bảo vệ kết quả bầu cử và đảm bảo tiến trình chuyển giao quyền lực trong ôn hòa. Là người Mỹ, chúng ta phải làm bổn phận của mình để duy trì nền dân chủ của xứ sở này.





Trong tiến trình bầu cử, PIVOT đã huy động hàng trăm tình nguyện viên - trên khắp nước Mỹ và bao gồm mọi thế hệ - để cộng đồng chúng ta không bị bỏ rơi bên lề hay bị lừa lọc bởi các thông tin có tính chia rẽ. PIVOT đã liên hệ với hơn hai triệu cử tri tại các tiểu bang tranh chấp. Qua nhiều hướng hành động, như việc các nghiên cứu sinh của PIVOT có mặt ngay tại chỗ, các quảng cáo trên mạng, kiểm tin bằng song ngữ, và tiếp cận quần chúng dựa trên mục tiêu, PIVOT hãnh diện đã đóng góp cho chiến thắng vẻ vang này.





PIVOT xin chúc mừng các ứng viên mà PIVOT chính thức ủng hộ đã đạt thắng lợi bầu cử. Dân biểu Tiểu bang Trâm T. Nguyễn, Dân biểu Tiểu bang Bee Nguyễn, Dân biểu Tiểu bang Mỹ-Linh Thái, Thượng nghị sĩ Tiểu bang Nikema Williams , Dân biểu Liên bang Katie Porter và Thành viên Hội đồng Thành phố Thái Việt Phan.





“Đi bầu phiếu là một quyền căn bản ban cho mọi người Mỹ tại xứ sở này. Là người tị nạn và con cháu của người tị nạn Việt Nam, PIVOT được dựng lên trên niềm hy vọng. Chúng tôi hãnh diện đã tiếp cận với cộng đồng đa dạng người Mỹ gốc Việt trong tiến trình bầu cử, và đã khiến tiếng nói của mình tạo tác dụng trong việc lèo lái tương lai của đất nước này,” Bác sĩ Tung Nguyen, Chủ tịch và Sáng lập Viên của PIVOT phát biểu.





Hieu Le, thành viên Hội đồng Quản trị của PIVOT, chia sẻ, “trong lúc chúng ta hoạch định chương trình cho những tháng tới, chúng ta vẫn tiếp tục làm việc với các đối tác để đảm bảo sự chuyển giao quyền lực ôn hòa. Người dân Mỹ đã lên tiếng. Chúng tôi mong đợi làm việc với chính quyền Biden để phục hồi trật tự và đấu tranh cho thêm công bằng, nơi mọi người - bất kể màu da, giai cấp, tuổi tác và tình trạng cá nhân - được nhìn nhận và lắng nghe.”





PIVOT cam kết tiếp tục hợp tác với các thành viên của chúng tôi trên khắp đất nước này để cải tiến các lãnh vực ưu tiên cho chúng ta, kể cả sức khỏe, di trú, quyền dân sự và biến đổi khí hậu. Nỗ lực chung để có được một nước Mỹ công bằng và đa dạng hơn sẽ tiếp tục.





###



Được thành lập vào năm 2017, PIVOT là một tổ chức phi lợi nhuận theo quy chế 501c4, với sứ mệnh tiếp cận và tạo cơ hội cho người Mỹ gốc Việt đóng góp xây dựng một nước Mỹ công bằng và đa dạng. Cộng đồng chúng tôi gồm những nhà đấu tranh và ủng hộ từ hơn 25 tiểu bang. Trang mạng của chúng tôi là



www.pivotnetwork.org



***

The Progressive Vietnamese American Organization-PIVOT Congratulates Joe Biden and Kamala Harris and Celebrates our Shared Victory





PIVOT commits to Peaceful Transition of Power and Continuing Work towards a Just and Diverse America

November 7, 2020 -- In an unprecedented election, amidst the looming backdrop of the COVID-19 pandemic and rampant racism and deception, PIVOT celebrates the hard-earned victory for Joe Biden and Kamala Harris. This historic win, with over 100 million Americans voting early and by mail, signals our nation’s path towards a return to humanity and decency.





PIVOT, a national progressive multi-generational Vietnamese American organization formed in 2017 to galvanize Vietnamese Americans to fight for a just and diverse America, congratulates President-Elect Biden and Vice-President-Elect Harris. We remain committed to ensuring that the candidates chosen by the American people take their rightful place in office in January 2021. PIVOT joins over 165 groups in a coalition, including SEIU, Planned Parenthood, Black Lives Matter, Sunrise Movement, and Women’s March, that was formed to protect the results of the election and ensure a peaceful transition of power. As Americans, we must do our part to preserve the nation’s democracy.





During the election process, PIVOT mobilized hundreds of volunteers - across the nation and across generations - so that our community would not be left on the sidelines or misled with divisive misinformation. PIVOT had contacted over two million voters in swing states. Through multi-pronged strategies that included PIVOT fellows as boots-on-the-ground, digital ads, bilingual fact-checker, and targeted outreach, PIVOT is proud to contribute to this major victory.





PIVOT would also like to congratulate PIVOT endorsed candidates that won their election: Rep. Tram T. Nguyen, Rep. Bee Nguyen, Rep. My-Linh Thai, State Senator Nikema Williams, Congresswoman Katie Porter, and Councilmember Thai Viet Phan.





“Voting is a fundamental right given to every American in this country. As refugees and children of Vietnamese immigrants, PIVOT was formed out of hope. We are proud to engage our diverse Vietnamese American community in the election process, and to ensure that our voices are heard in shaping the future of this nation” said Dr. Tung Nguyen, President and Founder of PIVOT.





PIVOT Board member Hieu Le said, “As we plan for the months ahead, we will continue to work with our partners to ensure a peaceful transition of power. The American people have spoken. We also look forward to working with the Biden Administration to restore order and work towards greater equity, where all - regardless of race, class, age and status - are seen and heard.”





PIVOT commits to continuing our work with our members across the nation to work on our key priority areas, including health, immigration, civil rights and climate change. Our collective work towards a more just and diverse America continues.





###



Formed in 2017, PIVOT is a 501c4 nonprofit whose mission is to engage and empower Vietnamese Americans to help build a just and diverse America. Our community of activists and supporters are spread over 25 states. Our website is www.pivotnetwork.org